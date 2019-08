von Paul Schreyer – https://paulschreyer.wordpress.com

Das ZDF hat einen Film über „Deutschlands Rolle in der Nato und der Welt“ und die „Angst vor dem Einmarsch feindlicher Truppen“ produzieren lassen. Der Feind steht wie gewohnt im Osten – und die Filmemacher schwärmten während ihrer Recherche öffentlich von „tollen Tagen in Washington“. Soll man dazu noch irgendetwas sagen?

Derartige Dokumentationen gab es in den vergangenen Jahren bereits zur Genüge, die Kritik daran ist ebenfalls ausführlich dokumentiert. Zum vorliegenden Werk hat mein Kollege Stefan Korinth vor kurzem vieles Wichtige angemerkt. Was mich motiviert, darüber zu schreiben, ist vor allem die lässige Unbekümmertheit, mit der die Filmemacher Nick Golüke und Michael Mueller ihr Werk auch noch als cool und hip präsentieren.

So feiert man sich auf Instagram als angesagtes Reporterteam, dem in Washington alle Türen offenstanden:

„Great Days in Washington @ NATO Summit. With Latvian foreign minister Edgars Rinkēvičs and John Mueller, senior fellow at the Cato Institute. In search of solutions for a world that is becoming increasingly complex. Next Stop Amsterdam ✈️ #washingtondc #nato #nglowteam #selfie #documentary“