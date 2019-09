Stimmt schon, es ist eine Neue Weltordnung

von Raúl Ilargi Meijer – https://www.theblogcat.de

‚Sie wollen mich hinter Gittern sehen‘, sagte er zu einem seiner Handlanger und merkte an, dass das im Falle einer Anklage der Fall sein würde – nicht weil er eine rote Linie überschritten habe, sondern weil die die Juristen in ihrer Gesamtheit ihm und seiner Ideologie gegenüber feindlich gesinnt sind. Netanyahu schient fest daran zu glauben, dass er ein Opfer ist, der von den Anklägern hereingelegt wird und dass Mendelblit, der schwach sei, ihnen nicht glauben würde, aber dem Druck nicht standhalten könne.

‚ Hört auf, Angst zu haben. Es wird Zeit, dass sie sich fürchten ‚, sagte Netanyahu zu seinen Vertrauten, in Anspielung auf Justizbeamte unter Führung von Justizminister Avichai Mendelblit und Generalstaatsanwalt Shai Nitzan, die entschieden haben, ihn in drei Fällen anzuklagen. Netanyahu sagte zu seinen Vertrauten, warum er auf seinem destruktiven Plan besteht, dass er jedes Vertrauen in das Justizsystem verloren habe, auf allen Ebenen – in das Justizministerium, den Staatsanwalt und das Gerichtssystem .

Eine zweite Sache, die Bibi versucht, um die Wahl am Dienstag zu gewinnen, ist die Einschüchterung von Anklägern, die in drei verschiedenen Betrugsverfahren hinter ihm her sind. Sein großer Plan ist, sich vor dieser Verfolgung zu immunisieren (praktisch zu King Bibi zu werden). Aber um das zu erreichen, muss er die Wahl gewinnen. Haaretz ist Israels älteste Zeitung, aber nicht Bibis größter Fan(klub):

Trotzdem haben die USA 2014 Israel zu einer neuen Klasse von Alliierten erhoben – zu einem strategischen Hauptpartner. Dies neue Klasse, die eine Stufe über MNNA liegt, wurde im Grunde extra für Israel eingerichtet. Das hat die Vorräte in Israel für Kriegszeiten von $200 Millionen auf sage und schreibe $1,8 Milliarden ausgeweitet. Unter der Trump-Administration hat sich dieser Trend fortgesetzt und 2017 haben die USA ihre erste permanente Militärbasis in Israel errichtet – eine Luftverteidigungsbasis.

Das Ergebnis der kommenden Wahl ist schwer zu prognostizieren, da Netanyahus Likud-Partei fast die gleiche Unterstützung hat wie der Hauptrivale Blue and White, angeführt von Benny Gantz. Das zeigen Umfragen. Netanyahu hat auf Trumps Ankündigung umgehend geantwortet, die Aussichten auf eine Allianz gelobt und es fertig gebracht, den US-Präsidenten in einem einzigen Tweet gleich zweimal einen „Freund“ zu nennen.

Trump äußerte kaum verhohlene Unterstützung für Benjamin Netanyahu für die kommende Parlamentswahl in Israel. ‚Ich freue mich darauf, diese Diskussionen nach der israelischen Wahl fortzusetzen, wenn wir uns bei den Vereinten Nationen Ende des Monats treffen!‘ schrieb Trump. Diese Unterstützung kommt sicher gelegen, denn die Unterstützung für Netanyahu ist ziemlich wackelig. Die Wahl am 17. September ist die zweite in diesem Jahr, nachdem Netanyahu im April keine Regierung zustande brachte .

„Die USA und Israel diskutieren einen gegenseitigen Verteidigungspakt, der die bereits ‚großartige‘ Allianz zwischen den beiden Ländern weiter festigen soll, so hat Präsident Donald Trump verkündet. ‚Ich habe heute mit Premierminister Netanyahu telefoniert, um die Möglichkeiten für ein Vorankommen eines gegenseitigen Verteidigungspakts zwischen den Vereinigten Staaten und Israel zu diskutieren, was die großartige Allianz zwischen unseren beiden Ländern weiter verankern würde‘, twitterte Trump.

Die in dem Bericht zitierte Quelle behauptet, eine ähnliche Situation habe es schon zweimal gegeben und dass im August Moskau einen Angriff auf einen syrischen Außenposten in Qasioun aufgehalten habe, wo eine S-300 Batterie stationiert ist.‘ Natanyahus hastige Reise, um sich am Donnerstag mit Putin zu treffen – kurz vor der wichtigen Wahl am Dienstag – erfolgte Angaben zufolge mit dem Ziel, den russischen Präsidenten dazu zu bringen, die Angriffe Israels auf Syrien im Grunde zu ignorieren.

