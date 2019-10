Die USA haben 21 der 28 „verrückten“ Milizen unterstützt, die die brutale Invasion der Türkei in Nordsyrien anführen.

von Max Blumenthal – https://thegrayzone.com

Übersetzung LZ

Ehemalige und aktuelle US-Offizielle haben der türkischen Söldnertruppe der „arabischen Milizen“ die Hinrichtung und Enthauptung von Kurden in Nordsyrien vorgeworfen. Neue Daten aus der Türkei zeigen, dass fast alle diese Milizen in der Vergangenheit von der CIA und dem Pentagon bewaffnet und ausgebildet wurden.

Filmmaterial, das Söldner der „nationalen Armee“ der Türkei zeigt, die kurdische Gefangene hinrichten während sie die türkische Invasion in Nordsyrien anführten, löste eine nationale Empörung aus und provozierte US-Regierungsbeamte, Experten und wichtige Politiker, ihre Brutalität zu verurteilen.

In der Washington Post verurteilte ein US-Offizieller die Milizen als „verrückt und unzuverlässig“. Ein anderer Beamter nannte sie „Schläger, Banditen und Piraten, die vom Erdboden vertilgt werden sollten“. Unterdessen beschrieb die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton die Szene als „abscheuliche Horror“ und machte ausschließlich Präsident Donald Trump für die Gräueltaten verantwortlich.

Aber die Kämpfer, die an den Gräueltaten in Nordsyrien beteiligt waren, waren nicht nur zufällige Stammesangehörige, die zu einer Ad-hoc-Armee zusammengefügt wurden. Tatsächlich waren viele ehemalige Mitglieder der Free Syrian Army, der Truppe, die einst von der CIA und dem Pentagon bewaffnet und als „moderate Rebellen“ bezeichnet wurden. Dieser beunruhigende Kontext wurde bei den atemlosen Anklagen von US-Beamten und westlichen Experten praktisch ausgelassen.

Laut einer Studie, die im Oktober dieses Jahres vom regierungsnahen türkischen Think Tank SETA veröffentlicht wurde, „wurden 21 der 28 Fraktionen[der türkischen Söldnertruppe] zuvor von den Vereinigten Staaten unterstützt, drei von ihnen über das Programm des Pentagons zur Bekämpfung von DAESH. Achtzehn dieser Fraktionen wurden von der CIA über den MOM Operationsraum in der Türkei, einen gemeinsamen Geheimdienstraum der „Friends of Syria“ zur Unterstützung der bewaffneten Opposition, versorgt. Vierzehn Fraktionen der 28 waren auch Empfänger der von den USA gelieferten TOW-Panzerabwehrraketen.“ (Ein Diagramm von SETA, das die verschiedenen Milizen und die Art der Unterstützung der USA, die sie erhalten haben, nennt, finden Sie am Ende dieses Artikels).

Mit anderen Worten, praktisch der gesamte Apparat der unter der Obama-Regierung bewaffneten und ausgerüsteten Anti-Assad-Rebellen wurde vom türkischen Militär als Speerspitze seiner brutalen Invasion in Nordsyrien eingesetzt. Der Führer dieser Truppe ist Salim Idriss, heute „Verteidigungsminister“ der türkisch unterstützten „Übergangsregierung“ Syriens. Er ist die gleiche Figur, die John McCain bewirtete, als der verstorbene Senator seinen berüchtigten Besuch 2013 in Syrien machte.

Der „abscheuliche Horror“, den diese Ansammlung von Extremisten unter Kurden jetzt anrichtet, ist in der Tat derselbe, den sie den Syrern im ganzen Land in den letzten sieben Jahren angetan haben. Zuvor, als ihr Ziel der Regimewechsel in Damaskus war, hatten sie den Segen und die uneingeschränkte Unterstützung des offiziellen Washington. Aber jetzt, da sie Mitglieder einer viel loyaleren US-Stellvertretertruppe abschlachten, beeilen sich ihre ehemaligen Gönner und Ausrüster, sie als „Banditen und Piraten“ zu brandmarken.

John McCain mit dem damaligen FSA-Chef Salim Idriss (rechts) im Jahr 2013; Rechts: Salim Idriss (Mitte) kündigte im Oktober die Gründung der Nationalen Front zur Befreiung an, der türkischen Söldnerarmee, die in Nordsyrien eingefallen ist.

Die FSA und die Weißen Helme werden zur Söldnerarmee der Türkei.

