Ukrainischer Nationalismus vs. Otto von Bismarck

von Saker – https://www.theblogcat.de

Bild: Wahnvorstellung und Realität

Nun, was ist wirklich geschehen? Warum ist Selenski anscheinend darauf versessen, all die Fehler zu wiederholen, die Poroschenko gemacht hat?

Von Fürst Otto von Bismarck stammt dieser berühmte Satz: „Politik ist die Kunst des Möglichen“. Und ich denke, das ist eine ausgezeichnete Regel, die man beachten sollte, wenn man versucht, herauszufinden was vor sich geht und was als Nächstes geschehen könnte. Es schwirrt da draußen eine Menge übertriebener Rhetorik umher, aber egal wie wahnwitzig ukrainische Politiker auch sein mögen, die Realität bleibt etwas objektives, und diese objektive Realität wird die Zukunft bestimmen, nicht der hohle ideologische Unsinn, der von Politikern verbreitet wird (seien es ukrainische oder AngloZionistische Politiker).

Einen entschlossenen Versuch zu unternehmen, die dringendsten Probleme der Ukraine anzugehen. Zumindest hätte Selenski seinen Truppen befehlen können, das Feuer einzustellen und sie aus der Sicherheitszone abzuziehen (Selenski hatte dazu die volle Autorität als er gewählt war und musste niemanden um Beistand bitten). Selbstverständlich hätte so ein Schritt mit den Kräften der LDNR (VR Luhansk und Donezk) koordiniert werden müssen. Und das wiederum hätte zumindest bedeutet, dass Selenski einen direkten Kommunikationskanal mit den beiden Volksrepubliken hätte öffnen müssen. Diese Option könnte man so beschreiben: „Der Beginn einer Umsetzung zumindest der ersten Schritte des Minsker Abkommens“.

Eine weitere bedeutende Kraft in der Ukraine sind die west-ukrainischen (galizischen) Nazi-Todesschwadronen und der Mob. Ihre Macht ist auch nicht demokratisch, sondern eine Ochlokratie (Pöbelherrschaft). Diese Typen sind eine Minderheit, eine ziemlich kleine sogar, aber sie haben genug Muskel- und Feuerkraft, um jeden nominellen ukrainischen Führer zu bedrohen. Darüber hinaus haben dies Leute die gesamte Polizei und die Sicherheitskräfte infiltriert, was ihnen theoretisch die Möglichkeit gibt, sie zu kontrollieren oder zu entwaffnen (vor allem der Geheimdienst SBU ist voll mit Ukronazi-Banditen).

Hier müssen wir eines klarstellen: Hier geht es NICHT, ich wiederhole, NICHT um Nationalität oder Nationalismus. Die ukrainischen Oligarchen sind wie alle anderen Oligarchen: Ihre Loyalität gehört dem Geld und nichts anderem. Wollte man diese Oligarchen charakterisieren, dann könnte man sie sich als „post-sowjetisch“ vorstellen, was heißt, dass sie sich nicht um Nationalität kümmern, und obwohl ihre Hauptsprache das Russische ist, scheren sie sich einen Dreck um Russland oder das Russische (oder irgendwas anderes!). Da viele von ihnen Juden sind, besitzen sie natürlich in Israel ein Netzwerk aus Unterstützern/Helfern, aber ebenso im Westen und selbst in Russland. In Wahrheit sind dies Typen die echten „Internationalisten“, auf ihre eigene, toxische Art.

Wie ich vor kurzem in einem Artikel angedeutet habe, ist die Ukraine keine Demokratie sondern eine Oligarchie: Seit 1991 wurde die einst reichste Sowjetrepublik gnadenlos von einer ganzen Klasse (im marxistischen Sinn des Wortes) von Oligarchen ausgeplündert. Deren größte Furcht war immer, den gleichen „Horror“ (aus ihrer Sicht) zu erleiden wie Russland unter Putin und dies auch in die Ukraine kommen könnte.

Ein paar feine Exemplare von Ochlokraten

Sehen wir uns zunächst die Oligarchen an: Ihre erste Priorität ist die Fortsetzung der Plünderung der Ukraine. Dazu benötigt man das Gegenteil von „Recht und Ordnung“: man benötigt Gesetzlosigkeit, Chaos, Gewalt und, am wichtigsten, man benötigt das Feigenblatt der „Moskauer Aggression“, um sich dahinter zu verstecken. In anderen Worten: Diese Oligarchen wollen vielleicht keinen offenen Krieg mit der DNLR (und schon gar nicht mit Russland), sie wollen nur, dass kein Frieden ausbricht.

