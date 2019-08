Was der Globalismus machte war die Verlagerung der US-Wirtschaft nach China

von Paul Craig Roberts – http://www.antikrieg.com

Das Hauptproblem der US-Wirtschaft ist, dass der Globalismus sie dekonstruiert hat. Das Offshoring von Arbeitsplätzen in den USA hat die Produktions- und Industriekapazitäten in den USA und die damit verbundenen Innovationen, Forschung, Entwicklung, Lieferketten, Kaufkraft der Verbraucher und die Steuerbasis der staatlichen und lokalen Regierungen reduziert. Die Unternehmen haben ihre kurzfristigen Gewinne auf Kosten dieser langfristigen Kosten erhöht. In der Tat wird die US-Wirtschaft aus der Ersten in die Dritte Welt verlagert.

Zölle sind keine Lösung. Die Trump-Administration sagt, dass die Zölle von China bezahlt werden, aber auch im Fall, dass Apple, Nike, Levi und die weiteren Offshoring-Firmen eine Ausnahme von den Zöllen erhalten haben, fallen die Zölle auf die Offshore-Produktion von US-Firmen, die an US-Verbraucher verkauft wird. Die Zölle werden entweder die Gewinne der US-Unternehmen verringern oder von den US-Käufern der Produkte in Form höherer Preise bezahlt werden. Die Zölle werden China nur dann schaden, wenn die Beschäftigung in China in Zusammenhang mit der Produktion von US-Waren für die US-Märkte reduziert wird.

Die Finanzmedien sind voller düsterer Prognosen über die Folgen eines „Handelskrieges“ zwischen den USA und China. Es gibt keinen Handelskrieg. Ein Handelskrieg ist, wenn Länder versuchen, ihre Industrien zu schützen, indem sie Zollschranken für den Import billigerer Produkte aus dem Ausland setzen. Aber die Hälfte oder ein Großteil der Einfuhren aus China sind Einfuhren von US-Unternehmen. Die Zölle Trumps, oder zumindest ein großer Teil davon, fallen auf US-Unternehmen oder US-Verbraucher.

Man muss sich wundern, dass es nirgendwo in der Trump-Regierung, in der Federal Reserve oder irgendwo sonst in Washington einen einzigen Wirtschaftswissenschaftler gibt, der in der Lage ist, die Situation zu verstehen und Präsident Trump ein Verständnis dafür zu vermitteln.

Eine Folge der universellen wirtschaftlichen Unwissenheit Washingtons ist, dass die Finanzmedien die Geschichte erfunden haben, dass „Trumps Zölle“ nicht nur die Amerikaner in die Rezession treiben, sondern auch die ganze Welt. Irgendwie schicken die Tarife für Apple-Computer und iPhones, Nike-Schuhe und Levi-Jeans die Welt in die Rezession oder noch schlimmeres. Dies ist eine bemerkenswerte wirtschaftliche Schlussfolgerung, aber die Denkfähigkeit ist in den Vereinigten Staaten so gut wie verschwunden.

In den Finanzmedien stellt sich die Frage: Werden Trumps Zölle eine USA-/weltweite Rezession verursachen, die Trump seine Wiederwahl kostet? Das ist eine sehr dumme Frage. Die Vereinigten Staaten von Amerika befinden sich seit zwei oder mehr Jahrzehnten in einer Rezession, da ihre Produktions-, Industrie- und Ingenieurskapazitäten ins Ausland verlagert wurden. Die Rezession in den USA war für den asiatischen Teil der Welt sehr gut. Tatsächlich verdankt China seinen schneller als erwartet verlaufenen Aufstieg zur Weltmacht dem Transfer von amerikanischen Arbeitsplätzen, Kapital, Technologie und Geschäftswissen nach China, nur um den US-Aktionären Kapitalgewinne zu ermöglichen und den US-Führungskräften Bonuszahlungen durch Senkung der Arbeitskosten für deren Produktion zu verschaffen.

Offensichtlich können neoliberale Ökonomen, ein Oxymoron, nicht verstehen, dass, wenn US-Konzerne die Waren und Dienstleistungen produzieren, die sie an Amerikaner im Ausland vermarkten, es die Offshore-Standorte sind, die von der wirtschaftlichen Aktivität profitieren.

Die Offshore-Produktion begann ernsthaft mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, als Indien und China ihre Wirtschaft für den Westen öffneten. Der Globalismus bedeutet, dass US-Unternehmen mehr Geld verdienen können, indem sie ihre amerikanischen Arbeitskräfte aufgeben. Aber was für das einzelne Unternehmen gilt, gilt nicht für das Gesamtbild. Warum? Die Antwort ist, dass, wenn viele Unternehmen ihre Produktion für die US-Märkte ins Ausland verlagern, Amerikaner – Arbeitslose oder Beschäftigte in schlechter bezahlten Jobs – immer weniger imstande sind, die Offshore-Waren zu kaufen.

