Die Drückerkolonne des ukrainischen Einflusses – Ein Mikrokosmos darüber, wie das imperiale Washington funktioniert – Teil 1

von David Stockman – https://www.theblogcat.de

Burisma wurde später Sponsor eines Washingtoner Think Tanks, des Atlantic Council , dessen Experten oft zur Energie- und Sicherheitspolitik in der ehemaligen Sowjetunion zitiert werden.

Bald trugen die Bemühungen Früchte. Mit Hilfe eines in New York ansässigen Anwalts argumentierten die US-Berater von Herrn Zlochevsky vor ukrainischen Staatsanwälten, dass Strafverfahren gegen das Unternehmen eingestellt werden sollten, weil keine Gesetze verletzt wurden.

Die Kampagne von Burisma Holdings zur Bereinigung seines Images im Westen reichte über die Einstellung von Hunter Biden , dem Sohn des damaligen US-Vizepräsidenten, im Jahr 2014 hinaus, um andere gut vernetzte Mitarbeiter in Washington einzubeziehen, so sagen Beamten in beiden Ländern und so heißt es in Regierungsunterlagen.

Dieser unverhohlene, nicht provozierte Angriff auf eine souveräne Nation wiederum setzte intern einen zerstörerischen Bürgerkrieg in Gang; eine gefährliche und völlig unnötige politisch-militärische Konfrontation mit Russland vor der eigenen Haustür; und jetzt eine hysterische Kampagne der Haus-Demokraten und ihrer Verbündeten im tiefen Staat, um einen ordentlich gewählten amerikanischen Präsidenten anzuklagen, für die Sünde des Watens in die Güllegrube der Korruption, die das Washingtoner Establishment selbst über diesen unglücklichen, 150 Milliarden Dollar schweren Teil eines gescheiterten Staates und einer verkrüppelten Wirtschaft brachte.

Was für ein Quatsch in Reinkultur!

Schlimmer noch ist natürlich, dass unbedeutende Apparatschiks in der Clinton-Maschine – Sally Painter und Karen Tramontano – bei diesem Wahnsinn Kohle gemacht haben, indem sie eine Praxis aufgebaut haben, die Washington half, sich an Orten einzumischen, an denen kein Jota an Homeland Security auf dem Spiel stand.

In der Tat war die Krim (orangefarbenes Gebiet) 1783 von Katharina der Großen tatsächlich von ihnen gekauft worden, um die Russifizierung der Region nördlich des Schwarzen Meeres abzuschließen. Sie war noch nie auch nur im Entferntesten ein Teil der Ukraine gewesen, bis ihre überwiegend russischsprachige Bevölkerung 1954 von Chruschtschow als Belohnung für die Unterstützung seiner ukrainischen Landsleute während des poststalinischen Machtkampfes in Moskau in die Sowjetische Sozialistische Republik Ukraine eingegliedert wurde.

Wie die unten stehende Karte von 1897 zeigt, existierte die heutige Ukraine in den letzten Jahrhunderten des Russischen Reiches kaum als unabhängiger Staat (dunkelgelber Bereich); und der russischsprachige Bereich in der heutigen Ostukraine (gelber Bereich auf der Karte) war aufgrund der zaristischen Politik der Ansiedlung von Russen dort als Schutzwall gegen Übergriffe der osmanischen Türken tatsächlich als „Neues Russland“ bekannt.

Der große Fallschirmspringer und damalige US-Präsident George Bush der Ältere hätte tatsächlich einen Absprung direkt in die riesige Ramstein Air Base in Deutschland machen können, um deren Schließung zu bewirken. Zu diesem Zeitpunkt gab es keinerlei Rechtfertigung für den Fortbestand der NATO.

Das ist richtig. Nach der Auflösung der Sowjetunion, dem Einschmelzen ihrer 50.000 Panzer an der Mittelfront und der Auflösung des Warschauer Pakts war es an der Zeit, die NATO als „mission accomplished“ zu erklären und eine eigene Auflösung durchzuführen.

Aber es war so, dasss Washington in Kiew das Sagen hatte, und Burisma brauchte seine Regierungslizenzen und Gaskonzessionen. So geschah die Lobbyarbeit an den Ufern des Potomac, wo die eigentliche Macht tatsächlich ausgeübt wurde.

Unnötig zu sagen, dass nur im imperialen Washington alle oben genannten Zweige der US-Regierung sich um „Transparenz und gute Regierungsführung“ bei einem zweitklassigen Gasproduzenten in der Ukraine kümmern würden. Im Jahr 2018 produzierte das Unternehmen beispielsweise die triviale Summe von 1,3 BCF Erdgas und buchte einen Umsatz von nur 400 Millionen Dollar – in fast jedem wichtigen Energiemarkt wäre das ein Rundungsfehler.

