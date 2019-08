Die Welt vereint sich für internationales Recht gegen das US-Imperium

von Kevin Zeese und Margaret Flowers – https://einarschlereth.blogspot.com

Bild: Aktivisten in Indonesien am Weltprotesttag gegen die US-Blockade Venezuelas. Telesur.

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

„Wir sind gegen die extraterritoriale Anwendung einseitiger Maßnahmen.“

Das sind nicht Kuba, Nicaragua, Iran, Russland oder China, die über die jüngsten einseitigen Zwangsmaßnahmen der Vereinigten Staaten gegen Venezuela sprechen, d. H. Wirtschaftssanktionen, die zu einer Wirtschaftsblockade geworden sind, sondern die Europäische Union. Selbst Verbündete, denen es peinlich ist, den falschen „Interimspräsidenten“ Juan Guaido anzuerkennen, sagen, die USA seien zu weit gegangen.

Alle oben aufgeführten Länder und viele weitere haben sich gegen die Eskalation des US-Wirtschaftskrieges gegen Venezuela ausgesprochen. Zusammen mit dem Iran ist Venezuela ein Hauptziel des US-Regimewechsels geworden, und beide vereinen die Welt gegen das US-Mobbing, was den Niedergang der US-Herrschaft beschleunigt. Die sozialen Bewegungen der Bevölkerung wachsen gegen den US-Unilateralismus und die Verstöße gegen das Völkerrecht.

Länder der Welt schließen sich gegen die Vereinigten Staaten zusammen

Vor sechs Monaten versuchten die USA, eine Marionettenregierung unter der Führung von Juan Guaido einzusetzen. Guaido, von den USA ausgebildet, war für die meisten Venezolaner eine unbekannte Persönlichkeit. Er ist ein unbedeutender Politiker, der kaum die Wahl in die nicht mehr existierende Nationalversammlung gewonnen hat. Heute ist das Scheitern des US-Putschversuchs offensichtlich. Die wiederholten Bemühungen von Guaido, seinen Verbündeten und den Vereinigten Staaten, die Unterstützung für Guaido durch die Bevölkerung und das venezolanische Militär zu sammeln, sind gescheitert.

Eine große Rüge erhielt die USA auf der internationalen Bühne, als sich im Juli Delegationen aus 120 Ländern der Blockfreien Bewegung (NAM) gemeinsam die US-Politik gegen Venezuela ablehnten. Sie sagten in einer Erklärung, dass nur Venezuela über sein Schicksal entscheiden könne, in das kein anderer Staat eingreifen könne gemäß der Charta der Vereinten Nationen. Die Generalsekretärin der Vereinten Nationen wies zu Beginn der Konferenz auf die Bedeutung der Blockfreien Bewegung hin und erklärte, dass „zwei Drittel der Mitglieder der Vereinten Nationen und 55% der Weltbevölkerung“ durch diese Bewegung vertreten seien die zweitgrößte multinationale Organisation der Welt nach den Vereinten Nationen.

Der iranische Außenminister Javad Zarif stellte die Intervention der USA gegen Venezuela in einen Zusammenhang und erklärte bei seiner Ankunft für das Treffen:

„Der Widerstand der venezolanischen Bevölkerung gegen die Vereinigten Staaten ist für alle Länder der Welt von großer Bedeutung.“

Die letzte Woche angekündigte Wirtschaftsblockade hat auch den Widerstand gegen die Dominanz des Dollars verschärft. Mittlerweile stehen 21 Länder auf der US-Sanktionsliste, und zahlreiche andere Länder sind von US-Sanktionen betroffen. In Wirklichkeit verhängen die USA einseitige Zwangsmaßnahmen gegen diese Länder, die gegen die Charta der Vereinten Nationen verstoßen. Sanktionen implizieren, dass es eine formelle Handlung gab, die die Bestrafung rechtfertigte, aber das ist hier nicht der Fall.

Die Caracas-Erklärung wurde auf dem NAM-Treffen verabschiedet. Wie Anya Parampil in der Grayzone berichtete,

„Die Delegierten bekräftigten einstimmig ihr Streben nach einer multipolaren Welt und den Wunsch, ein von der US-Kontrolle unabhängiges internationales Finanzsystem aufzubauen.“

Die Erklärung enthielt auch eine Klausel zur Einhaltung des Wiener Übereinkommens, die eine Bestimmung zum Schutz der diplomatischen Vertretungen enthält. Zweifellos war dies eine Reaktion auf die Beschlagnahme venezolanischer Diplomaten durch die USA, die durch die Arbeit des Embassy Protection Collective zur Wahrung des Völkerrechts unterstrichen wurde.

