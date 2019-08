Hinter einer TV-gefertigten Protestgeschichte aus Hongkong setzt Washington auf Nativismus und Mobgewalt.

von Dan Cohen – https://thegrayzone.com

Die zunehmend fremdenfeindlichen Proteste in Hongkong gehen mit Hilfe von US-Regime-change-Outfits und einem rechtsgerichteten lokalen Medien-Tycoon mit engen Verbindungen zu Hardlinern in Washington ins Chaos über.

Präsident Donald Trump twitterte am 13. August, dass er sich „nicht vorstellen kann, warum“ die Vereinigten Staaten für die chaotischen Proteste verantwortlich gemacht werden, die Hongkong erfasst haben.

Trumps Verwirrung mag verständlich sein, wenn man die sorgfältig betriebene Erzählung der US-Regierung und ihres inoffiziellen Medienapparates betrachtet, die die Proteste als organischen „pro-demokratischen“ Ausdruck der Basisjugend dargestellt haben. Ein Blick unter die Oberfläche dieses übervereinfachten, made-for-television-Skripts zeigt jedoch, dass das wild antichinesische Netzwerk hinter den Demonstrationen mit Hilfe von Millionen von Dollar von der US-Regierung sowie eines mit Washington verbundenen lokalen Medientycoons kultiviert wurde.

Seit März haben heftige Proteste Hongkong erfasst. Im Juli und August verwandelten sich diese Demonstrationen in hässliche Darstellungen von Fremdenfeindlichkeit und Mobgewalt.

Die Proteste begannen angeblich gegen einen Vorschlag zur Änderung des Auslieferungsgesetzes zwischen Hongkong, Taiwan, Festlandchina und Macau, der es den taiwanesischen Behörden ermöglicht hätte, einen Mann aus Hongkong wegen der Ermordung seiner schwangeren Freundin und des Ablegens ihres Körpers in die Büsche während eines Urlaubs in Taiwan zu verfolgen.

Hochgradig organisierte Netzwerke von Anti-China-Protestierenden mobilisierten sich schnell gegen das Gesetz und zwangen Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam, die Gesetzesvorlage zurückzuziehen.

Aber die Proteste gingen weiter, auch nachdem das Auslieferungsgesetz vom Tisch genommen worden war – und diese Demonstrationen verkommen zu verstörenden Szenen. In den letzten Tagen haben Hunderte von maskierten Randalierern den Flughafen Hongkong besetzt und die Annullierung von Inlandsflügen erzwungen, während sie Reisende belästigten und Journalisten und Polizei schwer angriffen.

Die erklärten Ziele der Demonstranten bleiben vage. Joshua Wong, eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Bewegung, hat die chinesische Regierung aufgefordert, „die Proklamation, dass es sich bei den Protesten um Unruhen handelte, zurückzuziehen“, und die Forderung nach einem allgemeinen Wahlrecht bekräftigt.

Wong ist ein bebrillter 22-Jähriger, der in den westlichen Medien als „Freiheitskämpfer“ tituliert, durch seinen eigenen Netflix-Dokumentarfilm in die englischsprachige Welt befördert und mit Unterstützung der US-Regierung belohnt wurde.

Aber hinter telegenen Sprechern wie Wong stehen extremere Elemente wie die Hong Kong National Party, deren Mitglieder bei Protesten US-Flaggen geschwungen und mit kakophonen Wiedergaben des sternenbedeckten Banners aufgetreten sind. Die Führung dieser offiziell verbotenen Partei trug dazu bei, die Forderung nach der vollständigen Unabhängigkeit Hongkongs zu verbreiten, ein radikales Ziel, das den Hardlinern in Washington wie Musik in den Ohren liegt.

Fremdenfeindliche Ressentiments haben die Sensibilität der Demonstranten definiert, die schwören, Hongkong von den chinesischen Festlandbewohnern, die sie als eine Horde von Heuschrecken darstellen, „zurückzunehmen“. Die Demonstranten haben sogar eines der bekanntesten Symbole der alternativen Rechten, Bilder von Pepe dem Frosch bei ihrem Protest übernommen. Während es unklar ist, dass die Hongkonger Pepe genauso sehen wie die amerikanischen weißen Nationalisten, haben Mitglieder der US-amerikanischen Rechtsextremen mit der Protestbewegung identifiziert und sich sogar persönlich in ihre Reihen eingegliedert.

