The Council on Foreign Relations & the U-Bomb PSYOP 5/5 (2)

von https://npr.news.eulu.info

Mit diesem Bericht wird relativ gut beschrieben wie der vornehmlich mit Amerikanern besetzte Think Tank“ – Council on Foreign Relation“ tickt und arbeitet. Von so ziemlich allen ehemaligen US-Präsidenten und anderen Politikern bis hin zu Zeitungsmagnaten, Konzernen, dekorierten Militärs oder Wissenschaftlern, ist alles vertreten was Rang und Namen hat. Auch Einblicke in die Struktur lassen tief blicken. So gibt es zum Beispiel ein eigenes „Psychological Strategy Board“

Zu den Aufsichtsaufgaben des Komitees gehören die Erdölkonservierung auf dem öffentlichen Gelände und die Erhaltung der Radiumversorgung in den Vereinigten Staaten sowie die Trans-Alaska-Ölpipeline. Eine Gruppe namens Council on Foreign Relations kontrolliert seit über 100 Jahren die Erdölindustrie in den USA. Sie haben die amerikanische Öffentlichkeit verraten. Sie haben die ständige Kriegsführung im Nahen Osten gefördert, damit sie die Kontrolle über die Ölversorgung im Nahen Osten übernehmen können. Sie haben die Kernkraft und die Proliferation einer unwilligen Weltbürgerschaft aufgezwungen. Bitte lassen Sie Ihr Komitee eine Kongressuntersuchung dieser Organisation durchführen.

Alaska Commerce ist vom Energiegeschäft abhängig. Haben Sie sich jemals gefragt, warum wir keine freien Energiequellen wie Sonnenenergie, Gezeitenkraft und Windkraft genutzt haben und warum wir nuklear geworden sind? Die folgenden Informationen sollten Sie interessieren, bitte veröffentlichen und an Ihre Ausschussmitglieder weitergeben.

Die Round Table Group in England wird als Royal Institute of International Affairs bezeichnet. Die Runden Tischgruppen sind seit fast allen Kriegen der letzten 100 Jahre verantwortlich. Die Runden Tischgruppen sind für ein nukleares Experiment verantwortlich, das absichtlich fast jeden einzelnen auf der Welt bestrahlt hat. Hast du jemals von der U-Bombe gehört? Ein Professor der Georgetown University namens Carroll Quigley schrieb über die U-Bombe in einem Buch namens Tragedy and Hope. Carroll Quigley war Professor des Council on Foreign Relations Mitglieds Bill Clinton.

Carroll Quigleys Forschung betraf die Rolle der Rhodes-Milner Round Table Groups in Großbritannien von 1891 bis zum Zweiten Weltkrieg. Sein Hauptwerk, Tragedy and Hope (1966), enthält verstreute Hinweise auf seine zwanzigjährige Forschung auf diesem Gebiet, aber seine detaillierte Geschichte des Runden Tisches wurde 1949 geschrieben. Quigley vermied Kritik, weil seine Arbeit Teil eines begrenzten Treffpunkts war, der zum Schutz der Menschen diente, über die er schrieb. Quigley war ein Insider des Council on Foreign Relations, der wahrscheinlich für die CIA arbeitete und gleichzeitig als Universitätsprofessor arbeitete, so dass seine Kritik an den Gruppen, die er studierte, gedämpft ist. Er absolvierte seine Bachelor- und Masterarbeit in Harvard, wo er 1938 promovierte. Später lehrte er in Princeton und Harvard, bevor er sich 1941 an der konservativen School of Foreign Service in Georgetown niederließ, wo er für den Rest seiner Karriere blieb. Er war Berater für die Brookings Institution, das Verteidigungsministerium, das Außenministerium und die Marine und lehrte westliche Zivilisation und Geschichte. 1962 wurde auf dem Campus von Georgetown das Center for Strategic and International Studies gegründet, wo es enge Beziehungen zur School of Foreign Service unterhielt. Die CSIS umfasste eine Reihe von Mitarbeitern, die über hochrangige CIA-Verbindungen verfügten. Quigley bewegte sich in diesen Kreisen bis zu seinem Tod 1977. Laut Quigley:

