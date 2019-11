Der Feind im Innern

von Chris Hedges – https://www.truthdig.com

Übersetzung LZ

Unsere Demokratie ist nicht in Gefahr – wir leben nicht in einer Demokratie. Das Bild unserer Demokratie ist in Gefahr. Der tiefe Staat – die Generäle, Banker, Konzernvertreter, Lobbyisten, Geheimdienstchefs, Regierungsbürokraten und Technokraten – will die Marke retten. Es ist schwer, sich selbst als Hüter der Freiheit und Befreiung der Welt zu lobpreisen, wenn Donald Trump unzusammenhängend über sich selbst brüllt, rassistische Gewalt schürt, unsere traditionellen Verbündeten zusammen mit den Gerichten, der Presse und dem Kongress beleidigt, falsch geschriebene Nichtigkeiten twittert und die überparteiliche Innen- und Außenpolitik impulsiv anprangert oder sabotiert. Aber Trumps unverzeihlichste Sünde in den Augen des tiefen Staates ist seine Kritik an den endlosen Kriegen des Imperiums, obwohl ihm die intellektuellen und organisatorischen Fähigkeiten fehlen, um einen Rückzug zu überwachen.

Der tiefe Staat beging den größten strategischen Fehler in der amerikanischen Geschichte, als er in Afghanistan und den Irak einmarschierte und diese Länder besetzte. Solche tödlichen militärischen Fiasken, ein Merkmal aller späten Reiche, werden als Akte des „Mikromilitarismus“ bezeichnet. Sterbende Imperien verschwenden historisch das letzte Kapital, das sie haben, wirtschaftlich, politisch und militärisch, für sinnlose, hartnäckige und ungewinnbare Konflikte, bis sie zusammenbrechen. Sie versuchen, in diesen Akten des Mikromilitarismus eine frühere Dominanz und verlorene Statur zurückzuerobern. Katastrophen häufen sich über Katastrophen. Die Architekten unserer imperialen Todesspirale sind jedoch unantastbar. Die ahnungslosen Generäle und Politiker, die das Imperium in ein expandierendes Chaos und den Zusammenbruch der Finanzen treiben, sind in einer Sache erfolgreich, die sich selbst aufrechterhält. Niemand wird zur Verantwortung gezogen. Eine servile Presse behandelt diese Mandarine mit fast religiöser Verehrung. Generäle und Politiker, von denen viele hätten einkassiert oder vor Gericht gestellt werden sollen, erhalten im Ruhestand lukrative Sitze in den Vorständen der Waffenhersteller, für die diese Kriege immens profitabel sind. Sie werden von einer katzbuckelnden Presse aufgefordert, die Öffentlichkeit über das von ihnen geschaffene Chaos zu informieren. Sie werden als Vorbilder für Integrität, selbstlosen Dienst und Patriotismus gehandelt.

Nach fast zwei Jahrzehnten ist jedes angebliche Ziel, mit dem unsere Kriege im Nahen Osten gerechtfertigt werden sollen, umstritten. Die Invasion in Afghanistan sollte Al-Qaida auslöschen. Stattdessen wanderte al-Qaida aus, um die Machtvakua zu füllen, die der tiefe Staat in den Kriegen im Irak, Syrien, Libyen und Jemen geschaffen hatte. Der Krieg in Afghanistan verwandelte sich in einen Krieg mit den Taliban, die heute den größten Teil des Landes kontrollieren und das korrupte Regime bedrohen, das wir in Kabul stützen. Der tiefe Staat organisierte die Invasion im Irak, der nichts mit den Angriffen vom 11. September zu tun hatte. Sie sagte zuversichtlich voraus, dass sie eine Demokratie nach westlichem Vorbild aufbauen und die Macht des Iran in der Region schwächen könnte. Stattdessen zerstörte sie den Irak als einheitliches Land und stellte ethnische und religiöse Kriegsparteien gegeneinander auf. Der Iran, der eng mit der dominanten schiitischen Regierung in Bagdad verbunden ist, entwickelte sich noch stärker. Der tiefe Staat bewaffnete „moderate“ Rebellen in Syrien in dem Bemühen, Präsident Bashar Assad zu stürzen, aber als er erkannte, dass er die Dschihadisten, denen er etwa 500 Millionen Dollar an Waffen und Hilfe zur Verfügung gestellt hatte, nicht kontrollieren konnte, begann der tiefe Staat, sie zu bombardieren und kurdische Rebellen zu bewaffnen, um sie zu bekämpfen. Diese Kurden wurden später von Trump verraten. Der „Krieg gegen den Terror“ breitete sich wie eine Plage von Afghanistan, Irak, Syrien und Libyen bis in den Jemen aus, der nach fünf Jahren Krieg eine der schlimmsten humanitären Katastrophen der Welt erleidet. Die finanziellen Kosten für dieses Elend und den Tod liegen zwischen 5 und 8 Billionen Dollar. Die menschlichen Kosten belaufen sich auf Hunderttausende von Toten und Verwundeten, zerstörten Städten, Dörfern und Infrastrukturen und Millionen von Flüchtlingen.

