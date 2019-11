Mainstream-Journalisten, die sich weigern, dissidente Journalisten zu verteidigen, sind Anbeter der Macht

von Caitlin Johnstone – https://www.theblogcat.de

Blumenthal wird wegen eines einfachen Angriffs angeklagt, der angeblich vor fünf Monaten während der berüchtigten Pattsituation stattgefunden haben soll, als die US-Regierung daran arbeitete, die offizielle venezolanische Regierung aus ihrer Botschaft in DC zu entfernen und sie durch Diplomaten der von Guido geführten Marionettenregierung zu ersetzen, die sie an die Macht zu bringen versuchte. Dissidente Journalisten, darunter Blumenthal, stationierten sich in der Botschaft gegen die illegale Vertreibung und dokumentierten das Verhalten der Vertreiber. Blumenthal nennt die Anklage „eine 100-prozentig falsche, gefälschte, erstunkene und erlogene, unrichtige und böswillige Lüge“.

Ich habe die Nachrichten über die Botschaftskrise mit großem Interesse verfolgt, vor allem, weil das widerwärtige, törichte Verhalten der Anti-Maduro-Gegenprotestanten vor Ort ein perfektes Spiegelbild des widerwärtigen, törichten Verhaltens war, das ich von Anti-Maduro-Seite online erlebt hatte. Ich habe mit jeder großen politischen Fraktion in Amerika an einem Punkt oder anderen argumentiert, und einige von ihnen können geradezu abscheulich sein, aber ich bin in meinen drei Jahren bei diesem Job noch nie auf eine so intellektuell unehrliche, grobe, böse Gruppe von Menschen gestoßen, wie diejenigen, die die die Agenda des Regimewechsels der Trump-Administration in Venezuela angefeuert haben. Es besteht kein Zweifel daran, dass jemand aus dieser skrupellosen, zwielichtigen Gruppe in der Lage wäre, falsche Anschuldigungen gegen einen dissidenten Journalisten zu erheben, der mit ihnen nicht einverstanden war.

Dieses Schweigen ist an dieser Stelle nicht überraschend, denn dieselbe Medienklasse ist seit Jahren entweder stumm oder sogar für die Verfolgung eines anderen dissidenten Journalisten, Julian Assange. Ambitionierten jungen Journalisten wird bewusst gemacht, dass der einfachste Weg, ihre Loyalität gegenüber dem plutokratischen Establishment, das die Medien kontrolliert, zu demonstrieren, darin besteht, sich an der unerbittlichen Hetzkampagne gegen den Gründer von WikiLeaks zu beteiligen, die sich in praktisch allen politischen Sektoren der westlichen Welt durchgesetzt hat, und der einfachste Weg, sein Ansehen in den plutokratischen Medien zu verlieren, ist es, ihn zu verteidigen.

@MaxBlumenthal: „Ich wurde am Freitag aufgrund einer komplett falschen Anklage verhaftet, die von der venezolanischen Opposition im Zusammenhang mit der Belagerung der Botschaft in DC ersonnen wurde. Ich haben zwei Tage im Gefängnis verbracht, für längere Zeit in Handschellen und ohne das Recht, einen Anwalt anzurufen. Hier die Fakten: https://thegrayzone.com/2019/10/28/this-charge-is-one-hundred-percent-false-grayzone-editor-max-blumenthal-arrested-months-after-reporting-on-venezuelan-opposition-violence/

@MarkAmesExiled: „Die Festnahme und Inhaftierung des oppositionellen US-Journalisten @MaxBlumenthal erinnert mich (und andere auch) an das Schlimmste in Russland. Außer dass dort, als der oppositionelle Journalist Ivan Golunow verhaftet wurde, die meisten großen russischen Journalisten – darunter Putin-freundliche – Golunow öffentlih unterstützt haben.