Ich kenne die Funktionsweise dieses Netzwerks[der Runden Tischgruppen], weil ich es zwanzig Jahre lang studiert habe und in den frühen 1960er Jahren zwei Jahre lang die Erlaubnis hatte, seine Papiere und Geheimakten zu überprüfen. Ich habe keine Abneigung gegen sie oder die meisten ihrer Ziele und war ihr und vielen ihrer Instrumente während eines Großteils meines Lebens nahe. Ich habe sowohl in der Vergangenheit als auch in jüngster Zeit gegen einige seiner Politiken Einspruch erhoben, aber im Allgemeinen besteht meine Hauptmeinung darin, dass er unbekannt bleiben möchte, und ich glaube, dass seine Rolle in der Geschichte wichtig genug ist, um bekannt zu sein“.

Quigley gibt einen Überblick über die Geschichte der Round Table Group. Quigley erzählt uns, dass die amerikanischen und britischen Kollegen der Round Table Group für die massive Bewegung zur Kollektivierung der Macht auf der sozial-kommunistischen Linken in den letzten fünfzig bis fünfundsiebzig Jahren verantwortlich waren. Quigley schafft die Wahrnehmung, dass die Round Table Group eine liberal-linke Organisation ist. Das ist nicht wahr. Die Gruppe besteht aus Mitgliedern, die in jeden Teil des politischen Spektrums passen könnten. Quigleys Buch sollte an so genannte rechtsradikale Organisationen in Amerika gerichtet sein. Präsident William Jefferson Clinton, war beeindruckt von dem, was sein Professor an der Georgetown University zu sagen hatte.

Auffällig fehlt in Quigleys Geschichte die Rolle des Council on Foreign Relations bei zahlreichen historischen Ereignissen, darunter:

1. Die Rolle, die die Mitglieder des Council on Foreign Relations bei der Schaffung der ersten Nachrichtenagentur in der amerikanischen Geschichte gespielt haben – The Inquiry. 2. Die Geschichte der Council on Foreign Relations War and Peace Studies Group und wie sie dazu führte, dass der Rat die Kontrolle über das Außenministerium der Vereinigten Staaten übernahm. 3. Wie der Council on Foreign Relations den Psychological Strategy Board, auch bekannt als Operations Coordinating Board, auch bekannt als Special Group, ins Leben rief und welche Rolle diese Gruppe bei der Koordination massiver internationaler PSYOPS von der Truman-Administration am 4. Dezember spielte. Wie die Mitglieder des Council on Foreign Relations, George Kennan und Walter Lippmann, an einer PSYOP arbeiteten, die den Marshall-Plan dazu zwingen würde, die Amerikaner abzulehnen 5. Die wichtige Rolle, die die Mitglieder des Council on Foreign Relations und des Royal Institute of International Affairs bei der Gründung der Vereinten Nationen in Dumbarton Oaks gespielt haben. Quigleys Buch ist ein limitierter Treffpunkt.

Oppenheimer war der Vater der Atombombe. Oppenheimer hatte sich gegen die Gefahren der Kernenergie ausgesprochen. Der Widerruf der Freigabe von Oppenheimer schadete seiner Glaubwürdigkeit als Nuklearexperte und raubte Amerika eine alternative Sichtweise auf die Gefahren der nuklearen Proliferation. Die Eisenhower-Administration holte sich ihren Rat von Dr. Edward Teller, einem falkenhaften Champion der Atomkraft. Während die Arbeiten zur Entwicklung der Spaltbombe voranschritten, war Teller von der Idee einer Fusionsbombe besessen. Oppenheimer erhielt spezielle Sicherheitsfreigaben für Teller, um an der Fusion-Studie in Berkeley, Kalifornien (1942) und Los Alamos (1943) zu arbeiten. Teller arbeitete an der H-Bombe an beiden Stellen. Fermi schlug vor, dass die Arbeit voreilig sei, da keine H-Bombe möglich sei, bis es eine Atombombe gäbe, um sie zu entzünden. Nach dem Krieg beruhigten sich die Labors der Atomenergiekommission. Die meisten Wissenschaftler begannen, zu ihrer Friedenszeit in Lehre und Forschung zurückzukehren. Teller hatte sich seit 1942 für die H-Bombe eingesetzt und wollte nicht, dass das Waffenentwicklungsprogramm eingestellt wurde. Die Luftwaffe schloss sich Teller an und bestand auf der Entwicklung der H-Bombe. Sympathisanten und Verbündete der Luftwaffe und Teller begannen, die Loyalität derjenigen in Frage zu stellen, die sich der Entwicklung der H-Bombe widersetzten. Ein führender Gegner war Oppenheimer. Im Oktober 1949 wurde die Frage der Fortführung der Entwicklung der Atombombe dem Allgemeinen Beratenden Ausschuss (GAC) vorgelegt. Oppenheimer, Conant, Fermi, Dubridge, Rabbi und die drei Geschäftsleute im Ausschuss stimmten einstimmig gegen ein Crash-Programm für die H-Bombe. Glenn Seaborg, war abwesend und enthielt sich der Stimme. Teller und seine Verbündeten agitierten weiter für ein Crash-Programm für die H-Bombe. Teller erhielt starke Unterstützung von Senator Brian McMahon und William Liscum Bordon Mitgliedern des gemeinsamen Kongressausschusses. Am 31. Januar 1950 erteilte Truman einen Befehl für einen Bombenabbruch. Der Aufwand erforderte den Bau neuer Kernreaktoren.[1]

