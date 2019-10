Ehemaliger israelischer Geheimdienstler behauptet, daß Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell für Israel gearbeitet haben.

von Whitney Webb – https://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

Ein kürzlich von einem ehemaligen hochrangigen Mitarbeiter des israelischen Militärgeheimdienstes gegebenes Interview hat behauptet, dass Jeffrey Epsteins sexuelles Erpressungsunternehmen eine israelische Geheimdienstoperation war, die mit dem Ziel durchgeführt wurde, mächtige Personen und Politiker in den Vereinigten Staaten und im Ausland erpressbar zu machen.

Seit dem scheinbaren Selbstmord von Jeffrey Epstein in einem Gefängnis in Manhattan ist viel über seine schändlichen Aktivitäten und Methoden bekannt geworden, mit denen er minderjährige Mädchen sexuell missbrauchte und die Reichen und Mächtigen zum Zwecke der Erpressung in die Falle lockte. Epsteins Verbindungen zu Geheimdiensten, die in einer kürzlich erschienenen MintPress-Enthüllungsserie ausführlich beschrieben wurden, haben weiterhin eine minimale Mainstream-Berichterstattung in den Medien erhalten, die sich im Wesentlichen vom Epstein-Skandal zurückgezogen haben, obwohl seine vielen Mitverschwörer weiterhin auf freiem Fuß sind.

Für diejenigen, die Epsteins Verbindungen zu Geheimdiensten untersucht haben, gibt es klare Verbindungen sowohl zum US-Geheimdienst als auch zum israelischen Geheimdienst, so dass es für Diskussionen darüber offensteht, welcher Geheimdienst des Landes Epstein am nächsten stand und am meisten an seinen Erpressungs-/Sexhandelsaktivitäten beteiligt war. In einem kürzlich von einem ehemaligen hochrangigen Mitarbeiter des israelischen Militärgeheimdienstes gegebenen Interview wird behauptet, dass Epsteins sexuelles Erpressungsunternehmen eine israelische Geheimdienstoperation war, die mit dem Ziel durchgeführt wurde, mächtige Personen und Politiker in den Vereinigten Staaten und im Ausland erpressbar zu machen.

In einem Interview mit Zev Shalev, ehemaliger CBS News Executive Producer und preisgekrönter investigativer Journalist für Narativ, behauptete der ehemalige leitende Mitarbeiter von Israels Directorate of Military Intelligence, Ari Ben-Menashe, nicht nur Jeffrey Epstein und seine angebliche Frau Ghislaine Maxwell in den 1980er Jahren getroffen zu haben, sondern auch, dass sowohl Epstein als auch Maxwell bereits in diesem Zeitraum für den israelischen Geheimdienst arbeiteten.

„Sie haben eine Nische gefunden“.

In einem Interview mit der unabhängigen Zeitschrift Narativ sagte Ben-Menashe, der selbst an Waffengeschäften zwischen Iran und Contra beteiligt war, seinem Interviewer Zev Shalev, dass er Mitte der 80-ger Jahre von Robert Maxwell Jeffrey Epstein vorgestellt worden sei, während Maxwells und Ben-Menashe weiterhin mit Iran-Contra zu tun hatten. Ben-Menashe gab nicht an, in welchem Jahr er Epstein traf.

Ben-Menashe sagte Shalev, dass „er [Maxwell] wollte, dass wir ihn [Epstein] als Teil unserer Gruppe akzeptieren……. Ich leugne nicht, dass wir damals eine Gruppe waren, es war Nick Davies (Auslandsautor des Daily Mirror – Inhaber ist Maxwell), es war Maxwell, es waren ich und unser Team aus Israel, wir taten, was wir taten.“ Frühere Berichte von Seymour Hersh und anderen zeigten, dass Maxwell, Davies und Ben-Menashe während dieses Zeitraums am Transfer und Verkauf von militärischer Ausrüstung und Waffen von Israel in den Iran im Namen des israelischen Geheimdienstes beteiligt waren.