Trump beging politische Ketzerei, als er es wagte, auf die Torheit des unkontrollierten Militarismus hinzuweisen. Er wird dafür bezahlen. Der tiefe Staat beabsichtigt, ihn durch jemanden zu ersetzen – vielleicht Mike Pence, der moralisch und intellektuell so leer ist wie Trump – der das tun wird, was ihm gesagt wird. Das ist die Rolle der amerikanischen Exekutive: Verkörperung und Vermenschlichung des Imperiums. Tue dies mit Pomp und Würde. Barack Obama – der die Genehmigung für den Einsatz von militärischer Gewalt aus dem Jahr 2001, um der Exekutive das Recht zu geben, jeden im Ausland, sogar einen US-Bürger, der als Terrorist gilt, zu ermorden – neu interpretierte, übertraf das Spiel.

Die Entfernung von Trump aus dem Amt würde die Macht der Unternehmen nicht gefährden. Es würde die bürgerlichen Freiheiten, einschließlich unseres Rechts auf Privatsphäre und ein ordnungsgemäßes Verfahren, nicht wiederherstellen. Es würde die Polizei nicht entmilitarisieren oder die Rechte der Arbeiterklasse verteidigen. Sie würde die Gewinne der fossilen Energieträger und des Bankensektors nicht beeinträchtigen. Sie würde die Klimakrise nicht lösen. Sie würde die unbedingte Überwachung der Öffentlichkeit nicht stören. Es würde nicht dazu führen, dass außergewöhnliche Überstellungen, die Entführung von Menschen auf der ganzen Welt, die als Staatsfeinde gelten, beendet würden. Sie würde die Morde durch militarisierte Drohnen nicht aufhalten. Sie würde die Trennung von Kindern von ihren Eltern und die Lagerung dieser Kinder unter schmutzigen, überfüllten Bedingungen nicht verhindern. Sie würde die Konsolidierung von Reichtum und Macht durch die Oligarchen und die weitere Verarmung der Bürger nicht beseitigen. Die Erweiterung unseres Gefängnissystems und der geheimen Stützpunkte auf der ganzen Welt, an denen wir foltern, würde ebenso weitergehen wie die Erschießung armer, unbewaffneter Bürger in städtischen Slums. Am wichtigsten ist, dass die katastrophalen ausländischen Kriege, die zu einer Reihe von gescheiterten Staaten geführt und Billionen von Steuergeldern verschwendet haben, sakrosankt bleiben würden, begeistert von den Führern der beiden regierenden Parteien, Marionetten des tiefen Staates, angenommen.

