DER ELFTE SEPTEMBER UND DIE ISRAELI CONNECTION

von https://orbisnjus.com

Der elfte September ist volljährig geworden, und diejenigen die die offizielle illustre Version der Ereignisse hinterfragen gelten immer noch als Verschwörungstheoretiker. Jener von der CIA re-inventierte Terminus, soll bis dato dafür herhalten die Massen davon abzuhalten eklatanten Ungereimtheiten auf den Grund zu gehen.

Innerhalb von achtzehn Jahren haben sich zahlreiche Diskrepanzen angehäuft, jene bei Aufzählung den Rahmen dieses Artikels sprengen würden. Demnach haben wir uns dazu entschlossen explizit auf die mutmaßlichen Drahtzieher von 9-11 einzugehen, währenddessen bis dato an der löchrigen Coverstory von 19 Hijackern und deren in Gebirgsketten Afghanistans verschanzten Dirigenten blindlings festgehalten wird.

Wie vermochte es ein unter schweren Nierenversagen leidender angeblich in einer afghanischen Höhle untergekommener CIA-Asset=Terrorfürst, mit nur minimalen Aufwand (Teppich-Cutter, Flugsimulatoren) den größten Terroranschlag auf amerikanischem Boden zu instruieren? Und wie gelang es seinem Al-Qaida Netzwerk den amerikanischen Geheimdienstapparat gar vorführend zu düpieren, und sämtliche damit einhergehende Kontrollmechanismen unbehelligt zu umgehen?

Laut dem 911-Comission-Report wälzt die amerikanische nachrichtendienstliche Gemeinde ” die Verkettung unglücklicher Umstände” auf behördliches Versagen ab, jenes angeblich von mangelnder interaktionaler Kommunikation und Unaufmerksamkeit herrührte. Ist dies wirklich so? Haben Osama Bin-Laden und seine 19 Schläfer ihre Mission nur erfüllen können, weil sämtliche US-Nachrichtendienste es nicht kommen sehen haben? Oder waren gewisse nachrichtendienstliche Elemente gar an der Operation beteiligt? Jener Frage weichen die Mainstream-Medien seit 18 Jahren geschickt aus, dabei stinkt der elfte September regelrecht nach Geheimdienstaktion. Also neben den von der CIA gestreuten Desinformationen bezüglich einer Mittäterschaft des Irans und der gegenwärtigen Medienschelte über Saudi-Arabiens mutmaßlicher Beteiligung, existieren etwa noch weitere evidente Hinweise darauf ob andere Player involviert waren? Die Antwort darauf ist ja und diese bestehen nicht erst seit gestern.

Unmittelbar infolge der Anschläge auf das World Trade Center machten amerikanischen Medienberichte die Runde, jene besagten das in der Umgebung der Szenerie diverse verdächtige Männer “nah-östlicher Herkunft” festgenommen worden seien, jene jeweils verschiedenen “Zellen” angehörten, Sprengstoffe in Vans mit sich führten, und hinsichtlich ihres auffälligen Verhaltens in Gewahrsam genommen wurden. Der Corbett Report hat 2016 eine bemerkenswerte Dokumentation veröffentlicht, jene detailliert erläutert was es mit diesen Verhaftungen auf sich hat und um wem es sich bei den Verdächtigen handelt.

Am Morgen des elften Septembers erregte ein sich im Liberty Park in New-Jersey zutragendes Ereignis die Aufmerksamkeit von Augenzeugen jene umgehend die örtliche Polizei kontaktierten.

Auf einem Parkplatz von dem aus das World Trade Center (WTC) uneingeschränkt optisch wahrzunehmen war, wurden 5 männliche Individuen dabei beobachtet wie sie augenscheinlich vom Anblick des kurz zuvor angegriffenen WTCs angetan waren, nebenher das schreckliche Ereignis fotografierten, und dabei zelebrierende Körpersprache an den Tag legten.