In Tragedy and Hope berichtet Quigley, dass in der Zeit von Oktober 1949 bis zur Erprobung der H-Bombe im November 1952 „der wahre Ablauf der Ereignisse unter einer riesigen Welle falscher Propaganda verborgen wurde, die zu zeigen versuchte, dass Tellers Entwicklung der H-Bombe aufgehalten wurde, weil die Truman-Administration tief in die Kommunisten und Mitreisenden eingedrungen war. Diese Propaganda stammte aus neoisolierenden, republikanischen und Luftwaffenquellen, die ein stillschweigendes Bündnis bildeten, um die demokratischen Regierungen von 1933-1952 „Zwanzig Jahre Verrat“, wie sie es nannten, zu diskreditieren. Die Chronologie ist hier von einiger Bedeutung. Klaus Fuchs gestand am 27. Januar die Atomspionage in England; Präsident Truman ordnete vier Tage später die Arbeiten an der H-Bombe an; und McCarthy machte neun Tage später seine ersten Anschuldigungen in Wheeling.“[2]

The H-bomb tested in November of 1952 was not developed along the lines followed by Teller in 1946-1951. The order to make the H-Bomb was easier to issue than to carry out. No one knew how to make an H-Bomb – including Ed Teller. In February of 1951 a brilliant young Polish mathematician, Stanislaw Ulam made a suggestion to Teller — that suggestion lead to a successful way of making an H-Bomb. On June 19-20th the General Advisory Committee held a meeting at the Institute for Advanced Study at Princeton(IASP). Teller was the keynote speaker. Teller presented Ulam’s idea, as an idea developed by himself and his assistant Frederic de Hoffman. Everyone present realized that the problem was solved. Briefly, the idea was to merge two separate operations of making tritium out of lithium and fusing the tritium with duterium into a single operation as a bomb. On November 2, 1952 a blast equal to about 10 million tons of TNT, with a 3.5 mile wide fireball, destroyed the small islet on which it occurred. A hole 175 feet deep and a mile wide was left in the Lagoon. Heat from the explosion could be felt 30 miles away. The first H-Bomb weighed 65 tons and filled box 25’x25’x25′.[3]

Am 1. März 1954 wurde eine H-Bombe am Bikini getestet. Atome bestehen aus Protonen-Elektronen und Neutronen. Die Protonen und Neutronen befinden sich im Kern eines Atoms. Die Elektronen bewegen sich in Umlaufbahnen um den Kern. Protonen haben eine positive Ladung und wiegen 1 Atommasseeinheit. Neutronen sind neutral und wiegen 1 Atommasseeinheit. Elektronen haben eine negative Ladung und wiegen 0 Atommasseneinheiten. Jedes einzelne Element enthält eine unterschiedliche Anzahl von Protonen. Jedes einzelne Element hat eine Ordnungszahl, die gleich der Anzahl der Protonen in seinem Kern ist. Die Atommasse eines Atoms ist gleich der Anzahl der Protonen plus der Anzahl der Neutronen. Das kleinste Atom ist Wasserstoff. Wasserstoffatome haben nur ein Proton in ihrem Kern. Die Energie aus einer H-Bombe kommt von der Verschmelzung zweier Wasserstoffatome zu einem neuen Element mit der Ordnungszahl 2 – Helium (2 Protonen). Eine Atombombenkraft entsteht, wenn Atome mit einer großen Anzahl von Protonen und Neutronen in ihrem Kern, wie beispielsweise Uran-239 (92 Protonen und 147 Neutronen), auseinander gebrochen werden.