Hier – Schweigen.“

Es ist nicht wahr, dass, wenn man der Autorität erlaubt, dissidente Journalisten zu verfolgen, sie zwangsläufig hinter einem her sein werden. Das ist nur wahr, wenn man irgendwann etwas veröffentlichen will, was die Machthaber nicht wollen, dass man es veröffentlicht. Wenn man die Tür zu der Möglichkeit geschlossen hat, dass man das jemals tun könnte, dann weiß man, dass es kein Risiko für einen gibt, so dass es nicht notwendig ist, dissidente Journalisten zu verteidigen, wenn man seine Berichterstattung auf eine juristische Verfolgung durch die Mächtigen ausrichtet. Das ist genau das, was Mainstream-Reporter, die Assange und Blumenthal nicht verteidigen, uns von sich selbst erzählen: Sie haben diese Tür geschlossen und die Seite der Macht gewählt, komme was wolle.

Von daher kommt die Stille. Es ist nicht so, dass diejenigen, die in den Mainstream-Nachrichtenmedien arbeiten, kein Verständnis dafür haben, dass sich die Machtstrukturen irgendwann verschieben könnten, und man Fakten berichten will, die für die Mächtigen unangenehm sind, ohne Angst vor Inhaftierung; diese Leute haben alle miterlebt, wie Donald Trump gewählt wurde. Sie wissen bereits, dass die Dinge in Zukunft eine sehr dunkle Wendung nehmen könnten, wo sich die Macht befindet, und sie haben bereits entschieden, dass es ihnen egal ist und sie in Zukunft immer auf der Seite der Mächtigen stehen werden. Wenn die Wahl von Donald Trump nicht ausreicht, um diesen Menschen zu zeigen, dass es eine gute Idee ist, sicherzustellen, dass die Presse auch in Zukunft die Macht zur Rechenschaft ziehen kann, dann wird es nichts geben das ausreicht. Sie sind nicht ignorant, sie sind unterwürfig. Sie haben sich ein Leben lang verpflichtet, weiterhin den Altar der Macht anzubeten, egal welche Form diese Macht annimmt.

Wenn wir das Gedicht „First they came“ neu schreiben würden, um den aktuellen Krieg gegen den dissidenten Journalismus zu beschreiben, den wir 2019 erleben, würde es eher so lauten:

Zuerst holten Assange, und ich habe das Maul nicht aufgemacht, weil ich ein westlicher Mainstream-Journalist war, ohne die Absicht, die Mächtigen jemals zu verärgern.

Dann holten sie Blumenthal, und ich habe das Maul nicht aufgemacht, weil ich ein westlicher Mainstream-Journalist war, ohne die Absicht, die Mächtigen jemals zu verärgern.

Dann holten sie all die anderen dissidenten Journalisten, und ich habe mich nicht geäußert, weil ich nie ein dissidenter Journalist sein werde

Mich haben sie nie abgeholt, weil ich mich dazu entschieden habe, der Macht zu dienen.

*

Der beste Weg, um die Internet-Zensoren zu umgehen und sicherzustellen, dass ihr das seht, was ich veröffentliche, ist, sich in die Mailingliste für meine Website einzutragen, was euch eine E-Mail-Benachrichtigung für alles verschafft, was ich veröffentliche. Meine Arbeit wird vollständig von Lesern unterstützt, also wenn dir dieses Stück gefallen hat, überlege dir bitte, es zu teilen, mich auf Facebook zu liken, meinen Possen auf Twitter zu folgen, etwas Geld in meinen Hut auf Patreon oder Paypal zu werfen, einige meiner süßen Waren zu kaufen, mein neues Buch zu kaufen: Rogue Nation : Psychonautical Adventures with Caitlin Johnstone, oder mein vorheriges Buch Woke: A Field Guide for Utopia Preppers. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform zu tun versuche, klickt hier:

https://medium.com/@caityjohnstone/who-i-am-where-i-stand-and-what-im-trying-to-do-here-4a113e783578

Jeder hat meine uneingeschränkte Erlaubnis, jeden Teil dieses Werkes (oder alles andere, was ich geschrieben habe) in irgendeiner Weise zu veröffentlichen oder zu verwenden, die ihm gefällt, kostenlos.

*