Der Corbett Report erläutert das die fünf Verdächtigen bereits auf dem Parkplatz im Liberty Park zugegen waren, als das erste Flugzeug in die Zwillingstürme einschlug. Als die Personen bemerkten das sie hinsichtlich ihrer ausschweifenden Zeremonie Aufsehen erregten, machten sie sich in ihrem weißen Chevrolet Van mit der Aufschrift “Urban Moving Systems” davon. Jenes Vehikel wurde Stunden später um 15:30 Ortszeit, vom FBI zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei sollte damals im Großraum New-York, nach jenem Fahrzeug Ausschau halten, hieß es. Lediglich 15 Minuten später wurde der Van auf der Staatstrasse 3 in New-Jersey gesichtet, und von einer Polizeistreife des East-Rutherford Police-Departments angehalten.

Innerhalb des Vans befanden sich fünf Männer. Sivan Kurzberg, und sein Bruder Paul , Oded Ellner, Yaron Shimuel und Omar Marmari. Der Corbett-Report verweist zudem auf einen Channel-4 Bericht in dem der NJ-Polizeibeamte, Scott Decarlo, den Verlauf der Verhaftung schildert. Als das FBI damals am Verhaftungsort eintraf, äußerte einer der Verdächtigen gegenüber DeCarlo das “sie auf derselben Seite” stünden. Laut dem Polizeibericht über den Vorfall sagte Sivan Kurzberg zu dem Polizist DeCarlo wörtlich: “Wir sind Israelis. Wir sind nicht ihr Problem. Ihre Probleme sind unsere Probleme. Die Palästinenser sind das Problem.”

Die in der Channel-4 Reportage zu Wort kommenden fünf verdächtigen Israelis, stellten sich selbst als neugierige Touristen dar, jene beiläufig von den Anschlägen auf das WTC erfahren hätten, und infolgedessen den besagten Parkplatz auf dem Gebäude im Liberty Park aufsuchten, weil sie als Tourist angeblich Kenntnis davon hatten das jener Standort eine perfekte Sicht auf die Twin-Towers böte. Ihren obsessiven Drang unbedingt Eindrücke von dem Event visuell festzuhalten, taten sie als normales Gebaren ab.” Wer will nicht solche Fotos besitzen,” so einer der Verdächtigen.

FBI-Berichte bestätigen hingegen das die tanzenden Israelis nicht einfach nur “düstere” Bilder von einem schrecklichen Ereignis einfingen. Als 76 Fotos des beschlagnahmten Materials entwickelt wurden, enthüllten sie tatsächlich das die Männer zelebrierten, grinsten, sich gegenseitig umarmten und abklatschten. Dem FBI zufolge ist gar auf einem Foto zu sehen, wie Sivan Kurzberg im Vordergrund des brennenden Wolkenratzers ein Feuerzeug hochhält.

Corbett teilt ferner mit das es sich bei den fünf Israelis nicht um gewöhnliche Touristen handele. Oded Ellner hatte $ 4700 in seine Socke gestopft, als er verhaftet wurde. Sie logen die Polizei an, wo sie sich an jenem Morgen aufhielten. Sie führten Flugtickets für die sofortige Abreise zu verschiedenen Orten auf der Welt mit sich. Zudem bestätigte das FBI, das zwei der Verdächtigen Verbindungen zum israelischen Geheimdienst hatten. Die US-Bundesbehörde ging gar davon aus, das die Israelis im Auftrag des Mossads handelten.

Als die fünf Israelis sich wieder auf heimischen Boden befanden behauptete Ellner im israelischen Nationalfernsehen, das sie nach New-York geschickt wurden um das “Ereignis zu dokumentieren” Ellner äußerte wie folgt: “Wir wurden befragt ob wir Mitglieder des Mossad seien. Tatsache ist das wir aus einem Land kommen jenes täglich Terror erlebt. Unser Anliegen war das Ereignis zu dokumentieren.” Insofern müssen die beschuldigten Israelis, Vorwissen gehabt haben. Denn wie soll man in der Lage sein ein Ereignis zu dokumentieren, wenn man im Vorfeld nicht darüber bescheid weiß das es sich überhaupt zutragen wird. Also wenn Ellner behauptet sie seien in die Vereinigten Staaten entsendet worden um den größten Terroranschlag auf amerikanischem Boden zu dokumentieren, dann müssen er und seine Genossen entweder hellseherische Veranlagung aufweisen oder darüber unterrichtet worden sein.