Zu den wichtigsten Personen, die Einfluß auf die Demonstrationen ausüben gehört ein lokaler Tycoon namens Jimmy Lai. Der selbsternannte „Chef der Oppositionsmedien“ Lai wird weithin als Rupert Murdoch aus Asien beschrieben. Für die Massen der Demonstranten ist Lai eine transzendente Gestalt. Sie schreien nach Fotos mit ihm und applaudieren dem Oligarchen wild, wenn er an ihren Lagern vorbeigeht.

Lai begründete seinen Ruf, indem er Millionen von Dollar in den Protest 2014 „Besetzt das Zentrum“ steckte, der im Volksmund als Regenschirmbewegung bekannt ist. Seitdem hat er sein riesiges Vermögen genutzt, um lokale antichinesische politische Agitatoren und Aufrührer zu finanzieren, während er die Proteste mit einer virulenten Marke „Angst vor China“ durch sein Medienimperium aufgestachelt hat.

Obwohl westliche Medien die Demonstranten in Hongkong als die Stimme eines ganzen Volkes dargestellt haben, das sich nach Freiheit sehnt, ist die Insel tief gespalten. Im August dieses Jahres versammelte sich eine Gruppe von Demonstranten vor Jimmy Lai’s Haus, verurteilte ihn als Pudel von Washington und beschuldigte ihn des nationalen Verrats, indem er das Chaos auf der Insel entfesselte.

Tage zuvor war Lai in Washington und stimmte sich mit Hardlinern aus Trump’s National Security Team, einschließlich John Bolton, ab. Seine Verbindungen zu Washington sind tief – und die der Anführer der Proteste auch.

Millionen von Dollar sind von US-Regime-change-Outfits wie der National Endowment for Democracy (NED) in die Zivilgesellschaft und politische Organisationen geflossen, die das Rückgrat der Anti-China-Mobilisierung bilden. Und Lai hat es mit seinem eigenen Vermögen ergänzt und die Demonstranten durch seine verschiedenen Medienorgane über Taktiken aufgeklärt.

Mit Donald Trump im Weißen Haus ist Lai überzeugt, dass seine Zeit gekommen sein könnte. Trump „versteht die Chinesen wie kein Präsident“ zuvor, sagte der Tycoon dem Wall Street Journal. „Ich denke, er ist sehr gut im Umgang mit Gangstern.“

„Stoppt die unbegrenzte Invasion von schwangeren Frauen vom Festland!

Jimmy Lai wurde 1948 auf dem Festland als Sohn wohlhabender Eltern geboren, deren Vermögen während der Revolution im folgenden Jahr von der Kommunistischen Partei konfisziert wurde. Er begann mit 9 Jahren zu arbeiten und trug Taschen für Zugreisende während der harten Jahre der großen chinesischen Hungersnot.

Inspiriert vom Geschmack eines Schokoladenstücks, das ihm von einem reichen Mann geschenkt wurde, beschloss er, sich nach Hongkong zu einzuschmuggeln, um eine Zukunft voller Reichtum und Luxus zu entdecken. Dort arbeitete sich Lai in der Hierarchie der Bekleidungsindustrie nach oben und war von den libertären Theorien der Ökonomen Friedrich Hayek und Milton Friedman angetan, von denen letzterer sein enger Freund wurde.

Friedman ist berühmt für die Entwicklung der neoliberalen Schocktherapie-Doktrin, die die USA zahlreichen Ländern aufgezwungen haben und die zum Tod von Millionen Menschen führte. Hayek seinerseits ist der Pate der österreichischen Wirtschaftsschule, die das Fundament libertärer politischer Bewegungen im Westen bildet.

Lai baute sein Geschäftsimperium auf Giordano auf, einem Bekleidungslabel, das zu einer der bekanntesten Marken Asiens wurde. 1989 setzte er sich für die Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens ein und feilschte mit T-Shirts auf den Straßen Pekings, die Deng Xiaoping aufforderten, „zurückzutreten“.