Die H-Bombenexplosion am Bikini war ein schreckliches Gerät, das 18 Millionen Tonnen TNT entspricht. Die todesvernichtende radioaktive Kontamination erstreckte sich über 8.000 Quadratmeilen des Pazifiks und die schädliche Strahlung über einen Großteil der Welt. Eine riesige Menge eines tödlichen radioaktiven Isotops namens Strontium-90 wurde freigesetzt. Strontium-90 wird, wie Kalzium, leicht in menschliche Knochen aufgenommen und ist krebserregend. Das tödlich radioaktive Strontium-90 (38 Protonen 52 Neutronen) war nicht das Ergebnis der Fusion von Wasserstoffatomen – es war das Ergebnis einer Atombombenexplosion. Eine Wasserstoffbombe erfordert eine kleine Explosion der Atombombe, um genügend Energie für den Start der Wasserstoff-Fusionsreaktion bereitzustellen. Einmal gestartet, nutzt die Reaktion ihre eigene Energie, um fortzufahren. Die Bikini H-Bombe Explosion war keine einfache H-Bombe Explosion. Es war eine H-Bombenexplosion, kombiniert mit einer zweiten großen und schmutzigen H-Bombenexplosion. Der massive tödliche radioaktive Niederschlag wurde durch die Explosion der zweiten Atombombe verursacht. Die H-Bombenexplosion am Bikini schickte eine Erklärung an unseren „Feind“ die Russen, dass Amerika von der Explosionskriegsführung zur radioaktiven Kriegsführung übergegangen sei. Wissenschaftler nannten diese Art von „Spaltfusionsfusionsbombe“ eine U-Bombe.[4]

Lewis L. Strauss, der neue Leiter der Atomenergiekommission, wusste, dass die Bombe, die am Bikini explodierte, wirklich eine U-Bombe war („Fission-Fusion-Spaltung“). Strauss verheimlichte der Atomenergiekommission die wahre Natur der Bombe. Die Atomenergiekommission kündigte die unmenschlichste Waffe der Welt als H-Bomben-Test an. Um die öffentliche Meinung darauf vorzubereiten, die Verwendung der U-Bombe zu akzeptieren, unterstützte Strauss eine Studie über radioaktive Niederschläge. Die Studie hieß Project Sunshine. Quigley schreibt: „Durch selektive Freigabe einiger Beweise und strenge Geheimhaltung anderer Informationen versuchte die Strauss-Gruppe in der öffentlichen Meinung festzustellen, dass es auch im gesamten Atomkrieg keine wirkliche Gefahr für irgendjemanden durch nukleare Auswirkungen gab“.[5]

Weder amerikanische noch russische Atomwissenschaftler glaubten, dass Bikini eine einfache H-Bombenexplosion sei. Ein gut fokussierter psycho-politischer PSYOP half, viele Menschen davon zu überzeugen, dass diese Fehlinformationen wahr sind. Einer der bekanntesten wissenschaftlichen Journalisten Amerikas, William L. Laurence, half bei der Verbreitung dieser falschen Informationen durch eine Reihe von Geschichten und ein Buch. Laurence war wissenschaftliche Redakteurin des Council on Foreign Relations controlled New York Times. Quigley schreibt: „Laurence’s Geschichten wurden von der normalen, gut informierten Öffentlichkeit (wenn auch nicht von Wissenschaftlern) als wahr akzeptiert. Laurence, der einzige Zeitungsreporter, der den Test in Alamagordo oder die nukleare Explosion in Japan sehen durfte, schrieb 1950 ein Buch über die H-Bombe, die er The Hell Bomb nannte.

