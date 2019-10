Die Wahrheit irrelevant machen

von Robert Gore – https://www.theblogcat.de

Bild: Unsere Herrscher glauben, ihr Heiliger Gral wäre in Sicht.

„Aber im Unsinn steckt immer eine Absicht. Man muss eine Narretei nicht untersuchen – fragt euch nur, was sie bezwecken soll.“

Ellsworth Toohey an Peter Keating, The Fountainhead, Ayn Rand, 1943

Was bezwecken diese Verrücktheiten um Russia-Gate und der Ukraine-Impeachment-Streit?

Die Wahrheit war schon immer der Feind der Macht. Die Enthüllungen von Machtmotiven, Verwüstungen und Korruption dienen nie dem Zweck der Macht. Die Wahrheit wird oft unterdrückt und diejenigen, die sie offenbaren, werden verfolgt. Jede illegitime Regierung (derzeit alle), die das nicht tut, riskiert ihre eigene Beerdigung.

Was wäre, wenn ein Regime, anstatt die Wahrheit zu unterdrücken, sie irrelevant machen könnte und sich keine Sorgen mehr machen müsste? Diese Perspektive ist der Heilige Gral für diejenigen, die regieren oder zu regieren versuchen.

Stellt euch folgende Ankündigung an die Öffentlichkeit vor:

Wir regieren euch und jeden Aspekt eures Lebens. Eure Wünsche, Träume und Pläne sind für uns ohne Belang. Ihr tut was wir euch sagen oder ihr werdet schwer bestraft oder beseitigt. Unser Endzweck ist die Macht und wir werden ihre korrupten und kriminellen Nutznießer sein. Ihr seid unsere Sklaven.

Stellt euch vor, diese Ankündigung würde nicht auf Empörung und Widerstand stoßen, sondern nur auf stille Akzeptanz, ja Zustimmung. Das Regime hat die erschreckende Wahrheit über sich selbst aufgedeckt, und niemand protestiert oder regt sich auf. Die Wahrheit wurde bedeutungslos gemacht. Welche Enthüllung in der Zukunft könnte sie schon noch gefährden?

Das ist der Zweck von Russia-Gate und jetzt der Kontroverse um die Ukraine – das ist Teil eines lang laufenden Projekts, um die Wahrheit über unsere Herrscher irrelevant zu machen. Dieses Projekt ist weit fortgeschritten. Im Gegensatz zu Tooheys Ermahnung sollten wir die Verrücktheiten untersuchen, um zu verstehen, was passiert und was sie bewirken.

Die wichtigste Behauptung, auf der Russia-Gate beruhte, war, dass ein Computer-Server des Demokratischen Nationalkomitees (DNC) von einem russischen Agenten namens Guccifer 2.0 gehackt wurde, der dann die Daten an Wikileaks weitergab. In diesen Daten befanden sich DNC-E-Mails, die auf die starke Pro-Clinton-Parteilichkeit des DNC hindeuteten. Wikileak veröffentlichte die E-Mails drei Tage vor dem Demokratischen Kongress 2016.

Hack bedeutet in diesem Zusammenhang, dass über das Internet auf den DNC-Server zugegriffen wurde, seine Cyberabwehr überwunden wurde und Informationen über das Internet an die Hacker übertragen wurden. Nachdem Julian Assange angekündigt hatte, dass WikiLeaks „E-Mails im Zusammenhang mit Hillary Clinton“ veröffentlichen würde – aber bevor diese E-Mails veröffentlicht wurden – behauptete der DNC-Kontraktor CrowdStrike, Malware auf dem Server gefunden und Beweise dafür zu haben, dass sie dort von Russen platziert wurde.

Dann trat am nächsten Tag Guccifer 2.0 in Erscheinung und übernahm die Verantwortung für den Hack. Damit wurde der eigentliche Inhalt der E-Mails von den Mainstream-Medien praktisch ignoriert. Stattdessen gab es einen endloses Trommelfeuer von Geschichten über Russlands „Hacking“ der Wahl 2016, das entweder implizierte oder als Tatsache behauptete, dass ein solches Hacking Hillary Clinton ihren rechtmäßigen Sieg gekostet habe. Dieser Trommelwirbel dauert seit über drei Jahren an und ist durch den Bericht von Robert Mueller und die weit verbreiteten Zeugenaussagen im Kongress etwas gedämpft, aber nicht ganz beruhigt.

