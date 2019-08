Insider kritisieren keine anderen Insider

von Michael Krieger – https://www.theblogcat.de

„Nachdem Präsident Obama aus dem Amt ausgeschieden war, hat er viel Kritik auf sich gezogen – unter anderem von den Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren – weil er von der Wall Street Investmentfirma Cantor Fitzgerald 400.000 Dollar für eine Rede angenommen hat. Der Vorgang wurde, da er nur wenige Monate nach seinem Abschied erfolgte, als typisch für die kuschelige Beziehung zwischen dem Finanzsektor und den politischen Eliten angesehen.

Aber während die Kritiker des Präsidenten sich über diese Entscheidung aufgeregt haben, so haben viele von ihnen gezögert, den rekordverdächtigen Buch-Vertrag über $65 Millionen zu kritisieren, den Barack und Michelle Obama diesen Februar mit Penguin Random House (PRH) abgeschlossen haben.

Zwar ist der Deal der Obamas finanziell einzigartig in seiner Summe, aber lukrative Buch-Verträge zwischen Politikern und der Industrie sind nicht einzigartig. In einem kürzlichen Bericht des Roosevelt Instituts sagen die Autoren der Studie, Thomas Ferguson, Paul Jorgensen und Jie Chen, dass der Mainstream-Ansatz zum Geld in der Politik die großen Quellen politischer Ausgaben außer Acht lässt. Zu den am wenigsten anerkannten Strömen politischen Geldes gehören, so sagen die Autoren, Zahlungen an politische Figuren in Form von Regiegagen, Redegeldern und Buchverträgen.“

Obiges stammt aus einem Aufsatz in Naked Capitalism von 2017: „Die ‚Marktmächte‘ hinter Obamas rekordverdächtigem Buchvertrag“

Als 2009 die Obama-Administration damit beschäftigt war, den Finanziers der Nation zu versichern, dass sie trotz ihrer historischen Verbrechenstour noch größer, noch mächtiger und niemals einen Tag im Gefängnis zubringen würden, da hatte Larry Summers ein Abendessen mit Elizabeth Warren. Während des Essens erklärte er ihr, wie Macht in den USA wirklich funktioniert:

„Eine bezeichnende Anekdote dreht sich um ein Dinner, das Ms. Warren mit Lawrence H. Summers hatte, dem damaligen Direktor des National Economic Council und Top-Berater von Präsident Obama. Das Dinner fand im Frühjahr 2009 statt, nachdem der Aufsichtsrat seinen dritten Bericht veröffentlicht hatte und zu dem Schluss kam, dass Amerikas Steuerzahler weitaus größere Verlustrisiken durch TARP hatten als das Finanzministerium eingestand.

Nach dem Essen ‚lehnte sich Larry in seinem Stuhl zurück und bot mir einen Ratschlag an‘, schreibt Ms. Warrren. ‚Ich hätte ein Wahl. Ich könne ein Insider sein oder ein Outsider. Outsider können sagen was immer sie wollen. Aber die Insider werden ihnen nicht zuhören. Insider bekommen jedoch jede Menge Zugang und die Gelegenheit, ihre Ideen voranzubringen. Menschen – mächtige Menschen – hören zu, was sie zu sagen haben. Aber Insider verstehen auch eine unumstößliche Regel: Sie kritisieren keine anderen Insider.‘

„Ich war gewarnt“, folgerte Ms. Warren

Ich habe darüber in letzter Zeit viel nachgedacht, vor allem in Zusammenhang mit der Jeffrey Epstein-Geschichte. Ob er nun mit der einen oder anderen Geheimdienstagentur verknüpft war oder nicht, Epstein war ohne Zweifel ein perfekter Insider. Er war in enge Beziehungen mit einer riesigen Schnittmenge aus der „elitären“ amerikanische Society

verwickelt, die alle politischen Linien überschreitet, aber niemand hat je den Mund darüber aufgemacht, was offensichtlich sein wahrer Job war – der sexuelle Missbrauch und der Handel mit Kindern. Jetzt jedoch, wo er tot ist, sind all diese respektablen Mitglieder der High Society – von ehemaligen Präsidenten über Milliardäre bis zu Mitgliedern des britischen Königshauses – völlig schockiert. Niemand wusste etwas!

Vielleicht waren einige der zufälligen Bekanntschaften völlig ahnungslos, aber niemand kann mich davon überzeugen, dass das engste Umfeld von Epstein über die Jahre nicht mitbekommen hat, was da ablief. Die US-Regierung wusste, was mit ihm los war, als sie ihm 2008 diesen aberwitzigen und beispiellosen „Amigo-Deal“ verschaffte. Sei wussten es, aber es war egal. Insider schützen andere Insider.