Lai’s Aktionen provozierten die chinesische Regierung, seinem Unternehmen zu verbieten, auf dem Festland zu operieren. Ein Jahr später gründete er das Next Weekly Magazine und initiierte einen Prozess, der die Medienlandschaft in Hongkong mit einer Mischung aus schmutzigem Boulevardjournalismus, Promi-Klatsch und einer hohen Dosis Anti-China-Spin revolutionieren sollte.

Der lautstarke antikommunistische Baron wurde bald zum Medienmogul Hongkongs und war 2009 satte 660 Millionen Dollar wert.

Heute ist Lai Gründer und Mehrheitsaktionär von Next Digital, dem größten börsennotierten Medienunternehmen in Hongkong, mit dem er für das Ende dessen, was er die chinesische „Diktatur“ nennt, agitiert.

Sein Flaggschiff ist die beliebte Boulevardzeitung Apple Daily, die den typischen Mix aus schlüpfrigem Material und einer hohen Dosis fremdenfeindlicher, nativistischer Propaganda nutzt.

Im Jahr 2012 veröffentlichte Apple Daily eine ganzseitige Anzeige, die chinesische Bürger als eindringende Heuschrecken darstellt, die die Ressourcen Hongkongs erschöpfen. Die Werbung forderte einen Stopp der „unbegrenzten Invasion von schwangeren Frauen aus dem Festland nach Hongkong“. (Dies war ein grober Hinweis auf die chinesischen Bürger, die während der Schwangerschaft auf die Insel strömten, um sicherzustellen, dass ihre Kinder eine Aufenthaltsgenehmigung in Hongkong erhalten konnten, und ähnelte dem Groll der US-Rechtsextremen auf „Anker-Babys“ von Einwanderern.)

Anzeige in Lai’s Apple Daily: „Das reicht jetzt! Stoppt die unbegrenzte Invasion von schwangeren Frauen aus dem Festland!“

Die Transformation der Wirtschaft Hongkongs hat den Nährboden für Lai’s Art von Demagogie geschaffen. Als die Produktionsstätten des Landes nach den goldenen Jahren der 1980er und 90er Jahre auf das chinesische Festland verlagert wurden, wurde die Wirtschaft schnell vom Finanzkapital durchdrungen und bereicherte Oligarchen wie Lai. Mit steigender Verschuldung und schwachen Karriereaussichten wurde die Jugend Hongkongs zur leichten Beute der demagogischen Politik des Nativismus.

Viele Demonstranten wurden in den letzten Wochen gesehen, wie sie mit British Union Jacks winkten und die Sehnsucht nach einer imaginären Vergangenheit unter kolonialer Kontrolle zum Ausdruck brachten, die sie nie persönlich erlebt hatten.

Im Juli zerstörten Demonstranten das Hong Kong Liaison Office und sprühten das Wort „Shina“ an die Fassade. Dieser Begriff ist ein fremdenfeindlicher Verunglimpfung, den einige in Hongkong und Taiwan verwenden, um sich auf das chinesische Festland zu beziehen. Das antichinesische Phänomen war auch während der Proteste der Regenschirm-Bewegung 2014 sichtbar, mit Schildern, die in der Stadt angebracht waren: „Hong Kong for Hong Kongers“.

Diesen Monat wandten sich die Demonstranten mit ihrer Wut gegen die Hong Kong Federation of Trade Unions und sprühten „Unruhestifter“ in ihrem Büro. Der Angriff war Ausdruck des Grolls über die Rolle der linken Gruppe bei einem gewalttätigen Aufstand von 1967 gegen die britischen Kolonialbehörden, die heute als Helden unter vielen der antichinesischen Demonstranten gelten.

Neben Lai fällt ein großer Teil der Verantwortung für die Mobilisierung latenter Fremdenfeindlichkeit dem rechten Führer der indigenen Partei Hongkong, Edward Leung, zu. Unter der Leitung des 28-jährigen Leung hat seine Partei für die Unabhängigkeit britische Kolonialflaggen geschwungen und chinesische Festlandtouristen öffentlich schikaniert. Im Jahr 2016 wurde Leung bei einem Treffen mit US-Diplomaten in einem lokalen Restaurant beobachtet.