Ich berichte seit Jahren, dass US-Jobs keine Mittelklasse-Jobs mehr sind. Die Arbeitsplätze gehen seit Jahren in Bezug auf Wertschöpfung und Bezahlung zurück. Mit diesem Rückgang sinkt die Gesamtnachfrage. Wir haben den Beweis dafür, dass US-Unternehmen ihre Gewinne seit Jahren nicht für Investitionen in neue Anlagen, sondern für den Rückkauf eigener Aktien verwenden. Jeder Ökonom, der diesen Namen verdient, sollte sofort erkennen, dass, wenn Unternehmen ihre Aktien zurückkaufen, anstatt zu investieren, sie keine Nachfrage nach mehr Produktion sehen. Deshalb plündern sie ihre Unternehmen für Boni und dekapitalisieren so die Unternehmen. Es ist vollständig bekannt, dass dies der Fall ist, und es ist völlig unvereinbar mit einer wachsenden Wirtschaft.

Das trifft auch auf die Erwerbsquote zu. Normalerweise führt das Wirtschaftswachstum zu einer steigenden Erwerbsquote, wenn Menschen ins Erwerbsleben eintreten, um die Vorteile der Arbeitsplätze zu nutzen. Aber während des angeblichen Wirtschaftsbooms ist die Erwerbsquote zurückgegangen, weil es keine Arbeitsplätze gibt.

Im 21. Jahrhundert wurden die USA dekapitalisiert und der Lebensstandard sank. Für eine Weile wurde der Prozess durch die Ausweitung der Verschuldung fortgesetzt, aber das Verbrauchereinkommen hat sich nicht gehalten und die Expansion der Verschuldung der Verbraucher ist an ihre Grenzen gestoßen.

Das „Absturzsicherungsteam“ der US-Notenbank und des US-Finanzministeriums kann den Aktienmarkt durch den Kauf von S&P-Futures aufrecht erhalten. Die Fed kann mehr Geld ausgeben, um die Preise für Finanzanlagen zu erhöhen. Aber das Geld treibt die Produktion nicht in die Höhe, denn die Arbeitsplätze und die Wirtschaftstätigkeit, die die Arbeitsplätze darstellen, wurden ins Ausland verlagert. Was der Globalismus tat, war die US-Wirtschaft nach China zu verlagern.

Die reale statistische Analyse zeigt im Gegensatz zur offiziellen Propaganda, dass das glückliche Bild einer boomenden Wirtschaft eine Illusion ist, die durch statistische Täuschung entsteht. Die Inflation wird unterbewertet, so dass bei einer Deflation des nominalen BIP höhere Preise als Anstieg der realen Produktion zu werten sind, d.h. die Inflation wird zum realen Wirtschaftswachstum. Arbeitslosigkeit wird nicht mitgezählt. Wenn Sie in den letzten 4 Wochen keinen Job gesucht haben, sind Sie offiziell nicht arbeitsfähig und Ihre Arbeitslosigkeit wird nicht gezählt. Die Art und Weise, wie die Regierung die Arbeitslosigkeit zählt, ist so außergewöhnlich, dass ich überrascht bin, dass die USA bei der Arbeitslosigkeit keine Nullquote haben.

Wie erholt sich ein Land, wenn es seine Wirtschaft an ein fremdes Land abgegeben hat, das es jetzt als Feind verteufelt? Welches bessere Beispiel gibt es für eine herrschende Klasse, die völlig inkompetent ist, als eine, die ihre Wirtschaft gebunden und geknebelt einem Gegner überlässt, auf dass ihre Freunde in den Konzernen kurzfristige Reichtümer einstecken können?

Wir können die Schuld daran nicht Trump zuschreiben. Er hat das Problem geerbt, und er hat keine Berater, die ihm helfen können, das Problem zu verstehen und eine Lösung zu finden. Unter den neoliberalen Wirtschaftswissenschaftlern gibt es keine solchen Berater. Mir fallen nur vier Ökonomen ein, die Trump helfen könnten, und einer von ihnen ist ein Russe.

Die Schlussfolgerung ist, dass die Vereinigten Staaten von Amerika auf einem Weg festgefahren sind, der direkt in die Dritte Welt vor 60 Jahren führt. Präsident Trump ist hilflos, etwas dagegen zu unternehmen.

erschienen am 21. August 2019 auf Paul Craig Roberts´Website

http://www.antikrieg.com/aktuell/2019_08_21_wasder.htm