Sanktionen sind wirtschaftlicher Terrorismus

Auf dem NAM-Treffen beschrieben Vertreter verschiedener Länder die Auswirkungen des US-Wirtschaftskrieges auf ihre Bevölkerung. Zarif vom Iran machte klar: „Nur Google ‚Terrorismus‘. Dies ist die Definition, die das Wörterbuch Ihnen geben wird: ‚ungesetzliche Anwendung von Gewalt oder Einschüchterung, insbesondere gegen Zivilisten, zur Verfolgung politischer Errungenschaften‘ … also bitte Freunde, hört auf mit [dem Begriff] „Sanktionen“ … haben Sanktionen eine rechtliche Bedeutung. Das ist wirtschaftlicher Terrorismus… wir müssen es immer wieder sagen. “

Illegale einseitige Zwangsmaßnahmen haben 2017 und 2018 zum Tod von 40.000 Venezolanern beigetragen. Francisco Rodríguez, ein führender venezolanischer Ökonom, sagt, die Sanktionen der Trump-Administration kosten Venezuela jährlich 16,9 Milliarden US-Dollar und führen zu einre Hungersnot, die Hunderttausende Todesfälle verursachen könnte. Zwei Tage nach der Unterzeichnung der neuen Executive Order von Trump wurde ein Schiff mit 25.000 Tonnen Sojaprodukten für die Lebensmittelproduktion in Venezuela gesperrt.

Auf der NAM-Konferenz wurde vereinbart, die Auswirkungen der US-Sanktionen zu untersuchen und darüber Bericht zu erstatten, um sicherzustellen, dass die Bewegung der USA gegen illegale einseitige Zwangsmaßnahmen fortgesetzt wird.

Russland, ein Beobachter der NAM, wurde von Vizeminister Sergey Ryabkov vertreten, der sagte, die USA erwürgen Venezuela mit einer Hand durch Sanktionen, während sie es mit der anderen stehlen, indem sie sein Vermögen in westlichen Banken einfrieren. Ryabkov sagte der Grayzone,

„Die USA haben in den letzten Jahrzehnten fast 70 Länder sanktioniert, was sich auf das Leben von über einem Drittel der Weltbevölkerung auswirkt.“

Die USA versuchten, Diplomaten zu drohen, um sie davon zu überzeugen, nicht an dem Treffen teilzunehmen, waren jedoch erfolglos. Jorge Arreaza, der venezolanische Außenminister, beschrieb den erfolgreichen Gipfel als „ein Versagen der US-Diplomatie“, das von „120 Ländern [die] nicht an den USA ausgerichtet sind … sie wollen frei sein, sie wollen unabhängig sein“ bezeichnete die Blockfreie Bewegung als „Impfstoff gegen Unilateralismus“.

Präsident Maduro sprach auf dem Treffen. Er unterstrich den Marsch der Geschichte in Richtung Freiheit und des Endes des US-Imperiums und beschrieb das 21. Jahrhundert als „das Jahrhundert der Freiheit, es ist das Jahrhundert des Endes des Imperiums und es beginnt erst 2019… nichts und niemand wird uns aufhalten … Niemand kann den Lauf der neuen Geschichte aufhalten, die ihren Weg macht! “

Völker der Welt vereinen sich für Gleichheit, Frieden und Gerechtigkeit.

Volksbewegungen, die sich gegen Verstöße der USA gegen das Völkerrecht organisieren

Die US-Blockade gegen Venezuela und die anhaltenden Bedrohungen durch Militärangriffe haben an diesem Wochenende die weltweiten Proteste ausgelöst. Der Widerstand der Bevölkerung verurteilte gemeinsam mit anderen sozialen Bewegungen und Organisationen der Zivilgesellschaft die Blockade.

Zusätzlich zu dem erneuten Bekenntnis der Blockfreien Bewegung zur Charta der Vereinten Nationen organisieren sich Volksbewegungen nach ähnlichen Grundsätzen. Diese Woche haben wir den globalen Aufruf zur Rettung des Völkerrechts gestartet, ein Bemühen, ein globales Netzwerk von Menschen und sozialen Bewegungen zu schaffen, um die Einhaltung der Charta der Vereinten Nationen und ihre Anwendung als Instrument zur Wahrung des Friedens, zur Gewährleistung der Menschenrechte und zum Schutz der Souveränität zu fordern von Nationen.

Vom 20. bis 23. September veranstaltet eine Koalition von Organisationen die Volksmobilisierung, um die US-Kriegsmaschine zu stoppen und den Planeten zu retten. Die Mobe wird die Rolle des US-Militarismus als größter Umweltverschmutzer auf dem Planeten während des globalen Klimaschutzstreiks am Freitag, dem 20. September, hervorheben und am 21. September bei der Unabhängigkeit von Puerto Rico zur Entkolonialisierung aufrufen Am Sonntag, den 22. September, um 14.00 Uhr, findet auf dem Herald Square eine Abendveranstaltung mit dem Titel „Ein Weg zum internationalen Frieden: Verwirklichung der Vision der Charta der Vereinten Nationen“ statt, an der soziale Bewegungen und Regierungsvertreter teilnehmen werden sich für ein Ende der Verstöße der USA gegen das Völkerrecht einsetzen. Die Registrierung ist kostenlos, aber erforderlich. Hier registrieren.