Die Anklage von Trump, trotz der Begeisterung der liberalen Elite, ist meist kosmetisch. Das gesamte politische und staatliche System ist korrupt. Hunter Biden erhielt Berichten zufolge 50.000 Dollar im Monat, um im Vorstand der ukrainischen Gasgesellschaft Burisma Holdings zu sitzen, obwohl er keine Ausbildung oder Erfahrung in der Gasindustrie hat. Er hatte zuvor für die Kreditkartenfirma MBNA gearbeitet, die einer der größten Kampagnenspender von Joe Biden war, als er Senator aus Delaware war. Hunter Biden wurde von Burisma Holdings aus dem gleichen Grund eingestellt, aus dem er von MBNA eingestellt wurde. Sein Vater, lange Zeit ein Werkzeug der Unternehmensmacht und des militärisch-industriellen Komplexes, kurz des tiefen Staates, war Senator und später Vizepräsident. Joe Biden, die Clintons und die Führer der Demokratischen Partei verkörpern die legalisierte Bestechung, die sie von ihren Rivalen in der Republikanischen Partei unterscheidet. Die Unternehmenskandidaten in den beiden Regierungsparteien werden vorselektiert, finanziert und gesalbt. Wenn sie sich nicht an die Forderungen des tiefen Staates halten, der die Unternehmensinteressen und die Verwaltung des Imperiums schützt, werden sie entfernt. Es gibt sogar ein Wort dafür –primarying. Unternehmenslobbyisten schreiben die Gesetze. Die Gerichte setzen sie durch. Es gibt im amerikanischen politischen System keine Möglichkeit, gegen die Interessen von Goldman Sachs, Citigroup, AT&T, Amazon, Microsoft, Walmart, Alphabet, Facebook, Apple, Exxon Mobil, Lockheed Martin, UnitedHealth Group oder Northrop Grumman zu stimmen.

Wir, die amerikanische Öffentlichkeit, sind Zuschauer. Ein Publikum. Wer wird sich setzen, wenn das Spiel der Musiker aufhört? Wird Trump in der Lage sein, die Macht zu behalten? Wird Pence der neue Präsident sein? Oder wird der tiefe Staat einen politischen Hack wie Biden oder einen neoliberalen Apologeten wie Pete Butiggieg, Amy Klobuchar oder Kamala Harris ins Weiße Haus erheben? Wird es Michael Bloomberg, John Kerry, Sherrod Brown oder, Gott bewahre, Hillary Clinton sein? Und was ist, wenn der tiefe Staat versagt? Was, wenn die Fäulnis in der Republikanischen Partei, oder was Glen Ford Trump’s „Partei des weißen Mannes“ nennt, so tiefgründig sein, dass sie sich nicht für das politische Auslöschen des inkompetentesten Präsidenten der amerikanischen Geschichte anmelden wird? Der Machtkampf, zu dem auch gehört, Bernie Sanders und Elizabeth Warren daran zu hindern, die Nominierung der Demokratischen Partei zu erhalten, wird für Monate großes Fernsehen sorgen und Milliarden von Werbeeinnahmen generieren.

Der Krieg zwischen dem tiefen Staat und Trump begann in dem Moment, als er gewählt wurde. Der ehemalige CIA-Direktor John Brennan, der ehemalige Direktor des nationalen Nachrichtendienstes James Clapper – beide jetzt bezahlte Nachrichtenkabelkommentatoren – und der ehemalige FBI-Chef James Comey sollten Trump bald vorwerfen, ein Werkzeug Moskaus zu sein. Geheimdienste leakten lüsterne Geschichten über „Pipi-Bänder“ und Erpressung, sowie Berichte über „wiederholte Kontakte“ mit dem russischen Geheimdienst. Brennan, Clapper und Comey wurden schnell von anderen ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern ergänzt, darunter Michael Hayden, Michael Morell und Andrew McCabe. Ihre Angriffe wurden dann von ehemaligen hochrangigen Militärführern wie William McRaven, James Mattis, H.R. McMaster, John Kelly, James Stavridis und Barry McCaffrey verstärkt.

Die russische Verschwörung nach der Veröffentlichung des Müllerberichts hat sich als Blindgänger erwiesen. Die tiefen staatlichen Akteure wurden jedoch durch Trumps Entscheidung, die Regierung der Ukraine zu drängen, gegen Biden zu ermitteln, wieder aktiviert. Trump scheint diesmal seinen tiefen Staatsfeinden genug Seil gegeben zu haben, um ihn zu hängen.