Er fügte dann hinzu, dass Maxwell bei der Kontaktherstellung erklärt hatte, dass „Ihre israelischen Bosse Epstein bereits bestätigt haben“. Shalev bemerkte später, dass Maxwell „zu dieser Zeit über ein ausgedehntes Netzwerk in Israel verfügte, zu dem auch der damalige Premierminister Ariel Sharon gehörte, so Ben-Menashe“.

Ben-Menashe fuhr fort, dass er „ihn ein paar Mal in Maxwells Büro getroffen habe, das wars.“ Er sagte auch, dass er nicht wüsste, dass Epstein an Waffengeschäften für alle anderen beteiligt war, die er damals kannte, aber dass Maxwell Epstein in den Waffentransfer einbeziehen wollte, in den er, Davies und Ben-Menashe im Namen Israels verwickelt waren.

Ariel Sharon (rechts) trifft Robert Maxwell am 20. Februar 1990 in Jerusalem. Foto | AP

Wie MintPress jedoch in Teil IV der Enthüllungsserie „Inside the Jeffrey Epstein Scandal: Too Big to Fail“ berichtete, war Epstein in diesem Zeitraum mit mehreren Waffenhändlern involviert, von denen einige direkt an Iran-Contra-Rüstungsgeschäften zwischen Israel und dem Iran beteiligt waren. Nachdem er Bear Stearns 1981 verlassen hatte, begann Epstein beispielsweise als selbsternannter „finanzieller Kopfgeldjäger“ in den Gefilden der Schattenfinanzierung zu arbeiten, wo er sowohl Geld für mächtige Menschen ergaunern als auch verstecken sollte. Eine dieser mächtigen Persönlichkeiten war Adnan Khashoggi, ein saudischer Waffenhändler mit engen Verbindungen zu israelischen und US-amerikanischen Geheimdiensten und einer der Hauptmakler der Iran-Contra-Waffengeschäfte zwischen Israel und dem Iran. Epstein sollte später eine Geschäftsbeziehung mit einer CIA-Scheinfirma aufbauen, die an einem anderen Aspekt von Iran-Contra beteiligt war, der Fluggesellschaft Southern Air Transport, im Auftrag von Leslie Wexners Firma The Limited.

Aus dieser Zeit ist auch bekannt, dass Epstein den britischen Waffenhändler Sir Douglas Leese gut kennengelernt hat, der in den 1980er Jahren mit Khashoggi an mindestens einem britisch-saudischen Waffendeal zusammengearbeitet hat. Leese stellte Epstein später Steven Hoffenberg vor, nannte Epstein ein „Genie“ und beschrieb seinen Mangel an Moral während dieser Vorstellung. So gibt es Hinweise darauf, dass Epstein in diesem Zeitraum an Waffengeschäften im Nahen Osten beteiligt war, einschließlich einiger im Zusammenhang mit Iran-Contra. Zusätzlich sollte Epstein später behaupten (und dann später leugnen), während dieser Zeit für die CIA gearbeitet zu haben.

Nachdem Ben-Menashe Epstein vorgestellt worden war, behauptete er, dass weder er noch Davies von Epstein beeindruckt waren und ihn für „nicht sehr kompetent“ hielten. Er fügte hinzu, dass Ghislaine Maxwell sich in Epstein „verliebt“ habe und dass er glaubte, dass die romantische Beziehung zwischen seiner Tochter und Epstein Robert Maxwell dazu veranlasste, daran zu arbeiten, letztere in das „Familienunternehmen“ aufzunehmen – d.h. Maxwells Umgang mit dem israelischen Geheimdienst. Diese Information ist sehr aufschlussreich, da die Erzählung, zumindest bis jetzt, darin bestand, dass Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein sich erst nach Robert Maxwells Tod 1991 trafen und ihre Beziehung begannen, woraufhin Ghislaine nach New York zog.

Ben-Menashe sagt, dass kurz nach dieser Vorstellung, obwohl er wieder nicht angibt, in welches Jahr das stattfand, Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein eine sexuelle Operation mit dem Ziel der Erpressung von US-Politikern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens im Namen des israelischen Geheimdienstes begannen. Er sagte:

Zu der Frage, was wirklich in dieser Angelegenheit passiert ist, nehme ich an, dass diese beiden als Agenten angesehen wurden. Sie waren nicht wirklich kompetent, sehr viel anzustellen. Und so fanden sie eine Nische für sich selbst – erpressten amerikanische und andere politische Persönlichkeiten.“

Er bestätigte dann auf Nachfrage, dass sie Amerikaner im Namen des israelischen Geheimdienstes erpressten.

Als Antwort auf seine Aussage antwortete Zev Shalev: „Aber, wissen Sie, für die meisten Menschen ist es schwer, Israel als ein Land zu betrachten, das führende Persönlichkeiten in den Vereinigten Staaten erpresst, es ist ein sehr….“, an diesem Punkt unterbrach Ben-Menashe und der folgende Austausch fand statt:

Ari Ben-Menashe: Machst du Witze? [lacht]…….. Es war schon ihre Vorgehensweise, Sex mit allen möglichen Leuten zu haben ist kein Verbrechen, es mag peinlich sein, aber es ist kein Verbrechen, aber mit minderjährigen Mädchen zu schlafen ist ein Verbrechen.

Shalev: Es war auch im Jahr 2000 ein Verbrechen, aber sie haben ihm das durchgehen lassen…..

Ben-Menashe: Und darum war es immer so, dass er [Epstein] dafür sorgte, dass diese Mädchen minderjährig waren.

Als Shalev Ben-Menashe nach der Beziehung zwischen Jeffrey Epstein und dem ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak fragte, sagte Ben-Menashe: „Nach einer Weile wissen Sie, dass was Herr Epstein tat, war Informationen über Leute in den Vereinigten Staaten zu sammeln. Und wenn du also in die USA gehen willst, wenn du ein hochrangiger Politiker bist, dann willst du Informationen über Leute haben.“ Ben-Menashe erklärte daraufhin, dass Barak kompromittierende Informationen (zur Erpressung) erhalten habe, die Epstein über mächtige Leute in den Vereinigten Staaten zusammengetragen hatte.

PROMIS, Sex und Erpressung

Wenn Robert Maxwell Epstein rekrutiert und in das „Familienunternehmen“ und die Welt des israelischen Geheimdienstes gebracht hat, wie es Ben-Menashe behauptet hat, liefert das Beweise für Informationen, die MintPress von einem ehemaligen US-Geheimdienstler zur Verfügung gestellt wurden, der sich angesichts der Sensibilität der Behauptung dafür entschieden hat, anonym zu bleiben.

Diese Quelle, die direkte Kenntnis von der unbefugten Nutzung von PROMIS zur Unterstützung verdeckter US-amerikanischer und israelischer Geheimdienstprojekte hat, sagte gegenüber MintPress, dass „ein Teil der Einnahmen in PROMIS über illegale Geschäfte Jeffrey Epstein zur Verfügung gestellt wurden, um die kompromittierte Zielpersonen politisch zu erpressen“. Wie in einer Mintpress-Reihe über den Epstein-Skandal erwähnt wurde, kam ein Großteil von Epsteins Finanzierung vom Ohio-Milliardär Leslie Wexner, der dokumentierte Verbindungen zum organisierten Verbrechen und zum US-amerikanischen und israelischen Geheimdienst hat.

Nachdem die PROMIS-Software ihrem rechtmäßigen Eigentümer und Entwickler, Inslaw Inc., mittels verdeckter Absprachen von US-amerikanischen und israelischen Offiziellen gestohlen wurde, wurde sie hauptsächlich von zwei Männern vermarktet: Graf Brian, ein enger Helfer von Ronald Reagan, später US-Gesandter im Iran und enger Freund des israelischen Meisterspions Rafi Eitan; und Robert Maxwell. Brian verkaufte die fehlerhafte Software über seine Firma Hadron Inc., während Maxwell sie über eine israelische Firma namens Degem verkaufte. Vor und nach der Übernahme von Degem durch Maxwell war das Unternehmen eine bekannte Adresse für Mossad-Operationen, und Mossad-Mitarbeiter in Lateinamerika gaben sich oft als Degem-Mitarbeiter aus.

Da Maxwell – Epsteins angeblicher Rekrutierer und Vater von Epsteins angeblicher Madam – einer der Hauptverkäufer war, der am Verkauf der PROMIS-Software im Auftrag des Geheimdienstes beteiligt war, wäre er in einer Schlüsselposition gewesen, um Epsteins aufkommende sexuelle Erpressung mit den Erträgen aus dem Verkauf von PROMIS zu versorgen.

Dieser Zusammenhang zwischen Epsteins sexueller Erpressung und dem PROMIS-Software-Skandal ist bemerkenswert, da die illegale Verwendung von PROMIS durch den US-amerikanischen und israelischen Geheimdienst zu Erpressungszwecken an US-Beamten und Politikern erfolgte, wie in einem aktuellen MintPress-Bericht beschrieben.

Kann man einem Ex-Spion vertrauen?

Wenn man sich in der Welt der Täuschung und Intrigen, die Geheimdienstoperationen definiert, bewegt, ist es oft schwierig festzustellen, ob eine Person, die mit einem Geheimdienst verbunden ist, die Wahrheit sagt. In der Tat gibt es in den Vereinigten Staaten Beispiele dafür, dass Geheimdienstler mehrfach ohne Folgen Meineide begingen und den Kongress belogen, und dass Geheimdienstler politisch motivierte und unrichtige Informationen an Agenturvermögen an die Medien weitergaben.

Also, sind Ari Ben-Menashes Behauptungen über Epstein und die Maxwells vertrauenswürdig? Zusätzlich zu den oben genannten, bestätigenden Informationen für seine Behauptungen, deutet eine Überprüfung von Ben-Menashes Nachgeheimdienst-Karriere darauf hin, dass dies der Fall ist.

Ari Ben-Menashe kommt am 22. Februar 2002 am Harare International Airport in Simbabwe an. Foto | AP



Vor seiner Verhaftung im November 1989 war Ben-Menashe ein hochrangiger Offizier in einer Spezialeinheit des israelischen Militärgeheimdienstes. Er würde später behaupten, dass seine Verhaftung wegen des Versuchs, amerikanische Waffen an den Iran zu verkaufen, politisch motiviert war, da er damit gedroht hatte, das, was die US-Regierung mit der gestohlenen PROMIS-Software gemacht hatte, offenzulegen, wenn die USA nicht aufhörten, den Irak von Saddam Hussein mit chemischen Waffen zu versorgen. Ben-Menashe wurde später freigesprochen, als ein US-Gericht feststellte, dass seine Beteiligung am versuchten Verkauf von militärischer Ausrüstung an den Iran im Namen des israelischen Staates erfolgte.

Nach seiner Verhaftung wurde Ben-Menashe im Gefängnis von Robert Parry besucht, dem ehemaligen Newsweek-Mitarbeiter und Associated Press-Reporter, der später die Consortium News bis zu seinem kürzlichen Tod im vergangenen Jahr gründen und leiten würde. Parry erinnerte sich, dass „Ben-Menashe mir während dieses Interviews überraschend neue Informationen über den Iran-Kontra-Skandal bot, von dem ich dachte, dass ich mich sehr gut auskenne“.