Das entscheidende Problem mit der Hacker-Narrative ist, dass es keinen Hack gab. Die Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) führten eine Analyse der Metadaten durch – Informationen über die Vorgänge in einem Computer – die mit diesem angeblichen Hack verknüpft waren. Ein Bericht über die Analyse wurde etwa ein Jahr nach dem angeblichen Hack auf der Website consortiumnews.com veröffentlicht.

https://consortiumnews.com/2017/07/24/intel-vets-challenge-russia-hack-evidence/

Das Schlüsselereignis

5.Juli 2016: Am frühen Abend, Eastern Daylight Time (EDT), arbeitete jemand in der EDT Zeitzone mit einem Computer, der direkt mit dem DNC Server oder dem LAN-Netz des DNC verbunden war und kopierte in 87 Sekunden 1.976 MegaBytes an Daten auf eine externes Speichermedium. Diese Geschwindigkeit ist um vieles schneller als es physisch mit einem Hack möglich wäre.

Somit scheint es, dass der angebliche „Hack“ des DNC durch Guccifer 2.0 (die selbsternannte WikiLEaks-Quelle) kein Hack durch Russland oder sonst wen war, sondern eher eine Kopie der der DNC-Daten auf ein externes Speichermedium.

— Consortiumnews.com, “Intel Vets Challenge ‘Russia Hack’ Evidence,” July 24, 2017

VIPS verfügt über einwandfreie Referenzen. Wie der Name schon sagt, sind alle Mitglieder Experten für Nachrichtentechnik, darunter William Binney, früher bei der NSA und Mitbegründer des Signals Intelligence Automation Research Center. Das FBI oder die NSA hätte die gleiche Analyse wie VIPS durchführen können, tat es aber nicht. Sie haben nie versucht, den Server in Besitz zu nehmen, um ihn zu untersuchen. Beide Agenturen akzeptierten kritiklos die Schlussfolgerungen des DNC-Kontraktors CrowdStrike..

Dieses eklatante Versäumnis, eine Untersuchung durchzuführen, bestärkte VIPS in seiner Schlussfolgerung: Das DNC wurde nicht gehackt, seine E-Mail-Dateien wurden durch einen viel schnelleren Download übertragen, als dies durch Hacking möglich wäre, einen Download auf ein externes Speichermedium, vielleicht einen USB-Stick, von jemandem, der physischen Zugriff auf den Server hatte. Mit anderen Worten, es war ein Insider-Job. Es wurde spekuliert, dass der Download von DNC-Mitarbeiter Seth Rich stammt, dessen kurz darauf folgende Ermordung nie aufgeklärt wurde.

https://straightlinelogic.com/2017/05/17/lets-connect-the-dots-by-robert-gore/

Schon mit dieser einen Tatsache hätte das gesamte Narrativ zu Russia-Gate zusammenbrechen müssen. Dass es schließlich mit der Veröffentlichung des Mueller-Berichts und seiner Aussage zusammenbrach, kann als Misserfolg von Trumps vielen Feinden angesehen werden. Aus der Sicht der ultimativen Mission – die Wahrheit irrelevant zu machen – war es jedoch ein glänzender Erfolg.

Die Organisatoren hielten einen Narrativ-Ballon zwei Jahre lang über Wasser, nachdem er entscheidend durchstochen worden war, und sie schikanierten Trump endlos. Nicht nur das, sondern auch nach dem Mueller-Bericht und seinem Zeugnis-Fiasko – dem Eingeständnis, dass die Story haltlos war – glaubt es fast die Hälfte der Bevölkerung immer noch und die Mainstream-Medien verbreiten es weiter, als ob es wahr wäre – weshalb die Demokraten glauben, dass sie mit einem Versuch, Präsident Trump wegen eines Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky anzuklagen, davonkommen können.

Anscheinend ist die Ukraine ein Minenfeld für Demokraten. Im Jahr 2014 unterstützten die USA einen Putsch gegen den rechtmäßig gewählten Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch, der das Land eher mit Russland als mit der EU verbunden hatte. Dieser Putsch hat für die USA nicht gut funktioniert. Russland hat die Krim, die Teil der Ukraine war, schnell annektiert und einer ostukrainischen separatistischen Bewegung geholfen, die Russland bevorzugt und den Staatsstreich vehement ablehnt.

