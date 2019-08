Langstreckenangriff auf saudisches Ölfeld beendet Krieg gegen Jemen

von https://www.moonofalabama.org

Übersetzung LZ

Saudi-Arabien hat heute endlich den Krieg gegen den Jemen verloren. Es hat keine Verteidigung gegen neue Waffen, die die Houthis im Jemen erworben haben. Diese Waffen bedrohen die wirtschaftlichen Lebensadern der Saudis. Das war heute der entscheidende Angriff:

„Drohnen, die von den jemenitischen Houthi-Rebellen gestartet wurden, griffen am Samstag ein riesiges Öl- und Gasfeld tief in der ausgedehnten Wüste Saudi-Arabiens an und verursachten beim zweiten Angriff auf seine wichtige Energieindustrie, etwas, was das Königreich als „begrenztes Feuer“ bezeichnete.

…

Die saudische Anerkennung des Angriffs kam Stunden, nachdem Yahia Sarie, ein militärischer Sprecher der Houthis, eine Videoerklärung herausgab, in der behauptet wurde, dass die Rebellen 10 mit Bomben beladene Drohnen starteten, die in ihrer „größten Operation aller Zeiten“ auf das Feld zielen. Er drohte, dass weitere Angriffe kommen würden.“

Neue Drohnen und Raketen, die im Juli 2019 von den jemenitischen Houthi-alliierten Streitkräften vorgestellt wurden.

Der heutige Angriff ist ein Schachmattzug gegen die Saudis. Shaybah liegt etwa 1.200 Kilometer (750 Meilen) vom Houthi-kontrollierten Gebiet entfernt. In diesem Bereich gibt es viel wichtigere wirtschaftliche Ziele:

„Die Entfernung des Feldes vom rebellischen Territorium im Jemen zeigt die Reichweite der Drohnen der Houthis. UN-Ermittler sagen, dass die neue UAV-X-Drohne der Houthis, die in den letzten Monaten während des Krieges der von Saudi-Arabien geführten Koalition im Jemen eingesetzt wurde, wahrscheinlich eine Reichweite von bis zu 1.500 Kilometern (930 Meilen) hat. Damit sind saudische Ölfelder, ein im Bau befindliches emiratisches Kernkraftwerk und Dubais belebter internationaler Flughafen in Reichweite.

Im Gegensatz zu hochentwickelten Drohnen, die Satelliten benutzen, um Piloten zu erlauben, sie aus der Ferne zu fliegen, glauben Analysten, dass Houthi-Drohnen wahrscheinlich so programmiert sind, dass sie einen bestimmten Breitengrad und Längengrad erreichen und nicht mehr kontrolliert werden können, sobald sie außerhalb der Funkreichweite liegen. Die Houthis haben Drohnen, die per Radar schwer zu verfolgen sind, benutzt, um saudische Patriot-Raketenbatterien sowie feindliche Truppen anzugreifen.

Der Angriff zeigt eindrucksvoll, dass die wichtigsten Vermögenswerte der Saudis nun in Gefahr sind. Diese wirtschaftliche Bedrohung kommt zu einem Haushaltsdefizit von sieben Prozent hinzu, das der IWF für Saudi-Arabien prognostiziert. Weitere saudische Bombardierungen gegen die Houthi werden nun sehr hohe zusätzliche Kosten verursachen, die sogar die Lebensfähigkeit des saudischen Staates gefährden könnten. Die Houthi haben Clownprinz Mohammad bin Salman an den Eiern und können diese nach Belieben auspressen.

Die Drohnen und Raketen, die die Houthi benutzen, sind Kopien iranischer Vorbilder, die im Jemen mit Hilfe von Hisbollah-Experten aus dem Libanon zusammengebaut wurden. Vor vier Tagen besuchte eine Houthi-Delegation den Iran. Während des Besuchs des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei gab er zum ersten Mal öffentlich zu, dass die Houthi die Unterstützung des Iran haben:

„Ich erkläre meine Unterstützung für den Widerstand der gläubigen Männer und Frauen im Jemen…. Das jemenitische Volk…. wird eine starke Regierung bilden“, zitierte der Staatssender Khamenei bei einem Treffen mit dem Verhandlungsführer der Houthi-Bewegung Mohammed Abdul-Salam.

Khamenei, der zum ersten Mal in Teheran Gespräche mit einem hochrangigen Houthi-Vertreter führte, forderte ebenfalls „einen starken Widerstand gegen die von Saudi-Arabien geführten Bestrebungen zur Spaltung des Jemen“, berichtete die halboffizielle Nachrichtenagentur Fars.

