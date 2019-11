Ein paar kurze Anmerkungen zum faschistischen Putsch in Bolivien

von Saker – https://www.theblogcat.de

Das sind die Typen, die gerade an die Macht gekommen sind:

Sie alle sind Mitglieder irgendwelcher faschistischer „christlicher“ Sekten. Und das machen diese Typen mit jenen, die es wagen, sich ihnen in den Weg zu stellen:

Trump gefällt das. Er nannte es einen „bedeutenden Moment für die Demokratie in der westlichen Hemisphäre“ und dann ging er dazu über, zwei weitere lateinamerikanische Länder zu bedrohen, indem er sagte: „Diese Ereignisse senden ein starkes Signal an die illegitimen Regime in Venezuela und Nicaragua, dass die Demokratie und der Wille des Volkes immer siegen werden. Wir sind jetzt einen Schritt näher an einer vollkommen demokratischen, wohlhabenden und freien westlichen Hemisphäre.“ Und da hat er sogar Recht. Was dieser jüngste Putsch allen patriotischen Lateinamerikanern signalisiert, die ihren Kontinent frei von US-Unterdrückung sehen wollen, ist das: Wenn du offen die Diktate des Imperiums ablehnst, dann stelle absolut sicher, dass die Kommandeure deiner Streitkräfte dir gegenüber loyal sind. Außerdem sollte man nie vergessen, dass die mächtigste Waffe des Imperiums nicht seine aufgeblähte und meist ahnungslose Militärmacht ist, sondern seine Fähigkeit, Korruption zu nutzen, um von der Druckerpresse das zu erhalten, was es nicht mit roher Gewalt ergreifen kann. Bisher haben Venezuela, Kuba und Nicaragua ihren Widerstand gegen Onkel Shmuel erfolgreich gestaltet. Ebenso scheint es innerhalb des brasilianischen Militärs eine interne (und verdeckte) „versteckte patriotische Opposition“ zu geben (zumindest meinen brasilianischen Kontakten zufolge), was den Schaden begrenzen könnte, der durch die Amtsenthebung von Dilma Rousseff und den Putsch gegen Lula da Silva angerichtet wurde (beispielsweise hat das brasilianische Militär erklärt, dass es nicht zulassen wird, dass Brasilien oder brasilianische Streitkräfte in einen Angriff gegen Venezuela eingesetzt werden). Schließlich das absolut beschämende Verhalten vieler lateinamerikanischer Länder, deren Komprador-Eliten versuchen, Polen als die unterwürfigsten freiwilligen Sklaven des Imperiums einzuholen. Diese Länder wissen alle, dass sowohl Maduro in Venezuela als auch Morales in Bolivien ehrlich gewählt wurden und dass alle Gerüchte über eine gestohlene Wahl nichts anderes sind als grobe Lügen. Im Gegensatz dazu sind die so genannten „US-Verbündeten“ in der Region allesamt rückgratlose Prostituierte, die allein durch die Unterstützung des AngloZionistischen Imperiums an der Macht sind.

1971 schrieb ein uruguayischer Journalist namens Eduardo Galeano ein wegweisendes Buch mit dem Titel „Las Venas Abiertas de América Latina„, das schließlich unter dem Titel „The Open Avenues of Latin America“: Fünf Jahrhunderte der Plünderung eines Kontinents“ ins Englische übersetzt wurde. Dieses äußerst berühmte Buch (zumindest in Lateinamerika) ist 2019 so aktuell wie vor fast einem halben Jahrhundert: Die Venen Lateinamerikas bluten noch immer und die Leute, die das Aderlass verrichten, haben sich kein bisschen verändert

Die einzige gute Nachricht ist, dass die von den USA unterstützten Regime in Lateinamerika alle mit verschiedenen Ebenen von Protesten und Unzufriedenheit konfrontiert sind, die zu Volksprotesten führen könnten, die schließlich wieder die Komprador-Eliten beseitigen könnten, aber diesmal müssen die Führer des Widerstands wirklich verstehen, dass es einfach nicht genügt, eine Volksabstimmung zu gewinnen: Jedes Mal, wenn ein wirklich patriotisches Regime an die Macht kommt, ist es den USA schließlich gelungen, ihre Agenten in den herrschenden Klassen im Allgemeinen und insbesondere in den Streitkräften einzusetzen, um die populär gewählten Führer zu stürzen. Hugo Chavez hat viele Fehler gemacht, aber das hat er richtig gemacht, und deshalb konnten die USA zumindest bisher keine Farbrevolution in Venezuela auslösen. Nun, sie haben es versucht und sind gescheitert. Was Kuba betrifft, so widersetzt es sich seit vielen Jahrzehnten der gemeinsamen Macht des US-Imperiums, so dass sie auch etwas Entscheidendes wissen. In den letzten Jahrzehnten hat sich die „Frontlinie“ zwischen souveränen und freien lateinamerikanischen Ländern und US-Marionetten vielfach bewegt, und beide Seiten fühlten sich manchmal siegreich und manchmal niedergeschlagen. Und ja, der Putsch gegen Morales ist eine RIESIGE Niederlage für den Widerstand gegen das Imperium. Der Mann war viel mehr als nur ein linker Patriot, er war ein moralisches Symbol der Hoffnung für den gesamten Kontinent. Jetzt, da er weg ist, werden viele Lateinamerikaner genauso angewidert und traurig sein wie ich heute. Ich nehme etwas Trost in Mexikos Entscheidung, Morales politisches Asyl zu gewähren. Ich weiß nicht genug über Mexiko, um über die Motive des mexikanischen Präsidenten zu spekulieren, aber jetzt, da Morales sicher ist, kann er bei Bedarf immer in ein anderes Land umziehen. Sollte Morales jemals wieder an die Macht kommen, sollte seine oberste Priorität eine tiefgreifende Säuberung des Militärs und der Ersatz der „School of the Americas“ durch echte Patrioten sein. Dies zu tun, wird keine hinreichende Voraussetzung für den Erfolg sein, aber es wird dennoch eine notwendige sein.

https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/saker-zu-bolivien-12-11-2019/