Ein Tier-Dokumentarfilm-Produzent begibt sich auch nicht ad hoc mit dem Finger auf dem Globus an einen x-beliebigen Ort, um ein bestimmtes Tier visuell einzufangen, sondern ihm müssen als Grundvoraussetzung, Standorte, Variablen, Konditionen etc. bekannt sein um von ihm auserwählte animalische Protagonisten erfolgreich zu filmen. Also wer erwägt Terror-Anschläge zu dokumentieren, der muss sich an Orte begeben wo solche Ereignisse stattfinden, und sich entweder auf einen längeren Aufenthalt einrichten, oder wissen das ein terroristischer Übergriff ansteht.

Nach Zeugenaussagen parkten die mutmaßlichen Mossad-Agenten den besagten weißen Van bereits um acht Uhr morgens auf dem Gebäude im Liberty Park, also circa 45 Minuten bevor das erste Flugzeug ins WTC raste. Corbett wirft eine diesbezügliche konkludierende Frage auf: “Wie konnten sie an Ort und Stelle sein um das Ereignis zu dokumentieren, außer sie wussten das es sich zutragen würde?”

Ja richtig jene Story lässt nach objektiver Betrachtung Kinnladen herunterklappen. Die USA haben zum weiten Gegenschlag ausgeholt und Individuen nach Guantanamo verfrachtet, denen nicht im geringsten angelastet wurde was den fünf tanzenden Israelis vorgeworfen wird. Dennoch waren die mutmaßlichen Mossad Operateure lediglich 71 Tage in einem Bundesgefängnis inhaftiert, und wurden anschließend umgehend nach Israel deportiert. Der Besitzer des Urban-Moving-Systems Unternehmens, Dominick Souter, jener die fünf Verdächtigen anstellte, wurde ebenfalls vom FBI durchleuchtet, das zu dem Entschluss kam das Urban-Moving möglicherweise als Scheinfirma für Mossad-Operationen fungiere. Das FBI beschlagnahmte gar Akten und Computersysteme der Firma und suchte am 14.September 2001 Souter zur weiteren Befragung auf, jener hingegen bereits nach Israel verschwunden war.

James Corbett hält die jeweiligen Versionen der Ereignisse für absurd: “Also wenn die offizielle Story eine lächerliche Lüge sein soll, sollten wir dann glauben das jene erstklassigen israelischen Mossad-Operateure, denen vermutlich bewusst war das der Angriff stattfinden würde, entsendet worden seien um von einem Parkplatz jenseits des Hudson Rivers aus, den brennenden Tower zu fotografieren? Und das diese spezifisch ausgebildeten nachrichtendienstlichen Fachmänner auf ihrer supergeheimen Mission, zelebrierten, sich abklatschten und ungewöhnlich verhielten um während der Ausführung ihrer Mission bemerkt zu werden? Dies ist gleichermaßen absurd. Der einzig andere mögliche Rückschluss ist das diese Männer lediglich als Ablenkung dienten, und das sie nicht vor Ort waren um für den Geheimdienst eine der am meisten fotografierten Szenen an diesem morgen zu fotografieren, sondern um bemerkt und verhaftet zu werden, sodass die Aufmerksamkeit von einer viel umfangreicheren und finstereren Geschichte abgelenkt wurde.”

Zur Untermauerung jener These führt Corbett einen kurzen Ausschnitt einer vierteiligen Fox-News Story an, jene jedoch hinsichtlich ihres brisanten Inhalts urplötzlich in der Versenkung verschwand. Aus dem explosiven Bericht geht hervor, das im Rahmen der 9-11-Ermittlungen ein 200 köpfiger israelischer Spionagering gesprengt wurde, und mehrere Verdächtige bezüglich vermeintlich vorenthaltener nachrichtendienstlicher Informationen verhört wurden. US-Behörden ließen damals verlauten, das man der Auffassung gewesen sei, das die auf amerikanischem Boden agierenden israelischen Spione über geheimdienstliches Material verfügten, jenes bei genauerer Betrachtung nahelege das es verwunderlich wäre wenn israelische Nachrichtendienste nicht gewusst hätten, das sich die Anschläge auf das World Trade Center (WTC) zutragen würden. Wie oben erwähnt hat Fox-News diesen Bericht spurlos verschwinden lassen, so als hätte er nie existiert. James Corbett merkt hinzufügend an, das es ohnehin eine Überraschung sei das jener Bericht überhaupt ausgestrahlt wurde.