Es war voller irreführender Ideen, die zu diesem Zeitpunkt verzeihlich waren, aber in den folgenden Jahren, als das Buch weiter gelesen wurde, völlig falsch. Sie erklärte, dass die H-Bombe durch die direkte Fusion von Duterium und Tritium explodiert würde, eine Methode, die sie Teller zuschrieb. Jahre später, in der New York Times, fusion-fission-fusion (F-F-F-Bombe), war aber einfach eine fission-fusion H-Bombe und keine U-Bombe. Diese Version stammt anscheinend von Strauss, der bestritt, dass „Bravo“ eine U-Bombe sei, und den überraschend großen schädlichen Niederschlag als Folge der Bestrahlung des Korallenriffs, auf dem die Bombe explodierte, erklärte.

Diese Geschichte verfestigte sich in der Öffentlichkeit, dass Teller der „Vater der H-Bombe“ war, dass er während der Truman-Administration von sowjetischen Sympathisanten an der Verletzung der amerikanischen Sicherheit durch sowjetische Sympathisanten zurückgehalten worden war und dass es eine gewisse Verzerrung für die Verurteilung von Oppenheimer durch die AEC als Sicherheitsrisiko im Juni 1954 gab. Dahinter stand die Luftwaffe, die mit Teller, Laurence und Strauss verbündet war und sich sehr gegen Oppenheimer stellte. Diese Opposition entstand durch Oppenheimers Arbeit für die Diversifizierung der Waffen (die von der Luftwaffe als verräterische Ablenkung von Geld und Kernmaterial von ihr zu den anderen Diensten angesehen wurde) und für seine Bemühungen, kleinere Atomsprengköpfe zu bekommen…. Es sei darauf hingewiesen, dass Teller sehr wenig mit der tatsächlichen Herstellung der erfolgreichen thermonuklearen Bombe zu tun hatte.“ Auffällig abwesend von Quigleys Konto ist die Erwähnung, dass es der Vorstand des Council on Foreign Relations Mitglieds Gordon Gray war, der die Freigabe von Oppenheimer gezogen hat.

Auffällig abwesend von Quigleys Darstellung ist die Erwähnung, dass Oppenheimers Rechtsberater 1954 das Mitglied des Council on Foreign Relations John W. Davis war. Davis war Gründungsmitglied des Council on Foreign Relations mit engen Verbindungen zum Royal Institute of International Affairs. 1918 ernannte Woodrow Wilson Davis zum Botschafter am Court of Saint James in London. Davis war Leiter der renommierten Anwaltskanzlei Davis Polk and Wardwell. Davis war ein gemäßigter Rassist. 1954 war Davis an einem Fall namens Brown v. Board of Education im Bundesstaat South Carolina beteiligt. Der Fall betraf die Verfassungsmäßigkeit von getrennten Schulen. Davis argumentierte gebührenfrei für den Staat South Carolina, dass Segregation nicht verfassungswidrig sei. Das einstimmige Urteil des Gerichtshofs lautete, dass die Segregation verfassungswidrig sei und Davis seine kritischste und schmerzhafteste Niederlage erleiden müsse. Davis‘ wahre Berühmtheit war seine Tätigkeit als Berufungsanwalt. Davis argumentierte 141 Fälle vor dem Obersten Gerichtshof, mehr Fälle als jeder seiner Zeitgenossen. 1954 erlitt Davis eine weitere Niederlage, Oppenheimer verlor seine Freigabe. Könnten Anwälte, die mit den vom Council on Foreign Relations kontrollierten Anwaltskanzleien in Verbindung stehen, beide Seiten eines Themas vertreten und zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der Fall so abläuft, wie es der Rat wünscht?[6]

Als CFR-Mitglied Bill Clinton seine Dankesrede auf dem Demokratischen Kongress am 16. Juli 1992 hielt, enthielt sie keine Überraschungen und wurde auch nicht erwartet. Es gab die üblichen Wohlfühlplattitüden: Er wollte mit uns „über meine Hoffnung auf die Zukunft, meinen Glauben an das amerikanische Volk und meine Vision von einem Land, das wir bauen können“ sprechen……. Bei dieser Wahl geht es darum, die Macht wieder in Ihre Hände zu legen und die Regierung wieder auf Ihre Seite zu stellen……. Es ist Zeit, Amerika zu heilen.“ Jeder Sprachschreiber hätte die Boilerplatte aus den Akten ziehen und etwas Ähnliches zusammenfügen können.

