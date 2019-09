Die Menschen erschaffen ihre eigenen Narrative

von Michael Krieger – https://www.theblogcat.de

Bevor wir zerpflücken, was hier vor sich geht, will ich auf das total Offensichtliche hinweisen, nämlich dass Politiker, Experten, Massenmedien und das US-Militär sich einen Scheiß um den gesellschaftlichen Schaden von Fake News oder Verschwörungstheorien kümmern. Wir wissen das aufgrund der Art, wie die Medien die Regierungslügen zum Irakkrieg verteidigt haben, und wie viele der größten Befürworter dieses offensichtlichen Kriegsverbrechens in den Jahren danach spektakulär lukrative Karrieren gemacht haben.

Die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) will maßgeschneiderte Software, die Fälschungen aufdecken kann, die in mehr als 500.000 Geschichten, Fotos, Video- und Audioclips versteckt sind. Bei Erfolg kann man das System nach vierjährigen Tests erweitern, um böswillige Absichten zu erkennen und zu verhindern, dass virale Fake News die Gesellschaft polarisieren.

Irgendwann zwischen der Verhaftung von Jeffrey Epstein und seinem extrem verdächtigen Tod in einem Gefängnis des Justizministeriums erfuhr die Öffentlichkeit von einem FBI-Bulletin, das von der Außenstelle in Phoenix herausgegeben wurde, das ersten Mal erwähnt, dass Verschwörungstheorien eine inländische terroristische Bedrohung darstellen. Und letzte Woche folgte ein Artikel in Bloomberg, der ein neues Projekt des US-Militärs (DARPA) diskutiert, um Fake News und Desinformation zu identifizieren.

@LibertyBlitz: Die schlimmsten Verbrechen sind jene, die Millionen Menschen betreffen, aber nie ordentlich verfolgt werden, weil es die Milliardäre und die Regierungen sind, die diese Verbrechen begehen.

Obiger Tweet fasst zusammen, was wirklich vor sich geht. Es ist eine beweisbare Tatsache, dass der Schaden, den irgendeine verrückte Person anrichtet, weil sie auf aktuelle „Fake News“ reagiert, nicht zu vergleichen ist mit der Zerstörung und Kriminalität, wie sie von Oligarchen wie Jeffrey Epstein oder Regierungen angerichtet werden, die ganze Länder zerstören und Millionen ermorden, ohne mit der Wimper zu zucken. Es sind die extrem Reichen und Mächtigen, die aufgrund ihres sozialen Status und Einflusses in der Lage sind, den größten Schaden anzurichten. Darüber lässt sich nicht streiten, aber das US-Militär und die Medien scheinen an solchen Dingen nicht sonderlich interessiert zu sein. Was sie wirklich nachts wachhält ist die Erkenntnis, dass die ohnmächtigen Massen plötzlich miteinander reden, über Grenzen hinweg, und zu ihren eigenen Schlussfolgerungen darüber kommen, wie die Welt funktioniert. Eigentlich solltet ihr das denken was man euch sagt, und nicht selber denken.

Das ist es, worüber die Machtstruktur echt besorgt ist. Sie machen sich in die Hosen, weil jetzt Milliarden von Menschen in direkter, unmittelbarer Kommunikation miteinander stehen und unabhängig über das Weltgeschehen nachdenken. Das Überschnappen der Massenmedien wegen der Wahl von Donald Trump wurzelte nie in den Bedenken über diesen Mann und seine spezifische Politik. Was sie jedoch wirklich besorgt hat, war, dass seine Wahl bewiesen hat, dass sie (die MSM) nicht mehr benötigt werden. Ausreichend viele Menschen haben ganz einfach die Anweisungen der Medien ignoriert, ihren Müll zu schlucken und Hillary Clinton zu wählen. Diese Zurückweisung und der Kontrollverlust waren für die Persönlichkeiten und die Bosse der US-Medien vernichtend und erschreckend.

An diesem Punkt ist die Feststellung wichtig, dass das, was geschieht, genau das ist, was zu erwarten ist, wenn die Hälfte der Menschheit online geht und sich inmitten einer von Oligarchen befeuerten Epidemie aus Gangstertum, die sich als demokratische Regierung tarnt, zu unterhalten beginnt. Das Erscheinen des Internets hat die Bedingungen für eine grenzüberschreitende, nahezu simultane Mensch zu Mensch-Unterhaltung geschaffen, zum ersten Mal in der Geschichte.

Wir sind noch in den sehr frühen Stufen der Entdeckung, um zu wissen, was es bedeutet, in so einer Welt zu leben. Aber was man erwartet hat, das ist genau das, was wir erleben. Wir sehen unzählige Ströme verschiedener Narrative, die daherkommen und erklären wollen, was um uns herum geschieht und wie Macht wirklich funktioniert. Die Menschen akzeptieren nicht länger jene Narrative, die man uns über die Kanäle der Massenmedien in die Köpfe hämmern will und reden stattdessen direkt miteinander und erzeugen ihre eigenen Narrative. Und genau so sollte es sein.

Und genau in diesem zunehmend gestörten Umfeld kommt die Epstein-Affäre, die ich für einen weiteren großen Wendepunkt im zunehmenden und gerechtfertigten Zynismus der Öffentlichkeit gegenüber dem Establishment halte. Während die Massenmedien die immer groteskere offizielle Story mit Stumpf und Stiel schlucken, glaubt das die Öffentlichkeit gemäß jüngster Umfragen nicht mehr. Laut der jüngsten Umfrage vom Emerson College denken mehr Menschen, dass er eher ermordet wurde als dass er Selbstmord begangen habe.