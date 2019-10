Unter Beschuss aus der Ukraine und vom Westen unverstanden, erzählen die Menschen der DVR ihre Geschichten.

von Eva Bartlett – https://www.mintpressnews.com

Eva Bartlett reiste in die belagerte Volksrepublik Donezk, um aus erster Hand zu sehen, wie es den Bewohnern inmitten vom Westen unterstützter ukrainischen Übergriffe geht.

Am 2. September verließ ich die südrussische Stadt Rostow am Don mit einem Minibus in Richtung Nordwesten zur Grenze der Donezkischen Volksrepublik (DPR) und weiter nach Donezk. Für meine ersten Tage dort habe ich eine preiswerte Wohnung im Zentrum der Stadt gemietet. Auf einer langen, von Bäumen gesäumten Fußgängerzone mit vielen Cafes schien das Leben normal. Aber ich sollte bald feststellen, dass es für die Menschen in Donezk alles andere als normal ist.

Ich ging an einem Café vorbei, in dem der ehemalige Führer der DVR und ihr militärischer Kommandant, Alexander Sachartschenko, im August 2018 von einer ferngesteuerten Bombe ermordet wurde. Er war beliebt, und als ich dort stand, hielten zwei Frauen an, um Respekt zu erweisen und zu beten.

Tage später traf ich mich an einem Verkehrsknotenpunkt in Donezk mit Alexej Karpuschew, einem Bewohner der nördlichen Stadt Gorlowka, einem Gebiet, das von den ukrainischen Bombenangriffen hart getroffen wurde und dessen Außenbezirke weiterhin fast täglich bombardiert werden.

Eine lange Schlange von meist Studenten stand um die Ecke und wartete auf den nächsten verfügbaren Kleinbus nach Gorlovka. Nach einer Stunde Wartezeit kam der Minibus an und wir stiegen ein zur holprigen Fahrt nach Norden.

Alexey brachte mich in einem Hotel, einem weitläufigen Gebäude aus der Sowjetzeit unter, direkt vor an einer Fußgängerzone, die abends voll von Familien, Liebespaaren und Freundesgruppen ist, die spazieren gehen während Kinder radfahren.

Am Morgen brachte er mich zu einem zentralen Park, wo ein Schachturnier stattfand. In den nächsten fünf Stunden spielten vierzehn Erwachsene und acht Kinder Schach. Hundert Meter entfernt lockt ein alter, aber funktionsfähiger Kinderpark mit kleinen Vergnügungsfahrten weitere Kinder an, während sich der Morgen zum Nachmittag wandelt.

Bei der Ruhe und Normalität war es schwer zu glauben, dass die zentralen Gebiete von Gorvloka noch vor wenigen Jahren von aus der Ukraine abgefeuerten Bomben terrorisiert wurden. „Der Sommer 2016 war das letzte Mal, dass das Stadtzentrum bombardiert wurde“, sollte Alexey mir später sagen. „Wir hören immer noch die Granateneinschläge, aber das geschieht am Stadtrand. Dort werden auch Leute abgeknallt.“

Gorlovka wurde 2014 am stärksten getroffen, besonders am 27. Juli, als das Zentrum von morgens bis abends von ukrainischen Grad- und Uragan-Raketen erschüttert wurde. Nachdem sich der Staub gelegt hatte und die Schwerverletzten ihren Wunden erlegen waren, waren mindestens 30 tot, darunter fünf Kinder, erzählt Alexey mir. Der Tag wurde als Blutsonntag bezeichnet.

Alexsey und ich gingen durch die Stadt, wo er mir die Bloody Sunday Orte zeigte. Wir passierten eine belebte Bushaltestelle in einer belebten Straße, wo die Anwohner auf ihre Busse warteten. Diese Bushaltestelle war eine der Orte am Blutsonntag. Wie Alexey mir sagte:

„Die größte Zahl der Opfer ereignete sich in der Nähe dieser Bushaltestelle. Hier gab es hauptsächlich Babuschkas (Großmütter), die Blumen und Gemüse verkauften. Sie wurden von den Grad s getroffen und starben.“

Der Heldenplatz, nicht weit entfernt, stand ebenfalls unter Beschuss: „Da waren vor allem Jugendliche und Studenten. Mehrere Menschen starben bei den Explosionen, darunter die „Madonna von Gorlovka“, Kristina Zhuk, mit ihrer kleinen Tochter Kira.“ Ein Wandbild in der Nähe des Platzes zeigt Kristina und Kira am Blutsonntag, die sich aus Rauchfahnen und dem Blutbad erheben.

Ein Wandbild in der Nähe des Stadtplatzes zeigt die Madonna von Gorlovka. Foto | Eva Bartlett

Unweit der Bushaltestelle erinnert ein Denkmal an die Gorlowka-Opfer der ukrainischen Bombenanschläge und Scharfschützen von 2014-2017. In der Nähe einer Engelsskulptur füllen über 230 Namen die Marmorplatten, die erste ist ausschließlich Kindern gewidmet, 20 von ihnen.

Wir gingen weiter zum Heldenplatz, einem Park mit vielen Bäumen, in dem Kristina und Kira getötet wurden. In der Mitte befindet sich ein Denkmal für diejenigen, die im Zweiten Weltkrieg im Kampf ums Leben kamen.

Als wir in der Nähe eines Panzers standen, der „zu Ehren von Milizionären aufgestellt wurde, die von 2014 bis heute bei der Verteidigung Gorlovkas gegen ukrainische Truppen starben“, bemerken wir beide die Ironie: Der Park enthält ein Denkmal für diejenigen, die im Krieg gegen die Nazis starben, und ein Denkmal für diejenigen, die ab 2014 von ukrainischen Neonazis getötet wurden.

Am nächsten Tag besuchten wir den Platz der sowjetischen Armee im Zentrum von Gorlovka, wo eine Zeremonie anlässlich des 76. Jahrestages der Befreiung des Donbass von den Nazis am 8. September 1943 stattfand. Während sie an den Sieg vor Jahrzehnten erinnern, erinnern sie sich an die Bombenanschläge der ukrainischen Streitkräfte in den letzten Jahren. Die Außenbezirke von Gorlovka und Umgebung werden weiterhin von ukrainischen Streitkräften beschossen.

Der Bürgermeister von Gorlovka hat zugestimmt, sich mit mir zu treffen. Er sagte mir, dass er sein Bestes tut, um die Menschen über seinen Telegramkanal mit täglichen Updates (auf Russisch) über die ukrainischen Bombenanschläge und Verstöße gegen das Waffenstillstandsabkommen (das letzte, das am 21. Juli in Kraft getreten ist) auf dem Laufenden zu halten. Nach unserem Treffen eröffnete er einen zweiten Telegramkanal auf Englisch.

Zensierte ukrainische Kriegsverbrechen

Ich erhielt die Erlaubnis, einige der von der Ukraine angegriffenen Gebiete zu betreten, und zwar am 12. September.

Nur wenige Tage zuvor berichtete die Nachrichtenagentur Donezk unter Berufung auf einen Bericht des DPR-Büros im Joint Centre for Control and Coordination:

„Im Zeitraum vom 2. bis 8. September wurden 86 Waffenstillstandsverletzungen durch ukrainische bewaffnete Formationen registriert. Insgesamt wurden 918 Schuss Munition abgefeuert (8,5 Tonnen oder 99 Kartons)…..

