Der verstörenden Kult um Greta Thunberg

von Rob Slane – https://www.theblogcat.de

Dieses Video ihrer Rede bei der UN zeigt das, genauso wie ihre Äußerungen Anfang des Jahres in Davos, wo sie sich entschloss, ihre eigene Marke des hoffnungslosen Elends an alle zu verbreiten:

„Die Erwachsenen sagen uns immer wieder, dass sie es den jungen Menschen schuldig sind, ihnen Hoffnung zu geben. Aber ich will eure Hoffnung nicht. Ich will nicht, dass ihr hoffnungsvoll seid. Ich will, dass ihr Panik bekommt. Ich will, dass ihr die Furcht spürt, die ich jeden Tag verspüre. Ich will, dass ihr handelt. Ich will, dass ihr so handelt wie in einer Krise. Ich will, dass ihr so handelt als würde das Haus brennen, denn das tut es.“

Ursachen, die durch unbestreitbare Fakten belegt sind, benötigen nicht die Hilfe von leicht nervtötenden und emotionalen Teenagermädchen, um eine Anklage zu führen. Im Gegenteil, leicht nervtötende und emotionale Mädchen im Teenageralter könnten von einer rationalen Gesellschaft als ein gewisses Hindernis für die Fakten angesehen werden, da sie wahrscheinlich von ihnen ablenken und die Themen aus dem Bereich der Vernunft und des rationalen Diskurses auf Emotionen und Gefühle verschieben würden.

Was natürlich genau der Punkt ist, und warum sie ist, wo sie ist. Bis etwa zum letzten Jahr war es durchaus möglich, an der vernünftigen Position festzuhalten, dass Veränderungen des Weltklimas nicht unbedingt das Ergebnis menschlichen Handelns sind, ohne als verrückt hingestellt zu werden. Ja, die völlig unaufrichtige Anklage als „Leugner“ wurde zunehmend benutzt, um diejenigen zu verleumden, die die erhobenen Behauptungen in Frage stellen, und anzudeuten, dass die Einnahme einer solchen Position gleichbedeutend sei mit der Leugnung des nationalsozialistischen Völkermords an Millionen von Juden. Aber trotz allem und der Tatsache, dass die meisten Unternehmensmedien dazu neigten, die Behauptung, dass der Mensch für den Klimawandel verantwortlich sei, als erwiesene Tatsache zu behandeln, war es immer noch möglich zu widersprechen, ohne wie ein Paria und eine sehr böse Person behandelt zu werden.

Diese Situation war für diejenigen, die am meisten von der Verbreitung solcher Behauptungen profitieren können, eindeutig nicht zu tolerieren, weshalb sie – zumindest scheint es mir so – beschlossen haben, den Einsatz zu erhöhen, indem sie ein Kind benutzten – und ich meine BENUTZEN – um ihre Sache voranzubringen. Und nicht irgendein Kind. Eines, das eine Vorgeschichte von Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen hat und in der Lage ist, außerordentlich emotionale und „prophetische“ Appelle an „die Welt“ zu richten. Wenn es nur um Fakten ginge, gäbe es keine Notwendigkeit für eine solche Taktik, doch das unerbittliche Vorantreiben einer solchen Person soll eindeutig dazu dienen, jede verbleibende Debatte abzuwürgen, denn diejenigen, die ihre Botschaft kritisieren, können jetzt automatisch als herzlose, hartherzige Dumköpfe ohne ein Gramm Mitgefühl dargestellt werden.

Das ist noch mehr emotionaler Unsinn. Zweifellos gibt es einige Leute, die sehr böse zu Fräulein Thunberg sind, und zweifellos wurde sie abscheulichem Missbrauch ausgesetzt. Es gibt schließlich viele abscheuliche Menschen da draußen, die gerne anderen gegenüber abscheulich sind. Aber es ist durchaus möglich, sich ihrer Botschaft zu widersetzen, und es ist durchaus vernünftig, der Tatsache zu widersprechen, dass sie auf diese Weise ausgebeutet wird, um eine Agenda voranzutreiben, die von denjenigen vorangetrieben wird, die viel höher oben in der Nahrungskette stehen, ohne ihr etwas Böses zu wollen oder gar sehr böse zu sein. Persönlich wünsche ich ihr alles Gute und dass sie sowohl Hoffnung als auch Glück finden wird.

Es sei jedoch daran erinnert, dass nicht aus dem Lager der so genannten „Leugner“ von Fakten und Vernunft die Entscheidung getroffen wurde, ein emotional gestörtes Kind als globalen Sprecher zu benutzen und emotionale Appelle an die Welt zu richten. Vielmehr kommt es von denen, die behaupten, die Fakten, die Beweise und die bestätigte Wissenschaft zu besitzen. Warum? Wenn die Wissenschaft wirklich geklärt ist und die Fakten wirklich unbestreitbar sind, warum dann die Notwendigkeit, ein verletzliches Mädchen zu benutzen, um die Agenda voranzutreiben, so wie es eindeutig geschehen ist?

Auf persönlicher Ebene fürchte ich um Fräulein Thunberg. Sie wird zweifellos früher oder später herausfinden, dass sie von denen, von denen sie dachte, dass sie ihre Freunde seien, ausgebeutet wurde, nur um herauszufinden, dass sie bereit waren, sie fallen zu lassen, sobald sie ihren Zweck erfüllt hatte. Sie wird am Ende in 20 oder 30 Jahren eine Frage bei Pub-Quizen und Trivial Pursuit sein (ja, ich glaube, dass die Welt, die Gaststätten und Brettspiele immer noch hier sein werden).

Auf gesellschaftlicher Ebene hat das alles, offen gesagt, den eher unangenehmen Hauch einer bewussten Kampagne, die Menschen durch die Ausbeutung eines offen gesagt sehr gestörten Kindes zum Schweigen zu bringen. Und die Tatsache, dass es Menschen gibt, die bereit sind, diese Art von emotionaler Taktik zu nutzen, um ihre Agenda voranzutreiben, ist wirklich ziemlich finster und verheißt nichts Gutes. Wir stehen kurz davor, eine Gesellschaft zu werden, die vollständig von Emotionen statt von Vernunft regiert wird, und die Ergebnisse zeigen sich in der zunehmenden Unfähigkeit großer Teile der Menschen, die Möglichkeit zu akzeptieren, dass auch andere als ihre eigenen Ansichten zugelassen werden sollten.

Ob ihr mit Fräulein Thunbergs Botschaft einverstanden seid, ob ihr skeptisch seid oder das rundherum ablehnt: Ihre Ausbeutung und der um sie herum gewachsene Kult sollte euch stören.