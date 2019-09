Bibi in Banderastan oder Die Bedeutung von Wörtern

von Saker – https://www.theblogcat.de

Der israelische Premierminister war heute in Kiew, wo er mit dem (pseudo) „traditionellen“ Slogan der Ukronazis begrüßt wurde: „Ruhm der Ukraine! Ruhm den Helden!“ Für jemanden wie mich, der Zionismus und Nazismus gleichermaßen verabscheut, war es eine süße Ironie zu sehen, wie ein israelischer Premierminister offiziell in die von Nazis besetzte Ukraine reist, um des Massakers an Juden in Babi Jar zu gedenken, und von eben jenem Slogan begrüßt zu werden, den die ermordeten Juden in Babi Jar von ihren Henkern der Bandera-Anhänger hören mussten während sie erschossen wurden.

STOP!

Könnt ihr bereits den Chor der Stimmen hören, die protestieren? Wie kann jemand erwarten, ernst genommen zu werden, wenn er einen Absatz über den Bürgerkrieg in der Ukraine schreibt und dabei die folgenden Worte benutzt: Ukronazi, Zionismus, Nazismus, von Nazis besetzt, Juden und Banderiten?

Das ist eine sehr gute Frage.

Aber ich habe eine noch bessere Frage!

Wie kann jemand erwarten, ernst genommen zu werden, wenn er einen Absatz über den Bürgerkrieg in der Ukraine schreibt und dabei NICHT die folgenden Worte benutzt: Ukronazi, Zionismus, Nazismus, von Nazis besetzt, Juden und Bandera-Anhänger?

Beginnen wir mit der ersten Frage. Die offensichtlich implizierte Kritik hinter der ersten Frage ist sehr einfach und geht davon aus, dass es einen profunden und natürlichen Widerspruch in allem zwischen Nazi und Juden/Zionismus gibt. Von einem „Nazi-Juden“ oder einem „Nazi-Zionisten“ zu sprechen ist genauso unsinnig wie über trockenes Wasser zu sprechen oder über Diamanten, die vom Himmel regnen!

Nur dass es in der realen Natur tatsächlich sowohl trockenes Wasser gibt, und auch Diamanten, die vom Himmel regnen. Also ziehen wir keine voreiligen Schlüsse und sehen uns an, welche Widersprüche real sind, und welche nur so aussehen.

Ich werde dabei gar nicht in das (köstlich kontroverse) Thema der historischen Fakten über die Zusammenarbeit der deutschen Nationalsozialisten mit verschiedenen zionistischen Organisationen eingehen, die ziemlich naiv dachten, dass ein Nationalist wie Hitler ihren eigenen Nationalismus verstehen würde und ihnen bei der Emigration nach Palästina helfen würde. Aber das geht sogar noch weiter als das, wie Hannah Arendt in ihrem hervorragenden Buch „Eichmann in Jerusalem“ sagte: verschiedene jüdische Organisationen setzten ihre Arbeit mit den Nazis (für sie?) weit über den sogenannten „Holocaust“ fort.

(Das Buch von Hannah Arendt gibt es hier zur Gänze – umsonst!: https://archive.org/details/HannahArendtEichmannInJerusalem )

(Nebenbemerkung: Um ehrlich zu sein, ich denke, dass wir, die wir gemütlich in unseren Häusern sitzen, nicht vorschnell diese jüdischen Organisationen verurteilen sollten. Ja, natürlich, viele von ihnen waren „naiv“ (und ich bin hier höflich), aber andere müssen erkannt haben, dass die europäischen Juden in großer Gefahr waren und um jeden Preis evakuiert werden mussten, und wenn der einzige gangbare Weg für eine solche Evakuierung ein Handel mit den Nazis war, dann sollte es so sein! Das ist nichts anderes als die Bestechung eines Gefängniswärters, um irgendeinen Gefallen zu bekommen. Daher denke ich, dass jüdische Organisationen, die heute kategorisch leugnen, mit den Nazis kollaboriert zu haben, aus zwei Gründen falsch liegen: Erstens kommt die Wahrheit ans Licht und sie lässt sich nicht unterdrücken, und zweitens ist nichts Schändliches daran, seinen Ekel zu schlucken, wenn man ein Menschenleben rettet. Außer dass für die rassisch wahnhaften Hirne moderner Zionisten so ein Eingeständnis ihre dämliche Vorstellung rassischer Überlegenheit zerstören würde. Daher die kategorische Natur des Gedankenverbrechens, wenn man darüber spricht.)

Nein, was ich hier vorschlage, ist etwas ganz anderes: In unserem 21. Jahrhundert hat der größte Teil der Terminologie des 20. Jahrhunderts seine Bedeutung verloren. Was ist ein Liberaler (nein, nicht Hillary!)? Was ist ein Kommunist (nein, nicht Obama!)? Was ist ein Christ (nein, nicht der Papst!)? Was ist ein Patriot (nein, ganz gewiss nicht Trump!)? Was ist ein tyrannischer Diktator (nein, nicht Putin!)?

Ihr denkt, ich wäre sarkastisch?

Dann erklärt mir mal, wie es sein kann, dass ein tollwütiges Takfiri-Regime wie Saudi Arabien Hilfe vom zionistischen Israel bekommt? Oder wie der „demokratische Westen“ den Takfiris in Tschetschenien, in Bosnien, im Kosovo, Libyen und Syrien seine volle Unterstützung gegeben hat? Wie kommt es, dass während des sogenannten „globalen Kriegs gegen den Terror“ (der angeblich offiziell gegen Al Qaeda und deren verschiedene örtliche Ableger geführt wurde, wegen 9/11) die verschiedenen Takfiri-Gruppen immer stärker wurden? Was wir in Wahrheit sehen, ist, dass die USA für so ziemlich jeden Al Qaeda-Typus Training, Finanzierung, Koordination und sogar Unterstützung aus der Luft bereitstellen.

Es gibt zwei Phänomene, die diese allmähliche Auflösung der Bedeutungen in die Bedeutungslosigkeit und in abgeschmackte Kategorien erklären: Erstens wurde die korrekte Bedeutung vieler Begriffe von einer dicken Schicht aus ideologischen Imperativen zugedeckt und zweitens schert es die meisten Politiker des 21. Jahrhunderts einen Dreck, was Worte wirklich bedeuten. Das einzige was sie kümmert ist, die Diskussion dergestalt einzurahmen, damit es ihnen leichter fällt, ihre zahlreichen Verbrechen zu verschleiern.

Die Wahrheit über die Ukraine ist ganz einfach: Ja, es gibt hartgesottene Nazis in der Ukraine, und ja, sie haben durch ihr quasi-Monopol an Gewalt und durch den totalen Zusammenbruch des Staates eine Menge Einfluss. Es stimmt, diese hartgesottenen Ukronazi-Freaks sind eine relativ kleine Minderheit, aber eine gut organisierte, gut finanzierte Minderheit, die für den Einsatz von Gewalt bestens vorbereitet ist.

Es gibt in der Ukraine auch eine Menge Zionisten. Und während sich diese Typen stillschweigend gegenseitig hassen, so hassen (und fürchten) sie Russland viel, viel mehr; so wie Mafiosi gegeneinander kämpfen, aber sich gegen eine gemeinsame Bedrohung verbünden können (sagen wir, gegen einen ehrlichen Polizei-Chef).