Die Jerusalem Post zitiert Quellen aus dem britischen Independent (Arabia) und schrieb kurz nach dem letzten Treffen in Sotschi zwischen Premierminister Benjamin Netanyahu und Russlands Präsidenten Wladimir Putin: ‚Gemäß diesem Bericht hat Moskau kürzlich drei israelische Luftangriffe auf drei syrische Außenposten verhindert und sogar damit gedroht, sollten Jets es wagen, so etwas zu versuchen, sie abgeschossen würden , entweder durch russische Jets oder das Luftabwehrsystem S-400.‘

„Nach Berichten sowohl israelischer und arabischer Medien hat sich Israel auf eine Ausweitung größerer Luftangriffe gegen ‚iranisch unterstützte‘ Ziele in Syrien vorbereitet, aber Russland hat eine rote Linie gezogen. The Independent veröffentlichte eine Story, wonach Russlands Militär in Syrien damit drohte, eindringende israelische Kampfflugzeuge mit Kampfflugzeugen oder ihrem S-400-System abzuschießen .

Mit anderen Worten: Bibi wurde eine Woche vor der Wahl tief erniedrigt, die er so dringend braucht um nicht ins Gefängnis zu wandern. Und jetzt sagt mir, welche Zeitung oder welchen Sender im Westen ihr gesehen habt, die das berichtet haben? Denkt daran, das geschah, bevor Trump seinen Gegenseitigen Verteidigungspakt mit Bibi angekündigt hatte. Übrigens, was soll dieses „Gegenseitig“ überhaupt bedeuten, dass Israel Amerika retten wird? Das hier stammt von Zero Hedge:

Aber das ist noch nicht alles. Um die rechten Wähler zu umgarnen, plante Bibi auch die umgehende Bombardierung von syrischen Gebieten, von Assads Truppen, die „vom Iran unterstützt“ werden. Und dazu brauchte er die Erlaubnis von Wladimir Putin. Also flog er nach Moskau, hat mit Putin ein paar Fotos gemacht um den israelischen Wählern zu zeigen, was für ein wichtiger Staatsmann er sei, aber alles was er bekam war eine Abfuhr. Putin sagte: „Wir werden euch vom Himmel holen, wenn du das wagt. Und denk dran: das ist nicht das erste Mal.“

Das ist es, wo und wann sich die Winde – und mit ihnen die tektonischen Platten – verschoben haben. Und unterschätzt das nicht. Bibi kann sich auf Trump mehr als auf jeden anderen US-Präsidenten verlassen, und die USA sind angeblich diese allmächtige Kraft, somit auch im Nahen Osten, aber Putin hat ihm gerade gesagt: „Wage es nicht!“ Putin lässt nicht zu, dass er Assads Territorium und russische Waffen antastet.

Der Trumpf ist, dass diese Waffen so ausgeklügelt geworden sind, dass Bibi, Trumps Unterstützung hin oder her, seinen Schwanz eingezogen hat, zurückgeflogen ist und hofft, dass niemand bemerkt, in welcher Lage er ist. Und zu dieser Erniedrigung setzte Putin den Libanon noch oben drauf: „Jetzt wo du schon mal da bist, ich will, dass du auch den Libanon in Ruhe lässt. So, und jetzt darfst du gehen.“ Der Libanon muss Bibi perplex gemacht haben.

Was uns diese Winde sagen, ist, dass in diesem Teil der Welt, in Syrien, Libanon und Israel (ich möchte noch nicht so weit gehen und den Iran und Saudi Arabien hinzufügen) Bibi und die USA nicht mehr das Sagen haben. Der Hauptgrund ist, wie bereits oft erwähnt, dass die russischen Waffen so mächtig geworden sind.

Denn, wie auch bereits diskutiert, die russischen Waffen mögen den amerikanischen – weit – überlegen sein, und die US-Waffenindustrie entwickelt Waffen für den Profit, während Russland sie für seine Verteidigung produziert. Putins direkte Erniedrigung von Netanyahu könnte die erste echte und offensichtliche Konsequenz dessen sein.

Das wird sich über kurz oder lang herausstellen, aber es könnte das globale politische Klima dramatisch und sehr schnell verändern. Mike Pompeo kann versuchen, den Iran für alles zu beschuldigen, was an den saudischen Ölanlagen geschehen ist, aber um den Iran anzugreifen, was der Grund für die Schuldzuweisungen sein könnte, müssten die USA Putin um Erlaubnis fragen, genauso wie es Netanyahu versucht hat.

Und warum sollte Putin diese Erlaubnis erteilen? Das ist eine wirklich gute Frage. Immerhin könnte Netanyahu am Dienstag die nötigen Sitze bekommen, um die Ermittlungen gegen ihn abzuwürgen und das Jordantal zu annektieren, aber wenn er große Träume hat, so muss er immer noch um Erlaubnis fragen. Und weder Trump noch Jared Kushner oder sonst wer kann ihm da helfen.

Die Neokons in den USA reden seit Jahrzehnten von einer Neuen Weltordnung. Nun, jetzt haben sie eine.