Die Türkei besoldete im März 2018 zum ersten Mal Anti-Assad-Rebellen gegen die kurdische YPG, als sie während der Operation Olivenzweig in die nordsyrische Stadt Afrin eindrang. Bei diesem Angriff kam es zu einer Reihe von abscheulichen Gräueltaten, vom Vandalismus der Leiche einer kurdischen Kämpferin bis hin zur Plünderung Afrins. Diese Kriegsverbrechen wurden größtenteils von Kämpfern der nicht mehr existierenden freien-syrischen Armee begangen – der Sammlung von „gemäßigten Rebellen“, die einst von der CIA bewaffnet wurden.

In einer Videobotschaft versprach einer der eindringenden Kämpfer eine massenhafte ethnische Säuberung, wenn Kurden in der Gegend sich weigerten, zu seiner wahhabitischen Version des sunnitischen Islam zu konvertieren. „Bei Allah“, erklärte der Kämpfer, „wenn ihr bereut und zu Allah zurückkehrt, dann wisst, dass ihr unsere Brüder seid. Aber wenn du dich weigerst, dann sehen wir, dass deine Köpfe reif sind und dass es Zeit für uns ist, sie zu pflücken.“

Ebenfalls in Afrin anwesend waren die Weißen Helme, die angebliche Zivilschutztruppe, die für den Nobelpreis nominiert wurde, von den westlichen Medien als lebensrettende Retter gefeiert und von der US-Regierung und der britischen Regierung stark finanziert wurde. Die Weißen Helme waren als Hilfskräfte der islamistischen Söldnertruppen angekommen und agierten dann als türkische Proxies.

Nachdem die Türkei und ihre Rebellenstellvertreter die mehrheitlich kurdische Stadt Afrin ethnisch gesäubert hatten, verpflichteten sich die Weißen Helme, sie „wieder aufzubauen“, „der Stadt wieder ihre ursprüngliche Schönheit und Funktionsfähigkeit zu bringen“. In einer Fotoaktion buchstabierten sie sogar das arabische Wort Afrin mit den Körpern ihrer Freiwilligen:

Im Oktober dieses Jahres, als türkisch unterstützte islamistische Kämpfer zurück nach Nordsyrien stürmten, folgten unmittelbar Gräueltaten.

Hevrin Khalaf, eine syrisch-kurdische Abgeordnete, wurde von den Milizionären aus ihrem Auto gezogen und zusammen mit ihrem Fahrer hingerichtet. Andere Kurden, darunter zwei unbewaffnete Gefangene, wurden gefilmt, als sie von den türkischen Proxies ermordet wurden. Die Söldnerbanden befreiten gezielt ISIS-Gefangene aus unbewachten Gefängnissen und entließen Hunderte ihrer ideologischen Seelenverwandten auf das Schlachtfeld.

Das schockierendste Filmmaterial zeigte angeblich, wie die türkischen Söldner den kurdischen Kämpfern, die sie getötet hatten, die Köpfe abschnitten. Für diejenigen, die mit Nour al-Din al-Zinki vertraut sind, einem Teilnehmer der türkischen Invasion, der früher von der CIA ausgerüstet wurde und der 2016 einen gefangenen palästinensisch-syrischen Kämpfer vor laufender Kamera enthauptete, war dieses Verhalten nicht überraschend.

Bei der Berichterstattung über diese Schrecken wurde die Tatsache weggelassen, dass dies keinem von ihnen möglich gewesen wäre, wenn Washington nicht mehrere Jahre lang Milliarden Dollar für den Unterhalt und die Ausrüstung der bewaffneten Opposition Syriens ausgegeben hätte.

Vielfältige Unterstützer der „gemäßigten Rebellen“ stehlen sich aus der Verantwortung.

Als das türkische Militär und seine Proxies die kurdische YPG im Oktober dieses Jahres überwältigte, verurteilte Hillary Clinton wütend seine Brutalität.

Bereits 2012, als Clinton Außenministerin war, reiste sie jedoch nach Istanbul, um während einer von Erdogan einberufenen Konferenz „Friends of Syria“ um für Unterstützung derselben Milizen zu werben.

Später bemerkte sie: „Die harten Männer mit den Waffen werden die wahrscheinlicheren Akteure in jedem politischen Übergang sein gegenüber denen die nur reden. Und deshalb mussten wir herausfinden, wie wir sie vor Ort unterstützen, sie besser ausrüsten können….“

Einer dieser „harten Männer“ ist Salim Idriss, heute „Verteidigungsminister“ der nicht existierenden „provisorischen Regierung“ Syriens und de facto Führer der von der Türkei nach Nordsyrien entsandten Söldnertruppen. Er hat versprochen: „Wir werden gegen alle Terrororganisationen unter der Führung des PYD/PKK kämpfen.“

Bereits 2013 wurde Idriss jedoch in Washington umworben und als zukünftiger Führer Syriens gehypt.

