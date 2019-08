Neues aus dem Voltaire-Netzwerk

von Thierry Meyssan – https://www.voltairenet.org

Nachdem die Voltaire-Netzwerk-Spendenaktion illegal von einer Bank gekapert wurde und viele andere Banken Konten geschlossen oder sich geweigert haben, ein Konto für eine Spendenaktion zu eröffnen, zieht Thierry Meyssan die Bilanz über die rechtliche und finanzielle Situation des Vereins.

or einem Monat haben wir Sie gebeten, eine Schuld zurückzuzahlen, die die Fortsetzung unserer Arbeit gefährdete. Der geschuldete Betrag wurde in wenigen Tagen gesammelt, aber die Website, die diese Sammlung durchführte, gab sie nicht an uns weiter und gab sie illegal an die Spender zurück.

Übersetzung

Horst Frohlich