Das FBI hat inzwischen Fotos von den fünf tanzenden Israelis veröffentlicht, jene bei der damaligen Verhaftung konfisziert wurden.

Desweiteren ist am elften September in der King Street in New York City, ein weiterer verdächtiger Van von NYPD Polizeibeamten gesichtet worden. Diese gaben per Polizeifunk durch, das auf der Seitenfläche des besagten Vans ein Flugzeug abgebildet war, jenes auf zwei Wolkenkratzer zusteuert . Laut Polizeifunk versuchten die Insassen des Vans zu fliehen, und sprengten das Fahrzeug nach Verlassen in die Luft . Der Polizeioffizier der dies meldete beschrieb der Operateurin des Polizeifunks den Truck genau: “Es ist ein Truck mit einem Gemälde von einem Flugzeug das in New-York-City eintaucht und explodiert.”

Gibt es noch weitere Leuchtfeuer die auf eine womögliche israelische Beteiligung an 9-11 hindeuten, oder zumindest prophetisches Vorwissen unterstellen?

Im Jahr 2006 teilte Israels Machthaber Benjamin “Bibi” Netanyahu dem US-Nachrichtensender CNN mit das er 1995 in einem Buch davor gewarnt habe, das wenn der Westen angesichts der suizidalen Natur des militanten Islams nicht aufwachen sollte, er als nächstes wahrnehmen würde das der militante Islam das World Trade Center einreiße.

Nicht einmal drei Stunden waren vergangen nachdem die Türme getroffen wurden und ein hochrangiger israelischer Politiker gab bereits richtungsweisende Hinweise auf den mutmaßlichen Drahtzieher der Angriffe. Ist ihnen etwa entgangen das Ehud Barak damals live im Fernsehen voraussagte das Osama Bin Laden wahrscheinlich hinter den Anschlägen stecke. Barak damals wörtlich:

“Von heute an wird die Welt nicht mehr dieselbe sein. Es ist ein Angriff gegen unsere gesamte Zivilisation. Ich weiß nicht wer dafür verantwortlich ist, ich denke wir werden es in 12 Stunden wissen (wer verantwortlich ist). Sollte es eine Art von Bin-Laden Organisation sein, und auch wenn es etwas anderes sein sollte, glaube ich das es an der Zeit ist für einen global abgestimmten Einsatz gegen alle Quellen des Terrors. Angeführt von den USA, dem Vereinigte Königreich, Europa und Russland. Den gleichen Kampf den unsere Vorväter, gegen die Piraterie auf hoher See führten.”

Die oben präsentierten Informationen sollten Aufschluss darüber geben das die offizielle Story vom elften September zur Kategorie märchenhaftes Wunschdenken gehört. Jenes Thema sensibel wie den Holocaust zu behandeln ist gewiss der falsche Ansatz. Von der Norm abweichende Tendenzen unentwegt als Verschwörungstheorie abzutun und den Kopf in den Sand zu stecken führt zu blinder Verdrossenheit. Wenn sie tatsächlich der Auffassung sind das Osama-Bin-Laden in einer afghanischen Höhle den Masterplan ausbrütete jener lediglich 19 Schläfer, ein paar Teppichcutter und Flugsimulatoren bedurfte um die Twin-Towers in Schutt und Asche zu legen und das Pentagon zu attackieren, dann sind sie der Verschwörungstheoretiker, denn jene Hypothesen sind bis dato nicht bewiesen worden, wohingegen es einen Haufen Beweise gibt die dagegen sprechen.

Werbeanzeigen