DITIB und die Nähe zu Gewalt, #Islamismus und #Jihadismus

von https://einfache-standards.blogspot.com

DITIB ist die größte islamische Organisation in Deutschland und unterhält in Deutschland etwa 900 Vereine und Moscheen. DITIB untersteht dem türkischen Präsidium für Religionsangelegenheiten (Diyanet Isleri Baskanligi). Die aus der Türkei für DITIB geschickten Imame sind also de facto Beamte des türkischen Staates. Wegen diverser Kontroversen wurde immer wieder in Erwägung gezogen DITIB vom Bundesamt für Verfassungsschutz zu beobachten. Bisher wurde davon jedoch immer wieder abgesehen. [1] [2] [3] [4]

DITIB und Gedenkveranstaltungen

Nach dem Terroranschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo in Frankreich fand mit Politikern und mehreren islamischen Verbänden wie auch DITIB eine Mahnwache statt. Die Mahnwache fand am 13. Januar 2015 vor dem Brandenburger Tor (Berlin) und unter dem Namen „Mahnwache für Toleranz und gegen Extremismus“ statt. Die Veranstaltung sollte ein machtvolles Zeichen gegen Terror und dafür sein dass der Islam zu Deutschland gehört. [5] [6]

Tatsächlich kam die Idee für die Veranstaltung jedoch von einer Mitarbeiterin aus dem Bundeskanzleramt die für die damalige Staatsministerin für Integration Aydan Özoguz (SPD) tätig war. Die Kosten für die Veranstaltung wurden nicht von den islamischen Verbänden wie auch DITIB sondern von den Parteien getragen. Und für die Teilnahme an der Veranstaltung musste auf die islamischen Verbänden wie auch DITIB Druck ausgeübt werden. Die Veranstaltung war keine Demonstration der Islamverbände sondern also eine staatliche Inszenierung. [7] [8]

DITIB verbreitet Hetze gegen Andersgläubige

Im November 2015 hat ein DITIB Ortsverein judenfeindliche Texte verbreitet. Neben Informationen über religiöse Veranstaltungen hat der DITIB Ortsverein Melsungen (Hessen) eine Sammlung von judenfeindliche Aussagen verbreitet. Die Aussagen knüpfen dabei an typische judenfeindliche Ideen an. [9] [11]

Die Juden predigen Gutes, aber hören nicht auf Böses zu tun.

Die Juden sind gemein.

Juden haben ihre eigenen Propheten umgebracht.

Juden sind geizig.

Juden sind schwache Kämpfer. DITIB, Melsungen (Hessen) [9]

In einer Stellungnahme distanzierte sich der Landesvorstand von DITIB in Hessen von den Aussagen. Außerdem verteidigt sich der DITIB damit dass der Autor selbstständig gehandelt hat und dass jeder Ortsverein juristisch und faktisch selbstverantwortlich und eigenständig ist. [10]

DITIB verherrlicht den Märtyrertod und Gewalt

Im April 2016 veröffentlichte die türkische Religionsbehörde Diyanet der DITIB unterstellt ist einen Comic der den Märtyrertod verherrlicht. Der Comic erschien in der Ausgabe vom April 2016 der Jugendzeitschrift von Diyanet. Im Comic erklären Eltern ihren Kindern wie ehrenvoll und erstrebenswert der Märtyrertod ist. Die Kinder antworten dass sie sich daraufhin den Märtyrertod wünschen. [12] [13]

Das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen forderte danach eine Stellungnahme von DITIB dem Ableger von Diyanet in Deutschland. Der damalige Innenminister von Nordrhein-Westfalen Thomas Kutschaty (SPD) hat daraufhin die Kooperation mit DITIB beim Präventionsprogramm gegen Salafismus namens „Wegweiser“ beendet. Außerdem sollten danach alle Prediger von DITIB vom Verfassungsschutz überprüft werden. Nach Angaben von DITIB war die Entscheidung politisch motiviert und nur ein Mittel zur Profilierung im Wahlkampf. [14]