Gegen Ende der Rede erwähnte Clinton, dass „ich als Teenager die Einladung von John Kennedy zur Staatsbürgerschaft gehört habe. Und dann, als Student in Georgetown, hörte ich diesen Anruf, der von einem Professor namens Carroll Quigley geklärt wurde, der uns sagte, dass Amerika das größte Land in der Geschichte der Welt sei, weil unser Volk immer an zwei Dinge geglaubt hat: dass morgen besser sein kann als heute und dass jeder von uns eine persönliche, moralische Verantwortung dafür hat.“

Dies war nicht das erste Mal, dass Clinton dem Andenken an seinen Professor in Georgetown Tribut zollte. Ein paar Tage zuvor, eine Geschichte über Clintons Hintergrund erwähnt, dass er nie vergessen hatte Quigley’s letzten Vortrag. „Im Laufe seiner Karriere hat er[diesen Vortrag] in Reden als rhetorische Grundlage für seine politische Philosophie hervorgerufen“, so die Washington Post, die ein weiteres Clinton-Zitat anbot, das Quigleys Perspektive und Einfluss lobte. Ein freundlicher alter Professor, der von einem beeindruckenden, idealistischen Studenten als Mentor geschätzt wird? So wurde es von fast allen interpretiert, die es hörten, zumal Quigleys Name nicht gerade ein bekanntes Wort war.

Aber in einigen seltenen Kreisen unter den Verschwörungstheoretikern war Clintons Bezug auf Quigley überraschend. Nun da Clinton einen Fuß im Weißen Haus hatte, ließ die konservative Washington Times bald einen Punkt laufen, der versuchte, Angelegenheiten oben zu löschen. Professor Quigley hat sich laut Times auf die Geschichte einer geheimen Gruppe von Elite-Angloamerikanern spezialisiert, die in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts einen entscheidenden Einfluss auf das Weltgeschehen hatten. Quigley, mit anderen Worten, war ein Verschwörungstheoretiker – aber einer, der einen makellosen Stammbaum hatte. Quigley kam heraus und stellte den östlichen Stellenplan für die Weltregierung vor.

Clintons Anhänger stellen ihn als Intellektuellen dar, als jemanden, dessen Helden nach feierlichen Idealen handeln. Wenn ja, las Clinton vermutlich Tragödie und Hoffnung, Quigleys bekanntestes Buch, das erschien, während Clinton in Georgetown war. Auf jeden Fall ist Quigleys Arbeit es wert, zusammen mit Clintons früher Karriere nach möglichen Hinweisen auf Clintons Gedanken zu suchen.

Das Lesen von Quigley kann Sie zu einem Studenten hochrangiger Verschwörungen machen, was genau das ist, was viele Mitglieder des Council on Foreign Relations um Clinton und anderswo sagen, dass Sie es nicht sein sollten. Fast alle der 3.000 Mitglieder des Council on Foreign Relations (CFR) werden eine der Verschwörungstheorien, die nach allen Umfragen von großen Mehrheiten durchschnittlicher Menschen ernst genommen werden, zu Protokoll nehmen. CFR-Mitglied Daniel Schorr wird Ihnen immer wieder sagen, dass Oswald eine einsame Nuss war, und CFR-Mitglied Steven Emerson wird Artikel schreiben, nachdem er Artikel über Pan Am 103 und October Surprise Theorien veröffentlicht hat. Es ist nicht so, dass Menschen in hohen Positionen es besser wissen, es ist einfach so, dass sie mehr zu schützen haben und es sich nicht leisten können, offen zu sein. Wie viele Menschen in England sind mit dem Royal Institute of International Affairs vertraut?

Sie wurden das Schreiben an Präsident Clinton kopiert, weil es sich um den Rat für Außenbeziehungen handelt, der Mord gesetzlich vorschreibt, damit sie davon profitieren können. Eine Möglichkeit, diese Gruppe zu stoppen, besteht darin, sie und ihre Techniken den Menschen, die sie manipulieren, auszusetzen.

