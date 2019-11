Die neusten Falschmeldungen zu Trumps Amtsenthebungsverfahren

von Paul Craig Roberts – https://www.theblogcat.de

Die Medien sind voll hinter Trump her, und es gibt keine Möglichkeit, verlässliche Informationen zu dem sogenannten Amtsenthebungsverfahren zu bekommen. Man muss aber nicht zu viel Aufmerksamkeit darauf legen, dass die Demokraten und die Presstituierten ständig den Fokus verändern. Der angebliche Whistleblower, der nur Hörensagen-Informationen hat, wenn überhaupt, ist aus dem Bild verschwunden. Er ist zu verbrannt, durch seine Beziehungen und vorherigen Treffen mit Adam Schiff, als die „Whistleblowerei“ als Angriff auf Trump geplant wurde.

Die Demokraten und die Presstituierten haben daraufhin ihren Fokus auf Typen aus dem Außenministerium verlegt, die auch aus zweiter Hand vom „Stab“ über die angebliche Unterhaltung mit einem Quid Pro Quo (Gegenleistung) gehört haben sollen, eine Behauptung, die durch die Umschrift des Telefongesprächs oder durch den Präsidenten der Ukraine nicht unterstützt wird. Jetzt ist also ein neues Telefonat aufgetaucht, oder wurde erfunden. Der amtierende Botschafter in der Ukraine, William Taylor, ein schleimiger Typ des Außenministeriums, hat heute (am 13.11.) ausgesagt, dass ein Mitarbeiter seines Stabs in einem anderen Telefonat gehört haben soll, wie Sondland über die Ukraine-Untersuchung über die Bidens gefragt wurde. Diese Information aus zweiter Hand wird von den presstituierten Medien als „Paukenschlag“ bezeichnet. Gott steh uns bei. Nichts davon ist wahr. Aber die Presstituierten werden es solange wiederholen, bis es wahr wird.

Man fragt sich, wie vielen Mitglieder des Stabs es erlaubt ist, bei Telefongesprächen zwischen Staatsoberhäuptern zuzuhören. Zu meiner Zeit war das keinem erlaubt.

Was ich wissen möchte, und was wir alle wissen sollten: Warum verwenden die Demokraten Hörensagen-Informationen? Warum sind nicht jene Stabsmitarbeiter im Zeugenstand, die angeblich die Unterhaltung gehört haben? Diese Zeugenaussagen sollten von jenen unter Eid geschehen, die angeblich die Unterhaltung gehört haben. Wollen die Demokraten des Abgeordnetenhauses den Präsidenten der Vereinigten Staaten wegen Hörensagen-Informationen des Amtes entheben?

Was die Untersuchung der Bidens und ihrer Zahlungen betrifft, um die Untersuchung zur Korruption von Burisma zu blockieren, jener ukrainischen Firma, die zu ihrem Schutz die Bidens angeheuert hat: Trump muss nicht danach fragen, im Austausch für eine Milliarde Dollar. Ukrainische Behörden haben die Aufzeichnungen veröffentlicht:

„Ukrainische Behörden veröffentlichen die Aufzeichnungen über 46 Zahlungen an Hunter Biden von Burisma Holdings, 38 Zahlungen von jeweils $83.333 in einem Gesamtwert von $ 3,1 Millionen“