Der Feind feuerte auf die DPR 40 152 mm Artilleriegeschosse und mehr als 260 120 mm und 82 mm Mörsergeschosse. Zwei Zivilisten wurden verwundet und 23 Häuser und Infrastruktureinrichtungen wurden bei der Bombardierung beschädigt.“

Eine ukrainisch befeuerte 82-mm-Mörsergranate, die mit einem Rollenspielmotor verbunden ist. Foto | Eva Bartlett

Ich wurde in Gorlovka von Dmitry Astrakhan, einem Pressesprecher der Volksmiliz der DVR, empfangen, der fließend Englisch spricht. Er erzählt mir, dass wir in ein ehemaliges Bergbaugebiet nordwestlich der Stadt gehen werden, ein Dorf, das als Mine 6-7 bekannt ist, und auch in Zaitsevo, ein Frontdorf nördlich von Gorlovka, das von ukrainischen Granaten schwer getroffen wurde.

Während wir fahren, rät er mir:

„Wenn Sie das Pfeifen einer Granate hören, lassen Sie sich sofort nach unten fallen – um Schrapnellen zu vermeiden. Kommen Sie auch nicht von der Straße ab: Die meisten Bereiche wurden nicht auf Blindgänger überprüft.



Die Ukraine benutzt Drohnen, um Sprengkörper fallen zu lassen: Man kann nicht sagen, welche Drohnen Aufklärung betreiben und welche mit Bomben bewaffnet sind. Wenn jemand „Luftangriff“ schreit, musst du rennen, um einen Unterschlupf mit einem Dach zu finden. Wenn du den „Ruf vom Späher hörst, hast du 10 bis 15 Sekunden Zeit, um in einen Schutzraum zu rennen.“

Er erklärte die Reichweite einiger der schweren Artilleriewaffen, die die Ukraine benutzt:

„Die 152 mm haben eine Reichweite von 25 km. Der ukrainische Mehrfachraketenwerfer hat eine Reichweite von 30-40 km. Die schwere Rakete Tochka hat eine Reichweite von 100 km. Sie hörten eine Weile auf, die schwere Artillerie 152 mm zu benutzen, aber vor einer Woche zerstörten sie viele Häuser in drei Dörfern im Süden der DVR. Sie waren 12 km von der Frontlinie entfernt. Es war gegen 5 Uhr morgens; es gab einige Verletzte, aber niemand wurde getötet. Aber viele Häuser wurden zerstört.“

Ich fragte Dmitry, wie er sich der Pressestelle der DVR angeschlossen habe, da er mir gesagt hatte, dass er vor dem Krieg kein Journalist war.

„Ich hatte einen normalen Job und ein normales Leben. Ich war nicht sehr politisch. Am Anfang kämpften die Menschen vor allem um unsere Rechte: das Recht, unsere Sprache, das Russische, zu sprechen; das Recht, in unserer Sprache unterrichtet zu werden, die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg zu bewahren – weil die Ukraine begonnen hat, die Geschichte neu zu schreiben. Sie betrachten nun die ukrainischen Nationalisten, die mit deutschen Nazis zusammengearbeitet haben als Helden und die Rote Armee als Besatzer. Wir können das nicht akzeptieren.

Ich hätte nie gedacht, dass es einen Krieg geben würde, ich hätte nicht geglaubt, dass die westliche Welt das zulassen würde. Ich dachte, es wären nur ein paar Proteste, einige Kompromisse, aber kein Krieg. Ich dachte, die Leute wären anfangs paranoid und dachten, wir würden getötet. Aber sie hatten Recht, und als der Krieg begann, wusste ich, dass es Dinge gibt, für die es sich lohnt zu kämpfen.“

Er sprach davon, wie die Ukraine ihre Bombardierung vor den Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) verbirgt, indem sie das meiste davon nach Feierabend (im Dunkeln, wenn es schwierig ist zu filmen) macht – und später behauptet, dass die DPR-Seite sich selbst Schaden zugefügt habe oder dass die ukrainischen Streitkräfte sich lediglich verteidigten und auf Angriffe der DPR reagierten:

„Die OSZE wurde vor etwa einer Woche von einem schweren Panzerabwehrraketenwerfer angegriffen. Die Ukraine begeht viele Kriegsverbrechen, schafft es aber, sie zu verschleiern. Sie sind Nazis, aber sie verschleiern das gegenüber dem Westen. Nur wenige Menschen verstehen im Westen, wie nah die Ukraine daran ist, ein vollwertiger Nazi-Staat zu werden.

Sie sagen, dass sie von der Bandera-Front kommen, sie sind ukrainische rechtsextreme Nationalisten. Wenn eine Person aus einem westlichen Land von Bandera hört, wird sie nicht verstehen, was die ukrainische Behörden meinen. Aber ich weiß, ich verstehe, was es bedeutet, ich verstehe, wer Bandera war und was es wirklich bedeutet.“

Stepan Bandera war eine ukrainische politische Figur, Kollaborateur der Nazis und einer der führenden Ideologen/Theoretiker der ukrainischen nationalistischen Bewegung des 20. Jahrhunderts. Dmitry fährt fort:

„Im 21. Jahrhundert gibt es in der Mitte Europas einen nationalsozialistischen Staat. Er ist sowohl für uns als auch für die westliche Welt gefährlich. Wenn sie mit uns fertig sind, werden sie das Gleiche in der westlichen Welt tun.



Die Ukraine hat eine große Propagandamaschine, und die Zensur der westlichen Medien hilft.



Ich wurde in dem Glauben an die westlichen Ideale der Menschenrechte und der Demokratie erzogen. Und was habe ich nun? Ich habe keine Menschenrechte. Ukrainische Nazis können mich töten, und sie können ins Europäische Parlament gehen, und sie werden als Helden angesehen. Sie können ohne Gericht, ohne Gerechtigkeit, einfach so töten.

Westliche Länder unterstützen Kriegsverbrechen, unterstützen die Tötung unseres Volkes, nur weil wir unsere Muttersprache Russisch sprechen. Das ist der einzige Grund, uns zu töten, nur weil wir Russland mögen und Russisch sprechen.

Sie können auch dich töten. Sie betrachten alle Journalisten als russische Propagandisten. Ihr Militär kann dich erschießen und wird nie vor Gericht gestellt. Das widerspricht meinem Verständnis von Menschenrechten.“

Die Bewohner des Gebiets Mine 6-7 wurden nächtlich terrorisiert.



„Filmen Sie die Soldaten nicht mit uns“, wies mich Dmitry an, als wir losfuhren. „Sie haben Angst um ihre Familien, weil die Ukrainer die Familien des Militärs manchmal als Geiseln nehmen.“

Die Straße war mit Unkraut, Gras und unbeschnittenen Baumästen bewachsen. Während des Krieges ist eine Wartung nicht möglich. Die positive Seite ist, dass in Gebieten in der Nähe der Frontlinien ein solches Wachstum verhindert, dass Scharfschützen sehen, dass Menschen unterwegs sind.

„Wir sind sehr nah an der Front„, kündigte Dmitry an.

Wir stiegen aus dem Auto und gingen die Straße hinunter zum ersten von ein paar Häusern in dem Gebiet. Einige Bewohner stimmten zu, ihre Zeugenaussagen auf Video aufnehmen zu lassen; andere nicht, weil sie glaubten, dass, wenn Ukrainer ihre Häuser auf Video veröffentlicht sahen, sie ins Visier genommen würden. Andere sind immer noch besorgt über die Auswirkungen, wenn sie die monatliche, zeitaufwändige Reise in die Ukraine unternehmen, um ihre Renten zu erhalten (mit langsamen Busreisen, langen Schlangen und der Angst, ausgewählt zu werden, weil sie mit Journalisten über ihr Leben im Krieg der Ukraine gesprochen haben).