Die Anklage von Trump markiert ein neues und beängstigendes Kapitel in der amerikanischen Politik. Der tiefe Staat hat sein Gesicht gezeigt. Er hat eine öffentliche Erklärung abgegeben, dass er keine Meinungsverschiedenheiten tolerieren wird, obwohl Trump’s Meinungsverschiedenheiten rhetorisch, merkwürdig und ineffektiv sind. Die Bemühungen, Trump anzuklagen, senden eine ominöse Botschaft an die amerikanische Linke. Der tiefe Staat will nicht nur verhindern, wie er es 2016 tat, dass Bernie Sanders oder ein anderer fortschrittlicher Demokrat die Macht erlangt, sondern er hat auch signalisiert, dass er jeden Politiker zerstören wird, der versucht, die Aufrechterhaltung und Expansion des Imperiums in Frage zu stellen. Sein Bestreben gegen links ist viel ausgeprägter als das gegen Trump. Und seine Ressourcen, um die Linken zu zerstören, sind fast unerschöpflich.

Der politische Philosoph Sheldon Wolin sah das alles in seinem Buch „Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism.“ Er schrieb:

Die politische Rolle der Unternehmensmacht, die Korruption der politischen und repräsentativen Prozesse durch die Lobbyindustrie, die Ausweitung der Exekutivgewalt auf Kosten der verfassungsmäßigen Beschränkungen und die Verschlechterung des von den Medien geförderten politischen Dialogs sind die Grundlagen des Systems, nicht die Auswüchse. Das System würde auch dann bestehen bleiben, wenn die Demokratische Partei die Mehrheit erlangt; und sollte dieser Umstand eintreten, wird das System enge Grenzen für unerwünschte Veränderungen setzen, wie es in der Schüchternheit der derzeitigen demokratischen Reformvorschläge sich ergibt. Letztendlich verdankt die viel gelobte Stabilität und der Konservatismus des amerikanischen Systems nichts den hochgesteckten Idealen, sondern alles der unwiderlegbaren Tatsache, dass sie von Korruption durchdrungen wird und vor allem von wohlhabenden und corporativen Spendern bestimmt wird. Wenn von den Kandidaten des Parlaments und den gewählten Richtern mindestens eine Million Dollar verlangt werden, und wenn der Patriotismus für den entwurfsfreien Lobpreis und den Dienst des einfachen Bürgers gilt, ist es in solchen Zeiten ein einfacher Akt des Böswillens zu behaupten, dass die Politik – wie wir sie heute kennen – auf wundersame Weise die Übel heilen kann, die für ihre Existenz wesentlich sind.

Es gibt keine internen oder externen Prüfungen des tiefen Staates. Die demokratischen Institutionen, einschließlich der Presse, die den Bürgern einst eine Stimme und ein Mitspracherecht bei der Ausübung ihrer Macht gaben, wurden kastriert. Der tiefe Staat wird die corporative Konsolidierung von Reichtum und Macht vorantreiben, die soziale Ungleichheit, die die Hälfte der Amerikaner in Armut oder beinahe Armut gestürzt hat, ausweiten, uns unsere verbleibenden bürgerlichen Freiheiten nehmen und den raffgierigen Appetit des Militärs und der Kriegsindustrie stillen. Die Ressourcen des Staates werden durch das in die Höhe schießende Bundesdefizits verschwendet. Die Frustration und die Gefühle der Stagnation unter einer entmachteten und vernachlässigten Bürgerschaft, die zur Wahl von Trump beigetragen haben, werden zunehmen.

Es wird ein Moment der Abrechnung kommen, wie es in den letzten Tagen im Libanon und in Chile der Fall war. Soziale Unruhen sind unvermeidlich. Jede Population kann begrenzt bedrängt werden. Der tiefe Staat, unfähig zur Reform und entschlossen, seinen Machterhalt zu sichern, wird sich unter der Bedrohung durch Volksunruhen in einen korporativen Faschismus verwandeln. Er verfügt über die rechtlichen und materiellen Mittel, um die Vereinigten Staaten sofort in einen Polizeistaat zu verwandeln. Dies ist die eigentliche Gefahr hinter den Bestrebungen des tiefen Staates, Trump anzuklagen. Es ist eine klare Botschaft, zu gehorchen oder zum Schweigen gebracht zu werden. Trump ist am Ende nicht das Problem. Das sind wir. Und wenn der tiefe Staat es nicht schafft, sich von Trump zu befreien, wird er ihn, wie widerwillig auch immer, benutzen, um seine Drecksarbeit zu verrichten. Trump, wenn er es schafft, an der Macht zu überleben, wird seine Militärparaden bekommen. Wir werden, mit oder ohne Trump, Tyrannei bekommen.