Die Ukronazis wollen auch nicht, dass Frieden ausbricht, dass ihr Einfluss und ihre Macht gemindert wird und sich dem Durchschnitt der ukrainischen Bevölkerung angleicht. Und da ihre gesamte Ideologie und Weltanschauung sich nur darum dreht, Russland zu hassen und anti-russisch zu sein, ist jeder Friede mit Russland für sie einfach nicht vorstellbar. Sie und ihre polnischen Unterstützer wollen, dass Russland in viele kleine Ministaaten zerbricht, die sie (oder in ihrer Wahnvorstellung die Chinesen) beherrschen können. Diese Leute werden Russland immer als existentielle Bedrohung wahrnehmen. Auf ihre Art haben sie durchaus Recht: Russland wird immer der Realitätscheck für ihre Wahnvorstellungen bleiben. Das galt im 13. Jahrhundert genauso wie heute.

Und schließlich sollten wir daran denken, dass weder die Oligarchen noch die Ukronazis wirklich wollen, dass die Menschen auf der Krim und im Donbass Teil „ihrer“ Ukraine sind, denn die überwältigende Mehrheit dieser Menschen würde sowohl die Oligarchen als auch die Ukronazis kategorisch ablehnen. Ja, aus ideologischen und aus Prestigegründen werden diese galizischen Nazis immer behaupten, dass „die Krim für immer ukrainisch sei“ und „wir den Donbass zurückerobern werden“. Aber worüber sie tatsächlich fantasieren, das ist das Territorium, und nur das Territorium. Was die mehr als zwei Millionen virulent anti-nazistischen Menschen auf diesem Gebiet anbelangt, so wollen sie sie entweder tot oder vertrieben sehen.

Während also etwa 70% der ukrainischen Bevölkerung wollen, dass Frieden einkehrt und der Horror des Bürgerkriegs aufhört, wollen nur jene beiden Gruppen, die die Macht haben, dass der Bürgerkrieg im Osten weitergeht. Es gibt sogar einige Selenski-Kandidaten, die verkündet haben, dass der Krieg mit der LDNR der einzige Weg zur Lösung der Krise sei. Einige wollen sogar Krieg mit Russland!

Die Realität ist jedoch – so sagt man – eine lästige Sache. Wenn dein Kopf im Sand steckt und dein Hintern in die Luft ragt und dieser kollektive Hintern der Ukronazis jetzt seit einigen Jahren für alle zu sehen ist. Dies gilt auch für die angeblichen „Reformen“ der Ukronazi-Kräfte.

Etliche Anzeichen deuten darauf hin, dass die meisten dieser sogenannten „Reformen“ und „Reorganisationen“ der Ukronazis sich mehr um Korruption (was sonst?) und Augenwischerei drehen als alle andere. Galizier sind allgemein bekannt als erstklassige Folterer und Henker von Zivilisten, aber nicht wirklich als Militärkommandeure (deshalb suchen die „Historiker“ der Ukronazis verzweifelt jedes Jahr in der Geschichte dessen, was man heute die Ukraine nennt, nach so etwas wie einem „ukrainischen“ Sieg; alles was sie bisher gefunden haben, sind sehr kleine, völlig irrelevante und örtliche Schlachten).Im Gegensatz dazu scheint es den Kräften der LDNR ziemlich gut zu gehen, und ihre Moral scheint besser las je (was nicht überrascht, das ihre militärische Moral auf 1000 Jahren russischer Militärgeschichte basiert). Und nicht zuletzt gibt es da Putins ziemlich deutliche Warnung während er Olympischen Spiele, als er erklärte, dass jeder Angriff der Ukronazis „sehr ernste Konsequenzen für das ukrainische Staatsgebilde“ haben würde.

Diese Warnung wurde offenbar sowohl in Kiew als auch in Washington DC vernommen.

Die Stimmung in der russischen Öffentlichkeit scheint sich aus totalem Ekel und frustriertem Zorn zusammenzusetzen. Nicht dass Selenski in Russland jemals populär war, aber zumindest war er kein Nazi, und er schien bereit zu sein, den ersten Schritt zu tun, um diesen Wahnsinn zu stoppen. Diese Hoffnung ist jetzt völlig zertrümmert (die russischen Medien berichten täglich über alle anti-russischen Äußerungen der verschiedenen Kandidaten von Selenski).