Ich kopierte den Brief an drei Gruppen – Menschen des Glaubens, Pro-Lebensgruppen und Zeitungspersonal. Ich habe Glaubensleute kopiert, weil der Rat für Außenbeziehungen darauf aus ist, unsere Familien, unsere Nation und unseren Glauben zu zerstören. Ich habe Zeitungspersonal kopiert, weil Geschichten über den Rat für Außenbeziehungen unterdrückt werden. Ich habe Pro-Lebensgruppen kopiert, weil der Abtreibungsrat für Außenbeziehungen die Stimmen im Haus und im Senat festlegt. Mitglieder des Runden Tisches in England arbeiten auf beiden Seiten der Insel, um die Abstimmungen im Parlament festzulegen.

Nicht viele Menschen haben von dieser Gruppe gehört oder wissen, wie sie arbeiten. Dies ist kein Zufall, die Gruppe hat sich bewusst zurückhaltend verhalten. Der Council on Foreign Relations ist ein Zweig einer internationalen Gruppe von Mitverschwörern, der sogenannten Round Table Group. Diese Gruppe kontrolliert seit über 100 Jahren die öffentliche Meinung auf der ganzen Welt. Weitere Niederlassungen sind das britische Royal Institute of International Affairs, das Canadian Institute of International Affairs, das New Zealand Institute of International Affairs, das Australian Institute of International Affairs, das South African Institute of International Affairs, das Indian Institute of International Affairs, das Netherlands Institute of International Affairs, das Japanese Institute of Pacific Relations, das Chinese Institute of Pacific Relations und das Russian Institute of Pacific Relations.

Die Mitglieder des Council on Foreign Relations kontrollieren sowohl die Regierungsbehörde als auch die Nachrichtenquellen der „Privatwirtschaft“. Mitglieder der Round Table Group in verschiedenen Nationen kontrollieren die Nachrichtenquellen in ihren Ländern. Die Propagandamaschine des Council on Foreign Relations manipuliert die amerikanischen Bürger, um das besondere Klima der Meinung zu akzeptieren, das die Roundtable-Gruppen in der Welt anstreben. Die Mitglieder des Council on Foreign Relations, die in einem Ad-hoc-Ausschuss namens „Special Group“ arbeiten und über eine riesige verdeckte Infrastruktur namens „Secret Team“ verfügen, formulieren diese Stellungnahme in den Vereinigten Staaten. Die Niederlassung der Vereinigten Staaten, der Council on Foreign Relations, hat methodisch das Außenministerium, die Federal Reserve und die Central Intelligence Agency übernommen.

Die Menschen aller Nationen werden gezielt angesprochen und kontrolliert. Mitglieder des Council on Foreign Relations im Außenministerium, im National Security Council, in der Central Intelligence Agency und im Verteidigungsministerium kontrollieren weiterhin das Leben des amerikanischen Volkes durch gut geplante psychopolitische Operationen. Diese psychologischen Operationen berauben amerikanische Bürger der Gegenwart, indem sie falsche Realitätswelten schaffen. Diese falschen Realitätswelten werden geschaffen, um die amerikanische Öffentlichkeit dazu zu bringen, nicht in ihrem eigenen Interesse zu handeln, sondern im besten Interesse einer Gruppe subtiler Faschisten, die beabsichtigen, eine Weltordnung unter ihrer Kontrolle zu bringen.

Hast du jemals etwas bemerkt, das in irgendeinem Buch in der Bibliothek fehlt? Viele Geschichtsbücher werden von Mitgliedern des Council on Foreign Relations geschrieben. Sie sprechen von zahlreichen Vertuschungen und verdeckten Operationen. Viele der in den Büchern genannten Personen sind Mitglieder des Council on Foreign Relations. Auffällig fehlt in der History die Verbindung der Charakterverhältnisse zum CFR.

