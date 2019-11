Halloween ist vorbei und das Spiel ist aus

von James Howard Kunstler – https://www.theblogcat.de

Nancy Pelosi und Adam Schiff führen also die Republik an einem düsteren Tag in einen Hohlweg, indem sie eine Abstimmung des Abgeordnetenhauses durchführen, mit mittelalterlichen Regeln, die auf der Existenz von Phantomen gründen. Das Phantom des Tages ist natürlich der sagenumwobene „Whistleblower“, ein CIA-Ektoplasma, das von Gott und der Welt des Swamplands als ein Eric Ciaramella (33) identifiziert wurde, einem ehemaligen Mitarbeiter von Joe Biden, ein niederes NSC-Überbleibsel aus Obamas White House und „Agent“ von John Brennan, tief in die ukrainischen Machenschaften während der Wahl 2016 verwickelt und in die folgenden Durchstechereien an die Medien, seit den frühen Tagen der Trump-Regentschaft.

Die Spur des „Whistleblowers“ zieht sich durch jede schräge Kurve des Russia-Gates bis hin zum momentanen Trugbild von Ukraine-Gate und verbindet die bedeutenden Missetaten, die während dieses ganzen Weges begangen wurden, darunter Hillary Clintons hinterhältige Operationen mit Fusion GPS, die illegale Verstrickung des von Comey geführten FBI mit der CIA-Spionage gegen US-Bürger (darunter Personen im Weißen Haus) und jetzt den verlogenen Manövern des Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses, Adam Schiff.

Die Vorstellung, dass die Identität von Ciaramella offiziell noch länger verborgen werden kann, ist ein Witz. Denn seine „Beschwerde“ steht im Zentrum des laufenden Amtsenthebungsverfahrens, und früher oder später wird er eine öffentliche Zeugenaussage machen müssen – außer die Haus-Mehrheit von Ms. Pelosi benennt die USA um – in die Verwunschenen Wälder von Nordamerika. Und wenn dieses unmaskierte Phantom schließlich vor einem legitimen Kreuzverhör steht, dann werden seine Missetaten für alle zu sehen sein. Oder geht ihr davon aus, dass Ciaramellas enthüllte Abenteuer der Niedertracht von Justizminister Barr und deinem Stellvertreter John Durham nicht bemerkt wurden?

Es ist wohl offensichtlich, dass der irre Drang der Demokraten zu dieser vollkommen irregulären Amtsenthebung eine direkte, proportionale Antwort auf die drohende Gefahr ist, die der bevorstehende Bericht des DOJ-Inspektors darstellt, zusammen mit der Nachricht aus der vergangenen Woche, dass der Justizminister seine „Untersuchung“ zum Russia-Gate zu einer strafrechtlichen Ermittlung hochgestuft hat, mit der Aufstellung von Geschworenengerichten, um die Anklagen voranzubringen. In der Zwischenzeit scheinen die geheimen Beratungen im Keller des Abgeordnetenhauses wenig gebracht zu haben, außer Beweisen, die den Annahmen seines frevelhaften Unternehmens widersprechen. Ein Zeuge nach dem anderen ist aufgeflogen – Mr. Taylor, Col. Vindman, Mr. Morrison und der ganze Rest – bei Mr. Schiffs donquixottischem Plan, zu beweisen, dass die Umschrift von Mr. Trumps Telefonat mit Mr. Selenskii etwas anderes sagen würde als das, was jeder offen auf diesen Seiten lesen kann.

Es ist schwer vorstellbar, wie das Haus seinen Müllcontainer aus offensichtlichen Fälschungen dem Senat übermitteln könnte – die Risiken sind so bedrohlich – aber wenn sie es wagen sollten, dann hoffe ich, dass es zu einem echten Prozess führt, wo das Recht wirklich zur Anwendung kommt und sich die lange Liste an bösartigen Tätern bei diesem gewaltigen Betrug tatsächlich für ihre hochverräterischen Aktivitäten verantworten müssen. Viel von dem, was in den vergangenen zwei Jahren über den Staatsstreich zur Amtsenthebung von Mr. Trump dokumentiert wurde, hat es nie auf die Seiten der New York Times, der WashPo und die Kabelsender geschafft, und es wird für jene Menschen ein Schock sein, die nie etwas anderes lesen oder schauen. So wurde der Bericht von Paul Sperry diese Woche in Real Clear Politics über Mr. Ciaramella, der diesem falschen Batman die Maske vom Gesicht riss, von diesen Nachrichtenmedien komplett ignoriert.

Man konnte im furchterfüllten und maskenhaften Gesicht von Sprecherin Pelosi die verzweifelte Aufregung ablesen, bei ihren verschiedenen flüchtigen, öffentlichen Äußerungen, die sie seit August abgegeben hat. Sie ahnt vielleicht, dass dieses lange laufende Unternehmen aus Hochverrat zu einem politischen Fiasko führt, gewalttätiger als alles, was die USA seit dem Bürgerkrieg erlebt haben. Oder auch nur, weil sie närrisch nichtsahnend, schlecht informiert und schlecht beraten ist. Wenn wir Glück haben, dann beschränkt sich der Schaden darauf, dass die Demokratische Partei stirbt. Es ist schwer vorstellbar, wie sie das Hervortreten der Wahrheit überleben sollen, darüber, was seit den Vorwahlen 2016 bei ihren Anstrengungen vor sich ging.

Das Repräsentantenhaus wird für etwa zehn Tage Pause machen. Es besteht die gute Chance, dass der Bericht des Generalinspektors des DOJ Horowitz vor ihrer Rückkehr herauskommt. Es besteht auch eine gute Chance, dass darin weitere belastende Informationen über Dinge stehen, die auf die eine oder andere Art mit der Amtsenthebungsuntersuchung in Zusammenhang stehen. Ich zweifle daran, dass die Massenmedien vermeiden können, darüber zu berichten. Es gibt auch Hinweise darauf, dass die lang Tortur von Michael Flynns Strafverfolgung in einem Debakel für Mr. Muellers Anwaltshorde endet, die ihre Schandtaten seit Dezember letzten Jahres vor dem Gericht von Richter Emmet Sullivan verbergen. Wenn dieser Fall explodiert, wird der Nachhall durch jede Ritze von Washington DC donnern und alles auf dem Schlachtfeld wird für die Menschen dieses Landes anders aussehen.

Anm.d.Ü.: Es geht Schlag auf Schlag, hier Neues von zerohedge:

