Top bolivianische Putschisten waren Absolventen der School of the Americas, die als Attachés in FBI-Polizeiprogrammen dienten.

von Jeb Sprague – https://thegrayzone.com

Übersetzung LZ

Kommandanten des bolivianischen Militärs und der Polizei halfen bei der Planung des Putsches und garantierten den Erfolg. Diese Untersuchung zeigt, dass sie für den Aufstand durch berüchtigte Trainingsprogramme des US-Militärs und des FBI ausgebildet wurden.

Die USA spielten eine Schlüsselrolle beim Militärputsch in Bolivien, und zwar auf eine direkte Weise, die in Berichten über die Ereignisse, die den gewählten Präsidenten des Landes, Evo Morales, am 10. November zum Rücktritt zwangen, kaum anerkannt wurde.

Kurz vor Morales‘ Rücktritt hat der Kommandant der bolivianischen Streitkräfte Williams Kaliman „vorgeschlagen„, dass der Präsident zurücktritt. Einen Tag zuvor hatten sich Teile der Polizei des Landes aufgelehnt.

Obwohl Kaliman im Laufe der Jahre die Loyalität zu Morales vorgetäuscht zu haben scheint, zeigte er sein wahres Gesicht, sobald der Moment einer günstigen Gelegenheit kam. Er war nicht nur ein Akteur des Putsches, er hatte seine eigene Geschichte in Washington, wo er kurzzeitig als Militärattaché der bolivianischen Botschaft in der US-Hauptstadt gedient hatte.

Kaliman stand an der Spitze einer militärischen und polizeilichen Kommandostruktur, die von den USA durch WHINSEC, der militärischen Ausbildungsstätte in Fort Benning, Georgia, die in der Vergangenheit als School of the Americas bekannt war, im Wesentlichen gepflegt wurde. Kaliman selbst besuchte 2003 den Kurs „Comando y Estado Mayor“ an der SOA.

Mindestens sechs der wichtigsten Putschisten waren Ehemalige der berüchtigten School of the Americas, während Kaliman und eine weitere Persönlichkeit in der Vergangenheit als Militär- und Polizeiattachés Boliviens in Washington dienten.

Innerhalb der bolivianischen Polizei haben Spitzenkommandanten, die beim Start des Putsches geholfen haben, das APALA-Polizeiaustauschprogramm durchlaufen. APALA arbeitet von Washington DC aus und hat die Aufgabe, Beziehungen zwischen US-Behörden und Polizeibeamten aus lateinamerikanischen Staaten aufzubauen. Trotz seines Einflusses, oder vielleicht gerade deshalb, ist das Programm wenig öffentlich präsent. Seine Verantwortlichen waren für den Autor telefonisch nicht erreichbar.

Es ist üblich, dass Regierungen einige wenige Personen als Militär- oder Polizeiattachés an den Botschaften ihres Landes im Ausland einsetzen. Der verstorbene Philip Agee, ein ehemaliger CIA-Sachbearbeiter, der der erste Informant der Agentur wurde, erklärte in seinem 1975 erschienenen Buch, wie der US-Geheimdienst traditionell auf die Rekrutierung ausländischer Militär- und Polizeibeamter, einschließlich der Botschaftsattachés, als kritische Einflußnehmer bei Regimewechseln und Maßnahmen zur Bekämpfung von Aufständen setzte.

Wie ich aus den mehr als 11.000 FOIA-Dokumenten entnahm, die ich während meines Buches über die paramilitärische Kampagne, die im Vorfeld der Entlassung der gewählten Regierung Haitis im Februar 2004 und der Unterdrückung nach der Niederschlagung geführt wurde, schrieb, arbeiteten US-Beamte jahrelang daran, sich einzuschmeicheln und Verbindungen zur haitianischen Polizei, Armee und ehemaligen Armeeoffizieren herzustellen. Diese Verbindungen sowie die Rekrutierungs- und Informationsbeschaffungsmaßnahmen zahlten sich schließlich aus.

Auch in Bolivien war die Rolle der von den USA ausgebildeten Militär- und Polizeikräfte entscheidend, um einen Regimewechsel zu erzwingen. US-Regierungsstellen wie USAID finanzieren seit vielen Jahren offen Anti-Morales-Gruppen im Land. Aber die Art und Weise, wie die Sicherheitskräfte des Landes von den US-Geheimdiensten als Trojanisches Pferd eingesetzt wurden, ist weniger bekannt. Mit Morales‘ erzwungenem Abgang war es jedoch unmöglich zu leugnen, wie kritisch dieser Faktor war.