Während der Kreml sich zumeist an die diplomatische Sprache hält, scheinen die meisten russischen Experten von Selenski und seinem Verhalten genug zu haben, und sie drängen nach einer irgendwie härteren russischen Gangart gegen dieses fünf Jahre alte Banderastan. Und der Kreml hat zugehört: Russland verteilt jetzt an praktisch jeden Ukrainer, der einen haben will, einen Pass. Dies ist der erste Schritt in einer bewährten Vorgehensweise, der nächste Schritt könnte die Anerkennung der DNLR als souveräne Staaten sein (so wie es mit Abchasien und Süd-Ossetien geschah).

Viele wundern sich, worauf Putin wartet und warum Russland diese Republiken noch nicht anerkannt hat.

Die Gründe dafür sind so einfach wie überzeugend:

Erstens würde eine vorzeitige Anerkennung nur das westliche Märchen anfeuern, Russland sei in die Ukraine einmarschiert um Land zu rauben. Wenn die AngloZionisten solche Behauptungen schon machen, wenn die russischen Streitkräfte noch in ihren Baracken sind, dann kann man sich das hysterische Gekreische aus dem „kollektiven Westen“ vorstellen, wenn Russland sich wirklich dazu entscheidet, seine Truppen in den Donbass zu schicken, um die Aggression der Ukronazis aufzuhalten!

Zweitens: So wie das Imperium mit seinem Ukronazi Banderastan ein „Anti-Russland“ erschaffen hat, so hat Russland mit der LDNR ein „Anti-Banderastan“ erschaffen. Das ist sehr wichtig und darf nicht übersehen werden: Ja, die von Nazis besetzte Ukraine ist eine nicht heilende Wunde auf der Seite Russlands, aber Novorossia ist ebenfalls eine nicht heilende Wunde auf der Seite der von Nazis besetzten Ukraine. Der große Unterschied ist, dass Russland stark genug ist, um mit dieser Wunde fertig zu werden, während das Banderastan der Ukronazis nie eine Chance hatte und bereits jenseits jeder Hoffnung auf eine Überlebenschance zusammengebrochen ist.

Drittens: Russland kann es sich einfach nicht leisten, die enorme Rechnung für einen eventuellen Wiederaufbau einer zerstörten Ukraine zu tragen. Allein der Wiederaufbau der Krim ist eine enorme und kostenintensive Aufgabe für Russland, vor allem nach der jahrzehntelangen Vernachlässigung durch die Ukros. Aber zumindest wird letzten Endes ersichtlich, dass die Krim auf dem Weg zu Wohlstand ist und die Rendite für die Investitionen wir riesig sein.Aber den gesamten Donbass eigenhändig wiederaufzubauen, das liegt vermutlich jenseits der russischen Mittel. Gegenwärtig liefert bereits riesige Mengen an Hilfe an die Novorussen und ist praktisch am Anschlag.

Abschließend sei daran erinnert, dass der UN-Sicherheitsrat die Minsker Abkommen genehmigt hat und dass sie als solche kein Wahlfach sind: Die Minsker Abkommen sind völkerrechtlich bindend. Und hier ist das Schöne: Russland ist nicht Teil der Minsker Abkommen, nur die Ukraine und die LDNR sind es. Während die Anglozionisten also Mantra-artig wiederholen, dass „Russland dafür bestraft werden muss, dass es sich nicht an die Minsker Abkommen hält“ oder „Russland muss mehr tun“ – erkennen sie alle insgeheim, dass dies leere Heißluft ist. Außerdem beginnen selbst die geistloseren westlichen Führer jetzt zu erkennen, welche Seite sich wirklich nicht an diese Vereinbarungen halten will.

Diese Abkommen sind in Novorossia noch unpopulärer als in Kiew: Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Novorussen niemals zustimmen werden, jemals wieder von Kiew regiert zu werden. Niemals. Und früher oder später werden sie auf irgendeine Weise Russland beitreten. Aber das liegt in der Zukunft. Für den Moment sind die Novorussen schlau genug zu erkennen, dass sie dabei mitmachen sollten und die idiotischen Ukronzis diese Abkommen öffentlich sabotieren lassen. Und da Selenski und seine Kandidaten jetzt erklären, dass sie niemals mit der LDNR verhandeln werden (was die Minsker Abkommen verlangen), so sind es nicht Russland oder die LDNR, die diese Abkommen zerstören, sondern die ukrainische Regierung, und das ganz offiziell.

Eine verblüffende Entwicklung seit der Wahl von Selenski ist die Anzahl der ukrainischen Politiker, die offen verkünden, dass die Ukraine den Donbass ganz einfach militärisch zurückerobern sollte (einige sogar die Krim). Es ist daher vielleicht eine gute Idee, noch einmal die militärischen Optionen auf beiden Seiten zu beleuchten.