Eine mutige 74-jährige Frau, deren Haus mehr als einmal beschossen wurde, stimmte zu, gefilmt zu werden und brachte mich nach hinten in ihr Haus, um mir die neuesten Schäden zu zeigen. Es gab dort zwei Angriffe; ihr Keller ist zerstört. Die Außenmauer ihres Hauses ist beschädigt und nun geneigt. Sie befürchtet, dass die Wand zusammenbrechen wird, wie bei einer ähnlich beschädigten Vorderwand, und dass sie sich Gedanken darüber macht, wie sie den Schaden noch vor dem Winter beheben kann. Sie lebt allein.

„Ich habe nachts Angst, dann fangen sie an, schwer zu bombardieren“, sagt sie mir. Die Nächte sind schrecklich, die Hölle für sie. Ich frage, ob sie jemals daran denkt, zu gehen. „Wohin? Ich kann nirgendwo hingehen. Mein Mann ist tot.“

Ich fragte sie, wer diese Granaten abfeuert. Sie deutete in Richtung eines Dorfes unter ukrainischer Kontrolle.

Ich fragte, ob sich die Dinge geändert hätten, seit Zelensky Präsident der Ukraine wurde.

„Es wurde schlimmer. Früher hatte ich zumindest Fenster. Jetzt platzen sie ständig, besonders am Abend und am frühen Morgen.“

Ich fragte sie, ob sie der Meinung ist, dass die OSZE effektiv ist. „Nein, sie ändern nichts, schon gar nicht hier.“

Sie sagt, dass sie dort keine Handysignale empfangen können. Ich frage, wie sie bei Bedarf einen Krankenwagen rufen würde. Sie antwortet, dass jemand vom Militär einen Arzt rufen würde, aber dass die Krankenwagen nicht so nahe kommen können; es ist zu gefährlich.

Als ich fragte, was ihre Muttersprache sei, antwortete sie sofort: „Russisch! Aber„, fügte sie hinzu, „hier sprechen wir beide Sprachen; das war nie ein Problem.“

Dmitry erklärte, dass die ukrainischen Streitkräfte etwa 600 Meter entfernt sind und die Hälfte ihres Gebietes umkreisen. Ein rundliches Loch in der Wand ist ein Abpraller des ukrainischen schweren Maschinengewehrfeuers, erklärt er.

Ukrainische Streitkräfte verwenden 82 mm Mörsergranaten unter Verletzung der Minsker Abkommen. Weiter sagt er:

„Sie verbinden die Mörsergranate mit dem Motor eines Granatwerfers. So täuschen sie die OSZE: Sie benutzen nicht den Mörser selbst, sondern die Mörsergranaten mit dem RPG-Motor [einer Art Kleinwaffen-Granatwerfer, der dazu bestimmt ist, gepanzerte und andere Ziele zu zerstören] .“

Das funktioniert, denn RPGs selbst sind unter Minsk nicht verboten.

Wir gingen mit den beiden Offizieren die Straße hinunter zum letzten Haus, das anscheinend noch bewohnt war, obwohl es nur etwa 500 Meter von den ukrainischen Truppen entfernt liegt. Eine der Wände des Hauses hatte ein großes Loch aus einem RPG-abgefeuerten 82-mm-Granatwerfer.

Schaden durch eine RPG-abgefeuerte Mörserkugel an einem Haus im Dorf Mine 6-7 außerhalb von Gorlovka. Foto | Eva Bartlett

Einer der Offiziere sagte: „Der Mann, der hier wohnt, war im Badezimmer, als die Mörsergranate einschlug.“ Das Badezimmerfenster befindet sich in der Nähe des Granatenaufpralls. „Zum Glück verhinderten die dicken Wände, dass er direkt verletzt wurde, obwohl er von der Schockwelle umgeworfen wurde.“

Der Offizier zeigte mir einen Eimer voller Schrapnellen, die er von den verschiedenen Mörsern und anderen Munition, die von den ukrainischen Streitkräften in diese Häuser geschossen wurden, sammelte. Er ist ziemlich voll.

Als ich die beschädigte Wand fotografierte, warnte mich Dmitry, zurückzutreten, da wir noch keine Schutzwesten oder Helme trugen. „Wir sind sehr nah dran. Sie können uns wegen der Bäume nicht sehen, also wissen ihre Scharfschützen nicht, worauf sie schießen sollen. Aber trotzdem müssen wir vorsichtig sein.“

Dann fuhren wir zu einer Schule, deren Keller jetzt als Notunterkunft genutzt wird. Dort traf ich ein älteres Paar, das sechs Jahre lang in diesem feuchten Keller gelebt hatte, seit ihr Haus zerstört wurde.

Außerhalb der ramponierten Schule kommentierte Dmitry: „Siehst du, jeder Punkt an der Wand ist von einem Schrapnell. Natürlich gab es auch direkte Treffer.“ Ein Loch im Dach des Gebäudes zeigt, wo einer der direkten Treffer stattfand.

Wir gingen in den Keller, wo uns ein muffiger Gestank überwältigte.

In einer Ecke des notdürftig eingerichteten Zimmer saßen sie – neben sich die Besitztümer, sie in der Lage waren zu bergen, und baten mich, ihre Gesichter nicht zu filmen – ein älteres Paar, das erklärte, dass ihr Haus von der Ukraine zerstört wurde: zwei direkte Treffer durch schwere Artillerie.

Ich frage, wen sie für den Krieg verantwortlich gemacht haben. Sie geben Janukowitsch die Schuld; sie wollen, dass er gehängt wird. Viele Menschen sind schuldig, aber er ist die Hauptperson.

Ich habe sie um ihre Stellungnahme zur Arbeit der OSZE gebeten:

„Nichts Gutes. Sie fahren hier herum, aber nichts ändert sich. Vor dem Waffenstillstand, wenn die Ukraine bombardierte, würde das Militär der DVR reagieren und die ukrainische Seite würde für ein paar Wochen aufhören zu schießen, weil sie Angst hätten. Jetzt sind wir in einer Waffenruhe; die ukrainische Seite schießt, wann immer sie will, und niemand macht sie verantwortlich.“

Wir lassen das Paar in ihrem seit sechs Jahren bewohnten provisorischen Kellerhaus zurück und fahren zurück an den Stadtrand von Horlivka, um uns auf die Reise nach Zaitsevo vorzubereiten, einem weiteren stark betroffenen Gebiet.

Einige der Verteidiger von Zaitsevo beendeten ihre Mittagspause, also setzten wir uns hin und sprachen, während sie Zigaretten rauchten und Tee tranken. Alle kamen aus dem Gebiet Horlivka und waren verheiratet und haben Kinder. Seit 2015 verteidigen sie diese Position. Einige arbeiteten früher in einer Mine, einer war Fernfahrer, ein anderer arbeitete an der Restaurierung alter Gebäude.

Ich fragte sie, warum sie sich entschieden haben zu kämpfen.

„Wegen der Ermordung von Menschen in Odessa. Das ist es, was uns dazu gebracht hat, dem Militär beizutreten, um unser Gebiet zu verteidigen„, sagte ein Soldat.

Ich fragte nach: „Weißt du, wie die westlichen Medien den Krieg darstellen? Was ist deine Meinung?“

„Ich weiß es nicht genau, aber ich schätze, sie zeigen uns als böse Männer. Niemand interessiert sich dafür, was wir wollen„, sagte er.