Wie diese Untersuchung zeigen wird, hätte der Putschplan ohne die begeisterte Zustimmung der Militär- und Polizeikommandanten des Landes nicht gelingen können. Und ihre Zustimmung wurde stark von den USA beeinflusst, wo so viele für den Aufstand vorbereitet und ausgebildet wurden.

Durchgesickertes Audio entlarvt School of the Americas Absolventen, wie sie einen Coup planen.

Auf der bolivianischen Nachrichten-Website la época (und von elperiodicocr.com und einer Reihe nationaler Medien) wurde berichtet, dass eine verdeckte Koordination zwischen aktuellen und ehemaligen bolivianischen Polizei-, Militär- und Oppositionsführern stattfand, um den Putsch herbeizuführen.

Die durchgesickerten Audioaufnahmen zeigen, dass der ehemalige Bürgermeister von Cochabamba und ehemalige Präsidentschaftskandidat Manfred Reyes Villa eine zentrale Rolle bei den Abläufen spielte. Reyes ist zufällig Alumni von WHINSEC (The School of the Americas [SOA]), der derzeit in den USA lebt.

Die anderen vier, die im durchgesickerten Audio vorgestellt werden oder sich namentlich vorstellen, sind General Remberto Siles Vasquez (Audio 12); Colonel Julio César Maldonado Leoni (Audio 8 und 9); Colonel Oscar Pacello Aguirre (Audio 14) und Colonel Teobaldo Cardozo Guevara (Audio 10). Alle vier dieser ehemaligen Militärbeamten nahmen an der SOA teil.

Cardozo Guevara rühmt sich besonders seiner Verbindungen unter den aktiven Offizieren.

Die Identität dieser Personen wird durch eine Gegenprüfung der Daten der Schools of Americas Watch Listen der Alumni mit Facebook und lokalen bolivianischen Nachrichtenartikeln sowie den durchgesickerten Audioaufnahmen bestätigt.

Die School of the Americas ist ein berüchtigter Ort der Ausbildung lateinamerikanischer Putschisten, die auf den Höhepunkt des kalten Krieges zurückgehen. Brutale Regimewechsel- und Vergeltungsaktionen von Haiti bis Honduras wurden von SOA-Absolventen durchgeführt, und einige der blutigsten Juntas in der Geschichte der Region wurden von den Alumni der Schule geleitet.

Seit vielen Jahren veranstalten Anti-Kriegsprotester eine Protestwache vor dem SOA-Hauptquartier auf der Militärbasis Fort Benning in der Nähe von Columbus, Georgia.

Eine Protestwache vor der School of the Americas in Fort Benning.

Der Anführer dieser Proteste, Pater Roy Bourgeois, hat die SOA beschrieben als: „eine Kampfschule. Die meisten Kurse drehen sich um das, was sie als Kriegsführung gegen Aufstände bezeichnen. Wer sind die Aufständischen? Diese Frage müssen wir uns stellen. Sie sind die Armen. Es sind die Menschen in Lateinamerika, die Reformen fordern. Es sind die landlosen Bauern, die hungrig sind. Es sind Gesundheitsfachkräfte, Menschenrechtsverteidiger, Gewerkschaftsorganisatoren, die zu Aufständischen werden, sie werden als El Enimigo, der Feind angesehen. Und sie sind diejenigen, die zu den Zielen derer werden, die ihren Unterricht an der School of the Americas nehmen.“

Bourgeois wurde 1977 aus Bolivien deportiert, als er sich gegen die Menschenrechtsverletzungen von Gen. Hugo Banzer aussprach, einem rechten Diktator, der durch einen von den USA unterstützten Putsch an die Macht kam, der eine linke Regierung stürzte. Die Geschichte wiederholt sich heute, als Banzers ideologische Erben einen anderen sozialistischen Führer durch bewährte Destabilisierungstaktiken von der Macht vertreiben.

In den kürzlich durchgesickerten Audioaufnahmen diskutieren Putschisten Pläne, Regierungsgebäude in Brand zu setzen, unternehmensfreundliche Gewerkschaften im Land dazu zu bringen, Streiks durchzuführen, sowie andere Taktiken – alles direkt aus dem CIA-Playbook.

In der durchgesickerten Audioaufnahme wird auch darauf hingewiesen, dass der Putschversuch von verschiedenen evangelischen Gruppen sowie vom kolumbianischen Präsidenten Iván Duque, dem ehemaligen kolumbianischen Präsidenten Álvaro Uribe und vor allem vom neofaschistischen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro unterstützt wird.

Die Plotter erwähnen auch die starke Unterstützung der ultra-rechten US-Senatoren Bob Menéndez, Ted Cruz und Marco Rubio, der das Ohr von US-Präsident Donald Trump haben soll, wenn es um die US-Außenpolitik in der westlichen Hemisphäre geht.

Militär- und Polizeiattachées in DC: Ein Nährboden für die Vernetzung von US-Geheimdienstnetzwerken.

Da sich in den letzten Wochen Spannungen aufgebaut haben, war es der Generalkommandant der bolivianischen Polizei, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, der die Pattsituation durchbrach, indem er große Teile der Polizei am 9. November, nur einen Tag vor dem Rücktritt von Morales, zum Aufstand veranlasste.

Damaliger Col. Vladimir Yuri Calderón Mariscal (dritter auf der linken Seite) mit anderen APALA-Beamten im Jahr 2018.

Im Jahr 2018 war Calderón Mariscal Präsident der Police Attachés of Latin America in the United States of America (APALA) mit Sitz in Washington DC.

APALA wurde als ein „multidimensionales Sicherheitsprogramm“ beschrieben, das darauf abzielt, Beziehungen und Verbindungen zwischen US-Behörden und Polizeibeamten vieler Mitglieder der Organisation der Amerikanischen Staaten aufzubauen.

Bei der Gründung von APALA im Jahr 2012 traf sich der damalige OAS-Generalsekretär José Miguel Insulza (Mitte im Bild unten) mit der Leitung der Gruppe.

Heute beherbergt APALA Polizeiattachés aus zehn Ländern: Brasilien, Bolivien, Kolumbien, Chile, Ecuador, El Salvador, Panama, Peru, Mexiko und die Dominikanische Republik.

Laut der Facebook-Seite wurde die Gruppe „mit dem Ziel gegründet, Verbindungen von Solidarität, Freundschaft, Zusammenarbeit und Unterstützung zwischen den Mitgliedern der Gruppe und ihren Familien durch soziale und kulturelle Aktivitäten zu schaffen, die eine integrale Entwicklung ermöglichen“.

Sie behauptet, die „Integration und den Austausch der sie bildenden Polizeiinstitutionen zu erleichtern und den Austausch erfolgreicher Erfahrungen der verschiedenen Polizeikräfte Lateinamerikas zu fördern“.

Foto von Calderón Mariscal (Mitte-Rechts) an der FBI-Ausbildungsakademie, die 36 Meilen außerhalb von Washington, DC liegt.

Eine mysteriöse Organisation, APALA hat ihre Website www.ApalaUSA.com geschlossen und nimmt keine Telefonate mehr an. Sie fungiert in gewisser Weise als Arm der US-Bundesbehörden als seine Social-Media-Plattform und zeigt nun auf einer nicht mehr funktionierenden Website zahlreiche Treffen und Fotos von APALA-Beamten und Teilnehmern neben FBI, DEA, ICE und anderen US-Beamten.

Wie Philip Agee in seinem Buch Inside the Company erklärte, verwendet die CIA oft andere US-Regierungsbehörden wie das FBI und USAID sowie verschiedene Front-Organisationen, um ihre geheimen Aktivitäten ohne Fingerabdrücke durchzuführen.

Unten: APALA-Teilnehmer in der FBI-Zentrale in Washington DC

Eines der wichtigsten lokalen Mitglieder von APALA ist Alex Zunca, ein Polizist in Baltimore, der Direktor für internationale Angelegenheiten der Hispanic National Law Enforcement Association mit Sitz in Washington, DC ist.

Die auf der inzwischen nicht mehr existierenden Website von APALA angegebene Adresse ist die gleiche wie die der Botschaft von Mexiko in Washington, DC. Die Gruppe wurde anscheinend aus der mexikanischen Botschaft geführt, zumindest zwischen 2017 und 2018, als ihre Website während der Verwaltung des US-freundlichen ehemaligen mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto aktiv war.

Interessanterweise ist ein Kollege von Calderón Mariscal und auch ein ehemaliger Präsident von APALA ein stellvertretender Minister der Bundespolizei von Mexiko namens Nicolás González Perrin.

