Wer hat hier Angst vor wem?

von Raúl Ilargi Meijer – https://www.theblogcat.de

Oh Mann, ich will nichts mehr mit der amerikanischen (und der britischen) Politik zu tun haben, es ist zu deprimierend und ich habe schon so viel darüber berichtet. Aber immer wieder zieht es mich durch die unsinnige Propaganda da draußen wieder hinein. Jeden Tag lese ich einen Haufen Zeug, und jeder einzelne Artikel sieht wie der andere aus. Das folgende stammt vom Guardian, aber es könnte jedes anderen Massenmedium sein. Die ganze Sache ist eine einzige Beleidigung für meine letzte verbliebene Gehirnzelle (die ich umzubringen versuche, aber nicht finden kann).

Als Erstes: Wenn ihr lest oder sonst wie hört, dass Donald Trump Joe Biden fürchtet, wegen der Wahlen oder sonst, dann lest ihr Propaganda. Trump hat keinen Grund, sich vor Biden zu fürchten. Aber er hat nichts dagegen, dass die Demokraten das denken. Zweitens: Wenn ihr Leute seht, die behaupten, dass die Anschuldigungen gegen Biden wegen seiner „Deals“ in der Ukraine nicht bewiesen seien, dann denkt daran, dass es noch gar keine Untersuchungen dazu gegeben hat. Vielleicht wäre ein Sonderermittler eine gute Idee. Sagen wir, drei Jahre und $40 Millionen? Schauen wir mal.

Trotz des Mangels an prüfenden Blicken sowohl aus dem Justizministerium und den Medien wissen wir, dass Hunter Biden von der ukrainischen Energiefirma Burisma $50.000 monatlich bekam, weil er nichts über Gas, Erdöl oder die Ukraine wusste.

https://www.zerohedge.com/political/joe-biden-personally-paid-900000-burisma-according-ukrainian-mp-bombshell-admission

Das sind keine unbewiesenen Anschuldigungen, wie das von nahezu jedes Medium genannt wird. Und sie sind verdammt nochmal nicht unbegründet.

Dazu kommt, dass Trump jedes Recht hat, darüber Fragen zu stellen, sei es in den USA oder im Ausland. Wo er keine Fragen stellen darf, wenn es nach Pelosi und Schiff geht, sind Fragen zu der gefakten Amtsenthebungsuntersuchung. Da darf er vielleicht noch nicht einmal einen Anwalt mitbringen. Wer genau hat Angst vor wem, und warum? Hier das Teil vom Guardian:

„Er lacht uns aus“: Joe Biden ruft zum ersten Mal dazu auf, Trump des Amtes zu entheben

https://www.theguardian.com/us-news/2019/oct/09/joe-biden-donald-trump-impeachment

„Joe Biden hat zum ersten Mal dazu aufgerufen, Trump des Amtes zu entheben, weil er seine Amtsmacht missbraucht, um seine Wiederwahl zu sichern. In einer wütenden 25-minütigen Rede bei einem Wahlkampfauftritt am Mittwoch in New Hampshire wich Biden, der frühere Vizepräsident unter Barack Obama, von seinem üblichen Wahlkampfmanuskript ab und gab zu erkennen, dass er sich aggressiv gegen Trump zur Wehr setzen wird, da der Präsident unbegründete Anschuldigungen darüber vorbringt, dass Biden und sein Sohn in der Ukraine anrüchige Geschäfte gemacht hätten.

‚Trump schießt Löcher in die Verfassung‘, sagte Biden, weil er ausländische Mächte darum ersuche, sich in die Wahlen 2020 einzumischen, indem er Schmutz über die Bidens ausgraben möchte und sich dann weigere, mit einer Amtsenthebungsuntersuchung der Abgeordnetenkammer zusammenzuarbeiten. ‚Dies ist ein Präsident, der entschieden hat, dass diese Nation nicht die Mittel, die Macht und den politischen Willen habe‘, schlechtes Verhalten zu bestrafen, sagte Biden und zählte einen Katalog an Missetaten Trumps auf, die nach seinen Worten eine Amtsenthebung rechtfertigen. ‚Er testet uns nicht nur‘, sagte Biden, ‚er lacht uns aus‘. Trump schlug auf Twitter zurück: ‚So erbärmlich‘, schrieb er.“

Das ist eigenartig. Die gesamte gefakte Untersuchung zu einer Amtsenthebung basiert darauf, dass Trump Schmutz über Biden ausgraben will, vor allem in seinem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskii. Etwas, das Selenskii selbst mehr als einmal rundweg abgestritten hat. Was muss er von den USA halten, wenn seine Dementi ignoriert werden?

John Solomon sagt, was passiert ist: Ein Mitarbeiter des DNC hat 2016 Schmutz über Trump angefordert. Ist es angesichts dessen ein Wunder, dass Selenskii sagt, er würde gerne untersuchen, was 2016 in der Ukraine geschah? Er könnte einen Blick auf die Familie Biden werfen, wenn er schon dabei ist.

„Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses und mächtigste Demokratin im Kongress, kündigte am 24. September eine Amtsenthebungsuntersuchung gegen Trump an, nachdem ein Informant behauptete, das Weiße Haus habe versucht, einen Anruf vom Juli zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten zu vertuschen. Es geht um die Frage, ob Trump sein Amt missbraucht hat, indem er seine Macht zu seinem eigenen politischen Vorteil genutzt hat, indem er eine ukrainische Untersuchung gegen Joe Biden und seinen Sohn Hunter vorantreibt, der im Vorstand eines ukrainischen Energieunternehmens war.

Es gibt keine Beweise, die Trumps Behauptungen unterstützen, dass Biden seinen Einfluss als Vizepräsident ausgenutzt hat, um seinem Sohn oder dessen Unternehmen zu helfen. Biden verurteilte am Mittwoch erneut Trumps „Lügen und Verleumdungen und Verzerrungen“ und sagte, dass der Präsident sie verbreitet, weil er befürchtet, dass er Biden bei einer Parlamentswahl gegenübersteht. „Er versucht, eine Kampagne zu schaffen, in der Wahrheit und Fakten irrelevant sind“, sagte Biden und fügte hinzu, dass das Spektakel die „manifeste Inkompetenz“ des Präsidenten vertuscht. „Wir werden nicht zulassen, dass Donald Trump den demokratischen Kandidaten für das Amt des Präsidenten wählt“, fügte Biden hinzu. „Ich werde nicht zulassen, dass er damit durchkommt. Er hat sich mit dem falschen Kerl angelegt.“

Joe, Joe, Trump hat sich nicht mit dir angelegt. Und er hat auch keine Angst vor dir (aber es gefällt ihm, dass du das denkst). Du schmeichelst dir selbst. Und du bist auch kein harter Kerl, du bist zu lange auf dem Kapitolshügel gewesen um hart zu sein.

„Ohne Beweise und entgegen den Berichten mehrerer ukrainischer Beamter hat Trump behauptet, dass Biden seine Rolle als Vizepräsident genutzt habe, um seinen Sohn vor Korruptionsermittlungen zu schützen, als er während der zweiten Amtszeit von Obama auf die Entlassung des ukrainischen Spitzenstaatsanwalts Viktor Shokin drängte. Ukrainische Beamte, darunter ein Shokin-Nachfolger, haben Trumps Behauptungen bestritten, und Biden hat zuvor festgestellt, dass die Position der Obama-Regierung von vielen anderen westlichen Regierungen unterstützt wurde, die Shokin als inkompetent oder korrupt ansahen.“

Jaja, wisst ihr, wer Shokin als inkompetent und korrupt bezeichnet hat? Victoria Nuland, genau die.