Israels Regierung begann sofort, Ben-Menashe’s Glaubwürdigkeit nach seinem Interview mit Parry anzugreifen, und behauptete, dass Ben-Menashe nie für den israelischen Geheimdienst gearbeitet habe. Als Parry bald Beweise dafür fand, dass Ben-Menashe tatsächlich im israelischen Geheimdienst gedient hatte, musste die israelische Regierung dann zugeben, dass er für den militärischen Geheimdienst gearbeitet hatte, aber nur als „Low-Level-Übersetzer“. Doch in der Dokumentation, die Parry bekannt gemacht hatte, wurde zu Ben-Menashe geschrieben, dass er in „Schlüsselpositionen“ gedient und „komplexe und sensible Aufgaben“ erfüllt habe.

Ein Jahr später wurde Ben-Menashe von einem anderen Journalisten, Seymour Hersh, interviewt. Es sollte Ben-Menashe sein, der zuerst Hersh Geheimnisse über Israels Atomprogramm und die Tatsache, dass der britische Medienmogul Robert Maxwell ein israelischer Spion war, aufdeckte, Enthüllungen, die Hersh nicht nur unabhängig bestätigte, sondern in sein Buch The Samson Option: Israel’s Nuclear Arsenal and American Foreign Policy aufnehmen sollte. Hersh wurde dann von Robert Maxwell und der Maxwell-eigenen Mirror Group wegen Verleumdung verklagt. Der Fall wurde später zu Gunsten von Hersh beigelegt, da die Behauptungen, die Hersh aufgestellt hatte, wahr und nicht verleumderisch waren. Infolgedessen zahlte die Mirror Group Hersh Schadenersatz, übernahm seine Gerichtskosten und entschuldigte sich formell.

Nach den Interviews von Ben-Menashe durch Hersh und Parry war die israelische Regierung offenbar genug besorgt über das, was Ben-Menashe den Ermittlern des Kongresses erzählen würde, dass sie versuchte, ihn zu entführen und nach Israel zurückzubringen, um sich staatlichen Anklagen zu stellen, ähnlich wie der israelische Geheimdienst es mit Israels Informanten Mordechai Vanunu getan hatte. Der Plan wurde weitgehend durch Parry zunichte gemacht.

Parry, der viele Schlüsselgeschichten im Zusammenhang mit dem Iran-Contra-Skandal in den 1980er Jahren und darüber hinaus brachte, wurde von einer US-Geheimdienstquelle über einen gemeinsamen Plan der USA und Israels informiert, wonach Ben-Menashe auf seiner geplanten Reise zur Aussage im Kongress erstmals die Einreise in die Vereinigten Staaten verweigert wurde. Gemäß dem Plan sollte Ben-Menashe die Einreise in die USA in Los Angeles verweigert werden und er dann nach Israel abgeschoben werden, wo er wegen „Enthüllung von Staatsgeheimnissen“ vor Gericht gestellt worden wäre. Parry rief Ben-Menashe an und überzeugte ihn, seinen Flug zu verschieben, bis er eine Garantie für eine sichere Passage von der US-Regierung erhielt.

Ben-Menashe gab daraufhin eine eidesstattliche Erklärung vor dem House Judiciary Committee ab, die sich hauptsächlich auf die Absprachen zwischen den USA und Israel über den Diebstahl und die Schaffung einer „Hintertür“ in der PROMIS-Software konzentrierte. Ben-Menashe bot an, Namen zu nennen und beweiskräftige Dokumente für mehrere seiner Behauptungen vorzulegen, wenn ihm Immunität durch den Ausschuss angeboten würde, der, aus welchem Grund auch immer, diesen Antrag ablehnte.