David Leiter vom Washingtoner Lobbyunternehmen M.L. Strategies……….. Herr Leiter war John Kerrys Stabschef, als Herr Kerry ein US-Senator aus Massachusetts war….Laut freigegebenen Unterlagen hat Herr Leiter, der auch für das Energy Department gearbeitet hatte, sich im Namen Burismas für „die Förderung von Transparenz und guter Unternehmensführung“ in beiden Kongresskammern, dem State Department, dem Treasury Department, dem Energy Department und US AID eingesetzt.

So engagierte er die besten Hausierer mit Washingtoner Einfluss, die man unter den gegebenen Umständen mit Geld kaufen konnte. Da war zunächst Hunter Biden, weil sein alter Herr die Marionettenregierung dirigierte, die Washington in Kiew installiert hatte, und Devon Archer, weil er ein ehemaliger Wahlkampfspendensammler für den ehemaligen Senator (und dann Außenminister) John Kerry war.

Wie das Wall Street Journal bemerkte, hatte Blue Star Strategies keine Bedenken, seine Clinton- und Biden-Verbindungen im Namen Burismas zu nutzen – ungeachtet des Geruchs oligarchischer Korruption, die es umgab.

Blue Star Strategies, das im Westen für seine Arbeit zur Unterstützung der ehemaligen Sowjetländer bei der Vorbereitung auf die NATO-Überprüfung gelobt wurde. Seine Gründer: Sally Painter, eine leitende Beraterin des Handelsministeriums in der Clinton-Administration, und Karen Tramontano, eine stellvertretende Stabschefin im Weißen Haus von Clinton.

Etwa zum Zeitpunkt der Entlassung von Herrn Shokin half Blue Star Burisma dabei, den Anwalt John D. Buretta anzuheuern, der vor Staatsanwälten in der Ukraine argumentierte, dass die Verfahren gegen Burisma eingestellt werden sollten, so ein ukrainischer Beamter und andere, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

„Ich dachte, ich würde jemanden treffen, der bei den Ermittlungen helfen würde, und alles, worüber er sprechen wollte, war, warum sie geschlossen werden sollten“, sagte ein ehemaliger ukrainischer Staatsanwalt, der sich mit Herrn Buretta traf.

So läuft es also in der Imperialen Stadt. Menschen machen Politik, die das Imperium während ihrer Amtszeit asuweitet – wie diese Clintonistas mit dem NATO-Erweiterungsprojekt – und kassieren danach, indem sie im Namen der neu erworbenen Vasallen und Bittsteller Washingtons Einfluss auf die Korridore der US-Hauptstadt ausüben.

In diesem Fall führen alle Wege zum Atlantic Council, dem halboffiziellen „Denkpanzer“ der NATO in Washington, der von Russophoben und Clinton/Biden-Agenten verseucht ist. Letztere machen natürlich mit der Verbreitung von Anti-Putin-Propaganda ein stattliches Leben – umso besser, die Washingtoner Geldbörse für unnötige Militärausgaben und Auslandshilfe, Sicherheitshilfe und Waffenverkäufe an die „Front“-Staaten zu schmieren, die der angeblichen Aggression des Kremls im dem Weg stehen.

Tatsächlich sind so genannte Think Tanks wie der Atlantic Council dünn getarnte Lobby-Zweige sowohl für die ausländischen Antragsteller des Imperiums als auch für die US-Agenturen, die sie versorgen. So machen in den Schmiergeldbezirken der imperialen Stadt Waffenlieferanten und ausländische Käufer gemeinsame Sache. So wie die Verteiler und Empfänger von Auslandshilfe, Sicherheitshilfe und der Vielzahl von Washingtoner Propagandaprogrammen, die durch das Außenministerium, Endowment for Democracy, Board for International Broadcasting und unzählige andere laufen.

Tatsächlich ist das Netzwerk der einen Hand, die die andere wäscht, so durchdringend und massiv, dass es nicht verwunderlich ist, dass Außenpolitik und nationale Sicherheit zu einem riesigen Betrugsgeschäft geworden sind, das von einem überparteilichen Konsens zugunsten von Intervention und Einmischung in die schönsten Teile der Welt umhüllt ist.

Das gesamte Interventionsprojekt der Ukraine zum Beispiel wurde stark vom Atlantic Council choreographiert, der seinerseits seine umfangreichen Mittel von praktisch allen Parteien – im Inland und im Ausland – für die weitreichenden Betrügereien des Imperiums erhält.

