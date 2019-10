George Soros sieht Elizabeth Warren als Präsidentschaftskandidatin „am qualifiziertesten“

Der US-amerikanische Geschäftsmann George Soros hat erklärt, dass die Senatorin Elizabeth Warren Präsidentschaftskandidatin der Demokraten und als solche 2020 gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump antreten wird. In einem Interview mit der New York Times, die ihn wohlwollend als „Milliardär und Philanthropen“ einführt, sagte Soros:

Soros, der auch in Europa als sehr einflussreich gilt, beeilte sich zu versichern, dass die Aussage keine förmliche Unterstützung für Warren darstelle. Er unterstütze niemanden, weil er mit jedem möglichen Sieger des Rennens arbeiten wolle. Allerdings darf seine Aussage faktisch sehr wohl als Unterstützung für Warren gelten. Nach Barack Obama unterstützt damit auch George Soros nicht den eigentlich als Favoriten in das Rennen gestarteten früheren Vizepräsidenten Joe Biden.

Den Einwand des Interviewers, dass die von Warren vertretenen Pläne einer Reichensteuer und einer strengeren Bankenregulierung eine Bedrohung für das kapitalistische System darstellten, widersprach Soros:

Die Vorstellung, dass er und seinesgleichen entscheidenden Einfluss auf die Politik und auch auf die Wahl nehmen könnten, wies der Milliardär von sich:

Es gibt mehr Hauptstraßen in Amerika, als es Wall Streets gibt. Ich glaube also nicht, dass die Wall Street – außer als Geldquelle – entscheidend bei der Wahl des Präsidenten sein wird.

Im Interview zeigte sich der 89-jährige Milliardär überzeugt, dass sich die Kräfte des „Globalismus“, den er als „eine integrierte, durch Rechtsstaatlichkeit untermauerte Weltwirtschaft“ definiert, gegen die des Nationalismus durchsetzen würden. Diese hätten mit der Wahl Trumps und dem Brexit ihren Höhepunkt erreicht und würden im nächsten Jahr zurückweichen müssen. Soros kritisierte Trump mit scharfen Worten und sagte dem Präsidenten eine Niederlage im kommenden Jahr voraus:

Trump richtet immer noch eine enorme Menge an Schaden an … Ich meine, gerade in der letzten Woche, das, was er im Nahen Osten getan hat, war verheerend für Amerikas Einfluss in der Welt.

Er ist eine Verirrung, und er setzt seine persönlichen Interessen eindeutig vor die nationalen Interessen . Das ist eine Tatsache … Ich denke, das wird zu seinem Untergang im nächsten Jahr beitragen. Ich sage also vorsichtig voraus, dass sich die Dinge umkehren werden.