„Was willst du?“ fragte ich und er antwortetet:

„Wir wollen Frieden. Wir wollen zurück in unsere Häuser. Sechs Jahre Krieg sind zu viel für einen Menschen. Wir sind freundliche und friedliche Menschen, wir freuen uns, jeden zu treffen, aber ohne Waffen. Wir erinnern uns an die Bombenanschläge vom 27. Juli 2014 und andere Bombenanschläge im Jahr 2014, bei denen ganze Familien getötet wurden. Wir erinnern uns an sie alle.“



Einer der Soldaten stellte mir eine Gegenfrage:

„Wie hat die westliche Gesellschaft auf die Verwendung von Nazi-Symbolen in Kiew und auf dem Maidan reagiert? Was hat die westliche Gesellschaft gedacht?“



Ich antworte: „Die meisten Leute wissen es nicht, dank unseren Medien.“

Dann sprachen sie über die ausländischen Waffen und Ausrüstungen, die sie bei gefangenen ukrainischen Soldaten gefunden haben. Polnische Mörser, bulgarische RPGs, westliche Maschinengewehre und Aufklärungsgeräte:

„Wir haben sie in Zaitsevo gefunden. Es ist schwer, an Scharfschützengewehre zu kommen, man fängt normalerweise keinen Scharfschützen. Aber viele Fotos wurden von dummen Soldaten ihrer Seite veröffentlicht. Sie benutzen westliche Scharfschützengewehre.“

„Sie benutzen die vierte Generation von NATO-Nachtsichtgeräten“, sagte mir ein anderer Soldat. „Viele Söldner aus Polen kämpften auf der anderen Seite. Wir hören sie im Radio auf Polnisch sprechen. Auch viele Georgier sind da; wir sahen die georgischen Flaggen.“

Als die Mittagspause zu Ende ging, machten sich Dmitry und ich auf den Weg nach Zaitsevo, zusammen mit Gyurza, einem Offizier der Volksmiliz der DVR.

Wir hielten im Stadtzentrum von Zaitsevo an, 800 Meter von der nordwestlichen Front und 1,5 Kilometer von der nördlichen Front entfernt.

Dort sprachen wir mit Irina Dikun, der Leiterin der Verwaltung von Zaitsevo und, wie sich herausstellte, einer bemerkenswert mutigen Frau. Das hat sie mir gesagt:

„Hier leben wir nicht, wir überleben. Diejenigen, die gehen konnten, sind gegangen. Diejenigen, die bleiben, sind meist ältere Menschen. Der Beschuß mit Granaten begann 2014 und hat bis heute nicht aufgehört. Sechs Jahre ständiger Beschuss. Heute Morgen um 6 Uhr morgens gab es eine große Explosion [eine 120 mm Mörsergranate (verboten unter Minsk) schlug auf einer Straße ein, in der noch Zivilisten leben, wie ich später erfuhr].



Keine der hier getroffenen Waffenstillstandsvereinbarungen (24 oder 25) hatte Auswirkungen auf uns. Wir hatten nicht mehr als ein oder zwei Tage Waffenstillstand.



Die Stadt hatte vorher etwa 3.500 Einwohner. Jetzt sind es etwa die Hälfte davon, 1.600 davon mit 200 Kindern. Es gab vorher eine Schule und einen Kindergarten, aber beide wurden von der ukrainischen Artillerie zerstört. So gehen die Kinder jetzt in einen Bezirk von Gorlovka. Sie zerstören die Stadt Straße für Straße. Sie nehmen sich eine Straße vor und zerstören sie Haus für Haus. Dann wenden sie sich einer anderen Straße zu.“

Ich fragte nach dem Zugang zur Notfallversorgung:

„Die Sanitäter gehen nicht weiter als bis zu diesem Gebäude; es ist zu gefährlich, um weiter zu gehen. Wenn jemand eine medizinische Versorgung an der Front benötigt, muss er in seinem eigenen Auto bis zu einem Punkt fahren, an dem er dann von einem Arzt nach Gorlovka gebracht werden kann. Die Soldaten helfen auch verletzten Zivilisten.“



Dmitry fügte hinzu, dass ukrainische Streitkräfte auf medizinische und Feuerwehrfahrzeuge geschossen haben. Ich fragte, ob jemand gestorben sei, weil er keine rechtzeitige medizinische Versorgung erhalten habe. antwortete Irina:

„Eine Frau starb an einem riesigen Blutverlust, weil niemand ihr Haus erreichen konnte, um sie rechtzeitig wegzubringen. Sie wurde beim Beschuß mit Granaten verletzt und ist verblutet.“

Irina sagte, dass sie damals kein Auto hatte, aber seitdem – während der Kriegszeit – hat sie ihren Führerschein gemacht und auch Erste-Hilfe-Kurse besucht, um Menschen im Notfall zu helfen, sowohl medizinisch als auch als Fahrer: „Jeder lokale Anführer hat meine Nummer. Wenn etwas passiert, rufen sie mich an.“

Irina ist oft unter den Ersten, die am Ort des Granateneinschlags ankommen und die entstandenen Schäden dokumentieren. Ich erinnere mich an Videomaterial, das ich kürzlich von einem brennenden Haus in der Gegend gesehen habe. Sie antwortete, dass sie es gesehen habe. Als ich später in dieses Gebiet ging, sah ich, dass das Haus nur 500 Meter von der Frontlinie entfernt war.

Ich bat sie, einen normalen Tag in Zaitsevo zu beschreiben:

„Um 7 Uhr morgens gehen die meisten Menschen zur Arbeit, in Schulen, Kindergärten. Es ist ziemlich ruhig bis zum Nachmittag. Gegen 17 oder 18 Uhr beginnt der Granatbeschuß und wird die ganze Nacht über immer schlimmer. Der Terror dauert bis gegen 6 Uhr morgens an.



Aber manchmal schießen sie auf den Schulbus. Sie wissen, wann er losfährt und versuchen, ihn zu treffen. Ein DPR-Soldat starb, als er ein Kind vor dem Bus abschirmte. Es gab einen Artillerieabschuß; er hörte das Pfeifen und schützte das Kind mit seinem Körper.“

Sie fügte hinzu, dass fast zwanzig Menschen in der Stadt getötet und über sechzig verletzt worden seien. Alles Zivilisten.

Ich fragte sie, ob sie oder andere Beamte bei der OSZE oder einem internationalen Organ Beschwerden über die Aktionen der ukrainischen Streitkräfte eingereicht hätten:

„Ja, ständig. Aber nichts ändert sich. Es scheint, dass internationale Organisationen keine Macht haben, etwas gegen die Ukrainer zu unternehmen, weil sie immer noch schießen. Es gab viele Waffenstillstände in Minsk, aber hier ändert sich nichts.“

Ich fragte sie, ob sie eine Botschaft an die westlichen Regierungen habe, die den Krieg der Ukraine gegen Donbass unterstützen:

„Ich möchte, dass sie die Augen öffnen und sehen, dass es hier keine russische Invasion gibt. Nur lokale, normale, friedliche Menschen, die anders leben wollten. Und wir hatten keine Angst, allen zu sagen, wie wir leben wollen. Am Anfang wollten wir keine Republik gründen, wir wollten nur autonom sein. Aber wir wurden nicht gehört. Die Ukraine hat ihre Streitkräfte gegen das Volk eingesetzt und ihre Artillerie gegen uns eingesetzt.



Poroschenko sagte einmal, dass unsere Kinder ihre Kindheit in den Kellern verbringen werden, und genau das ist passiert. Viele Kinder verloren ihre normale Kindheit und gingen bei ständigem Beschuss zur Schule. Mein jüngster Sohn hat bereits graue Haare. Er wurde zehnmal mit schweren Granaten bombardiert.

Ich möchte, dass westliche Führer ihre Augen öffnen und das sehen. Westliche Waffen werden benutzt, um uns zu töten. Wir wünschen uns nicht, dass jemand das durchlebt, was wir jetzt hier erleben. Was hier ist, ist etwas, das man sich nicht für seinen Feind wünscht.“

Wir fuhren dann weiter und fuhren auf mehr zugewachsenen Straßen, die vom Krieg heimgesucht wurden.

