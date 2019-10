Assange vor Gericht

von Craig Murray – https://www.theblogcat.de

Ich war zutiefst erschüttert, als ich die gestrigen Ereignisse im Westminster Magistrates Court erlebte. Jede Entscheidung wurde im Hauruckverfahren von einer Richterin durchgeführt, die kaum so tat als würde sie zuhören, über die kaum gehörten Argumente und Einwände des Rechtsteams von Assange hinweg.

Bevor ich auf den eklatanten Mangel an einem fairen Prozess komme, war das erste, was ich bemerken muss, Julians Zustand. Ich war sehr schockiert über die Gewichtsabnahme meines Freundes, über die Geschwindigkeit, mit der sein Haar zurückgegangen ist, und über das Auftreten eines vorzeitigen und stark beschleunigten Alterns. Er hat eine ausgeprägte Schlaffheit, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Seit seiner Verhaftung hat er über 15 kg Gewicht verloren.

Aber seine körperliche Erscheinung war nicht so schockierend wie sein geistiger Verfall. Als er gebeten wurde, seinen Namen und sein Geburtsdatum anzugeben, kämpfte er mehrere Sekunden lang sichtbar, um sich an beides zu erinnern. Ich werde zu gegebener Zeit zum wichtigen Inhalt seiner Erklärung am Ende des Verfahrens kommen, aber seine Schwierigkeit, sie zu machen, war sehr offensichtlich; es war ein echter Kampf für ihn, die Worte zu formulieren und seine Gedanken zu fokussieren.

Bis gestern war ich immer etwas skeptisch gegenüber denen gewesen, die behaupteten, dass Julians Behandlung eine Folter sei – sogar gegenüber Nils Melzer, dem UN-Sonderberichterstatter für Folter – und gegenüber denen, die behaupteten, dass er möglicherweise einer schwächenden Drogenbehandlung ausgesetzt sei. Aber nachdem ich bei Prozessen in Usbekistan gegen mehrere Opfer extremer Folter teilgenommen und mit Überlebenden aus Sierra Leone und anderen Ländern zusammengearbeitet habe, kann ich Ihnen sagen, dass ich gestern meine Meinung vollständig geändert habe und Julian genau die Symptome eines Folteropfers zeigte, die ins Licht der Öffentlichkeit gerückt wurden, insbesondere in Bezug auf Orientierungslosigkeit, Verwirrung und den wirklichen Kampf um die Durchsetzung des freien Willens durch den Nebel der beigebrachten Hilflosigkeit.

Noch skeptischer war ich gegenüber denen, die behaupteten, so wie es mir ein leitender Mitarbeiter seines Rechtsteams am Sonntagabend gesagt hatte, dass sie besorgt seien, dass Julian nicht bis zum Ende des Auslieferungsprozesses leben könnte. Jetzt ist es so, dass ich es nicht nur glaube, sondern auch von dem Gedanken verfolgt werde. Jeder in diesem Gerichtssaal hat gestern gesehen, dass einer der größten Journalisten und wichtigsten Dissidenten unserer Zeit vom Staat vor unseren Augen zu Tode gefoltert wird. Meinen Freund zu sehen, den redegewandtesten Mann, den schnellsten Denker, den ich je kannte, reduziert auf dieses taumelnde und inkohärente Wrack, das war unerträglich. Doch die Agenten des Staates, insbesondere die gefühllose Richterin Vanessa Baraitser, waren nicht nur vorbereitet, sondern scharf darauf, Teil dieses Blutsports werden. Sie sagte ihm sogar, dass, wenn er nicht in der Lage wäre, ein Verfahren zu verfolgen, seine Anwälte ihm später erklären könnten, was mit ihm geschehen sei. Die Frage, warum ein Mann, der durch die gegen ihn erhobenen Vorwürfe als hochintelligent und kompetent anerkannt wurde, vom Staat auf jemanden reduziert worden ist, der nicht in der Lage war, ein Gerichtsverfahren zu verfolgen, gab ihr keine Millisekunde Anlass zur Sorge.