Zum Beispiel schrieb CFR-Mitglied David Halberstam ein Buch mit dem Titel The Next Century. Darin analysiert Halberstam Japans Aufstieg von einer vom Krieg zerstörten Nation zu einer überragenden Wirtschaftsmacht. Die meisten der Männer, über die Halberstam spricht, sind Mitglieder des Council on Foreign Relations. Halberstam ist CFR-Mitglied. Er ist auch ein Pulitzer Prize Gewinner der NY Times Reporter. Halberstam kämpfte nicht in Vietnam, er diente seine Zeit im Krieg und verdiente sich seinen Ruf als Reporter. Ich hatte immer den Eindruck, dass Reporter die Wahrheit sagten. Ich habe gelernt, dass ich getäuscht wurde. Es scheint, dass die bedeutendsten Reporter die Wahrheit zurückhalten und die Geschichte revidieren. War es einer der Gründe, warum der Vietnamkrieg stattfand und so lange andauerte, weil das amerikanische Volk von Reportern angelogen wurde, die über den Krieg berichteten?

Andere Mitglieder des Council on Foreign Relations, die sich derselben Taktik der Täuschung schuldig gemacht haben, sind unter anderem: Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Robin Winks, Richard E. Neustadt, Ernest R. May, Walter Lippmann, George Kennan und John Kenneth Galbraith. Haben die Mitglieder des Council on Foreign Relations, George Kennan, Walter Lippmann und Arthur Krock, an einer psychopolitischen Operation teilgenommen, um die amerikanische Öffentlichkeit zur Annahme des Marshall-Plans zu bewegen?

Eine Möglichkeit, wie sie dies tun, ist die Gesetzgebung unmoralischer Handlungen. Eine psychologische Kriegsführungstechnik, die verwendet wird, um einen Feind zu demoralisieren, ist es, den Glauben des Feindes anzugreifen. Gibt es einen besseren Weg, den Glauben eines Volkes anzugreifen, als ihn über die Ethik und Moral zu verwirren, die diesen Glauben leiten? Wenn Mord legalisiert wird, ist es dann keine Sünde mehr, Mord zu begehen?

Der American Round Table Zweig, der Council on Foreign Relations, hat etwa 3000 Mitglieder. Die folgenden 121 sind eine teilweise Auflistung von CFR-Mitgliedern in den Medien. Es gibt weniger als 10 Frauen auf der Liste. Das ist kein Zufall. Der Rat für Außenbeziehungen ist sexistisch und rassistisch.

Es war einmal in Deutschland eine Gruppe, die die zusammengetriebenen Bürger der Nazis anrief und sie ermordete. Andere deutsche Bürger waren so verängstigt von den Nazis, dass sie vorgaben, nicht zu sehen, was mit ihren Nachbarn geschah. Ist die Presse in Ihrem Land so verängstigt von der Round Table Group, dass Ihre Journalisten und Fotojournalisten zu einer Gruppe von „Nicht-Sehern“ geworden sind? Oder sind Ihre Journalisten und Fotojournalisten „Nicht-Sehern“, weil sie mehr Geld damit verdienen können, unehrlich zu sein, als sie es mit Ehrlichkeit können?

The Council on Foreign Relations & the U-Bomb PSYOP PDF Download 5 Downloads

Quellen:

[1] Quigley, Carroll, The World Since 1939: A History, Collier Books, New York, Collier Macmillan Ltd., London, Originally published as Part II Tragedy and Hope, pg 302-304

[2] Quigley, Carroll, The World Since 1939: A History, Collier Books, New York, Collier Macmillan Ltd., London, Originally published as Part II Tragedy and Hope, pg 303

[3] Quigley, Carroll, The World Since 1939: A History, Collier Books, New York, Collier Macmillan Ltd., London, Originally published as Part II Tragedy and Hope, pg 303-306

[4] Quigley, Carroll, The World Since 1939: A History, Collier Books, New York, Collier Macmillan Ltd., London, Originally published as Part II Tragedy and Hope, pg 305

[5] Quigley, Carroll, The World Since 1939: A History, Collier Books, New York, Collier Macmillan Ltd., London, Originally published as Part II Tragedy and Hope, pg 305,308

[6] Dictionary of American Biography, Supplement Five, 1951-55, Charles Scribner’s Sons, New York, 1981, pg. 155-56

Quelle: Round Table

https://npr.news.eulu.info/2019/09/10/the-council-on-foreign-relations-the-u-bomb-psyop/

Werbeanzeigen