Wir hielten an und stiegen aus dem Auto. Dmitry sagte: „Wir sind in der Nähe des Checkpoints, aber Gyurza will nicht, dass sie uns sehen.“ Wir gingen weiter zu Fuß.

Laut Gyurza waren die ukrainischen Streitkräfte nur 500 Meter von uns entfernt. Wir gingen an einem Haus mit einem klaffenden Loch im Dach vorbei, das aber immer noch bewohnt ist. „Sie müssen das Dach vor dem Winter ersetzen, sonst können sie dort nicht wohnen.“

Wir kamen an einem ausgebrannten Haus vorbei und Dmitry sagte: „Siehst du den Rauch? Das Haus glüht noch immer. Er wurde vor zwei Tagen bei einem Artillerieangriff getroffen.“ Das war das Haus von Irina’s Filmmaterial.

Die Überreste eines ausgebrannten Hauses in Zaitsevo nur zwei Tage nach einem ukrainischen Angriff. Foto | Eva Bartlett

Beim Weitergehen kamen wir an einer nicht explodierten 82-mm-Mörsergranate vorbei, die im Boden steckte. Sie ist frisch, bemerkt Dmitry; die Oberfläche ist immer noch gelblich, also ist sie noch nicht so lange da.

Wir traten in die Ruinen des ausgebrannten Hauses ein. Die Ziegelmauern blieben erhalten, das Dach lag in Asche auf dem Boden und der Ast eines Baumes glühte noch über ihnen.

Als ich mich beim Filmen umdrehte, wurde ich gewarnt, nicht in das Gras zu treten, da es nicht explodierte Granaten geben könnte.

Als wir an einem anderen Haus vorbeigingen, kommentierte Dmitry: „Sie zeichneten ein orthodoxes Kreuz auf das Tor. Sie hoffen, dass es sie vor dem Brand schützt.“

Als wir wieder mit dem Auto losfuhren sahen wir auf beiden Seiten der Fahrspur Häuser, die entweder ausgebrannt waren oder durch schwere Maschinengewehre oder Granaten schwer beschädigt waren und evakuiert wurden.

Wir parkten das Auto wieder und gingen auf eine Schule zu, die getroffen worden war. Dmitry erklärte, dass sie durch schwere Artillerieangriffe fast zerstört worden sei. Mit der Schule im Rücken sagte Gyurza.

„Seit 2014 haben die Verteidiger von Zaitsevo diesen Ort verteidigt. Die Schule ist ein sehr wichtiger strategischer Punkt: Sie ist von zwei Seiten von Ukrainern umgeben.



Im Oktober 2014, als die Schule noch funktionierte, brachten wir Computer, Papier, Stifte und andere Dinge für die Schüler mit. Dann zogen wir uns 1,5 km weiter zurück, um keine militärische Präsenz in der Nähe einer Schule zu haben.



Drei oder vier Tage später kamen ukrainische Soldaten in die Schule und nahmen alle Vorräte mit, die die Volksmiliz den Schülern gebracht und zerstörten sie vor den Augen der Kindern. Nachdem wir zurückkamen und sahen, dass alles, was wir den Schülern gebracht hatten, kaputt war, beschlossen wir, die Schule und die Kinder zu schützen.



Am 28. Oktober 2014 versuchten siebzig ukrainische Soldaten mit zwei Schwertransportern (BNP) und einem Panzer, ins Dorfzentrum zu gelangen, um das Verwaltungsgebäude einzunehmen.



Wegen der Bäume und engen Straßen konnten sie den Panzer nicht benutzen. Aber sie sind mit den beiden BNPs vorangekommen. Obwohl es viel mehr von ihnen gab als wir waren, konnten sie Zaitsevo nicht erobern; wir haben es verteidigt. Sie wurden zum Rückzug gezwungen, aber sie zogen sich nicht vollständig zurück.



Das war zum Zeitpunkt des ersten Minsker Abkommens und eines Waffenstillstands, aber die Ukrainer versuchten immer noch, Zaitsevo einzunehmen. Wir erkannten, dass sie nicht gehen und der Vereinbarung nicht folgen würden, also begannen wir, Gräben und eine Verteidigungslinie zum Schutz des Dorfes zu bauen.



Nach dem zweiten Minsker Abkommen [im Februar 2015] wurde beschlossen, dass es eine Pufferzone von drei Kilometer geben sollte. Also blieben wir in unseren Positionen und sicherten die Pufferzone von unserer Seite aus.



Im Oktober 2015 sahen wir, dass die Ukrainer begannen, ihre Gräben vorwärts zu bewegen. Sie gruben sich durch die Pufferzone und fuhren weiter nach vorne zu unserer Position.

Im November 2015 begannen sie mit dem Granatenbeschuß von Zaitsevo. Zu dieser Zeit schossen sie tagsüber nicht, aber jede Nacht begannen sie mit dem Granatenbeschuß. Jeden Abend, nachdem der Schulbus die Schule verlassen hatte, begannen die Ukrainer mit leichten Waffen zu schießen, dann mit 82 mm Mörser, und dann nachts war es die Hölle hier, wirklich die Hölle.“

Gyurza wurde von einem anderen Offizier unterbrochen, der uns sagte, wir sollten auf der Straße weiter von der Schule weg fahren. Wo wir standen, war zu riskant.

Gyurza fuhr dann fort:

„Eines Tages, Anfang 2016, begannen die Ukrainer mit dem Bombardieren der Schule, als die Kinder drinnen waren. Die Kinder wurden sofort evakuiert: Sie wurden zu einem Fenster und in einen Bus geführt, und dann zu dieser Straße, die damals sicher war. Es wurden keine Kinder verletzt; sie wurden bei der Evakuierung von der Volksmiliz geschützt.



Wir haben Positionen bezogen, um die Stadt vor Ukrainern zu schützen, die versuchen, vorzudringen. Nachdem wir unsere Verteidigungslinie erreicht hatten, bewegten wir uns nicht einen Meter vorwärts: Wir tun alles gemäß den (Minsker) Vereinbarungen. Aber die Ukrainer drängten sich durch die graue Zone, die eine Militärlinie ist.



Jetzt beträgt der Abstand zwischen den vorderen Positionen in einigen Bereichen 300 Meter und in einigen Bereichen nur noch 120 Meter.



Im Mai 2018 erzielten sie mit Panzern direkte Treffer auf die Schule und zerstörten den Turnhallenbereich der Schule. Es war ihr Versuch, die Frontlinie zu durchbrechen und die Stadt zu betreten, aber das konnten sie nicht.



Wir halten immer noch unsere Position, nicht einen Meter vor oder zurück. Die Ukrainer versuchen immer noch, eine Offensive zu führen, aber sie sind dazu nicht in der Lage. Die ukrainische Regierung hält sich nicht an die Vereinbarungen, die sie unterzeichnet hat.

Wenn sie alles gemäß den Vereinbarungen täten, könnten hier Menschen leben und Kinder auf dem Schulhof spielen. Jetzt können wir nicht einmal mehr in seiner Nähe stehen; es ist zu gefährlich.

Die Menschen haben ihre Kinder wegen des ständigen Granatbeschusses aus der Stadt gebracht, und weil einige der Granaten nicht explodiert sind, ist es sehr gefährlich, in der Gegend herum zu laufen. Außerdem wollen Eltern ihre Kinder nicht auf der Straße unter dem schweren Maschinengewehrfeuer laufen sehen.