Vor dem Abschluss des Hersh „Verleumdungsprozesses“, der später Ben-Menashes Behauptungen über Robert Maxwells Mossad-Aktivitäten als wahr bestätigen sollte, gab es in der US-Presse eine konzertierte Aktion, um die Glaubwürdigkeit von Ben-Menashe zu mindern. Zum Beispiel behauptete Newsweek in einem Artikel über Ben-Menashe mit dem Titel „One Man, Many Tales„, dass „Inkonsistenzen die Aussage von Ben-Menashe im britischen Gerichtsverfahren untergraben könnten“, indem sie Inkonsistenzen aus Quellen in der israelischen Regierung und im israelischen Geheimdienst sowie Ben-Menashes Ex-Frau und dem israelischen Journalisten Shmuel (oder Samuel) Segev, einem ehemaligen IDF-Oberst, zitierte. Es versteht sich von selbst, dass solche Quellen viel zu gewinnen hatten, wenn es darum ging, die Behauptungen von Ben-Menashe zu diskreditieren.

Laut Parry war diese Medienkampagne, die amerikanische Journalisten mit engen Verbindungen zu Israels Regierung und Geheimdiensten inszenierten, sehr erfolgreich, „Ben-Menashe bis 1993 zu marginalisieren, zumindest in den Augen des Washingtoner Establishments“. Nach einer jahrelangen Medienkampagne zur Diskreditierung von Ben-Menashe „schienen die Israelis ihn als eine abnehmende Bedrohung zu betrachten, die am besten in Ruhe gelassen werden sollte. Er konnte sein Leben neu organisieren und unternahm einen zweiten Anlauf als internationaler Politikberater und Geschäftsmann, der den Verkauf von Getreide organisierte.“ Die Bemühungen, Ben-Menashe an den Rand zu drängen, haben sich in den letzten Jahren fortgesetzt, wobei die Mainstream-Nachrichten ihn immer noch als „selbsternannten ehemaligen israelischen Spion“ bezeichnen – trotz der gut dokumentierten Tatsache, dass Ben-Menashe für den israelischen Geheimdienst gearbeitet hat – mit dem Ziel, seine Ansprüche bezüglich seiner Zeit im israelischen Geheimdienst herunterzuspielen.

Nach Abschluss des Verleumdungsprozesses gegen Hersh wurde Ben-Menashe zu einem internationalen Politikberater, der „seine weit verstreuten Geschäftsaktivitäten geheim hielt und sich mit einigen umstrittenen internationalen Persönlichkeiten wie Simbabwes Führer Robert Mugabe traf“, und „sein internationales Beratungsgeschäft…. in einer Vielzahl von globalen Hotspots, einschließlich Konfliktzonen“ führte , so Parry. Neben Mugabe steht Ben-Menashe seit kurzem auch für wegen seiner Beratungsarbeit für die sudanesische Militärjunta und den venezolanischen Oppositionspolitiker Henri Falcón unter Beschuss.

Ben-Menashe hat auch Verbindungen zu mehreren verschiedenen Geheimdiensten unterhalten und wurde schließlich zu einem umstrittenen Whistleblower, dessen Informationen zur Verhaftung des ehemaligen Leiters des kanadischen Security Intelligence Review Committee, Arthur Porter, führten.

Was seinen Charakter betrifft, so bemerkte Parry, dass Ben-Menashe oft „sein eigener schlimmster Feind“ sein konnte und dass, obwohl Parry seine Informationen über Iran-Contra und PROMIS für zuverlässig hielt und bemerkte, dass vieles davon später bestätigt wurde, er „sein Medienproblem oft verschärfte, indem er Journalisten selbstherrlich behandelte, entweder aus Mißtrauen ihnen gegenüber oder auf Grund seiner Arroganz“.

Bill Hamilton, der ursprüngliche Entwickler der PROMIS-Software und Leiter von Inslaw Inc., fand auch Ben-Menashes Behauptungen über die illegale Nutzung von PROMIS durch US-amerikanische und israelische Geheimdienste glaubwürdig, obwohl er Zweifel an Ben-Menashes Charakter äußerte.

