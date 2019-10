Die Opposition fordert die UNO auf, sich endlich der haitianischen Volksbewegung anzuschließen

von vedeth – https://einarschlereth.blogspot.com

Aus dem Französischen: Einar Schlereth

Heute Morgen hat die politische Opposition ein Schreiben an Antonio Gutteres geschickt, den starken Mann und Generalsekretär der Vereinten Nationen. In diesem Schreiben wird eindeutig die Unterstützung der Vereinten Nationen gefordert, die bedeutsam wäre, um Jovenel Moise endlich von seinem Posten zu entfernen. Darin wird auch eine Reihe von Gründen angeführt, die die UNO als Forderungen des Volkes übernehmen sollte. Außerdem sollte jede Unterstützung für Jovenel Moïse unterbleiben.

Das Schreiben:

Port-au-Prince, Haïti, den 2. Oktober 2019

Generalsekretät der Organisation der Vereinten Nationen (UNO)

Verehrter Herr Antonio GUTERRES,

die politischen Parteien, die sozialen Bewegungen, Persönlichkeiten, Gruppen und Orgnisationen des Volkes sind die Unterzeichner der Konsensvariante zur Neu-Gründung Haitis, den sie Ihnen unterbreiten und dem Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit widmen wollen in einet explosiven Situation, die in Haiti seit Amtsübernahme von Präsident Jovenel Moïse tobt.

In der Tat erlebt das Land eine Erhebung des Volkes gegen den Staatsche wegen schlechter Regierungsführung, die auf Korruption gegründet isr. Die haitianische Bevölkerung mit allen seinen Schichten fordert in seiner Gesamtheit den Abgang von Jovenel Moïse aus folgenden Gründen: die Verwicklung des Präsidenten in Korruptionshandlungen, wie die Verschwendung der Petro-Caribe-Gelder laut Report des Höchsten Gerichtes für Verwaltungsstreit und Veruntreuung; Unterschlagung öffentlicher Gelder durch fiktive Unternehmen; sowie in die Massaker in La Saline et de Carrrefour-Feuilles, die das Leben Dutzender Zivilisten forderte.

Der Präsident Jovenel Moïse hat die Verbreitung bewaffneter Banden organisiert, instrumentalisierte die haitianische Nationalpolizei (HNP) und institutionalisierte Gewalt in der gesamten Republik. Die Frau des Präsidenten, Martine Moïse, ist über einen Vertrag mit der deutschen Firma Dermalog in einen Korruptionsfall verwickelt vermittels eines Vertrages mit der deutschen Firma Dermalog.

Darüber hinaus ordnete Präsident Jovenel Moïse bei Straßendemonstrationen friedlicher Bürger, die seinen Rücktritt forderten. Mehr als 100 Demonstranten sind ermordet worden, Tausende sind durch scharfe Munition verletzt und verstümmelt worden und einige wurden illegal verhaftet. Das Land ist seit Wochen völlig dysfunktional; öffentliche und private Unternehmen, Geschäftsbanken, Schulen usw. sind geschlossen. Die Haitianer rufen nach dem Rücktritt von Präsident Jovenel MOÏSE. Das Volk erkennt ihn nicht mehr als ihr Staatsoberhaupt an. Er führt nichts mehr und hat keine Kontrolle über das Land. Er erweist sich als unfähig.

Aus den genannten Gründen bitten wir Sie als Generalsekretär der Vereinten Nationen, sich von Jovenel Moïse zu distanzieren und ihre Unterstützung dem haitianischen Volk geben, das nur den Rücktritt des Präsidenten fordert und die Organisation der Nationalkonferenz sowie den Petro Caribe-Prozess und den Prozess gegen die Schuldigen an den Massakern in Saline und Carrefour Feuille.

Das Land steht kurz vor einer beispiellosen humanitären Katastrophe. Am Horizont sehen wir das Gespenst eines riesigen Pulvermagazins, das bei einer Explosion alles auf seinem Weg mit sich reißen kann.

Wir sind überzeugt, dass Sie Ihr Gefühl dem Schrei des haitianischen Volkes widmen werden, das um Ihre Unterstützung für seine Forderungen bittet.

Mit vorzüglicher Hochachtung

die Unterzeichner

Die institutionelle Abteilung der Opposition:

Sénateur Evalière BEAUPLAN

Sénateur Nenel CASSY

Sénateur Youri LATORTUE

Sénateur Sorel JACINTHE

Sénateur Kelly C. BASTIEN, Ex-Président de l’Assemblée Nationale

Sénateur Dieuseul Simon DESRAS, Ex-Président de l’Assemblée Nationale

Sénateur Jean Yvon FEUILLÉ, Ex-Président de l’Assemblée Nationale

Député Déus DERONETTE

Député Manès LOUIS

Maire Rony COLIN

Maire Youri CHÉVRY