Ich habe gesehen, wie Kinder unter ukrainischen Angriffen gestorben sind. Ich sah, wie meine Freunde durch ukrainische Granaten starben. Ich habe zu viele tote Zivilisten gesehen. Ich werde mich nie ergeben, es gibt keine Möglichkeit, ohne unsere Armee Frieden mit der ukrainischen Seite zu schließen.



Ihr größter Fehler war es, hierher zu kommen und Waffen gegen Zivilisten einzusetzen. Sag deiner Regierung, sie soll keine ukrainischen Soldaten ausbilden und bewaffnen.“

Als wir wegfuhren sahen wir Häuser, an denen wir vorbeikamen, deren Wände zerschossen waren. Einige Löcher waren mit Plastik, andere mit Holz, wieder andere mit Balken verkleidet.

Dmitry kommentierte: „Es ist niemand mehr auf der Straße. Gegen 17 Uhr fangen sie an, sich in ihren Häusern zu verstecken, weil das Granatfeuerwerk jetzt beginnen kann.“

Wir hielten wieder auf Zaitsevo’s Hauptplatz an und machten ein Gruppenfoto, bekleidet mit Schutzwesten. Dmitry erklärte, dass die Vorschriften sagen, dass Fotos nach der sicheren Rückkehr von der Front aufgenommen werden sollten.

Trotz der Orte, die ich erlebt und von denen ich berichtet habe, die in unmittelbarer Nähe von Terroristen in Syrien lagen und ich wiederholt mit scharfer Munition von der israelischen Armee beschossen wurde, hatte ich zum ersten Mal eine schusssichere Weste getragen.

So mühselig es auch war, ich denke mir, diese Einheimischen, die jeden Tag den Bombenanschlägen, Schüssen und dem schweren Maschinengewehrfeuer der Ukraine ausgesetzt sind, haben diesen lebensrettenden Luxus nicht. Für viele gibt es auch nicht den Luxus, in ein Gebiet zu fliehen, das weniger anfällig für die Bombardierung ist. So bleiben sie, flicken ihre Häuser zusammen, wenn sie können, und ertragen den Terror, der fast jeden Tag und jede Nacht auf sie losgelassen wird.

Das Front-Dorf mit fünfzehn Einwohnern

Nördlich von Donezk besuchte ich Krutaya Balka, ein Dorf am Rande von Jasinowataya, einem weiteren stark betroffenen Gebiet.

Dmitry erklärte, dass Krutaya Balka in zwei Teile geteilt wurde: einen Teil, der der Frontlinie ausgesetzt war (wir konnten nicht dorthin gehen, da die Straße, die dorthin führte, unter Scharfschützenfeuer stand); der andere Teil, der etwas weiter entfernt war und in dem 15 meist ältere Menschen lebten, die noch dort lebten.

Wir hielten in Jasinowataya in einem militärischen Zentrum der DVR an und trafen den Kommandanten der Territorialtruppen, einen ehemaligen russischen Soldaten, der auf eigene Faust in die DVR gereist war und schließlich hier geheiratet und sich niedergelassen hatte. Evgeniy, der den Spitznamen „The Bullet“ trägt, stimmte zu, mit mir zu sprechen. Er machte Kaffee und wir saßen in seinem Büro an einem großen Tisch mit einem Schachbrett, wo er die Lage im Allgemeinen und seine eigene Geschichte beschrieb.

Er schätzte, dass vor dem Krieg mehr als 17.000 Menschen in Jasinowataya lebten und dass es heute rund 13.000 sind. Er fährt fort:

„Der Bezirk Jasinowatja war vor dem Krieg ein Eisenbahnzentrum. Es war keine Großstadt, aber es war einer der wichtigsten Eisenbahnknotenpunkte. Es gab auch ein großes Werk, das Bergbauausrüstung und -maschinen herstellte.



Es gab viele Felder, sowie zwei Donezk-Wasserfiltrationsstationen und die Wassilyevsky-Pumpstation, die sich direkt an der Demarkationslinie befindet. Die Demarkationslinie verläuft entlang der Stadtgrenze.



Jasinowatja ist ein Bezirk mit militärischer Aktivität. Während der aktiven Phase der Feindseligkeiten zwischen der selbsternannten Republik und der Ukraine änderten die Menschen ihre Neutralität stark. Sie wechselten vom Zivilleben zum Militärleben. Die ukrainischen Truppen drangen in Jasinowatschaja ein. Die Zivilisten hier sahen direkt, wie es geschah, und sie fanden sich als direkte Teilnehmer an dem Konflikt und den Militäraktionen wieder, nicht als IDPs (intern Vertriebene) oder als Eingekreiste.



Es gab einen Korridor auf der anderen Seite [zum ukrainischen Territorium]; wer gehen wollte, konnte dies tun.



Hier ging die Frontlinie durch den Privatsektor. In der Stadt gibt es natürlich bebautes Gebiet, aber ebenso Felder, Datschas (Landhäuser) und die Vororte. Und die Vororte werden ständig bombardiert.“



Ich befragte ihn zu Vorwürfen, dass ukrainische Streitkräfte auf Schulen oder andere Infrastrukturen gezielt hätten.



Auf dem Hauptplatz von Zaitsevo, mit dem Pressesprecher der DVR-Miliz Dmitry und dem Offizier Gyurza nach einem Besuch an der Front. Foto | Eva Bartlett

Evgeniy antwortete, dass er, obwohl er schon lange in der Republik war, erst seit etwas mehr als einem Jahr in seiner jetzigen Position ist und im vergangenen Jahr von solchen Fällen keine Kenntnis hatte.

Dmitry kommentierte: „Nun, da war der Granatbeschuß eines Altersheims.“ Evgeniy fährt fort: „Und bevor ich hier war, haben sie ein neungeschossiges Gebäude, eine Wohngegend, beschossen. Aber, die Stadtverwaltung funktioniert, die Zerstörungen wurden repariert.“

Ich fragte, warum er als Russe, der den Militärdienst beendet hatte und ein ziviles Leben führte, sich entschieden hat, hierher zu kommen. Evgeniy antwortete: „Ich bin in den Donbass gekommen, damit das, was hier passiert, nicht in Russland passiert. Außerdem habe ich einen geschärften Gerechtigkeitssinn.“

Ich fragte ihn, ob er der Meinung sei, dass Russland die Verpflichtung habe, den Krieg zu beenden, und er antwortete:

„Russland als unabhängiger Staat schuldet niemandem etwas. Die einzige Schuld Russlands ist meiner Meinung nach dieser Nationalismus – der sich in der Zeit der Trennung der Ukraine von Russland hier aktiv zu entwickeln begann. Ich meine den Faschismus, er wurde in der Vergangenheit nicht ausgelöscht.



Der ukrainische Nationalismus wurde so unverschämt, dass das Massaker von Odessa erlaubt hat. Alle sprechen von Donezk und Lugansk, während eine solche anti-maidanische Bewegung auch in Charkow (im Nordosten der Ukraine) entstand, die stark unterdrückt wurde, wie diejenige in Odessa.



Die Menschen hier hatten keine andere Wahl: Entweder sie gingen in ein Ghetto oder Zivilisten griffen zu den Waffen, um ihre Freiheit zu verteidigen.



Die ersten und die nachfolgenden Führer der Republiken waren eine spontane Sache. Sie waren nicht selbst ernannt, sie wurden tatsächlich vom Volk ernannt, und sie erklärten den Willen des Volkes. Das war von Anfang an so, im Jahr 2014.



Die Ukraine wählte die gewaltsame Option und versuchte, den Willen des Volkes zu zerschlagen, ihren Nationalismus durchzusetzen.