„Ein einheitlicher und kohärenter Jemen mit souveräner Integrität sollte angestrebt werden. Angesichts der religiösen und ethnischen Vielfalt im Jemen erfordert der Schutz der Integrität des Jemen einen internen Dialog“, sagte er, berichtete das Fernsehen.

Der Besuch in Teheran bewies, dass die Houthi keine nicht anerkannte, isolierte Bewegung mehr sind:

Offizielle aus dem Iran, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien sowie der jemenitischen Houthi Ansarullah-Bewegung tauschten sich über eine politische Lösung des langwierigen Krieges auf der arabischen Halbinsel aus.

Das Treffen fand am Samstag im iranischen Außenministerium in Teheran statt, an dem Delegationen aus dem Iran, Ansarullah und den vier europäischen Ländern teilnahmen.“

Die Delegierten der Sitzung erläuterten die Ansichten ihrer jeweiligen Regierungen zu den Entwicklungen im Jemen, einschließlich der politischen und der Entwicklungen auf dem Schlachtfeld sowie der humanitären Situation im Land.

…

Die Delegierten betonten die Notwendigkeit einer sofortigen Beendigung des Krieges und bezeichneten politische Mittel als die endgültige Lösung der Krise.

Der Krieg gegen den Jemen, den MbS im März 2015 begann, erwies sich lange Zeit als ungewinnbar. Jetzt ist er definitiv verloren. Weder die USA noch die Europäer werden den Saudis zu Hilfe kommen. Es gibt keine technologischen Mittel, um sich angemessen vor solchen Angriffen zu schützen. Der arme Jemen besiegte das reiche Saudi-Arabien.

Die saudische Seite wird sich auf politische Friedensverhandlungen einlassen müssen. Die jemenitische Forderung nach Reparationszahlungen wird ihre Augen tränen lassen. Aber die Saudis werden keine andere Wahl haben, als alles zuzugestehen, was die Houthi verlangen.

Die VAE waren klug, sich in den letzten Monaten aus dem Jemen zurückzuziehen. Ihr Kriegsziel war es, die Kontrolle über den Hafen von Aden zu erlangen. Das Bündnis mit dem südjemenischen Separatisten, die die Stadt heute kontrolliert, garantiert dies. Wie lange sie daran festhalten können, wenn Khamenei eine Teilung des Jemen ablehnt, bleibt abzuwarten.

Der heutige Angriff hat eine noch größere Dimension als das Ende des Krieges gegen den Jemen. Dass der Iran Drohnen mit einer Reichweite von 1.500 Kilometern an seine Verbündeten im Jemen lieferte, bedeutet, dass seine Verbündeten im Libanon, Syrien und Irak Zugang zu ähnlichen Mitteln haben.

Israel und die Türkei werden dies berücksichtigen müssen. US-Basen am Persischen Golf und in Afghanistan müssen ebenfalls aufpassen. Der Iran hat nicht nur ballistische Raketen, um diese Basen anzugreifen, sondern auch Drohnen, gegen die US-Raketen und Luftabwehrsysteme mehr oder weniger nutzlos sind. Nur die VAE, die russische Pantsir S-1 Luftverteidigungssysteme auf deutschem MAN-LKW-Chassis(!) gekauft haben, haben einige Möglichkeiten, diese Drohnen zu beseitigen. Das Pentagon würde wahrscheinlich gerne einige davon kaufen.

Es war der US-Einsatz von heimlichen Drohnen gegen den Iran, der ihm die Möglichkeit gab, eine zu fangen, zu analysieren und zu klonen. Das umfangreiche Drohnenprogramm des Iran ist indigen und ziemlich alt, aber es profitierte von der Technologie, die die USA unbeabsichtigt zur Verfügung stellten.

Alle Kriege, die die USA und ihre Verbündeten im Nahen Osten gegen Afghanistan (2001), Irak (2003), Libanon (2006), Syrien (2011), Irak (2014) und Jemen (2015) führten, führten dazu, dass Iran und seine Verbündeten unbeabsichtigt stärker wurden.

Daraus kann man eine Lehre ziehen. Aber es ist zweifelhaft, dass der Borg in Washington DC die Fähigkeit hat, sie zu verstehen.

https://www.moonofalabama.org/2019/08/long-range-attack-on-saudi-oil-field-ends-war-on-yemen.html

Werbeanzeigen