Die ukrainische Marionettenregierung war eine korrupte Geldgrube für westliche Hilfe, Kredite und Kreditbürgschaften, die neben vielen fragwürdigen Charakteren eine Clique enthielt, die Nazideutschland und seine Rolle im Zweiten Weltkrieg verehrt. Die ukrainische Regierung ist ein Verlierer, aber sie ist unser Verlierer und Trump hat nach Obamas Versagen den Einsatz verdoppelt und unterstützt Geldhilfe und Waffenlieferungen an die angeschlagene Nation.

Russia-Gate wurde von ukrainischen Beamten ins Leben gerufen, die 2016 Gerüchte verbreiteten, dass Trump mit Russland im Bunde sei und man stellte später seine Eignung für die Präsidentschaft offen in Frage. Das DNC entsandte eine Auftragnehmerin, Alexandra Chalupa, in die Ukraine, um nach kompromittierendem Material über Paul Manafort zu suchen, damals Vorsitzender der Trump-Wahlkampagne. Mit anderen Worten, die Demokraten wollten Informationen von einer ausländischen Macht, um die Wahl 2016 zu beeinflussen: Genau das, was sie Trump grundlos vorwerfen.

CrowdStrike, jene Firma, die den Server untersuchte, den das DNC dem FBI oder der NSA vorenthielt, wurde vom Ukrainer Dmitri Alperovitch, einem Senior Fellow des antirussischen Denkpanzers Atlantic Council, gegründet und von einem fanatisch antirussischen Oligarchen, Victor Pinchuk, finanziert, der vor den Wahlen 2016 mindestens 25 Millionen Dollar an die Clinton Foundation spendete. CrowdStrike hat nie einen Abschlussbericht über seine russische Hacking-Untersuchung erstellt und musste die Aussagen, die man zur Unterstützung seiner Schlussfolgerung verwendete, überarbeiten und zurückziehen.

Diese Schlussfolgerung basierte zum Teil auf angeblich verräterischen kyrillischen Zeichen, sagte man. Sie seien gefunden worden, als man den angeblichen Hack untersuchte, deren Spuren von den angeblichen Hackern auf dem Server zurückgelassen wurden. Im März 2017 veröffentlichte WikiLeaks Vault 7, das die eigenen Hacking-Fähigkeiten der CIA detailliert beschreibt, darunter die Fähigkeit, ihre Hacks zu tarnen und sie so aussehen zu lassen, als kämen sie von woanders, z.B. von Russland. Die kyrillischen Zeichen könnten von der CIA auf den Server gestellt worden sein. Oder sie existieren nur in CrowdStrikes Fantasie, da niemand anderem erlaubt wurde, sie anzusehen.

In seinem Telefonat mit Präsident Zelensky erwähnt Präsident Trump am Rande CrowdStrike, woraus man schließen kann, dass er CrowdStrike untersuchen lassen wollte: „Ich möchte, dass du herausfindest, was mit dieser ganzen Situation mit der Ukraine passiert ist, man sagt Crowdstrike.“ Er deutete an, dass die Ukraine den DNC-Server haben könnte: „Der Server, man sagt, die Ukraine hat ihn.“ In diesem Zusammenhang erwähnte er erstmals, dass ukrainische Beamte mit Rudy Guliani und Generalstaatsanwalt William Barr zusammenarbeiten. Erst später im Gespräch wandte er sich an die Bidens:

„Noch etwas. Es wird viel über Bidens Sohn geredet, dass Biden die Strafverfolgung gestoppt habe, und eine Menge Leute will das herausfinden. Also wenn Sie etwas mit dem Generalstaatsanwalt tun könnten, das wäre großartig. Biden lief herum und prahlte darüber, dass er die Untersuchung gestoppt habe, also wenn Sie sich das anschauen könnten … für mich klingt das schrecklich.“

Hier der komplette Abdruck des Gesprächs zwischen Trump und Zelenskyy:

https://www.redstate.com/wp-content/uploads/2019/09/trump-zelensky-transcript.pdf

Joe Biden tat das, was die Demokraten Präsident Trump vorwerfen, nämlich sich zum politischen Nutzen in die Ermittlungs- und Gerichtsprozesse der Ukraine einzumischen. Er drohte damit, die US-Hilfe für die Ukraine zurückzuhalten, wenn der damalige Präsident Petro Poroschenko Viktor Shokin, den Generalstaatsanwalt der Ukraine, nicht entlassen würde.