Für Russland, als den älteren Bruder (ein Begriff der Zuneigung), gab es keine andere Wahl. Es begann zu helfen, seit Beginn des Konflikts [im Donbass]. Russland war das erste Land, das humanitäre Hilfe hierher brachte. Russland war das erste Land, das über Verhandlungen sprach.

Von 2014 bis 2019 hat Russland bekräftigt, dass dieser Konflikt [in Donbass] ein interner ist, dass wir [Russland] nicht eingreifen – wir sind Zuschauer – und dass wir nicht zulassen, dass das Minsker Abkommen gebrochen wird. Die Ukrainer sollten das Problem mit der DVR/LPR lösen.



Russland tut alles, was möglich ist, um zur Vernunft zu kommen und die Seiten zu entkoppeln. Russland sollte nichts tun [in Bezug auf die Intervention]. Es ist nicht der Russlands Krieg.“



Der Journalist aus Donezk, mit dem ich auf Reisen war, erläuterte:

„Ich verstehe die Leute nicht, die erwarten, dass Russland unseren Kampf aufnimmt. Die Menschen vom Donbass sind unabhängig und klug genug, um selbst zu entscheiden. Obwohl wir 2014 nicht über genügend Ressourcen verfügten, um alleine zu kämpfen, ist es nicht gut zu erwarten, dass Russland etwas tut.



Wir in Donbass sollten Russland sehr dankbar sein für jede Art von Unterstützung, aber gleichzeitig nicht versuchen, Russland zu zwingen, etwas zu tun, nicht zu sagen, das Russland etwas „tun muss“.“

Bevor wir nach Krutaya Balka aufbrachen, lud Evgeniy uns zum Mittagessen in die Kantine im Obergeschoss ein. Die Beobachtung der Kameradschaft beim Mittagessen machte klar, dass „The Bullet“ den Respekt und die Zuneigung der Soldaten hatte, die sein Essen teilten.

In Krutaya Balka, in einem Haus 800 Meter von der Front entfernt, sprach ich mit einem engagierten älteren Paar. Der Mann winkte mir zu und fragte grinsend, was in Kanada vor sich geht. Tage zuvor wurde ihr Gebiet für eine Stunde mit 26 Granaten beschossen, die von ukrainischen Truppen abgefeuert wurden.

Ich begann mit der grundlegendsten Frage: Wie waren sie vom Krieg betroffen? Der Mann antwortete:

„Nur mit einem Wort zu sagen, dass es uns betroffen hat, ist wie nichts zu sagen. Im Jahr 2014 war mein Schwiegervater, damals 90 Jahre alt, bettlägrig – er konnte nicht gehen, er war invalide. Eine Mörsergranate landete auf der Straße, und die Druckwelle schlug das Glas nach innen in sein Haus. Er verstand nicht, was geschah und sagte zu mir: „Wer ist dieser Hooligan, der mein Fenster eingeschlagen hat?

Er wurde mit 19 Jahren, 1944, schwer verletzt, wurde Invalide und starb in diesem Krieg.“

Die Frau fügte hinzu: „2014 wurde unser Haus schwer beschädigt. 2016/17 blieben wir ohne Glas, also ersetzten wir unsere Fenster mit Kunststoff.“

Zu den letzten Monaten sagen sie beide: „Es ist selten, wenn es hier ruhig ist. Es gibt ständig Granateinschläge oder schweres Maschinengewehrfeuer.“

Ich frage, warum sie bleiben, auch wenn ich die Antwort weiß. „Wo können wir hingehen?“ fügt der Mann hinzu: „Wenn wir unser Haus verlassen, wird es nicht mehr hier sein, wenn wir zurückkommen.“

Am 7. September traf ein schweres Maschinengewehrfeuer das Gebiet, es begann am Abend und dauerte die ganze Nacht. „Auf dem Dachboden brach ein Feuer aus. Es ist gut, dass wir zu Hause waren; wenn nicht….“ Ihr Zuhause könnte in Flammen aufgegangen sein, wie so viele andere in der Gegend.

Ich habe nach Verbesserungen nach Zelensky gefragt. Der Mann lachte: „Erwähne Zelensky nicht, er ist ein Clown. Der Zirkus ist weg, aber der Clown blieb. Nein, die Situation hat sich nicht verbessert, sie hat sich sogar noch verschlimmert.“

Ich fragte, warum sie glauben, dass die Ukraine sie bombardiert. Die Frau antwortete:

„Einmal habe ich einem Journalisten geantwortet, dass wir beschossen werden, weil die USA gegen Russland kämpfen. Der Journalist antwortete, dass diese Sichtweise zu global sei. Aber ich sagte: „Was ist los? Sie brauchen unser Territorium. Es sind die USA gegen Russland.“

Als ich fragte, ob sie den Willen des Volkes unterstützen, möglicherweise Russland beizutreten, antworteten die beiden: „Ja, es gibt kein Zurück.“ Der Mann fügte hinzu: „Ich will so lange leben, wie Gott es mir erlaubt, und ein Teil von Russland zu werden, ist für mich ein Weg zu überleben.“

Weiter unten traf ich einen Mann, der im Begriff war, auf der Straße entlang zu gehen, die ich wegen der Gefahr, von ukrainischen Scharfschützen erschossen zu werden, meiden musste. Ich trug zum zweiten Mal die Schutzweste, die Dmitry mir zur Verfügung gestellt hatte. Der Mann, den ich traf, trug nur ein Button-Down-Shirt.

Ein Dorfbewohner geht durch ein Gebiet unter ukrainischem Scharfschützenfeuer, um sein Haus zu erreichen. Foto | Eva Bartlett

Er wollte nicht gefilmt werden und sagte mir:

„Nach dem letzten Interview bombardierten die Ukrainer gezielt mein Haus, verbrannten einen Teil meines Hauses. Ich bin dort allein in den letzten vier Jahren. Um zu mir nach Hause zu kommen, muss ich zu einem Bereich gehen, der dem Scharfschützenfeuer ausgesetzt ist. Mir wurde in das Bein geschossen. Und oft musste ich auf den Boden fallen, als das Scharfschützenfeuer ausbrach.“

Ich fragte, warum er angesichts dieser Gefahr nicht geht: „Ich will nicht. Es ist mein Zuhause. Ich dachte, der Krieg wäre schnell beendet, aber er ging weiter.“

Dann ging er in der Mitte der Fahrbahn hinunter in den Bereich des potentiellen Scharfschützenfeuers und hoffentlich zurück zu seinem Haus.

Etwas später traf ich einen Mann, der vor dem Hauses stand, das er mit seiner Frau bewohnt.

Ich fragte, ob sein Haus beschädigt sei, und er lacht: „Viele Male. Welches Haus war es nicht? Das Dach, die Wand…. durch Mörserfeuer und schweres Maschinengewehrfeuer.“

Seine Antworten stimmen mit denen der anderen Leute überein, mit denen ich gesprochen habe: Die Dinge haben sich verschlimmert, nachdem Zelensky Präsident wurde; die Angriffe sind täglich; wohin sollte er gehen? Er ist für den Beitritt zu Russland.