Als der spätere Senator John McCain im Mai 2013 seinen berüchtigten Überraschungsbesuch an der türkisch-syrischen Grenze machte, in der Hoffnung, eine US-Militärintervention zu bewirken, wurde er von Idriss, dem damaligen Führer der von den USA unterstützten Free Syrian Army, herzlich begrüßt.

„Was wir von der US-Regierung wollen, ist, dass sie die Entscheidung trifft, die syrische Revolution mit Waffen und Munition, Panzerabwehrraketen und Flugabwehrwaffen zu unterstützen“, sagte Idris Josh Rogin, einem Reporter und neokonservativen Förderer des Regimewechsels in Syrien.

Obwohl Idriss und seine Verbündeten nie die umfassende Intervention erhielten, die sie von der Obama-Regierung forderten, erhielten sie doch Lieferungen schwerer Waffen, darunter Hunderte von Panzerabwehrraketen TOW.

Sie wurden auch von Scharen überambitionierter Auslandskorrespondenten westlicher Unternehmensmedien mit Jubel überschüttet.

CNNs Clarissa Ward war eine besonders enthusiastische Förderin der FSA, die bei ihren Kämpfern eingebettet berichtete und sie als heroischen Widerstand darstellte. Als sie Jahre später nach Syrien zurückkehrte, benutzte sie einen Top-Sprecher des lokalen Al Qaeda-Zweigs von Syriens als Mittelsmann für ihre eindeutig prooppositionelle „Inside Aleppo“-Serie.

Clarissa Ward, damals bei CBS, mit der FSA im Jahr 2011.

Danny Gold gehörte auch zu den Scharen westlicher Reporter, die sich während des Höhepunkts des Aufstands gegen Damaskus eng mit der bewaffnete Opposition verbanden . Im Jahr 2013 erstellte er mit einer Gruppe von Kämpfern aus Jabhat al-Nusra, dem lokalen Vertretung von Al Qaeda, ein Stück für Vice über „Chatten über Game of Thrones'“.

Gold und eine Clique von fanatischen Online-Regimewechsel-Eiferern verbrachten den Rest ihrer Zeit damit, nach einer Intervention der USA in dem Land zu schreien und jeden, der anderer Meinung war, übel zu verunglimpfen. Gold hat zum Beispiel die sachliche Berichterstattung von The Grayzone über Syrien mit Nazi-Propaganda verglichen.

Im Oktober dieses Jahres, als die türkische Invasion in Nordsyrien begann, berichtete Gold, dass einer der FSA-Kämpfer, mit denen er sich bereits 2013 verband, an dem Angriff auf kurdische Positionen teilnahm.

Wie Hillary Clinton und der Rest der ehemaligen Unterstützer der islamistischen Kämpfer entstand bei Gold eindeutig mit einem Fall von kognitiver Dissonanz. Da er keine Verantwortung für die Förderung dieser Extremisten übernehmen wollte, die jahrelang in Syrien wüteten, oder für die Beschimpfung von Personen, die sich der Agenda des Regimewechsels entschieden widersetzten, schlug er auf seine Kritiker ein: „Fast so, als ob der Krieg kompliziert wäre und nicht in die hübsche kleine Schachtel passt, die die Anime-Teenager in meinen Erwähnungen nicht erkennen“, tweetete er.

Während Mitglieder eines ehemaligen US-Verbündeten, die rücksichtslos einem heutigen US-Proxie zum Opfer fallen, hoffen westliche Experten und Politiker, dass niemand merkt, dass sie die letzten sieben Jahre damit verbracht haben, die ehemalige Gruppe zu feiern. Sie initiieren eine Vertuschung, nicht nur betreffs des Rückschlags in Nordsyrien, sondern auch betreffs ihrer eigenen Einstellung.

Dieses Bande von Schreiberlingen ist nun vollständig entlarvt, der Öffentlichkeit einen blutigen Betrug aufzuzwingen und einige der brutalsten Fanatiker der Welt als Revolutionäre und „moderate Rebellen“ zu vermarkten, während diese eine ganze Region destabilisieren. Wie die Extremisten, die sie einst befördert haben, haben es die meisten irgendwie geschafft, sich der Rechenschaftspflicht zu entziehen und ihre Stellung zu bewahren.

Nachfolgend finden Sie SETAs Liste der türkischen Milizen der „nationalen Armee“, in der die Art der Unterstützung durch die USA beschrieben wird, die jede einzelne im Laufe der Jahre erhalten hat. (Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern)

Max Blumenthal

