Klimawissenschaftler schreiben an die UN: Es gibt keinen Klima-Notfall

Eine Gruppe von 500 geschätzten Wissenschaftlern und Fachleuten der Klimawissenschaften hat die Vereinten Nationen offiziell darüber informiert, dass es keine Klimakrise gibt und dass die Ausgaben in Billionenhöhe für ein Nichtproblem „grausam und unklug“ sind.

Dieser Brief wird es nicht in die nationalen oder globalen Medien schaffen, und er wird auch nicht dazu führen, dass die UNO ihre Haltung ändert. Wenn dieselben Wissenschaftler die Technokratie verstehen würden, würden sie ihre Kampfstrategie ändern. ⁃ TN Editor

Professor Guus Berkhout

Den Haag

guus.berkhout@clintel.org

September 2019

Sr. António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen,

Hauptquartier der Vereinten Nationen,

New York, NY 10017, Vereinigte Staaten von Amerika.

Patricia Espinosa Cantellano, Geschäftsführerin,

Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen,

UNFCCC-Sekretariat, UN Campus, Platz der Vereinten Nationen 1,

53113 Bonn, Deutschland

Eure Exzellenzen,

Es gibt keine Klimakrise.

Ein globales Netzwerk von mehr als 500 sachkundigen und erfahrenen Wissenschaftlern und Fachleuten im Bereich des Klimas und verwandter Bereiche hat die Ehre, an Ihre Exzellenzen die beigefügte Europäische Klimaerklärung zu richten, deren Unterzeichner die nationalen Botschafter sind.

Die allgemein zirkulierenden Klimamodelle, auf denen die internationale Politik derzeit beruht, sind für ihren Zweck ungeeignet. Deshalb ist es sowohl grausam als auch unklug, sich für die Verschwendung von Billionen auf der Grundlage der Ergebnisse solcher unreifen Modelle einzusetzen. Die derzeitige Klimapolitik untergräbt sinnlos das Wirtschaftssystem und gefährdet Leben in Ländern, denen der Zugang zu erschwinglicher, kontinuierlicher elektrischer Energie verwehrt ist.

Wir fordern Sie auf, eine Klimapolitik zu verfolgen, die auf solider Wissenschaft, realistischer Ökonomie und echter Sorge um diejenigen basiert, die durch kostspielige, aber unnötige Versuche zur Linderung geschädigt werden.

Wir bitten Sie, die Erklärung auf die Tagesordnung Ihrer bevorstehenden New Yorker Sitzung zu setzen.

Wir laden Sie auch ein, mit uns ein konstruktives Treffen auf hoher Ebene zwischen Weltklasse-Wissenschaftlern auf beiden Seiten der Klimadebatte Anfang 2020 zu organisieren. Das Treffen wird dem soliden und alten Prinzip nicht weniger solider Wissenschaft als vielmehr der natürlichen Gerechtigkeit Geltung verschaffen, dass beide Seiten vollständig und fair gehört werden sollten. Audiatur et altera pars!

Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung zu einem solchen gemeinsamen Treffen mit.

Mit freundlichen Grüßen

Botschafter der Europäischen Klimaerklärung

Professor Guus Berkhout – Niederlande

Professor Richard Lindzen – USA

Professor Reynald Du Berger – Französisch-Kanada

Professor Ingemar Nordin – Schweden

Terry Dunleavy – Neuseeland

Jim ‚Brien – Irland

Viv Forbes – Australien

Professor Alberto Prestinininzi – Italien

Professor Jeffrey Foss – Englisch Kanada

Professor Benoît Rittaud – Frankreich

Morten Jødal – Norwegen

Professor Fritz Vahrenholt – Deutschland

Rob Lemeire – Belgien

Viscount Monckton von Brenchley – UK

Es gibt keine Klimakrise.

Ein globales Netzwerk von 500 Wissenschaftlern und Fachleuten hat diese dringende Botschaft vorbereitet. Die Klimawissenschaft sollte weniger politisch sein, während die Klimapolitiken mehr wissenschaftlich sein sollten. Wissenschaftler sollten sich in ihren Vorhersagen zur globalen Erwärmung offen mit den Unsicherheiten und Übertreibungen auseinandersetzen, während Politiker leidenschaftslos den tatsächlichen Nutzen sowie die imaginären Kosten der Anpassung an die globale Erwärmung und die realen Kosten sowie den imaginären Nutzen der Linderung zählen sollten.

Natürliche wie auch anthropogene Faktoren verursachen eine Erwärmung.

Das geologische Archiv zeigt, dass das Erdklima so lange variiert hat, wie es den Planeten schon gibt, mit natürlichen Kalt- und Warmphasen. Erst 1850 endete die Kleine Eiszeit. Daher ist es nicht verwunderlich, dass wir jetzt eine Phase der Erwärmung erleben.

Die Erwärmung ist viel langsamer als vorhergesagt.

Die Welt hat sich mit weniger als der Hälfte der ursprünglich vorhergesagten Rate erwärmt, und mit weniger als der Hälfte der Rate, die aufgrund von anthropogener Aktivität und Strahlungsungleichgewicht zu erwarten ist. Es sagt uns, dass wir weit davon entfernt sind, den Klimawandel zu verstehen.

Klimapolitik stützt sich auf unzureichende Modelle

Klimamodelle haben viele Mängel und sind als politische Instrumente nicht im Entferntesten plausibel. Außerdem übertreiben sie höchstwahrscheinlich die Wirkung von Treibhausgasen wie CO2. Darüber hinaus ignorieren sie die Tatsache, dass die Anreicherung der Atmosphäre mit CO2 von Vorteil ist.

CO2 ist pflanzliche Nahrung, die Grundlage allen Lebens auf der Erde.

CO2 ist kein Schadstoff. Es ist für alles Leben auf der Erde unerlässlich. Photosynthese ist ein Segen. Mehr CO2 ist für die Natur von Vorteil und schont die Erde: Zusätzliches CO2 in der Luft hat das Wachstum der globalen pflanzlichen Biomasse gefördert. Es ist auch gut für die Landwirtschaft, da es die Erträge der Pflanzen weltweit erhöht.

Die globale Erwärmung hat die Zahl der Naturkatastrophen nicht erhöht.

Es gibt keine statistischen Belege dafür, dass die globale Erwärmung Hurrikane, Überschwemmungen, Dürren und ähnliche Naturkatastrophen verstärkt oder häufiger verursacht. CO2-Minderungsmaßnahmen sind jedoch ebenso schädlich wie kostspielig. So töten Windkraftanlagen Vögel und Fledermäuse, und Palmölplantagen zerstören die Biodiversität der Regenwälder.

Die Politik muss die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Realitäten respektieren.

Es gibt keine Klimakrise. Es gibt also keinen Grund für Panik und Alarm. Wir lehnen die für 2050 vorgeschlagene schädliche und unrealistische Politik der CO2-Null-Netto-Politik entschieden ab. Wenn sich bessere Ansätze ergeben, und das werden sie sicherlich auch, haben wir genügend Zeit zum Nachdenken und Anpassen. Ziel der internationalen Politik sollte es sein, jederzeit und weltweit zuverlässige und erschwingliche Energie bereitzustellen.