Er fuhr fort und fragte rhetorisch:

„Wir sollten in die Ukraine gehen, die mein Haus beschädigt hat? Ich bin Russe, das ist russisches Land. Jeder, der die Geschichte kennt, weiß das. Natürlich möchte ich mich Russland anschließen! In früheren Zeiten, vor dem Krieg, war es mir egal. Aber schließlich hat die Ukraine das getan, was sie getan hat; ich möchte unbedingt ein Teil von Russland sein. Ich kann mir nicht vorstellen, wieder in der Ukraine zu sein. Wie auch immer, die meisten Menschen hier würden als „Separatisten“ getötet werden. Ein bekannter ukrainischer Politiker [Boris Filatov] sagte: „Am Anfang gebt ihnen, was sie wollen, später hängt Sie auf.“



Ich fragte ihn, ob er etwas zu einem westlichen Publikum zu sagen habe. Zum ersten, sagte er, es gibt keinen Sinn, die Leute wissen es bereits, der Westen gibt der Ukraine Geld…. „Die Scharfschützen benutzen US-Gewehre, wenn sie weniger Geld geben, wäre es besser.“

Im späteren verlauf unseres Gesprächs fügte er hinzu:

„Um auf die Frage einer Botschaft an den Westen zurückzukommen…. Du erinnerst dich an den zweiten Weltkrieg. Warum unterstützen Sie die Nazis, wenn Sie sich an den zweiten Weltkrieg erinnern? Warum unterstützt du jetzt die Nazis? Offene Nazis. Sie tragen Hakenkreuze. Warum schweigt Europa? Alle kommen hierher und stimmen mit mir überein, aber nichts ändert sich. OSZE schreit, aber wenn sie unter Beschuss stehen, schweigen sie. Sie sagen nicht, dass die Ukraine sie angreift.“

Später interviewte ich Ryka, einen jung aussehenden Kommandanten der DVR-Polizei, der mich in der Gegend begleitete. Sie begann: „Als es begann, waren es friedliche Kundgebungen; er unterstützte diese…. dann wurde es zum Krieg. Ich war gegen den Putsch in Kiew, ich habe das Nazi-Regime nicht unterstützt. Deshalb habe ich mich friedlichen Protesten angeschlossen.“

Ryka heiratete während des Krieges und hat zwei Kinder und die volle Unterstützung seiner Familie in Bezug auf seine Rolle bei der Verteidigung der DVR. Er sagt: „Mein Vater diente und starb im Januar 2015 im Kampf um den Flughafen Donezk.“ Sein Zuhause ist unter ukrainischer Besatzung, sagt er. Er kämpfte von Anfang an, nahm teil an den meisten großen Schlachten der DVR, und kämpft schließlich hier.

Ich fragte, ob er weiß, wie die westlichen Medien die Verteidiger der DVR darstellen:

„Natürlich ist die Darstellung negativ. Sie sehen es nicht mit eigenen Augen. Du bist hierher gekommen, aber nur sehr wenige Leute kommen hierher, um es persönlich zu verstehen und mit mir zu sprechen. Die meisten sehen es nur aus der Sicht der Ukraine. Die Menschen, die die Ukraine und die ukrainische Armee unterstützen, sollten hierher kommen und mit Zivilisten sprechen, um zu verstehen, was die Zivilisten wirklich über die ukrainische Regierung und die lokale Regierung denken – wen sie wirklich unterstützen und wie viel sie gelitten haben. Vielleicht ändern sie ihre Meinung, wenn sie es sehen.“

Er ging auf das Verhalten der ukrainischen Streitkräfte ein, über das nicht berichtet wird:

„Ich kenne Leute, die, als die ukrainische Armee in die Stadt kam, aus ihren Häusern in Geheimgefängnisse in Mariupol oder Kramatorsk gebracht und schwer gefoltert wurden.

Ich sprach mit solchen Leuten, nachdem sie ausgetauscht wurden oder frei wurden. Sie waren Zivilisten, aber nur weil sie die anfänglichen Proteste unterstützten, wurden sie gefangen genommen.

Ich kenne einen Kerl, der in Кurakhovo eingesperrt war. Die Ukrainer kreuzigten ihn am Kreuz mit Seilen und drehten ihn auf den Kopf, ertränkten ihn in einem Pool und folterten ihn.“

Dies sind keine isolierten Vorfälle, wie die Zeugenaussagen anderer ukrainischer Folteropfer zeigen.

Eine letzte Bemerkung

Knapp drei Wochen nach meiner Ankunft verließ ich die DVR. Aber in meinen letzten Tagen in Donezk, als ich herumging, stieß ich auf eine Statue von Taras Shevchenko, einem berühmten Dichter und Schriftsteller, der im 18. Jahrhundert auf Ukrainisch schrieb. In Gorlovka habe ich auch eine solche Statue gesehen. Alexey Karpushev wies darauf hin:

„Wir in der DVR haben solche Statuen nicht zerstört. Wir hassen die Menschen in der Ukraine nicht. Aber in der Ukraine zerstörten sie Statuen und Denkmäler der sowjetischen Militärführer, die Kiew von den deutschen Nazis befreit hatten.“

Selbst in den Frontbereichen, als ich mit leidenden Bewohnern der DVR sprach, waren die überwältigenden Gefühle, die ich wahrnahm, Wünsche nach einem Ende des Krieges, nach Frieden, auch nach ihrer Unabhängigkeit; aber – mit Ausnahme des älteren Mannes, der im Schulkeller lebte und sagte, dass Janukowitsch aufgehängt werden sollte – keine offene Feindseligkeit gegenüber den Ukrainern selbst.

Doch innerhalb der Ukraine haben neonazistische Bataillone unsägliche Verbrechen an ukrainischen Bürgern begangen, diese unterdrückt und ermordet; und sie führen weiterhin Krieg gegen Zivilisten im Donbass.

Das ist die Ukraine, von der die Medien Ihnen nichts erzählen werden, ein Staat, der Zivilisten in der DVRK abschlachten und verstümmeln und ihre Häuser nach Belieben und ohne Folgen zerstören kann.

Passanten ehren an einer Gedenkstätte den ehemaligen DPR-Chef Alexander Sachartschenko, der 2018 ermordet wurde. Foto | Eva Bartlett

Westliche Nationen unterstützen nicht nur die Ukraine politisch, sondern einige, wie z.B. Kanada, verfügen auch über ein Elitemilitär und einen Geheimdienst vor Ort, der ukrainische Streitkräfte ausbildet, die dann nicht nur die Soldaten der DVR bekämpfen, sondern auch Zivilisten terrorisieren und ermorden.

Am 14. Oktober berichtete die Nachrichtenagentur Donezk:

„Ukrainische Streitkräfte haben diese Woche 150 Mal gegen den Waffenstillstand verstoßen und neun Tonnen Granaten abgefeuert, sagte die Volksmiliz der DVR in der GKK.

In der Woche vom 7. Oktober bis 14. Oktober wurden 150 Verstöße gegen den Waffenstillstand registriert. DPR-Städte wurden mit 1.429 Schuss mit einem Gesamtgewicht von 9,2 Tonnen oder 162 Munitionskisten anvisiert.



Die Kiewer Streitkräfte verwendeten 152 mm Artillerie, Mörser, Panzerkanonen.



Ein Zivilist wurde schwer verletzt, 33 Wohnhäuser und Infrastruktureinrichtungen beschädigt.“

Featurefoto | DPR Peoples Miliz Zugführer Ryka posiert für ein Foto mit seinem Gewehr. Foto | Eva Bartlett

Eva Bartlett ist eine unabhängige kanadische Journalistin und Aktivistin. Sie hat Jahre damit verbracht, über Konfliktzonen im Nahen Osten, insbesondere in Syrien und im besetzten Palästina, wo sie fast vier Jahre lang lebte, zu arbeiten. Sie ist Trägerin des International Journalism Award for International Reporting 2017, verliehen vom Mexican Journalists‘ Press Club (gegründet 1951), war die erste Trägerin des Serena Shim Award for Uncompromised Integrity in Journalism und wurde 2017 für den Martha Gellhorn Prize for Journalism in die engere Wahl gezogen. Sehen Sie ihre erweiterte Biografie auf ihrem Blog In Gaza.