Obwohl er derzeit wegen der Führung eines Aufstands im Jahr 2016 im Gefängnis sitzt, bei dem die Polizei mit Ziegel– und Pflastersteinen beworfen wurde – und bei dem er zugab, einen Offizier angegriffen zu haben -, haben Leungs rechte Politik und sein Slogan „Retake Hong Kong“ dazu beigetragen, die anhaltenden Proteste zu definieren.

Ein lokaler Abgeordneter und Anführer der Proteste beschrieb Leung gegenüber der New York Times als „den Che Guevara der Revolution in Hongkong“ und bezog sich ohne einen Hauch von Ironie auf den lateinamerikanischen kommunistischen Revolutionär, der bei einer von der CIA unterstützten Operation getötet wurde. Laut der Times ist Leung „das, was der tumultartigen und führerlosen Protestbewegung Hongkongs am nächsten kommt, ein Leitlicht.“

Die fremdenfeindliche Sensibilität der Demonstranten hat der Hong Kong National Party fruchtbaren Boden für die Rekrutierung gegeben. Die vom Unabhängigkeitsaktivisten Andy Chan gegründete, offiziell verbotene Partei kombiniert antichinesische Ressentiments mit Forderungen nach Intervention der USA. Bilder und Videos sind aufgetaucht, in denen HKNP-Mitglieder die Flaggen der USA und Großbritanniens schwenkten, das Star Spangled Banner sangen und Flaggen trugen, die mit Bildern von Pepe dem Frosch geschmückt waren, dem bekanntesten Symbol der amerikanischen alternativen Rechten.

Während der Partei eine breite Basis an Unterstützung in der Bevölkerung fehlt, ist sie vielleicht die freimütigste in den Reihen der Protestler und hat dadurch überproportionale internationale Aufmerksamkeit erregt. Chan hat Trump aufgefordert, den Handelskrieg zu eskalieren und China beschuldigt, eine „nationale Säuberung“ gegen Hongkong durchzuführen. „Wir wurden einst von den Briten kolonisiert, und jetzt von den Chinesen“, erklärte er.

Darstellungen von pro-amerikanischem Hurrapatriotismus in den Straßen von Hongkong waren wie Katzenminze für den internationalen Rechtsextremismus.

Patriot Prayer Gründer Joey Gibson erschien kürzlich bei einem Anti-Auslieferungsprotest in Hongkong und streamte das Ereignis zu seinen Zehntausenden von Anhängern. Einen Monat zuvor wurde Gibson gesehen, wie er Antifa-Aktivisten zusammen mit faschistischen Gruppen aufmischte. In Hongkong bestaunte der alternativ-rechte Organisator die Menge.

„Sie lieben unsere Flagge hier mehr als in Amerika!“ rief Gibson aus, als Demonstranten vorbeiliefen und ihm den erhobenen Daumen zeigten, während er die US-Fahne schwenkte.

„Die britische koloniale Vergangenheit gab uns den Instinkt zur Revolte“.

Eine solche fremdenfeindliche Propaganda steht im Einklang mit der Theorie des Zusammenpralls der Zivilisationen, die Jimmy Lai durch sein Medienimperium verkündet hat.

„Man muss das Volk von Hongkong verstehen – eine sehr kleine Zahl von 7 Millionen oder 0,5 Prozent der chinesischen Bevölkerung – unterscheidet sich sehr stark vom Rest der chinesischen Bevölkerung in China, weil wir in den westlichen Werten aufwachsen, was das Erbe der britischen Kolonialzeit war, das uns den Instinkt zur Revolte gab, sobald dieses Auslieferungsgesetz unsere Freiheit bedrohte“, sagte Lai gegenüber Maria Bartiromo von Fox News. „Sogar Amerika muss die Welt in 20 Jahren betrachten und entscheiden ob Sie wollen, dass die chinesischen diktatorischen Werte diese Welt dominieren, oder, dass die Werte, die Sie schätzen, weiter bestehen.“

Während einer Podiumsdiskussion im neokonservativen Washingtoner Think Tank, der Foundation For Defense of Democracies, sagte Lai dem pro-israelischen Lobbyisten Jonathan Schanzer: „Wir müssen wissen, dass Amerika hinter uns steht. Indem Amerika uns unterstützt, investiert es auch in den Willen seiner moralischen Autorität, denn wir sind der einzige Ort in China, eine winzige Insel in China, die Ihre Werte teilt, die den gleichen Krieg führt, den Sie mit China führen“.

