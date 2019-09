US gesponserter Krieg: Beeindruckende jemenitische Houthi-Kämpfer schlagen zurück.

von Stephen Lendman – https://www.globalresearch.ca

Übersetzung LZ

Die Dinge laufen nicht gut für die USA, die NATO, Israel, Riad und ihre dschihadistischen Vertreter im Jemen.

Sie verlieren den endlosen Krieg gegen die Ansarullah Houthi-Rebellen, deren Fähigkeiten viel ausgefeilter sind, als früher angenommen.

Ihre mit Sprengstoff beladenen Drohnen und ihre Raketen sind in der Lage, die saudische Verteidigung effektiv zu überwinden und sie schädigen strategische Ziele, einschließlich der Ölfelder des Königreichs, sowie den weichen Unterbauch der Super-Reichtum produzierenden Lebensader.

Am Samstag griffen mit Sprengstoff beladene Houthi-Drohnen zwei saudische Aramco-Ölanlagen an und setzten diese Ziele in Brand – die Abqaiq-Raffinerie des Königreichs (die größte der Welt) und das Ölfeld Khurais.

Beide Angriffe verursachten riesige Brände, die aus dem Weltraum sichtbar waren. Die Anlagen sind wichtige Glieder der Weltenergieversorgungskette.

Die Angriffe reduzierten die Ölförderung um fünf Millionen Barrel Rohöl pro Tag, mehr als die Hälfte der Tagesproduktion des Königreichs, rund 5% der weltweiten Ölversorgung.

Auch die Erdgasproduktion war betroffen und reduzierte etwa die Hälfte der Produktion. Es ist unklar, wie viel Schaden angerichtet wurde und wie lange es dauern wird, den Betrieb wiederherzustellen.

Zusammen mit anderen strategischen Zielen des Königreichs sind wichtige saudische Ölfelder weiterhin anfällig für wiederholte Angriffe, solange Riyadh den Jemen bekämpft.

Ein Houthi-Sprecher übernahm die Verantwortung für die Angriffe vom Samstag und sagte:

Wir „führten heute Morgen eine massive Offensive mit zehn Drohnen durch, die auf die Raffinerien Abqaiq und Khurais gerichtet waren, die mit Aramco in der östlichen Region Saudi-Arabiens verbunden sind, und der Anschlag war genau und direkt“, und er fügte hinzu:

Houthi-Angriffe auf das Königreich sind „im Rahmen unseres legitimen und natürlichen Rechts, auf die Verbrechen der Aggression und die anhaltende Belagerung unseres Landes seit fünf Jahren zu reagieren“.

„Diese Operation ist eine der größten Operationen, die von unseren Streitkräften in der Tiefe Saudi-Arabiens durchgeführt wurde und erfolgte entsprechend einer genauen Geheimdienstoperation und der Auskundschaftung und Zusammenarbeit mit ehrbaren und freien Männern im Königreich.“

„Wir versprechen dem saudischen Regime, dass unsere zukünftigen Operationen weiter expandieren werden und schmerzhafter denn je sein werden, solange sie ihre Aggression und Belagerung fortsetzen.“

„Wir bekräftigen, dass unsere Zielvorgaben von Tag zu Tag wachsen werden und dass es keine Lösung für das saudische Regime gibt, außer die Aggression und die Belagerung unseres Landes zu stoppen.“

Die Houthis zeigten, dass sie ihre Drohungen mit effektiven Maßnahmen wahrmachen können. Solange terroristische Bombardierungen durch saudische Kampfflugzeuge auf jemenitische Ziele sowie die Blockade des Landes bestehen bleiben, werden die Houthi wahrscheinlich weiterhin erhebliche Vergeltungsmaßnahmen gegen strategische Ziele des Königreichs ergreifen.

Der endlose Krieg kostete Riad Dutzende von Milliarden Dollar, seine Wirtschaft schrumpfte, sein Haushaltsdefizit für 2019 dürfte laut IWF etwa 7% des BIP betragen.

Die Zahlen basieren auf einer durchschnittlichen täglichen saudischen Produktion von 10,2 Millionen Barrel Öl pro Tag, zum Preis von im Durchschnitt 65,50 US-Dollar.

Am 13. September lag die Sorte Brent mit 60,25 $/Barrel unter diesem Wert. Sollten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abschwächen, könnte der Preis stark fallen.

Wenn die saudische Produktion über einen längeren Zeitraum deutlich reduziert wird, könnten die Ölpreise deutlich steigen.

Laut dem Wall Street Journal Ende August bereitet sich das Trump-Regime „darauf vor, direkte Gespräche mit den (Ansarullah) Houthi(s) aufzunehmen, um….den Krieg…nach Angaben von (unbenannten) Personen, die mit den Plänen vertraut sind“, zu beenden.

