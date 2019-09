EU finanziert jetzt das israelische Kriegsministerium

von David Cronin – https://electronicintifada.net

Übersetzung LZ

Vor zwei Jahren hörte man Benjamin Netanyahu sich beschweren, dass die Europäische Union „verrückt“ sei, weil sie ihre Beziehungen zu Israel mit „politischen Bedingungen“ versehen habe. Nach dem Maßstab des Premierministers sind die Dinge seither weniger „verrückt“ geworden: Die EU hat die finanzielle Unterstützung, die sie israelischen Regierungsstellen gewährt, die direkt für die Unterdrückung der Palästinenser verantwortlich sind, leise erweitert.

Das israelische Verteidigungsministerium hat gerade erst begonnen, zum ersten Mal Bargeld von der Europäischen Union zu beziehen.

Sie gehört zu den Nutznießern eines neuen 9-Millionen-Dollar-Forschungsprogramms über den Einsatz von Drohnen bei Katastrophen. Das als Respondrone bekannte System wird im Rahmen des EU-Wissenschaftsprogramms Horizon 2020 finanziert.

Die „politischen Bedingungen“, über die Netanyahu sich beschwerte, sind die Achtung der grundlegenden Menschenrechte. Mit der Bereitstellung von Geld für das israelische Verteidigungsministerium hilft die EU einem großen Menschenrechtsverletzer.

Wenn die englische Sprache korrekt verwendet würde, würde das Verteidigungsministerium das Ministerium für Kriegsverbrechen und Besetzung heißen.

Sie hat die Aufgabe, die israelische Armee zu stärken. Mit anderen Worten, das Ministerium ist bestrebt, eine extrem aggressive Armee noch tödlicher zu machen.

Die israelische Armee begnügt sich nicht damit, das Westjordanland und den Gazastreifen zu besetzen, sondern bombardiert seit Beginn dieses Jahrtausends den Libanon, Syrien, den Irak und den Sudan – als die EU angeblich begann, diese „verrückten“ Bedingungen anzuwenden. Israel hat auch türkische humanitäre Aktivisten in internationalen Gewässern getötet.

Die Subventionierung des Ministeriums, das diese Armee überwacht, kommt der Genehmigung ihrer Verbrechen gleich.

Das Respondrone-Projekt startete im Mai. Im folgenden Monat hielt die Botschaft der EU in Tel Aviv eine Zeremonie ab, um zu feiern, daß die israelischen Forscher mehr als 820 Millionen Dollar aus dem Horizont 2020 erhalten haben.

Seltsamerweise wird in dem auf der Website der Botschaft veröffentlichten Material für die Veranstaltung nicht erwähnt, dass die EU nun das israelische Verteidigungsministerium finanziert.

Zurückhaltend

Ähnlich zurückhaltend waren die Vertreter der EU mit der Unterstützung, die sie dem israelischen Ministerium für „öffentliche Sicherheit“ anbieten.

Dieses Ministerium berät die israelische Polizei und den Gefängnisdienst. In den letzten Wochen hat die israelische Polizei täglich Überfälle auf das Dorf Issawiyeh im Westjordanland durchgeführt, sich am Abriss palästinensischer Gebäude in Ostjerusalem beteiligt und eine Familie, die in der Nähe der Jerusalemer Altstadt lebt, vertrieben, damit ihr Zuhause an jüdische Siedler übergeben werden kann.

Der Gefängnisdienst unterhält Einrichtungen, in denen Folterungen üblich sind.

Nassar Taqatqa ist der jüngste palästinensische Gefangene, der in einer solchen Einrichtung gestorben ist. Es ist unmöglich zu untersuchen, wie er gestorben ist, da die israelischen Behörden seinen Körper zurückhalten.

Wenn sie es wünschte, könnte die EU Druck auf Israel ausüben, damit es die so dringend erforderliche Untersuchung nicht mehr blockiert. Das israelische Ministerium für öffentliche Sicherheit soll ab dem nächsten Monat an einem von der EU finanzierten Projekt im Wert von fast 8 Millionen Dollar teilnehmen.

Das Projekt mit dem Namen Roxanne wird untersuchen, wie der technologische Fortschritt dazu beitragen kann, die Mitglieder krimineller Netzwerke zu identifizieren. Zu den weiteren Teilnehmern gehören Polizisten aus dem Norden und Süden Irlands, aus Griechenland und der Tschechischen Republik sowie die internationale Strafverfolgungsbehörde Interpol.

Als absolutes Minimum sollte die EU Israel sagen, dass es in diesem System nicht willkommen sein wird, solange es den Körper von Nassar Taqatqa zurückhält. Aber das israelische Ministerium für öffentliche Sicherheit sollte nicht an EU-finanzierten Verbrechensbekämpfungsprojekten beteiligt sein, da es bürokratische Unterstützung bei Kriegsverbrechen wie Hausabbrüchen und Razzien gegen ein besetztes Volk leistet.

Die Botschaft der EU in Tel Aviv ist stolz darauf, Innovationen bei den „Start-up“-Unternehmen Israels zu fördern. Die Botschaft macht nicht darauf aufmerksam, dass etliche dieser Unternehmen starke Verbindungen zum israelischen Militär haben.

Lokale Industrien?

So hat die EU beispielsweise TuneFork, einem in Jerusalem ansässigen Unternehmen, einen Zuschuss gewährt. Diese Firma hat das lobenswerte Ziel, Menschen mit Hörproblemen so weit wie möglich dabei zu helfen, Musik im Internet zu hören.

Alles andere als lobenswert, TuneFork’s CEO Tomer Shor verfeinerte seine Fähigkeiten als Innovator mit dem Technologieentwicklungsabteilung des israelischen Militärs – Unit 8200, wie sie genannt wird.

Die EU beschränkt sich nicht nur auf die Unterstützung der lokalen Industrie. Israel Aerospace Industries, ein Hersteller von Drohnen, die während der israelischen Offensive gegen Gaza eingesetzt werden, beteiligt sich derzeit an mindestens drei EU-finanzierten Projekten. Dazu gehören das bereits erwähnte Respondrone-Schema, an dem auch das israelische Verteidigungsministerium beteiligt ist, und ein separates Projekt zur Erhöhung der Sicherheit von „Drohnen für den Massenmarkt“.

Elbit Systems, ein weiterer führender israelischer Kampfflugzeughersteller, gehört zu einem Konsortium, das an einem 10-Millionen-Dollar-Projekt zur „Sicherung des europäischen Gasnetzes“ beteiligt ist.

Zu Israels Hochschulen, die Horizon 2020 fördern, gehören das Technion in der Stadt Haifa. Eine Werbebroschüre des Technions zeigt die „außergewöhnlich enge Verbundenheit“ mit dem israelischen Militär und die „alleinige Quelle für Luft- und Raumfahrtingenieure in Israel“ – ein Euphemismus für die Waffenhersteller von morgen.

Die Vertreter der EU wissen sehr wohl, dass ihre Unterstützung für Israel abscheulich ist, aber sie werden es nicht zugeben. Dies würde das Ambiente bei all den Veranstaltungen verderben, bei denen sie Champagner schlürfen und Plattitüden über „Innovation“ aussprechen.

https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/eu-now-funds-israels-war-ministry

