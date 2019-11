Wie weit werden sie gehen?

von James Howard Kunstler – https://www.theblogcat.de

CBS-News (60 Minutes) hat am Sonntag Abend einen weiteren Eimer Schmutzwasser für das Umsturz-Team bereitgestellt, mit einer Agitprop-Story über Maria Butina, einem ambitionierten russischen Fratz, die auf denkbar Publikums-wirksamste Art und Weise durch den amerikanischen NRA-Zirkus tingelte, um sich als berühmte Sexbombe zu präsentieren – just in dem Moment, als der US Deep State seine Fantasie verstärken wollte, dass – wie es Lesley Stahl formulierte – „Russland sich in unsere Wahlen eingemischt hat.“

Natürlich haben Frau Stahl und ihre windigen Produzenten die halbe Story weggelassen: Wie Maria Butina von ihrem FBI-Handler und zeitweiligen Freund Patrick Byrne (dem ehemaligen CEO von Overstock.com) manipuliert wurde. Er wurde vom FBI über die Jahre für andere Undercover-Aktionen eingesetzt. Ihn haben sie nicht erwähnt oder seine Rolle bei der Operation aufgeklärt. Aber sie haben dem Anwalt des Justizministeriums, John C. Demers, der Frau Butina angeklagt hat, viel Platz eingeräumt. Aber sie haben sich nicht die Mühe gemacht, Demers zu fragen, warum Butina nicht wegen Spionage angeklagt wurde – vielleicht, weil nicht im entferntesten etwas in der Art vorgefallen ist