Sanktionen strangulieren das venezolanische Volk

Die Sanktionen der USA gegen Venezuela fordern weiterhin einen schrecklichen Tribut von der Zivilbevölkerung. Michael Fox berichtet:

„Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Panamerikanische Gesundheitsorganisation die für den Ankauf von Medikamenten benutzten Konten viermal ändern musste, weil sie immer wieder blockiert werden“, sagt Marcel Quintana, der für die Verteilung antiviraler Medikamente an HIV-Patienten des Landes verantwortlich ist, die Venezuela seit Jahrzehnten kostenlos zur Verfügung stellt.

„Die Blockade richtet sich nicht nur gegen die Regierung, sondern gegen die Menschen, die mit HIV leben, gegen die Menschen, die mit Krebs leben, weil sie es nicht zulassen, dass die Medizin ins Land kommt.“

Die Entscheidung des Präsidenten Anfang dieses Sommers, den Wirtschaftskrieg gegen Venezuela zu intensivieren, musste größere Schwierigkeiten und Leiden verursachen, und genau das hat sie getan. Die Befürworter von Sanktionen werden behaupten, dass Medikamente ausgenommen sind, aber diese Ausnahmen bedeuten nichts, wenn Sanktionen es unmöglich machen, die Zahlung durchzuführen. Die Angst vor US-Strafen vertreibt auch Unternehmen, die das Risiko nicht eingehen wollen. Es ist für viele einfacher, Geschäfte in Venezuela zu vermeiden. In der Praxis bedeutet das, dass kranke Menschen, die Medikamente benötigen, diese nicht bekommen werden. In einem Fall sprach Fox mit der Mutter des jungen Mädchens Jenjerlys, die Epileptikerin ist und keinen Zugang zu den meisten Medikamenten hat, die sie zur Behandlung ihrer Krankheit braucht. Es gibt viele Venezolaner, die Medikamente und Behandlungen benötigen und diese nicht bekommen können:

Jenjerlys ist nur eine von mehr als 300.000 Menschen, die schätzungsweise wegen des fehlenden Zugangs zu Medikamenten oder Behandlungen aufgrund von Sanktionen gegen das Land gefährdet sind. Dazu gehören 16.000 Menschen, die eine Dialyse benötigen, 16.000 Krebspatienten und etwa 80.000 Menschen mit HIV, so ein Bericht, der im April vom Washingtoner Center for Economic and Policy Research veröffentlicht wurde.

Den Kranken die lebenswichtige Medizin zu entziehen ist sinnlose Grausamkeit, aber genau das tun die US-Sanktionen gegen Venezuela. So wie die Sanktionen es vielen iranischen Patienten extrem erschwert oder unmöglich gemacht haben, das von ihnen benötigte importierte Medikament zu bekommen, geschieht dasselbe in Venezuela. All dies war vorhersehbar, und das ist eines der Dinge, vor denen die Kritiker der Sanktionen das ganze Jahr über gewarnt haben. Einen Wirtschaftskrieg gegen ein ganzes Land zu führen bedeutet einen Krieg gegen die Menschen zu führen, und die Ärmsten und Schwächsten werden den höchsten Preis zahlen.

Die Sanktionen haben auf andere, weniger offensichtliche Weise verheerende Auswirkungen auf die Menschen. Zum Beispiel haben sie es so eingerichtet, dass die Regierung keine Ersatzteile für das Wassersystem des Landes importieren kann:

Laut Vertretern von Hidrocapital, der staatlichen Wasserbehörde der Hauptstadt Caracas, haben etwa 15%-20% der Venezolaner keinen Zugang zu Trinkwasser in ihren Häusern, da die Regierung keine im Ausland hergestellten Ersatzteile beschaffen kann, um defekte Pumpen und Rohre zu reparieren.

„Durch die Blockade hatten wir Situationen, in denen wir die Pumpen und Motoren haben und sie im Begriff sind, sie zu versenden, und dann kommt die allmächtige Hand der Vereinigten Staaten und diese blockieren das Geld in der Bank oder sanktionieren das Unternehmen, das mit uns arbeitet, nur weil es uns diese Ausrüstung verkauft, und sie sehen nicht, dass sie das Leben der Menschen beeinträchtigen“, sagt Maria Flores, stellvertretende Betriebsleiterin von Hidrocapital.

Als Reaktion darauf liefert Hidrocapital jede Woche Lastwagenladungen Wasser an bedürftige Gemeinden. Aber die Blockade und der Mangel an Ersatzteilen für Fahrzeuge wirken sich auch auf die Anzahl der Wasserwagen aus, die Hidrocapital auf der Straße halten kann. Maria Flores sagt, dass ihre Flotte in den letzten drei Jahren um 75% reduziert wurde und jetzt nur noch eine Handvoll Lastwagen umfasst.

Der fehlende Zugang zu sauberem Wasser erhöht das Risiko von Krankheiten durch wasserübertragene Krankheiten, so dass dies eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit in Venezuela darstellt. Dies sind nur einige der zerstörerischen Auswirkungen, die die Sanktionen haben, und mit der Zeit wird der Schaden durch Sanktionen nur noch größer werden. Sanktionen erreichen selten die erklärten Ziele ihrer Befürworter, aber sie zerschlagen, verarmen und töten zuverlässig gewöhnliche Menschen, die nichts getan haben, um all dies zu verdienen.

Fox schließt seinen Bericht mit einem Kommentar der Mutter des epileptischen Mädchens:

Subero ist kein großer Fan von Präsident Maduro. Aber sie gibt auch nicht der Regierung die Schuld. Das Problem, sagt sie, sind die Sanktionen der USA.

„Es ist ihnen egal. Sie denken, dass sie Präsident Maduro treffen, und sie treffen in Wirklichkeit die Menschen“, sagt Subero. „Wenn sie wirklich etwas Gutes für Venezuela wollten, würden sie nicht das tun, was sie gerade machen.“

Die Befürworter von Sanktionen behaupten oft, mit dem Volk zu sympathisieren und „auf seiner Seite“ zu stehen, aber in der Praxis sind sie es, die dazu beitragen, das Volk zu würgen und zu ersticken. Ob sie sich „kümmern“ oder nicht, sie sind dafür verantwortlich, Menschen, die bereits unter einer schweren wirtschaftlichen und humanitären Krise leiden, noch mehr Schaden zuzufügen. So sieht das irregeführte und rücksichtslose Streben nach einem Regimewechsel aus, und sie sind Opfer einer grausamen und unnötigen Politik.

Daniel Larison ist Senior Editor bei The American Conservative, wo er auch einen eigenen Blog betreibt. Er hat in der New York Times Book Review, Dallas Morning News, Orthodox Life, Front Porch Republic, The American Scene und Culture11 publiziert und ist Kolumnist für The Week. Er promovierte in Geschichte an der University of Chicago und lebt in Dallas.