Hamilton erzählte MintPress das Folgende über Ben-Menashe:

Ari Ben Menashe war die erste Quelle, die uns zuverlässige Informationen über die Rolle von Rafi Eitan und den israelischen Geheimdienst hinsichtlich PROMIS vermittelte, aber am Ende war er natürlich ein Geheimdienst-Typ, zu dessen offiziellen Aufgaben die Fähigkeit und Bereitschaft zum Lügen, Betrügen und Stehlen gehörte.“

Eine neue Bedrohung

Während Ben-Menashe nach den frühen 90er Jahren vielleicht als „abnehmende Bedrohung“ angesehen wurde, schienen seine Pläne, sich Jahre später im Jahr 2012 mit Robert Parry von Consortium News zu treffen, um Iran-Contra und andere verdeckte Geschäfte der 80er Jahre zu diskutieren, dies zu ändern. Kurz bevor er plante, von Kanada in die Vereinigten Staaten zu reisen, um sich mit Parry zu treffen und die Wahrhaftigkeit seiner früheren Behauptungen „endlich zu beweisen“, wurde eine Brandbombe in sein Haus in Montreal geworfen, die es zerstörte.

Ari Ben-Menashe untersucht den Schaden an seinem Haus, nachdem es auf mysteriöse Weise mit Brandbomben angegriffen wurde. Fotos | Robert Parry

Obwohl kanadische Medien die Brandbomben als „Molotow-Cocktail“ bezeichneten, berichtete Consortium News, dass „die erste Einschätzung der Brandexperten lautete, dass der Brandsatz jenseits der von gewöhnlichen Kriminellen verwendeten Art von Brandsätzen lag“, was zu Spekulationen führte, dass er militärische Qualität habe.

Wäre die Bombe, deren Herkunft die kanadische Polizei nicht ermitteln konnte, nicht gewesen, wäre Ben-Menashe zusammen mit einer „hochrangigen israelischen Geheimdienstfrau“ in die USA gereist, um von Parry interviewt zu werden. Die andere mit dem Geheimdienst verbundene Person, so Parry, „kam zu dem Schluss, dass der Angriff als eine Botschaft der israelischen Behörden gedacht war, um über die historischen Ereignisse zu schweigen, über die er voraussichtlich sprechen wollte“.

Obwohl weder Ben-Menashe noch Parry der israelischen Regierung direkt die Schuld an der Zerstörung von Ben-Menashe’s Haus gaben, stellte Parry fest, dass es durch die Brandstiftung gelang, „Ben-Menashe einzuschüchtern, mögliche neue Enthüllungen von israelischem Fehlverhalten durch den anderen Geheimdienstveteranen zu verhindern und Aufzeichnungen zu zerstören, die Ben-Menashe geholfen hätten, alle Aussagen zu beweisen, die er treffen konnte“.

Während Ben-Menashes Verbindungen aus Geheimdienstzeiten zu umstrittenen Regierungen und Einzelpersonen der immer noch florierenden Medienkampagne, die seine Behauptungen über verdeckte US-Israel-Operationen in den 1980er Jahren diskreditieren sollten, viel Nahrung gegeben haben, gibt es nach wie vor beunruhigende Hinweise darauf, dass die israelische Regierung seine Informationen über jahrzehntelange Ereignisse als Bedrohung betrachtet.

Heute nun, angesichts der großen Bemühungen mächtiger Amerikaner und Israelis, sich von Jeffrey Epstein und anderen Persönlichkeiten zu distanzieren, die mit seiner verkommenen Operation zum Sexhandel in Verbindung gebracht werden, könnte bald wieder Ben-Menashe Ruf – und vielleicht noch mehr – unter Beschuss geraten.

Feature-Foto | Grafik von Claudio Cabrera

Whitney Webb ist eine Journalistin von MintPress News mit Sitz in Chile. Sie hat für mehrere unabhängige Medien gearbeitet, darunter Global Research, EcoWatch, das Ron Paul Institute und 21st Century Wire. Sie hat mehrere Radio- und Fernsehauftritte absolviert und gewann 2019 den Serena Shim Award for Uncompised Integrity in Journalism.