So gehören das Pentagon, das US-Außenministerium, die US-Luftwaffe, die US-Marine, die Luftwaffenakademie, das US Army War College, das National Endowment for Democracy und sogar die NATO selbst zu den Beitragenden der US-Regierung.

Dann gibt es eine endlose Litanei ausländischer Regierungen und quasi offizieller Institutionen, darunter das britische Außen- und Commonwealth-Büro, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Botschaften, Stiftungen und staatliche Fonds, die Dänemark, Südkorea, Australien, Japan, Ungarn, Schweden, Norwegen, Deutschland, Rumänien, die Niederlande, Hongkong und unzählige andere vertreten.

Es überrascht nicht, dass die Liste der militärisch/industriellen/nachrichtendienstlichen Auftragnehmer und der internationalen Energie- und Finanzinstitute ellenlang ist. Dazu gehören Chevron, HSBC Holdings, BP America Inc., Lockheed Martin Corporation, Raytheon, United Technologies, Boeing, ExxonMobil, Textron, Statoil, Bank of America, ConocoPhillips, JPMorgan und viele andere.

Auch andere außenpolitische Interessenvertretungen und Finanzierungsinstitutionen wie The Wallenberg Foundations, The Soros Open Society Foundations, The Rockefeller Brothers Fund, Arabia Foundation, Center for International Strategic Studies, The Starr Foundation, The Smith Richardson Foundation, The Carnegie Foundation etc. sind in ihren Beitragslisten umfassend vertreten.

Schließlich gibt es eine endlose Liste von allen und jedem, die in Washington Geschäfte machen, angeführt von der Victor Pinchuk Foundation. Diese ist das Einflussinstrument des führenden Milliardär der Ukraine, der nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Wesentlichen einen Großteil seiner Eisen- und Stahlindustrie gestohlen hat und der neben dem Atlantic Council auch ein führender Geldgeber der Clinton-Stiftung (6 Millionen Dollar) und verschiedener russophober Think-Tanks war.

Aber diese zusätzliche Liste beinhaltet auch solchen Kleinkram wie Facebook, Inc., Google, Inc., Squire Patton Boggs, Starbucks Coffee Company, Twitter, McKinsey & Company, CNN und Dutzende weitere.

So ist es nicht verwunderlich, dass Burisma schnell sein Geld dorthin gesteckt hat, wo sein angeknackster Ruf durch einen Sanierungsprozess beim Atlantic Council gewaschen werden konnte. Tatsächlich notierte Max Blumenthal in einem umfangreichen Exposee genau, wie die atlantische Verbindung zustande kam:

Selbst mit Hunter Biden im Vorstand seines Unternehmens war Zlochevsky noch auf der Suche nach einflussreichen Verbündeten in Washington. Er fand sie 2017 beim Atlantic Council, buchstäblich Stunden, nachdem er von Korruptionsvorwürfen in der Ukraine freigesprochen wurde.

Am 19. Januar 2017 – nur zwei Tage nach Beendigung der Ermittlungen gegen Zlochevsky – kündigte Burisma ein großes „Kooperationsabkommen“ mit dem Atlantic Council an.

Der Deal wurde vom Direktor des Eurasienprogramms des Atlantic Council, einem ehemaligen US-Botschafter in der Ukraine namens John Herbst, unterzeichnet.

Seitdem half Burisma bei der Planung des Atlantic Councils, einschließlich einer Konferenz zur Energiesicherheit, die im Mai dieses Jahres in Monaco stattfand, wo Zlochevsky derzeit lebt.

Die Geschichte wird von dort aus sogar noch komplizierter, wie wir in Teil 2 schreiben werden. Wie sich herausstellt, wurde praktisch die gesamte Kaste der Whistleblower und Deep State Zeugen, die jetzt vor dem Anklagetribunal geladen werden, auf die eine oder andere Weise vom Atlantic Council organisiert, finanziert oder gesponsert.

*

David Stockman war zwei Amtsperioden Abgeordneter aus Michigan. Er war auch Direktor des Office of Management and Budget unter Präsident Ronald Reagan. Nachdem er das Weiße Haus verlassen hatte, hatte Stockman eine 20-jährige Karriere an der Wall Street. Er ist der Autor von drei Büchern, The Triumph of Politics: Warum die Reagan-Revolution scheiterte, Die große Verformung: Die Korruption des Kapitalismus in Amerika und TRUMPED! Eine Nation am Rande des Ruins…. Und wie man sie zurückbringt. Er ist auch Gründer von David Stockman’s Contra Corner und David Stockman’s Bubble Finance Trader.