Die Anklage gegen Julian ist sehr konkret; eine Verschwörung mit Chelsea Manning, um die Irak-Kriegsprotokolle, die Afghanistan-Kriegsprotokolle und die Depeschen des Außenministeriums zu veröffentlichen. Die Anschuldigungen haben nichts mit Schweden zu tun, nichts mit Sex und nichts mit den US-Wahlen 2016; eine einfache Klarstellung, die die Mainstream-Medien anscheinend nicht verstehen können.

Zweck der gestrigen Anhörung war die Fallbearbeitung, um den Zeitplan für das Auslieferungsverfahren festzulegen. Die Kernpunkte, um die es ging, waren, dass Julians Verteidigung mehr Zeit für die Vorbereitung ihrer Beweise forderte; und dass politische Straftaten ausdrücklich vom Auslieferungsvertrag ausgeschlossen sind. Es sollte daher eine Voruntersuchung stattfinden, um festzustellen, ob der Auslieferungsvertrag überhaupt Anwendung finden kann.

Die Gründe, die das Verteidigungsteam von Assange für mehr Zeit zur Vorbereitung anführte, waren sowohl überzeugend als auch überraschend. Sie hatten nur sehr begrenzten Zugang zu ihrem Klienten im Gefängnis und durften ihm bis vor einer Woche keine Dokumente über den Fall übergeben. Er hatte auch nur begrenzten Computerzugang erhalten, und alle seine relevanten Aufzeichnungen und Materialien waren von der US-Regierung in der ecuadorianischen Botschaft beschlagnahmt worden; er hatte keinen Zugang zu seinem eigenen Material zur Vorbereitung seiner Verteidigung.

Darüber hinaus argumentierte die Verteidigung, dass sie mit den spanischen Gerichten in einem sehr wichtigen und relevanten Rechtsstreit in Madrid in Kontakt stünden, der wichtige Beweise liefern würde. Es zeigte sich, dass die CIA direkt die Bespitzelung von Julian in der Botschaft durch eine spanische Firma, UC Global, beauftragt hatte, dort für Sicherheit zu sorgen. Dazu gehörte vor allem die Bespitzelung vertraulicher Gespräche zwischen Assange und seinen Anwälten über seine Verteidigung gegen dieses Auslieferungsverfahren, das seit 2010 in den USA in Vorbereitung war. Bei jedem normalen Verfahren würde diese Tatsache an sich ausreichen, um die Einstellung des Auslieferungsverfahrens zu erreichen. Übrigens habe ich am Sonntag erfahren, dass das spanische Material, das vor Gericht vorgelegt wurde und das von der CIA in Auftrag gegeben worden war, insbesondere eine hochauflösende Videoübertragung von Julian und mir beinhaltet, wie wir verschiedene Themen diskutieren.

Zu den Beweisen vor dem spanischen Gericht gehörte auch ein CIA-Plan zur Entführung von Assange, was die Einstellung der US-Behörden zur Rechtmäßigkeit in seinem Fall und zur Behandlung, die er in den Vereinigten Staaten erwarten könnte, aufzeigt. Julians Team erklärte, dass das spanische Gerichtsverfahren jetzt im Gange sei und die Beweise dafür äußerst wichtig wären, aber es könnte sein, dass es nicht abgeschlossen sei und somit die Beweise nicht vollständig validiert und rechtzeitig für den aktuellen vorgeschlagenen Zeitplan für die Assange-Auslieferungsanhörungen verfügbar seien.