Im April 2018 wurden dann Aufnahmen bekannt die zeigen wie Kinder im Vorschulalter in Soldatenuniformen und mit türkischen Flaggen Kriegsszenen nachspielten. In der Aufführung marschieren die Kinder in Soldatenuniformen, spielen dass sie von Kugeln getroffen werden und gehen zu Boden. Dann werden die Kinder mit türkischen Flaggen abgedeckt und Mädchen besingen ihren Märtyrertod. Die Aufführung soll an die Schlacht von Gallipoli des Osmanischen Reiches gegen Frankreich und Groß Britannien in 1915 erinnern. [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

Die Kriegsszenen mit Kindern fanden mindestens in Moscheen von DITIB in Herford, Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) und Ulm (Baden-Württemberg) sowie in Moscheen von ATIB den Pendant von DITIB in Österreich statt. Nach Recherchen des WDR (öffentlich rechtlicher Rundfunk in Deutschland) fanden solche Veranstaltungen in mehr als 80 Orten statt. Nach Angaben des Integrationsministers von Nordrhein-Westfalen Joachim Stamp (FDP) hat die Aufführung den Verdacht bestärkt dass Ditib im politischen Interesse der türkischen Regierung agiert. [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

Während des völkerrechtswidrigen Militäreinsatzes der türkischen Regierung in Afrin (Syrien) im Januar 2018 haben Moscheen von DITIB Gebete für den Einsatz veranstaltet und ihn glorifiziert. Hierbei fanden in Moscheen von DITIB Gebete statt und in sozialen Netzwerken wurden Aufnahmen des Einsatzes verbreitet. Dazu kommt dass dazu aufgerufen wurde dass auch Kinder an den Gebeten teilnehmen. Auch der türkische Religionsattache in Deutschland Ahmet Fuat Candir hat die Gläubigen für Erdogans Krieg in Syrien zur Geschlossenheit aufgerufen. [22] [23] [24]

Daraufhin hat DITIB für Reisen für junge Erwachsene in die Türkei geworben. Für den Abschluss dieser Reisen wurde mit Treffen mit dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan (AKP) geworben. Erdogan (AKP) wurde hierbei als „unseren obersten Heerführer“ gepriesen. [25] [26]

Im Anschluss der Ereignisse gab es Angriffe auf 12 Vereine und 26 türkische Moscheen in Deutschland wovon 18 zur DITIB gehörten. Nach Angaben der deutschen Bundesregierung seien die Angriffe eine Folgeder türkisch-kurdische Konflikt in und um Afrin (Syrien). [23] [27]

Während des völkerrechtswidrigen Militäreinsatzes der türkischen Regierung im Norden von Syrien im Oktober 2019 haben Moscheen von DITIB und dem Zentralrat der Muslime (ZDM) erneut Gebete für den Einsatz veranstaltet und ihn glorifiziert. Hierfür wurde der Militäreinsatz über soziale Netzwerke und von beiden gelobt und verteidigt. DITIB und der Zentralrat der Muslime (ZDM) haben sich im Nachhinein hiervon distanziert. [28]

DITIB Vorstandsmitglieder sympathisieren Jihadisten

In Dinslaken-Lohberg (Nordrhein-Westfalen) gab es Sympathiebekundungen und Verbindungen zu Jihadisten. In 2013 sind über zwanzig Männer aus Dinslaken nach Syrien gereist und haben sich dem IS angeschlossen. Die Gruppe nannte sich Lohberger-Brigade und nachweislich war eine Person auch bei DITIB aktiv. Mindestens vier von Ihnen sind vor Ort ums Leben gekommen. [29]

Und im Juli 2015 wurde bekannt dass ein hiesiges Vorstandsmitglied von DITIB mit dem ausgestreckten Zeigefinger posiert hat. Der ausgestreckte Zeigefinger gilt als Erkennungsmerkmal von Salafisten und Mitglieder des IS. Die Geste steht für die Einheit und Einzigkeit Gottes (Tauhid) und dass es keinen Gott gibt außer Allah. Das verantwortliche Vorstandsmitglied trat danach vom Amt zurück. [30]

Und im Februar 2017 wurde dann bekannt dass der Vereinsvorsitzende von DITIB in Hamburg-Wilhelmsburg Ishak Kocaman mit Islamisten und Jihadisten sympathisiert. Kocaman posierte ebenfalls mit dem ausgestreckten Zeigefinger (Tauhid) und in sozielen Netzwerken verbreitete er die Parolen „Demokratie ist für uns nicht bindend … Uns bindet Allahs Buch, der Koran. “ sowie „Ich spucke auf das Gesicht der Türken und Kurden, die nicht islamisch leben. Was für einen Wert haben sie schon, wenn sie keine Muslime sind. „. Außerdem nahm er an einer Pilgerreise teil bei der der Kampf gegen Andersgläubige beschworen wurde. Auf Nachfrage beteuerte Kocaman dass die Anschuldigungen gegen ihn haltlos seien, DITIB beteuerte dass es sich um einen Einzelfall handeln würde und Kocaman trat zurück. [31] [32]

[1] http://www.ditib.de/default.php?id=5&lang=de

[2] http://www.ditib.de/default1.php?id=5&sid=8&lang=de

[3] DITIB als verlängerter Arm des Türkischen Präsidenten Erdo?an 2018-04-25

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/018/1901869.pdf

[4] Verfassungsschützer wollen keinen Bruch mit Ditib 2018-11-09

https://www.sueddeutsche.de/politik/ditib-verfassungsschutz-1.4204751

[5] ?Euer Hass ist unser Ansporn? 2015-01-13

https://www.welt.de/politik/deutschland/article136340384/Euer-Hass-ist-unser-Ansporn.html

[6] Mahnwache in Berlin : Wenn Vielfalt zu Stärke wird 2015-01-13

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-01/mahnwache-brandenburger-tor-paris-joachim-gauck/komplettansicht

[7] Mahnwache : Parteien sollen für Demo gegen Islamismus zahlen 2015-07-26

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-07/mahnwache-cdu-spd-islamismus-muslime

[8] Wie die Politik den Anti-Terror-Islam inszeniert 2017-07-26

https://www.welt.de/politik/deutschland/article144444970/Wie-die-Politik-den-Anti-Terror-Islam-inszeniert.html

[9] Ditib-Gemeinde stellt antisemitische Hetze ins Netz 2015-11-24

https://www.welt.de/politik/deutschland/article149205946/Ditib-Gemeinde-stellt-antisemitische-Hetze-ins-Netz.html

[10] Stellungnahme des DITIB-Landesvorstands Hessen zum Ortsverein DITIB-Melsungen 2015-11-24

http://www.ditib.de/detail1.php?id=491&lang=de

[11] defacto deckt auf: DITIB-Hetze gegen Juden und Christen? 2017-01-30

https://youtu.be/VKAUkHfubIU

[12] Diyanet çocuklara seslendi: ?ehit olun 2016-03-28

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/505751/Diyanet_cocuklara_seslendi__Sehit_olun.html

[13] Religionshüter Diyanet – Türkische Behörde animiert Kinder zum Märtyrertod 2016-04-01

https://www.stern.de/politik/ausland/tuerkei–religionshueter-animieren-kinder-per-comic-zum-maertyrertod-6772240.html

[14] Umstrittener Islamverband – Verfassungsschutz überprüft Imame der Ditib 2016-09-22

https://www.ksta.de/nrw/umstrittener-islamverband-verfassungsschutz-ueberprueft-imame-der-ditib-24788142

[15] Kinder in Soldatenuniform: Neue Aufnahmen aus weiteren Ditib-Moscheen 2018-04-18

http://www.nw.de/nachrichten/regionale_politik/22115539_Kinder-in-Soldatenuniform-Neue-Aufnahmen-aus-weiteren-Ditib-Moscheen.html

[16] DITIB-KOMMENTAR : Kleine Märtyrer 2018-04-28

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/ditib-kommentar-kleine-maertyrer-spielen-krieg-in-moscheen-15563873.html

[17] Dieses Video zeigt: Ditib-Moschee in Mönchengladbach lässt kleine Kinder Krieg spielen 2018-04-17

https://www.buzzfeed.com/topel/ditib-moschee-kinder-krieg-propaganda-moenchengladbach

[18] Ditib-Feiern in Deutschland – Gedenken oder Kriegspropaganda? 2018-04-20

http://www.tagesschau.de/ausland/ditib-127.html

[19] Kinder in Ditib Moscheen für Kriegshetze instrumentalisiert 2018-04-27

https://youtu.be/MV2yxUKRNxc

[20] Die kleinen Ditib-Krieger in NRW sind keine Einzelfälle 2018-06-06

https://www.welt.de/politik/deutschland/article177082784/Militaerparaden-in-Moscheen-Die-kleinen-Ditib-Krieger-in-NRW-sind-keine-Einzelfaelle.html

[21] Kinder übten in Tarnuniformen in Moschee 2018-04-17

https://wien.orf.at/v2/news/stories/2907403/

[22] Einmarsch in Syrien Ditib – lässt in Deutschland für türkischen Sieg beten 2018-01-22

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ditib-laesst-in-deutschland-fuer-sieg-der-tuerkei-in-syrien-beten-a-1189223.html

[23] Gebete für türkischen Sieg in Nordsyrien? Ditib streitet alles ab 2018-01-23

https://www.welt.de/politik/ausland/article172771958/Islamverband-Gebete-fuer-tuerkischen-Sieg-in-Nordsyrien-Ditib-streitet-alles-ab.html

[24] Ditib und die türkische Offensive in Syrien – „Plumpe Kriegspropaganda“ 2018-01-25

http://www.deutschlandfunk.de/ditib-und-die-tuerkische-offensive-in-syrien-plumpe.886.de.html?dram:article_id=409096

[25] KRITIK VON VOLKER BECK : Ditib organisiert Jugend-Reise zum „Heerführer“ Erdogan 2018-03-12

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ditib-organisiert-jugend-reise-zum-heerfuehrer-erdogan-15489663.html

[26] Moscheeverein Ditib in Deutschland – „U-Boot des türkischen Staates“ 2018-03-17

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ditib-werbung-fuer-recep-tayyip-erdogan-in-deutschland-a-1198649.html

[27] „Die Brandanschläge zeigen, welches Eskalationspotenzial der Konflikt birgt“ 2018-03-16

https://www.welt.de/politik/deutschland/article174602933/Angriffe-auf-Moscheen-Die-Brandanschlaege-zeigen-welches-Eskalationspotenzial-der-Konflikt-birgt.html

[28] BETEN FÜR DIE TÜRKEI – „Allah, führe unsere glorreiche Armee zum Sieg!“ 2019-10-14

https://www.welt.de/politik/deutschland/article201888152/Moscheen-fuer-Tuerkei-Allah-fuehre-unsere-Armee-zum-Sieg.html

[29] DSCHIHADISTEN IN DINSLAKEN : Mit dem Gestus der Salafisten 2015-07-13

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/f-a-z-und-report-muenchen-berichten-ueber-dschihadisten-in-dinslaken-13699018.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

[30] Dinslaken : Lohberger Moschee-Vorstand tritt zurück 2015-07-17

https://rp-online.de/nrw/staedte/dinslaken/lohberger-moschee-vorstand-tritt-zurueck_aid-21915859

[31] Spalten statt integrieren: Einblick bei DITIB u.a. in Hamburg-Wilhelmsburg | Panorama 3 | NDR 2017-02-22

https://youtu.be/V7RC8leOGxw

[32] Was tut DITIB gegen Hetze? | Panorama 3 | NDR 2017-03-29

https://youtu.be/BIEEeiXFPfg

https://einfache-standards.blogspot.com/2019/11/innenpolitik-ditib-und-die-nahe-zu.html