Bevor die letzte Phase des US-Krieges im Jemen im März 2015 begann, sagte das Journal, dass Obama-Regierungsvertreter „sich zum ersten Mal im Oman heimlich mit Houthi-Rebellen trafen, um auf einen Waffenstillstand zu drängen“, fügte er hinzu:

„US-Vertreter trafen sich im Dezember letzten Jahres in Schweden mit Houthi-Führern während der von den Vereinten Nationen geführten Friedensgespräche.“

„Aber es gab keine nennenswerten direkten Verhandlungen seit der Amtsübernahme von (Trump) im Jahr 2017, sagten aktuelle und ehemalige US-Beamte.“

Seine Hardliner beschuldigen den Iran für den Krieg im Jemen verantwortlich zu sein, der Ende Oktober 2001 von Bush/Cheney begonnen wurde, Wochen nach Beginn der US-Aggression gegen Afghanistan.

Wird es jetzt direkte Trump-Regime-/Houthi-Gespräche geben, die darauf abzielen, die Jahre des Krieges zu beenden?

Wann immer Verhandlungen mit den USA stattfinden, sind ihre Versprechungen immer wieder leer – ein Beweis dafür, dass man ihren Vertretern nie trauen kann.

Wenn die kriegsmüden Saudis die Kriegshandlungen gegen den Jemen einstellen, wird der endlose US-Krieg wahrscheinlich weitergehen – direkt oder indirekt mit vom Pentagon/CIA kontrollierten dschihadistischen Proxies und dem Drohnenkrieg.

Am Samstag beschuldigte Pompeo den Iran fälschlicherweise für die Vergeltungsangriffe der Houthis auf saudische Ziele, indem er twitterte:

„Teheran steckt hinter fast 100 der Angriffe auf Saudi-Arabien (sic), während Rouhani und Zarif vorgeben, Diplomatie zu betreiben (sic).“

„Inzwischen hat der Iran trotz aller Forderungen nach Deeskalation einen beispiellosen Angriff auf die Energieversorgung der Welt (sic) gestartet.“

„Es gibt keine Beweise dafür, dass die Angriffe aus dem Jemen kamen (sic).“ Möglicherweise kamen sie aus dem von Houthis eroberten saudischen Gebiet an der Grenze zwischen beiden Ländern.

„Wir rufen alle Nationen auf, die Angriffe des Iran öffentlich und unmissverständlich zu verurteilen. Die Vereinigten Staaten werden mit unseren Partnern und Verbündeten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Energiemärkte weiterhin gut versorgt sind und der Iran für seine Aggression verantwortlich gemacht wird (sic).“ fügte Pompeo hinzu.

Immer wieder macht der weltweit führende Angreifer und Menschenrechtsverletzer USA andere für seine eigenen immensen Verbrechen verantwortlich.

Pompeo hielt kurz inne um dann auf US-Schläge gegen iranische Ziele zu drängen. Neocon Senator Lindsey Graham sagte: „Es ist jetzt an der Zeit, dass die USA einen Angriff auf iranische Ölraffinerien in Erwägung ziehen….“

Am Sonntag sagte der iranische IRGC Luftfahrtkommandant Amirali Hajizadeh folgendes:

„Jeder sollte wissen, dass alle amerikanischen Stützpunkte und ihre Flugzeugträger, die sich in einer Entfernung von bis zu 2.000 km um den Iran herum befinden, in der Reichweite unserer Raketen liegen“, und er fügte hinzu:

„Die Al-Udeid-Basis in Katar, die Az-Zafra-Basis in den VAE und ein US-Schiff im Golf von Oman wären Ziele, wenn Washington militärisch eingreifen würde.“

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Abbas Mousavi, reagierte auf feindliche US-Vorwürfe und sagte:

„Die US-Politik der Ausübung von maximalem Druck, die offenkundig fehlgeschlagen ist, entwickelt sich zu einer Politik der maximalen Lüge.“

Als Reaktion auf eine Verknappung der Ölversorgung nach Schäden an saudischen Ölanlagen am Samstag sagte das US-Energieministerium, es sei bereit, bei Bedarf Öl aus seiner strategischen Erdölreserve (SPR) bereitzustellen.

Laut dem Director des Center on Global Energy Policy Jason Bordoff vonder Columbia University gilt:

„Der Ölpreis wird bei dem Angriff am (Samstag) sprunghaft ansteigen, und wenn die Störung der saudischen Produktion länger andauert, erscheint eine SPR-Bereitstellung… wahrscheinlich und sinnvoll.“

Wenn der endlose Krieg andauert, sind weitere Houthi-Angriffe auf strategische saudische Ziele wahrscheinlich, insbesondere auf seine Ölförder- und Raffinerieanlagen.

