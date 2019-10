Hier ist eine offensichtliche Lösung, aber sie wird die Kriegshetzer in Washington verrückt machen

von Nebojsa Malic – http://www.antikrieg.com

Besorgt um die Kurden in Syrien, die von den USA verlassen wurden?

Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die US-Truppen aus dem Norden Syriens abzuziehen, ist auf überparteiliche Empörung gestoßen und wird als „Verrat“ an den Kurden bezeichnet. Warten Sie, bis die Regime-Changer die offensichtliche Lösung hören, die den Kurden Sicherheit verschafft.

Als etwa zwei Dutzend im Nordwesten Syriens stationierte US-Soldaten am Montag mit dem Abzug begannen, kamen Berichte über türkische Luftangriffe gegen kurdische Ziele herein. Ankara nennt die Operation offenbar „Brunnen des Friedens“.

Offiziell ist das Ziel die Einrichtung einer „sicheren Zone“ entlang der Grenze, um einen Teil der 3,6 Millionen syrischen Flüchtlinge umzusiedeln. Oh, und auch, um eine Pufferzone zwischen den kurdischen Milizen in Syrien – YPG und YPJ – von ihren Freunden in der Türkei, die von Ankara als Terroristen bezeichnet werden, einzurichten.

Trumps Kritiker in Washington haben seine Entscheidung als „Verrat“ an den Kurden angeprangert und den Präsidenten beschuldigt, die Streitmacht aufzugeben, die das Pentagon vor Ort als Bodentruppe gegen IS in Ostsyrien eingesetzt hat. Denken Sie daran, dass es die kurdisch geführten „Syrian Democratic Forces“ (SDF) waren, die Raqqa – die „Hauptstadt“ des islamischen Staates (IS, ehemals ISIS) – im Oktober 2017 befreit haben.

Das Problem ist, dass die Obama-Regierung versucht hat, eine Art Parallelregierung in diesen Gebieten zu schaffen, im Einklang mit ihrer Politik, einen Regimewechsel in Damaskus und den Sturz des syrischen Präsidenten Bashar Assad durchzusetzen.

Wenn kurdische Führer dachten, dies würde irgendwie zu einer Unterstützung eines eigenen Staates oder zu einer Herrschaft über traditionell arabische Mehrheitsgebiete führen, wurden sie gefährlich getäuscht. Trump hat von Beginn seiner Präsidentschaft an deutlich gemacht, dass er kein Interesse am „Nation-Building“ hatte und hat versucht, diesen Standpunkt trotz des ständigen Widerstands des US-Establishments beizubehalten.

Was im August 2016 geschah, hätte ebenfalls ein Hinweis sein sollen – und bietet einen möglichen Ausweg aus dem gegenwärtigen Problem. Damals marschierte die Türkei in der „Operation Euphratschild“ von Norden ein und griff die Kurden von hinten an, als die SDF den großen Vorstoß gegen Raqqa startete. Die USA haben nichts getan, um das zu verhindern. Erst als die syrisch-arabische Armee – begleitet von russischen Beobachtern – einschritt, um eine Pufferzone zwischen den Türken und der SDF zu schaffen, stoppte die Invasion.

Während Ankara kein Problem damit hat, die Kurden anzugreifen, ist es schwer vorstellbar, dass es wagen würde, das Feuer auf syrische Truppen – oder die Russen, die mit ihnen kämpfen – zu eröffnen. Die naheliegende Lösung für die Kurden besteht darin, einen Deal mit Damaskus abzuschließen und den Schutz der syrischen Regierung in Anspruch zu nehmen, den die USA niemals bieten könnten. Das würde ihnen Sicherheit bringen, während es Damaskus und Ankara bei Laune hält und es keinen Grund zum Einspruch gibt.

Die einzigen, die darüber unzufrieden wären, wären die Befürworter von Regime-Change in Washington – aber das ist deren Problem.

erschienen am 8. Oktober 2019 auf > Ron Paul Institute for Peace and Prosperity > Artikel, Original auf > RT

http://www.antikrieg.com/aktuell/2019_10_08_besorgt.htm