Während Lai nicht versucht, seine politische Agenda zu verbergen, war seine Finanzierung zentraler Persönlichkeiten bei den Protesten der Occupy Central oder Regenschirm-Bewegung 2014 nicht immer öffentlich.

Durchgesickerte E-Mails ergaben, dass Lai mehr als 1,2 Millionen Dollar an antichinesische politische Parteien überwies, darunter 637.000 US-Dollar an die Demokratische Partei und 382.000 US-Dollar an die Bürgerpartei. Lai gab auch 115.000 USD an die Hong Kong Civic Education Foundation und das Hong Kong Democratic Development Network, die beide von Reverend Chu Yiu-ming mitbegründet wurden. Lai gab auch 446.000 US-Dollar für das inoffizielle Referendum von Occupy Central 2014 aus.

Lai’s US Consigliere ist ein ehemaliger Navy Intelligence Analyst, der bei der CIA interniert ist und seine Geheimdienstverbindungen genutzt hat, um das Geschäftsimperium seines Chefs aufzubauen. Der Veteranenspuk namens Mark Simon arrangierte für die ehemalige republikanische Vizepräsidentin Sarah Palin ein Treffen mit einer Gruppe im Anti-China-Lager während eines Besuchs 2009 in Hongkong. Fünf Jahre später zahlte Lai 75.000 Dollar an den neokonservativen Irak-Kriegsautor und US-Verteidigungsminister Paul Wolfowitz, um ein Treffen mit hochrangigen Militärs in Myanmar zu organisieren.

Im Juli dieses Jahres, als die Proteste in Hongkong an Fahrt gewannen, wurde Lai nach Washington, DC, für ein Treffen mit Vizepräsident Mike Pence, Außenminister Mike Pompeo, National Security Advisor John Bolton und den republikanischen Senatoren Ted Cruz, Cory Gardner und Rick Scott geladen. Der Korrespondent der Bloomberg News, Nicholas Wadhams, bemerkte zu Lai’s Besuch: „Sehr ungewöhnlich für einen [nichtregierungs] Besucher, um diese Art von Zugang zu erhalten.“

Einer von Lai’s engsten Verbündeten, Martin Lee, erhielt ebenfalls eine Audienz bei Pompeo und hat mit US-Führungskräften wie Nancy Pelosi und dem ehemaligen Vizepräsidenten Joseph Biden verhandelt.

Lee gehörte zu den prominentesten Persönlichkeiten der pro-amerikanischen politischen Parteien Hongkongs und begann während der Proteste auf dem Tiananmen-Platz 1989 mit Lai zusammenzuarbeiten. Lee, der 1997 mit dem von der US-Regierung finanzierten „Democracy Award“ der National Endowment for Democracy ausgezeichnet wurde, ist der Gründungsvorsitzende der Demokratischen Partei Hongkongs, die heute als Teil der alten Garde des Pro-USA-Lagers gilt.

Während Martin Lee in der pro-westlichen Hongkonger Szene seit langem sehr sichtbar ist, entstand während der Proteste der Besatzungszone 2014 eine jüngere Generation von Aktivisten mit einer neuen Art von lokaler Politik.

Teenager gegen Supermacht, mit Hilfe einer größeren Supermacht.

Joshua Wong trifft Senator Marco Rubio am 8. Mai 2017 in Washington.

Joshua Wong war gerade 17 Jahre alt, als 2014 die Regenschirmbewegung entstand. Nachdem er bei den Protesten als eine der charismatischeren Stimmen aufgetreten war, wurde er ständig als Teenager-Poster-Kind des Pro-West-Lagers gepflegt. Wong erhielt viel Lob im Time Magazine, Fortune und Foreign Policy als „freedom campaigner“ und wurde Thema einer preisgekrönten Netflix-Dokumentation namens „Joshua“: Teenager vs. Supermacht.“

Es überrascht nicht, dass diese Knalltüten Wongs Verbindungen zum Regime-Change-Apparat der US-Regierung übersehen haben. So unterhält das National Endowment for Democracy’s National Democratic Institute (NDI) eine enge Beziehung zu Demosistō, der politischen Partei, die 2016 von Wong zusammen mit ihrem Kollegen Nathan Law gegründet wurde.

Im August tauchte ein offenes Foto des Treffens von Wong and Law mit Julie Eadeh, der politischen Beraterin des US-Generalkonsulats in Hongkong, auf, das Fragen zum Inhalt des Treffens stellte und einen diplomatischen Showdown zwischen Washington und Peking auslöste.

Das Büro des Kommissars des Außenministeriums in Hongkong reichte eine förmliche Beschwerde beim US-Generalkonsulat ein und forderte die USA auf, „sofort einen klaren Bruch mit den antichinesischen Kräften zu tätigen, die in Hongkong Ärger machen, keine falschen Signale an Gewalttäter auszusenden, sich nicht in die Angelegenheiten Hongkongs einzumischen und zu vermeiden, den falschen Weg weiterzugehen“.

Die Hongkonger Zeitung Ta Kung Pao veröffentlichte persönliche Daten über Eadeh, darunter die Namen ihrer Kinder und ihre Adresse. Der Sprecher des Außenministeriums, Morgan Ortagus, schlug zurück und beschuldigte die chinesische Regierung, hinter dem Leak zu stecken, aber keine Beweise anzubieten. „Ich glaube nicht, dass das Durchsickern der privaten Informationen, Bilder, Namen ihrer Kinder eines amerikanischen Diplomaten, ich glaube nicht, dass das ein formeller Protest ist, das ist es, was ein Lumpenregime tun würde“, sagte sie bei einem Briefing des Außenministeriums.

Aber das Foto unterstrich die enge Beziehung zwischen der prowestlichen Bewegung Hongkongs und der US-Regierung. Seit den Protesten der Occupy Central 2014, die Wong in den Vordergrund rückten, wurden er und seine Kollegen von den Elite-Institutionen Washingtons gewissenhaft kultiviert, um als Gesichter und Stimmen der aufkeimenden Anti-China-Bewegung in Hongkong zu fungieren.

Im September 2015 wurden Wong, Martin Lee und der Rechtsprofessor der Universität von Hongkong, Benny Tai Lee, von Freedom House, einer rechtsgerichteten Soft-Power-Organisation, die stark von der National Endowment for Democracy und anderen Waffen der US-Regierung finanziert wird, geehrt.

Nur wenige Tage nach Trumps Wahl zum Präsidenten im November 2016 war Wong wieder in Washington, um nach mehr Unterstützung durch die USA zu fragen. „Als Geschäftsmann hoffe ich, dass Donald Trump die Dynamik in Hongkong kennen könnte und weiß, dass es notwendig ist, die Menschenrechte in Hongkong voll zu unterstützen, um die Unabhängigkeit der Justiz und die Rechtsstaatlichkeit zu wahren“, sagte er.

Wong’s Besuch bot den beiden aggressivsten neokonservativen Mitgliedern des Senats, Marco Rubio und Tom Cotton, Gelegenheit, den „Hong Kong Human Rights and Democracy Act“ einzubringen, der „die Verantwortlichen für Entführung, Überwachung, Inhaftierung und Zwangsgeständnisse identifizieren würde, und es ermöglichte, das US-Vermögen der Täter einfrieren zu lassen und ihre Einreise in das Land zu verweigern“.

Wong wurde dann auf eine Vergnügungsreise von elitären US-Institutionen eingeladen. Dazu gehörten der Think Tank der rechten Heritage Foundation und die Redaktionen der New York Times und der Financial Times. Dann hielt er Hof mit Rubio, Cotton, Pelosi und Senator Ben Sasse.

Im September 2017 unterzeichneten Rubio, Ben Cardin, Tom Cotton, Sherrod Brown und Cory Gardner einen Brief an Wong, Law und den anderen Anti-China-Aktivisten Alex Chow, in dem sie sie für ihre „Bemühungen um den Aufbau eines wirklich autonomen Hongkongs“ lobten. Die überparteiliche Besetzung der Senatoren sollte bekunden, dass „die Vereinigten Staaten nicht tatenlos zusehen können“.

Ein Jahr später nominierten Rubio und seine Kollegen das Trio Wong, Law und Chow für den Friedensnobelpreis 2018.

Washingtons Unterstützung für die designierten Sprecher der „Hongkong Zurückbekommen-Bewegung“ wurde durch unzählige Geldbeträge von US-Regime-change-Outfits wie der National Endowment for Democracy (NED) und Tochtergesellschaften wie dem National Democratic Institute (NDI) an Zivilgesellschaft, Medien und politische Gruppen ergänzt.

Wie der Journalist Alex Rubinstein berichtete, hat der Hong Kong Human Rights Monitor, ein wichtiges Mitglied der Koalition, die sich gegen das inzwischen abgeschaltete Auslieferungsgesetz organisierte, seit 1995 mehr als 2 Millionen Dollar an NED-Mitteln erhalten. Und andere Gruppen in der Koalition ernteten allein im vergangenen Jahr Hunderttausende von Dollar von NED und NDI.

Während US-Abgeordnete Hongkong-Protestanführer für Friedenspreise nominieren und ihre Organisationen mit Geld ausstatten, um die Demokratie zu „fördern“, haben die Demonstrationen begonnen, außer Kontrolle zu geraten.

Von der „Marginal Violence Theory“ bis zur Mob violence reality

Nachdem das Auslieferungsgesetz aufgehoben wurde, traten die Proteste in eine aggressivere Phase ein, indem sie „Hit-and-Run-Angriffe“ auf Regierungsziele starteten, Straßensperren errichteten, Polizeistationen belagerten und sich generell auf die extremen Methoden einließen, die während der von den USA unterstützten Regimewechseloperationen von der Ukraine über Venezuela bis Nicaragua zu Tage traten.

Max Blumenthal

✔

@MaxBlumenthal

AJE ist in der Lage, die „Hit-and-Run-Strategie“ der HK-Protestierenden zu zeigen.

Hier ist William Engdahl auf Otpor!, der von der CIA unterstützten serbischen Gruppe, die Tausende von Jugendaktivisten in Ländern auf der ganzen Welt in Farbrevolutionstaktiken geschult hat: https://archive.org/stream/FullSpectrumDominanceTotalitarianDemocracyInTheNewWorldOrderFWilliamEngdahl/Full%20Spectrum%20Dominance%2C%20Totalitarian%20Democracy%20in%20the%20New%20World%20Order%20-%20F%20William%20Engdahl_djvu.txt ….. https://twitter.com/AJEnglish/status/1160897474648825857…..

Al Jazeera Englisch

@AJEnglisch

Alle ausgehenden Flüge werden von Hongkong aus gestrichen, da Tausende von Demonstranten den Flughafen besetzen.

Es folgte ein öffentlicher Aufschrei über die schwerfällige Reaktion der Polizei auf regierungsfeindliche Kundgebungen am Wochenende.

154

7:00 AM – 13. Aug 2019

Twitter Ads Info und Datenschutz

116 Leute reden darüber.

Die Techniken spiegelten deutlich das Training wider, das viele Aktivisten von westlichen Softpower-Outfits erhalten haben. Aber sie trugen auch die Handschrift von Jimmy Lai’s Medienarbeit.

Zusätzlich zu den riesigen Summen, die Lai für politische Parteien ausgegeben hat, die direkt an den Protesten beteiligt waren, erstellte seine Mediengruppe ein animiertes Video, das „zeigt, wie man sich der Polizei widersetzt, falls Gewalt eingesetzt wird, um Menschen in einem Massenprotest zu zerstreuen“.

Während Lai 2013 Geld in das pro-amerikanische politische Lager in Hongkong pumpte, reiste er nach Taiwan, um einer geheimen Beratung mit Shih Ming-teh, einer Schlüsselfigur der taiwanesischen Sozialbewegung, die den damaligen Präsidenten Chen Shui-bian zwang, 2008 zurückzutreten. Shih wies Lai angeblich an, gewaltfreie Taktiken anzuwenden, um die Regierung unter Druck zu setzen, und betonte die Bedeutung einer Verpflichtung, ins Gefängnis zu gehen.

Laut dem Journalisten Peter Lee „gab Shih angeblich Lai Ratschläge, wie man Studenten, junge Mädchen und Mütter mit Kindern an die Spitze der Straßenproteste stellt, um die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft und der Presse zu gewinnen und die Bewegung mit kontinuierlichen Aktivitäten zu unterstützen, um sie dynamisch und frisch zu halten“. Berichten zufolge hat Lai sein Aufnahmegerät während mehrerer Abschnitte von Shihs Tutorial ausgeschaltet.

Ein Demonstrant erklärte der New York Times, wie die Bewegung versuchte, eine Strategie namens „Marginal Violence Theory“ zu verfolgen: Indem sie mit „leichter Gewalt“ Sicherheitsdienste provozierten, um die Demonstranten anzugreifen, versuchten die Demonstranten, die internationale Sympathie vom Staat zu mindern.

Aber während sich die Protestbewegung intensiviert, gibt ihre Führung die taktische Zurückhaltung auf und schlägt mit voller Wut auf ihre Ziele ein. Sie haben Molotow-Cocktails auf Kreuzungen geworfen, um den Verkehr zu blockieren; Fahrzeuge und ihre Fahrer angegriffen, weil sie versucht haben, Straßensperren zu durchbrechen; Gegner mit Knüppeln geschlagen; einen verwundeten Mann mit einer US-Flagge angegriffen; einen Reporter damit bedroht, seine Fotos zu löschen; eine Journalistin entführt und bewusstlos geschlagen; einen Reisenden vom Festland bewusstlos geschlagen und Sanitäter daran gehindert, das Opfer zu erreichen; und Benzinbomben auf Polizisten geworfen.

Carl Zha

@CarlZha

– 14. August 2019

Antworten auf @CarlZha

Klare Version der Hongkonger Demonstranten, die den chinesischen Reporter für @globaltimesnews mit amerikanischer Flagge schlagen 🇺🇸

Carl Zha

@CarlZha

Ein Protestant aus Hongkong griff weiterhin den chinesischen Reporter für @globaltimesnews mit amerikanischer Flagge an 🇺🇸, obwohl die Sanitäter ihn schließlich aus der Menge befreiten und versuchten, ihn ins Krankenhaus zu bringen.

77

1:17 AM – 14. August 2019

Twitter Ads Info und Datenschutz

92 Leute reden darüber.

Die aufgeladene Atmosphäre hat dem Medienimperium von Lai, das seit der letzten Runde der nationalen Proteste im Jahr 2014 schwere Verluste erlitten hatte, Auftrieb gegeben. Nach den Massenmärschen gegen das Auslieferungsgesetz vom 9. Juni, das Lai’s Apple Daily aggressiv propagierte, hat sich sein Next Digital laut Eji Insight verdoppelt.

Unterdessen zeigen die Anführer der Proteste keine Anzeichen für einen Rückzug. Nathan Law, der Jugendaktivist, der in Washington gefeiert wurde und ein Treffen mit US-Offiziellen in Hongkong fotografiert hat, forderte auf Twitter seine Kollegen auf weiterzumachen: „Wir müssen beharrlich bleiben und den Glauben bewahren, egal wie am Boden zerstört die Realität zu sein scheint“, schrieb er.

Law twitterte aus New Haven, Connecticut, wo er mit einem Vollstipendium an der Yale University eingeschrieben war. Während sich der junge Aktivist in der Bewunderung seiner US-Gönner Tausende von Meilen weg von dem Chaos sonnte, das er mit auslöste, schickt sich eine Bewegung, die sich als „führerloser Widerstand“ definierte, an weiterzumachen.



