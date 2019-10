Brexit: Das Parlament fesselt Britannien an ein gescheitertes Experiment

von Kit Knightly – https://www.theblogcat.de

Europa zerbröselt und die britische Elite will unbedingt Teil dieses Schiffbruchs sein

Sehen wir uns die Lage auf dem Kontinent an:

Hier geht es um eine Frage. Eine wichtige Frage. Eine Frage, die am Vorabend ihres Sieges (in Ermangelung eines besseren Wortes) schwer auf den Schultern der Remainer lasten sollte:

Diese andauernde, langsame Sabotage ist schwer zu ertragen – aber darum geht es in diesem Artikel nicht.

Man wird uns einladen, die neue (unvermeidlich) weibliche Führerin zu feiern, als Zeichen des „Fortschritts“, während die Gesellschaft weiter in den Abgrund rutscht.

In jedem Fall wird Corbyn von einem New Labour-Niemand ohne Bekanntheit und Wert ersetzt werden. Die Beschlüsse werden (wieder einmal) den Sozialismus für tot erklären, und Corbyn bekommt vielleicht ein Schulterklopfen dafür, dass er das „gut gemacht“ und „die Debatte verändert“ hat.

Sollte Labour genug Stimmen aus den Remain-Gebieten in Schottland und London erobern, um eine kleine Mehrheit zu erreichen, nun, dann wird ihr sozialistisches Manifest durch die Austeritätspolitik der EU und den Beschränkungen bei der Verstaatlichung verhindert werden.

Labour wird wahrscheinlich zerstört werden, da die Arbeiterklasse sich entweder der Brexit-Partei zuwendet oder einfach in die Apathie der Stimmlosen verfällt, die zuhause bleiben werden.

Sollte es zu einer britischen Unterhauswahl kommen, so wird das nichts bedeuten.

Corbyn wurde von seiner schwer Remain-lastigen Labour-Parlamentsgruppe (PLP) so eingewickelt, dass er nicht einmal mehr erkennt, dass er seine lebenslangen Prinzipien, seinen Mentor Tony Benn und eine ganze Heerschar von Labour-Wählern in den nördlichen Kerngebieten betrügt, die alle für einen Brexit gestimmt haben.

Labour und die heruntergekommenen, hysterischen Remainer der Lib Dems/TIG (The Independence Group)/Grünen sind zu nichts anderem als Gegner geworden – die allem widersprechen, was von der Regierung vorgelegt wird. Allein aus der Freude, den Obersten Hofnarren der Nation zu erniedrigen.

Das Parlament ist zu einer absurden Pantomime geworden, in der der Clown-Premierminister – nachdem seine Mehrheit absichtlich zerstört wurde – Strohmänner präsentiert, die von den Bajonetten der „Opposition“ mit zunehmender manischer Freude massakriert werden. An die Politik und ihre Folgen wird kein Gedanke verschwendet, nur die Strichliste der parlamentarischen Niederlagen von Boris Johnson wird immer länger.

Es ist wie bei Immer Ärger mit Bernie – langweilige Charaktere, die mit einer Brexit-Leiche rumhantieren, um einen müden Witz am Leben zu halten, der von Anfang an nicht witzig war.

Die Letwin Gesetzesänderung und Johnsons nicht unterschriebener Verlängerungsantrag sind nur ein morbides Theater. Unnötige Nägel in einem gut verschlossenen Sarg.

Eingehegt durch das absurde Benn-Gesetz ist ein No Deal vom Tisch, Das bedeutet, dass Britannien entweder gezwungen sein wird, in der EU zu bleiben oder einen Deal zu akzeptieren, der ein Verbleib ist, nur mit einem anderen Namen.

Paris, Frankreich – Dezember 2018

Frankreich ist unglücklich, sie haben genug von der Austerität. Genug von den Ausgabenkürzungen und sinkenden Lebensstandards und einer neoliberalen Wirtschaft, die einen trickle-down Effeklt verspricht, der anscheinend nie kommen wird.

In Paris – und vielen anderen französischen Städten – gehen die Gelbwesten auf die 50. Protestwoche zu, und das scheint nicht nachzulassen (Hoffentlich planen sie etwas Hübsches für ihren ersten Geburtstag).

Menschen haben ihr Augenlicht, Hände und sogar ihr Leben verloren. Die Proteste in Hongkong – die auf den Titelseiten der britischen Nachrichten sind – waren im Vergleich dazu ein Picknick.

In Ungarn wird ein gewählter Präsident von der Bürokratie der EU in Geiselhaft gehalten. Was man von Orban auch halten mag, er wurde demokratisch gewählt, um die politischen Versprechen umzusetzen, die er im Wahlkampf gemacht hat. Das ihn Brüssel sanktionieren kann und damit droht, Ungarn das Stimmrecht zu entziehen, das ist pervers. Anti-Demokratie im Namen der Demokratie.

Sie erzählen uns, das geschehe „zum Schutz der europäischen Werte“, aber stimmt das?

Das ist schwer zu glauben, betrachtet man die Situation woanders in Europa…