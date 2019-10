HAITI: Sauberer Staat – Operation Tabula Rasa

von Ézili Dantò – https://einarschlereth.blogspot.com

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Die rassistischen westlichen Botschafter müssen aus Haiti verschwinden. Sie trafen sich vor 2 Tagen in Haiti, wo die Kerntruppe der rassistischen Schlächter (das sind die westlichen Botschafter, s. unten) ihre schwarzen Kollaborateure auswählten und einluden, um sich zu einem ‘Dialog’ zusammenzusetzen, um herauszufinden, wie sie ihren Marionetten-Präsidenten, den Geld waschenden und korrupten Obama-Clinton-Präsidenten Jovenel Moise an der Macht halten können.

Es wurde berichtet, dass alle, außer den Botschaftern der USA, Brasiliens und der OAS übereinstimmten, dass es an der Zeit wäre, den stark belasteten Jovenel Moise abzusetzen. Die Täuschungstaktik besteht darin, durch diese Treffen mit Leuten, die vom Volk Haitis nicht die Autorität erhalten haben, mit ihnen zu verhandeln, während diese Kerngang auf den Straßen ihre Terroristen Leute erschießen, ins Gefängnis stecken lässt und die Demonstranten zur Ermüdung bringen will mit israelisch importierten Waffen und Kugeln, taiwainesischem US-Surrogat-Militär, ihren Lastwagen, Geldern imd neuer Ausrüstung.

Die suspekten Haitianer, die von der Kerngruppe zum «Dialog» geladen wurden, waren Joseph Lambert, Youri Lafortue und Repräsentanten von der OPL, Fusion, Future, um Jovenel und die PHTK/neoDuvalieristen-Leute und rosaroten Bisexuellen, die von Obomba/Clinton eingesetzt wurden, um die schwarzen Frauen und Familien in Haiti zu zerstören. Der Plan dieser Core-Gruppe perverser Faschisten und Rassisten ist, bis zum 14. Oktober zu warten, wenn der neue internationale Sprecher für den Haiti -»Dialog» und «Demokratie» angeschleppt wird in neuen UN-Sicherheits-Uniformen plus Militärpolizei- Kontingent.

Diese Ä….. spielen dasselbe Spielchen immer wieder – mit ihrer kleinen, tyrannisierten Marionetten-Ländern mit den nicht stubenreinen UN-Pädophilen-Mördern. Wir sehen sie kommen. Wir wehren uns, meist allein. Aber Haiti wird nicht aufgeben. Nou Pap Bay Legen.

Diese Kerntruppe von weißen Parasiten, die die Haitianer verhungern lassen mit ihrem «Freihandels-Plunder» und ihrer kolonialen Export-Industrie können sich nicht mehr verstecken (hier seht ihr ihre Gesichter und Namen …

Das internationale Botschafter-Pack

Jovenel Moise hat weder die Fähigkeit und Legitimität und er hat jede Autorität verloren, falls er jemals welche hatte. Der Aufstand des Volkes steht jetzt im Begriff, eine provisorische Regierung zu bilden. Wir brauchen nicht die Erlaubnis der Kerntruppe OAS, UNO, Brasilien oder ausländische Ratschläge oder Dialoge oder Interventionen. Die Aktion Tabula Rasa beginnt …