Für die Anklage erklärte James Lewis QC (Anm.d.Ü.: Anwalt der Krone), dass die Regierung sich entschieden gegen jede Verzögerung bei der Vorbereitung der Verteidigung wandte und sich entschieden gegen jede gesonderte Betrachtung der Frage aussprach, ob die Anklage eine politische Straftat sei, die durch den Auslieferungsvertrag ausgeschlossen sei. Baraitser nahm das Stichwort von Lewis auf und erklärte kategorisch, dass der Termin für die Auslieferungsanhörung, der 25. Februar, nicht geändert werden könne. Zuvor war sie offen für Änderungen der Fristen für die Einreichung von Beweismitteln und Antworten vor diesem Zeitpunkt und forderte eine zehnminütige Unterbrechung für die Anklage und Verteidigung, um diese Schritte zu vereinbaren.

Was danach geschah, war sehr lehrreich. Fünf Vertreter der US-Regierung waren anwesend (zunächst drei, zwei weitere kamen im Laufe der Anhörung hiunzu), die an Schreibtischen hinter den Anwälten vor Gericht saßen. Die Staatsanwälte gingen sofort in Kontakt mit den US-Vertretern, dann gingen sie mit ihnen vor den Gerichtssaal, um zu entscheiden, wie sie auf die Daten reagieren sollen.

Nach der Pause erklärte das Verteidigungsteam, dass es sich nach ihrer fachlichen Einschätzung nicht ausreichend vorbereiten könne, wenn der Verhandlungstermin auf Februar festgelegt werde, aber auf Anweisung von Baraitser, dies zu tun, skizzierten sie dennoch einen vorgeschlagenen Zeitplan für die Beweiserbringung. Als Reaktion darauf eilte Lewis‘ Junior-Anwalt nach hinten, um die Amerikaner wieder zu konsultieren, während Lewis der Richterin sagte, dass er „Anweisungen von denen da hinten entgegennehme“. Es ist wichtig festzustellen, dass, wie er dies sagte, nicht das Büro des britischen Generalstaatsanwalts, sondern die US-Botschaft konsultiert wurde. Lewis erhielt seine amerikanischen Anweisungen und stimmte zu, dass die Verteidigung zwei Monate Zeit haben könnte, um ihre Beweise vorzubereiten (sie hatten gesagt, sie bräuchten mindestens drei), aber der Termin im Februar kann nicht verschoben werden. Baraitser gab ein Urteil ab, in dem sie allem zustimmte, was Lewis gesagt hatte.

Zu diesem Zeitpunkt war unklar, warum wir diese Farce durchstehen mussten. Die US-Regierung diktierte Lewis ihre Anweisungen, der diese an Baraitser weitergab, die sie als ihre rechtliche Entscheidung anordnete. Die Scharade hätte genauso gut gekürzt werden können, und die US-Regierung hätte sich einfach auf die Bank setzen können, um den gesamten Prozess zu kontrollieren. Niemand konnte im Saal sitzen und glauben, dass er sich in einem echten Gerichtsverfahren befand oder dass Baraitser einen Moment lang über die Argumente der Verteidigung nachdachte. Ihr Gesichtsausdruck bei den wenigen Gelegenheiten, in denen sie sich mit der Verteidigung beschäftigte, reichten von Verachtung über Langeweile bis hin zu Sarkasmus. Als sie Lewis ansah, war sie aufmerksam, offen und warmherzig.

Die Auslieferung wird offensichtlich nach einem von Washington vorgegebenen Zeitplan beschleunigt. Abgesehen von dem Wunsch, dem spanischen Gericht vorzugreifen, das Beweise für die Tätigkeit der CIA bei der Sabotage der Verteidigung liefert, was macht das Datum Februar für die USA so wichtig? Ich würde mich über jeden Gedanken von euch dazu freuen.

Baraitser wies den Antrag der Verteidigung auf eine separate vorherige Anhörung zurück, um zu prüfen, ob der Auslieferungsvertrag überhaupt anwendbar war, ohne sich die Mühe zu machen, einen Grund dafür anzugeben (möglicherweise hatte sie sich nicht richtig eingeprägt, was Lewis ihr aufgetragen hatte, damit einverstanden zu sein). Doch dies ist Artikel 4 des Auslieferungsvertrags zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA von 2007 in vollem Umfang: