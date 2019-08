von Paul Craig Roberts – https://www.theblogcat.de

Und das Plündern wird immer schlimmer

Der amerikanische Kapitalismus basiert auf Plünderung. Als die kontinentalen USA ausgeplündert waren, da hoffte der amerikanische Kapitalismus, sich durch die Plünderung Russlands zu bereichern, wie es unter Jelzin der Fall war. Für diese Raubzüge bezog man die russischen „Atlantiker“ in die Beute ein, um Unterstützung von den liberalen, progressiven Kräften innerhalb Russlands zu erhalten, um Russland seine Vermögenswerte zu entziehen. Aber Putin stoppte mehr oder weniger die amerikanisch-israelische Vergewaltigung Russlands, obwohl sie immer noch durch die neoliberale Ökonomie fortdauert, die Harvard mit einer Gehirnwäsche in die russische Zentralbank und in die Wirtschaftslehre gespült hat. Gehirngewaschene russische Ökonomen sind der Hauptgrund, warum Washington in der Lage ist, ein mächtiges Land wie Russland mit Wirtschaftssanktionen zu strafen.

Die Abhängigkeit des amerikanischen Kapitalismus von Plünderung ist der Grund, warum Washington die Regierung des Volkes von Venezuela stürzen will. Chavez hat in Venezuela eine reformistische Regierung gegründet, die von Maduro fortgesetzt wird. Die reformistische Regierung hat Venezuelas Ölreserven verstaatlicht. Anstatt dass die Profite von amerikanischen Ölkonzernen abgeschöpft werden, sind die Profite im Land geblieben und haben dort die Alphabetisierung erhöht und die Armutsquote gesenkt. Amerikas Kapitalismus will die Profite wieder haben. Daher der Angriff Washingtons auf Venezuela.

Das gleiche gilt für den Iran. Die Iraner waren die ersten und erfolgreichsten bei der Abschüttelung des Jochs des amerikanischen Imperialismus. Sie haben 1979 die amerikanische Marionette, den Schah, gestürzt und die Einkünfte aus dem Öl zur Entwicklung des Iran benutzt, anstatt für den Kauf von Waffen vom US Militär/Sicherheitskomplex. Diese ganze Propaganda gegen den Iran ist Teil der Bemühung – ergänzt durch die Sanktionen – um die Kontrolle über den Ölreichtum des Iran wiederzuerlangen und den Iran als Ausrüster der Hisbollah-Miliz auszuschalten, die die israelische Besatzung des Süd-Libanon verhindert.

Auch Russland und China sind im Fadenkreuz, und die Regierungen dieser beiden Länder sind weiterhin so arglos, dass sie Washington in die Hände spielen. Beide Länder erlauben von Washington finanzierten NGOs (Nicht-Regierungsorganisationen), in ihren Ländern zu arbeiten, mit offen verräterischen Aktivitäten gegen deren Regierungen. Die andauernden Straßenproteste in Hongkong sind eine Operation Washingtons, die die Reputation und die Stabilität der chinesischen Regierung untergraben sollen. Man muss sich fragen, warum sich die chinesische Regierung für Washington als Zielscheibe hergibt.

Dass Putins Regierung die von Amerika bezahlten Verräter toleriert, hat dazu geführt, dass es zu den jüngsten Unruhen und Demonstrationen kam und die russische Polizei einschreiten musste. Die russische Regierung hat nicht gegen die Demonstranten und ihre amerikanischen Finanziers ermittelt, sondern gegen Polizei, die die öffentliche Ordnung in Russland wieder hergestellt hat! Die russische Polizei wurde dafür kritisiert, sie sei aus Sicht der russischen Regierung „zu brutal“ vorgegangen, gegen die von Amerika organisierten Angriffe gegen die russische Regierung. Eine dermaßen konfuse Regierung hat eine geringe Überlebenschance. Vielleicht ist die Situation innerhalb Russlands anders als sie in den US-Medien präsentiert wird, aber so wie es in den USA präsentiert wird, so wird es auch in der ganzen Welt gesehen. Und das ist nicht zu Russlands Vorteil.

Kein Wunder dass Washington Putin und die chinesische Führung als Politiker ansieht, mit denen man leichtfertig umspringen kann.

Vielleicht sind Russland und China so verzweifelt auf die Anerkennung des Westens aus, dass sie beweisen wollen wie demokratisch sind und die vom Ausland orchestrierten Aufstände zulassen. Die Hongkonger Jugend, die amerikanische Flaggen schwenkt, ist sich wohl nicht bewusst, dass die USA von einer kleineren und schlimmeren Oligarchie als der von China regiert werden.

Die USA erlauben keinem fremden Land die Finanzierung von NGOs, die die Regierung der USA beeinflussen – außer Israel. Mir ist nicht bekannt, dass es irgendwelchen russischen, chinesischen, iranischen oder venezolanischen NGOs gestattet wäre, innerhalb der USA zu arbeiten. Kann sich jemand vorstellen, dass Israel es zulässt, dass palästinensische NGOs in Israel arbeiten dürften und Straßenproteste und Aufstände inszeniert? In den Vereinigten Staaten ist es nicht einmal dem Präsidenten erlaubt, mit Russland zu kommunizieren, ohne dass er als „Handlanger Putins“ beschuldigt wird, der in eine Verschwörung verstrickt ist um Amerika an Russland zu verkaufen.

Russland besitzt einen Ökonomen, der die Wirtschaft versteht. Sein Name ist Sergei Glazyev. Glazyev, der kompetenteste Ökonom in Russland, versteht, dass Russlands wirtschaftliche Entwicklung nicht von ausländischen Krediten und Kapital aus dem Ausland abhängt. Kredite aus dem Westen sind nur ein Weg, um Russland in die Abhängigkeit externer Geldgeber zu locken, so wie es mit Griechenland geschah. Ein jüngster Bericht besagt, dass Glazyev von seinem Posten als Berater für Putin abgesetzt wurde. Es scheint als würden die pro-amerikanischen Atlantiker Russland weiter unten halten, bis Russland sich Washington für einen Bailout ergeben muss.

Während man auf die Chance lauert, die Ausbeutung Russlands, des Iran, Venezuelas und Chinas wiederaufzunehmen, plündert der amerikanische Kapitalismus den Rest des öffentlichen Landes – die staatlichen Wälder, die Parks, Monumente und Naturschutzgebiete. Darüber könnt ihr hier lesen:

Das Trump-Regime öffnet die staatlichen Wälder der USA für die Plünderung durch Holzkonzerne

http://www.addisonindependent.com/news/proposed-change-would-cut-public-input-green-mtn-national-forest

Falls eine vorgeschlagene Änderung der föderalen Landnutzungsregeln durchgesetzt wird, könnten die 90.000 Hektar des Green Mountain National Forest, die in Addison County liegen, viel mehr kommerzielle Abholzung, Straßenbau und Versorgungskorridore erleben – und das alles ohne Umweltprüfung oder öffentlichen Beteiligung.

„Im Grunde genommen würden die Regeln die Öffentlichkeit aus dem öffentlichen Landmanagement heraushalten“, sagte Jamey Fidel, dem Direktor des Forest and Wildlife Program im Vermont Natural Resources Council (VNRC).

Es geht um einen Vorschlag des United States Forest Service (USFS) zur Überarbeitung des National Environmental Policy Act (NEPA), der die Grundlage für die umweltpolitische Entscheidungsfindung in den Vereinigten Staaten bildet. Es verpflichtet Behörden wie die USFS, die Umweltauswirkungen ihrer vorgeschlagenen Maßnahmen zu analysieren, bevor sie Entscheidungen treffen.

Der USFS-Vorschlag würde diese Anforderungen drastisch verändern, indem er die Anzahl und Art der Projekte, die als „kategorische Ausnahmen“ gelten, stark ausweiten würde, die ohne Umweltprüfungen oder Folgenabschätzungen genehmigt werden können.

Projekte, die die USFS als „kategorische Ausnahmen“ umklassifizieren würden, beinhalten:

– Kommerziellen Holzeinschlag, einschließlich Kahlschlag, auf Flächen bis zu 4.200 Hektar auf einmal.

– Bau neuer Straßen durch den Wald bis zu fünf Meilen auf einmal.

– Rekonstruktion alter Straßen durch den Wald bis zu 10 Meilen auf einmal.

– Planieren von bis zu vier Meilen für Pipelines und die Nutzungsrechten durch den Wald.

– Sperrung von Straßen und Wegen, die für Freizeitzwecke genutzt werden.

– Hinzufügen von illegal gebauten Straßen und Wegen zum offiziellen USFS-Straßen- und Wegenetz.

Neue Regeln würden es dem USFS auch ermöglichen, bei fast jeder Projektentscheidung eine öffentliche Beteiligung zu umgehen.

Nach Schätzungen einer Reihe von Forst- und Umweltorganisationen würde der Vorschlag die öffentliche und ökologische Überprüfung von mehr als 90 Prozent aller USFS-Projekte beseitigen.

Die Forstverwaltung sagt, dass sie dies tun muss, weil die Behörde unter anderem einen Rückstand bei „Sondergenehmigungen oder Verlängerungen“ hat, „die auf eine Umweltanalyse und -entscheidung warten, die mehr als 7.000 Unternehmen und 120.000 Arbeitsplätze betrifft“. Die Arbeitsplätze würden nicht benötigt, wenn die USA tatsächlich eine Vollbeschäftigung bei einer Arbeitslosenquote von 3,5% haben.

Darüber hinaus nehmen Herausforderungen wie die jüngste Zunahme der Waldbrände immer mehr Ressourcen und Personal der Agentur in Anspruch. Mit anderen Worten, die globale Erwärmung verbraucht den Haushalt der Agentur zur Bekämpfung von Bränden.

Was das USFS jedoch nicht erwähnt, ist, dass laut dem Congressional Research Service die Trump-Administration vorgeschlagen hat, die Ausgaben für den Forest Service für das Geschäftsjahr 2020 um fast 1 Milliarde Dollar zu kürzen, einschließlich einer Kürzung von 654,4 Millionen Dollar für das Wildland Fire Management.

„Dies (die vorgeschlagene Änderung der NEPA) geschieht zu einer Zeit, in der der Forstdienst sein eigenes Budget kürzt und nicht über die Mittel verfügt, um zu beurteilen, was er tut“, schrieb Sam Evans in der New York Times.

Evans, der in den Nationalwäldern der Süd-Appalachen arbeitet, nannte den USFS-Vorschlag „einen Angriff auf die eigentliche Idee“ von öffentlichem Land.

„Wenn es nach der Forstverwaltung geht, werden die Besucher nicht wissen, was auf sie zukommt, bis Holzfäller an ihren Lieblingspfaden auftauchen oder ein Weg für eine Gasleitung unter einer malerischen Aussicht freigeschlagen ist.“

Die USFS besteht darauf, dass die Änderungen „sowohl dem Geist als auch der Absicht der NEPA entsprechen“, aber Kritiker sehen den jüngsten Vorschlag als Teil eines größeren Trends.

Im Dezember letzten Jahres, nach dem Widerruf von Genehmigungen, die es der Atlantic Coast Pipeline ermöglicht hätten, durch Teile der nationalen Wälder von George Washington und Monongahela sowie über den Appalachian Trail zu bauen, tadelte der 4. U.S. Circuit of Appeals den Forest Service wegen der Erteilung von Genehmigungen, die sowohl gegen den National Forest Management Act als auch gegen die NEPA verstoßen.

Das dreiköpfige Gremium kam zu dem Schluss, dass die Agentur „ihre Verantwortung für die Erhaltung der nationalen Waldressourcen vernachlässigt hat“. Besonders hervorzuheben ist die Art und Weise, wie die „Umweltanliegen der Forstverwaltung…. plötzlich und auf mysteriöse Weise rechtzeitig gelindert wurden, um die Termine einer privaten Pipelinefirma einzuhalten“.

IN DEN GREEN MOUNTANS

In Vermont haben die jüngsten USFS-Projekte im Green Mountain National Forest (GMNF) bei einer Reihe von Umweltorganisationen, einschließlich der VNRC, Besorgnis ausgelöst.

„In der Vergangenheit, als der Forstdienst Großprojekte mit dem GMNF durchgeführt hat, gab es reichlich Gelegenheit (in Übereinstimmung mit der NEPA) für öffentliche Kommentare und Beiträge“, schrieben VNRC-Beamte in einem Blogbeitrag vom 3. Mai. „VNRC hat an diesen Möglichkeiten teilgenommen und wir haben eine kooperative Beziehung mit dem GMNF genossen.“

Aber ab der zweiten Jahreshälfte 2018 begann die USFS, die öffentliche Meinung zu Projekten einzuschränken – eines, um auf 15.000 Hektar in der südlichen Hälfte des Waldes eine gleichmäßige Holzernte durchzuführen, und ein weiteres, das Dutzende von Meilen neuer Straßen erfordern würde, um 9.630 Hektar Holzernte durchzuführen.

Insgesamt, so der VNRC, „plant der Forstdienst in den nächsten 15 Jahren den Bau von 84 Meilen Straßen (57 Meilen neue und temporäre Straßen und 26,7 Meilen rekonstruierte Straßen) ohne Gelegenheit zur öffentlichen Stellungnahme zu den Umweltauswirkungen dieser Aktivitäten“.

Der Green Mountain National Forest ist einer von nur zwei Nationalwäldern in Neuengland. Er wurde 1932 als Reaktion auf übermäßigen Holzeinschlag, Feuer und Überschwemmungen gegründet. Ab 2011 umfasste der GMNF 821.040 Hektar, von denen fast die Hälfte in staatlichem Besitz war.

Mehr als 18 Prozent von Addison County liegen im Wald.

The Independent konnte die GMNF-Beamten nicht rechtzeitig für eine Stellungnahme zu dieser Geschichte erreichen.

Unterstützer der öffentlichen und ökologischen Überprüfung sehen die vorgeschlagenen NEPA-Änderungen als einen Versuch der Trump-Administration, die jüngsten Praktiken des Forstdienstes zu kodifizieren.

Und viele von ihnen wehren sich.

Organisationen wie die National Audubon Society über den Sierra Club bis hin zur National Parks Conservation Association fordern die betroffenen Bürger auf, einen öffentlichen Kommentar zu den vorgeschlagenen Regeländerungen abzugeben.

Die Frist für die Kommentierung ist der 26. August.

„Bitte machen Sie Ihre Kommentare spezifisch und einzigartig für Ihre Anliegen und beziehen Sie Ihre Kommentare auf einen bestimmten nationalen Wald, wie den Green Mountain National Forest“, schrieb VNRC-Beamte am 25. Juli. „Der Forstdienst wird ähnliche Kommentare zusammenfassen und sie als einen Kommentar zählen, also machen Sie bitte Ihre Kommentare einzigartig, damit sie gezählt werden.“

Nach Angaben der Forest Service Website können Kommentare hier abgegeben werden:

– online über https://www.regulations.gov/comment?D=FS-2019-0010-0001 (Hinweis: Diese Info wurde aus der Druckversion dieses Artikels aktualisiert.)

– oder per Post an die NEPA Services Group, c/o Amy Barker, USDA Forest Service, 125 South State St., Ste. 1705, Salt Lake City, UT 84138.

– oder per E-Mail an nepa-procedures-revision@fs.fed.us. (Hinweis: Diese Informationen wurden von der Druckversion dieses Artikels aktualisiert.)

Kontaktieren Sie Christopher Ross unter christopherr@addisonindependent.com.