Unten sieht man ihn neben einer mexikanischen Nationalflagge und einem FBI-Hut sitzen.

In einem Interview mit der Washington Hispanic, einer spanischsprachigen Zeitung mit Sitz in Washington, erklärte González Perrin 2017, „dass APALA dauerhaft Treffen mit den wichtigsten Bundesbehörden in den Vereinigten Staaten abhalten wird, „von INTERPOL bis DEA, ICE und FBI, die mit uns zusammenarbeiten, basierend auf gegenseitigen Bedürfnissen“.

Ein weiterer wichtiger APALA-Teilnehmer ist Hector Ivan Mejia Velasquez, die ehemalige Generalkommissarin der honduranischen Nationalpolizei, die brutale Operationen gegen Demonstranten in ihrem eigenen Land durchgeführt hat und regelmäßig anti-linksgerichtete Postings in sozialen Medien veröffentlicht.

Anrufe an den öffentlichen Kontakt von APALA, Alvaro Andrade Sejas, wurden nicht beantwortet. Meine Nachrichten an seine Nummer, die als in Rockville, Maryland, gelistet ist, gingen direkt zu einer Voicemail, die besagt, dass sie eingeschränkt war.

Andrade’s Linkedin-Profil besagt, dass er seinen Sitz in Panama hat und CEO eines Geldautomaten-Systems sowie Chief Executive Officer einer Gruppe ist, die sich auf die Beratung im Bereich Computer-Hacking spezialisiert hat.

Zuvor war Andrade Berater einer ecuadorianischen Gruppe, die sich mit forensischen Informationen beschäftigt und sich auf „Computerkriminalität und Computeraufklärung“ konzentriert, und davor arbeitete er für das bolivianische Telekommunikationsunternehmen Nuevatal PCS als Chief Information Security Officer.

Von 1998 bis 2002 besuchte er die Militärische Ingenieurschule Boliviens.

APALA – dessen Facebook-Seite Andrade zu funktionieren scheint – hat auch mit anderen bolivianischen Polizeibeamten zusammengearbeitet, wie z.B. mit einer weiteren von Boliviens Polizeiattachés Heroldina Henao.

Der andere wichtige Beamte, der dazu beigetragen hat, den Putsch vom 10. November herbeizuführen, ist General Williams Kaliman, der derzeitige Chef des bolivianischen Militärs. Im Jahr 2013 diente er als Militärattaché für die Botschaft seines Landes in Washington D.C.. Ein Jahrzehnt zuvor (wie bereits erwähnt) nahm er an einer Schulung in der SOA teil. Über seine Zeit in den Vereinigten Staaten ist wenig bekannt.

General Williams Kaliman, Leiter des bolivianischen Militärs.

Zu verschiedenen Zeiten scheinen sowohl Kaliman als auch Calderón Mariscal entweder der verfassungsmäßigen Regierung treu geblieben zu sein oder ihr die Loyalität vorgetäuscht zu haben, haben sich aber letztendlich von ihr getrennt oder wurden im Laufe der Zeit von der Durchführung eines Militärputsches überzeugt.

Der entthronte Präsident Morales seinerseits hat behauptet, dass einem Mitglied seines eigenen Sicherheitsteams 50.000 Dollar angeboten wurden, um ihn zu verraten.

Der Staatsstreich vom 10. November kam nicht aus dem Nichts. Ereignisse, die sich in Bolivien ereignet haben, sind eng mit den Bemühungen der USA verbunden, Militär- und Polizeikräfte im Ausland durch Programme wie SOA und APALA zu beeinflussen.

Währnd US-Präsident Donald Trump auf einen „bedeutenden Moment für die Demokratie in der westlichen Hemisphäre“ jubelt, stehen die Bolivianer plötzlich unter der Kontrolle des de facto Militärregimes.

Jeb Sprague

Jeb Sprague ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der University of California, Riverside und lehrte zuvor an der UVA und UCSB. Er ist Autor von “Globalizing the Caribbean: Political economy, social change, and the transnational capitalist class” (Temple University Press, 2019), “Paramilitarism and the assault on democracy in Haiti” (Monthly Review Press, 2012) und Herausgeber von “Globalization and transnational capitalism in Asia and Oceania” (Routledge, 2016). Er ist Mitbegründer des Network for the Critical Studies of Global Capitalism. Besuchen Sie seinen Blog unter: http://jebsprague.blogspot.com