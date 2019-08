Brennt den Amazonas nieder!

von Eric Margolis – http://www.antikrieg.com

Fällt die Bäume. Tötet die wilden Tiere. Verbrennt den Busch. Verschmutzt die Flüsse. Pflastert das Gras zu. Züchtet mehr Rindfleisch, Schweine und Geflügel in Käfigen.

Das ist das Credo der neuen Rechten. Der Hass auf die Natur ist ein integraler Bestandteil ihrer Politik. Präsident Donald Trump ist der Hohepriester eines solchen Umweltvandalismus. In dem engen Verstand seines Immobilienwicklers ist die Natur eine linksliberale Verschwörung.

Der brasilianische Möchtegern-Trump, Präsident Jair Bolsonaro, macht es jetzt noch besser als sein Mentor: er ermutigte brasilianische Bauern, Holzfäller und Bergleute, allesamt wichtige Wählerschaften Bolsonaros, ihre Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes, der 20% des Sauerstoffs der Erde liefert, zu beschleunigen.

Die Bauern, Bergleute und Holzfäller folgten seinem Ruf und verbrannten den unersetzlichen Wald, den größten der Welt, mit einer Rate von über 80% mehr als im Vorjahr. Selten hat die Welt ein erschreckenderes Beispiel dafür gesehen, wie Menschen den kleinen Planeten, auf dem sie leben, zerstören.

Bolsonaro und seine brasilianischen Vandalenkollegen sagen, dass es ihnen an den Mitteln mangelt, um diese brennende Epidemie zu stoppen. Unsinn. Der brasilianische Präsident ist ein ehemaliger Armeeoffizier. Er muss die gesamte brasilianische Armee einsetzen, um die wichtigste Ressource seiner Nation, den Amazonas, zu schützen. Die Nachbarländer Bolivien, Kolumbien und Paraguay sollten mitmachen. Hier ist ein perfektes Beispiel dafür, dass der UN-Sicherheitsrat Maßnahmen ergreift, indem er die 75.000 von Menschen verursachten Brände zur Bedrohung für die gesamte Menschheit erklärt und droht, die brasilianischen Exporte zu sanktionieren, wenn es nicht entschlossen handelt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron brachte es beim aktuellen G7-Treffen in Biarritz auf den Punkt: „Unser Haus brennt“. Frankreich, Spanien und Portugal haben alle ihre sehr schweren Trockenzeitbrände, aber sie schicken kleine Armeen, um sie zu bekämpfen. Der Klimawandel spielt eine wichtige Rolle bei der Auslösung der verheerenden Brände. Im Gegensatz zu Bolsonaro behaupten die europäischen Nationen nicht absurderweise, dass die Brände von NGO’s (nichtstaatlichen Umweltorganisationen) gelegt wurden.

Die brasilianische Armee zählt 222.700 Mann, unterstützt durch Reserven von 1.980.000 Mann. Mobilisiert sie! Bolsonaro war begierig darauf, spezielle paramilitärische Milizengruppen in die Slums von Rio de Janeiro und Sao Paulo zu schicken. Schicken Sie sie an den Amazonas, wo drei Millionen Arten von Pflanzen und Tieren und eine Million einheimische Menschen leben.

Die Wälder des Amazonas werden in erster Linie verbrannt, um mehr Weideland für Rinder zu schaffen, einem der wichtigsten Exporte Brasiliens. Die Fleischproduktion ist nicht nur grausam, sie verbraucht auch übermäßig viel Land und Wasser. Alle, die „fleischlose Montage“ praktizieren oder neue pflanzliche Burger kaufen, kämpfen direkt gegen die Zerstörung des Amazonas.

Der langsame Tod des Amazonas ist ein Alarmsignal an uns alle, wie wichtig Bäume für die Menschheit sind. Ich war in vielen Ländern – wie Indien und Haiti – wo die meisten ihrer ursprünglichen Bäume gefällt wurden – und das Ergebnis war eine Umweltkatastrophe für Mensch und Tier.

Wir sind mutwillig und verschwenderisch in unserer übermäßigen Verwendung von Holz. Bäume müssen geschützt werden – wie es die Stadt Toronto klugerweise getan hat, indem sie Bäume in Bauzonen umzäunt. Ich hoffe, dass ein Weg gefunden wird, um Kunststoffabfälle in Baustoffe umzuwandeln.

Die weitreichende Zerstörung des großen nordamerikanischen borealen Waldes ist ein Verbrechen, das jetzt beendet werden muss. Fliegen Sie über die „klaren“ Zonen der Baumzerstörung in Kanada und den USA, um den vollen Schrecken des industrialisierten Massakers an unseren Bäumen zu sehen. Brasilien ist nicht der einzige Mörder von Wäldern.

Das Recycling von Holz ist der erste Schritt. Das Verbot von Lagerfeuern im Freien ist ein weiterer vernünftiger Schritt. Denjenigen, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, Bäume und Tiere zu töten, muss geraten werden, eine andere Arbeit zu finden, wenn die Arbeit knapp ist.

Trump und Bolsonaro sind moderne Vandalen. Die Entkernung der amerikanischen Tier- und Umweltgesetze durch die Trump-Administration ist ein beschämender Akt der Unwissenheit. Aber man nimmt an, dass unser Präsident, der von Burgern und Diät-Cola zu leben scheint, kein Interesse an Feuchtgebieten, Bäumen, Vögeln, Tieren oder Flüssen hat.

Sogar Adolf Hitler war Naturschützer und Vegetarier, der Raucher hasste und Vögel und Bäume liebte. Die Mongolen zerstörten jede Stadt auf ihrem blutigen Weg, um mehr Weide für ihre Ponys zu schaffen. Bolsonaro und Trump würden sich bei Dschingis Khan und seinen Jungs wie zu Hause fühlen.