Auf dem vom 25. bis 28. Juli in Caracas abgehaltenen Sao Paulo Forum, an dem 190 Organisationen, politische Parteien, soziale Bewegungen, Arbeiterbewegungen, Parlamentarier und Intellektuelle aus Lateinamerika, der Karibik und Mexiko teilnahmen, wurden ebenfalls Einwände gegen Verstöße der USA gegen das Völkerrecht deutlich mehrere Kontinente. Siebenhundert Menschen nahmen an der viertägigen Veranstaltung teil und zeigten in ganz Lateinamerika Einigkeit gegen die US-Aggression.

Ein Dutzend Mitglieder des venezolanischen Botschaftsschutzkollektivs nahmen an dem Forum teil, sprachen mit der Konferenz und erhielten Standing Ovations für ihre Arbeit zur Wahrung des Völkerrechts. Das Kollektiv hatte Schwierigkeiten, zum Forum zu gelangen, da US-amerikanische Fluggesellschaften nicht mehr nach Venezuela flogen. Bei seiner Rückkehr wurde ein Mitglied an der US-Grenze belästigt.

Das Forum hat eine Abschlusserklärung zur Unterstützung Venezuelas, Kubas, Nicaraguas und anderer fortschrittlicher Regierungen herausgegeben, die vom US-Imperialismus angegriffen wurden, sowie zur Forderung, Lula und andere aus politischen Gründen inhaftierte linke Führer zu befreien.

Mitglieder des Botschaftsschutzkollektivs in Caracas.

Steigender Widerstand

In vielen anderen Ländern wehren sich die Menschen gegen US-Interventionen. In Honduras gibt es weit verbreitete Proteste gegen den von den USA eingesetzten Putschisten Juan Orlando Hernandez, der letzte Woche in den USA wegen Drogenhandels angeklagt wurde. Von den USA ausgebildete Polizisten reagieren auf Proteste mit Gewalt. Aus einem Hungerstreik politischer Gefangener wurde ein Aufruf zum Rücktritt von Hernandez. Botschaftsbeschützerin Adrienne Pine ist da und berichtet über Twitter.

In Nicaragua herrschte nach einem US-Putschversuch im vergangenen Jahr Frieden. Einem von den USA finanzierten Menschenrechtsdirektor wurde der massive Diebstahl von US-Regimewechsel-Dollars und die Erhöhung der Zahl der Todesopfer vorgeworfen. Um Nicaragua zu verstehen, lesen Sie dieses ausgezeichnete Buch von Führern der sozialen Bewegung. In Kuba, Kolumbien, Brasilien, Ecuador und anderen Ländern ist viel los, um auf die Herrschaft der USA zu reagieren. Stephon Sefton schreibt, dass die nächsten fünf Jahre für die Linke in Lateinamerika von zentraler Bedeutung sein werden.

Ein weiteres wichtiges Ziel ist der Iran, in dem die USA ihren Wirtschaftskrieg eskaliert haben, nachdem Trump das Atomwaffenabkommen verletzt hat. Der Iran reagiert sehr strategisch auf die US-Aggression in der Straße von Hormus, und die USA konnten keine traditionellen Verbündeten wie Frankreich gewinnen.

Hohe Beamte der Blockfreien Bewegung in Caracas 2019 (By the Grayzone Projec.)

Der Verlust der US-Vorherrschaft

Aggressive US-Aktionen von Trump, John Bolton und Mike Pompeo schlagen fehl. Gegenmaßnahmen werden ergriffen, um die US-Wirtschaftskraft zu schwächen, die fragiler ist, als es scheint.

Außenminister Zarif fasst die Situation folgendermaßen zusammen:

„Im vergangenen Jahr haben wir 35 Prozent unserer bilateralen Transaktionen mit der Türkei in unseren eigenen Währungen abgewickelt. Und das geschieht zwischen uns und China, zwischen uns und Indien, zwischen uns und Russland und zwischen uns und den Ländern in der Region. “

Die Länder reagieren auf die Dominanz des Dollars, indem sie ohne den US-Dollar handeln. Die Privatbank von JP Morgan wies Kunden darauf hin, dass „der US-Dollar seinen Status als die dominierende Währung der Welt verlieren könnte“, und forderte die Anleger auf, ihre Währungsbestände zu diversifizieren. Es werden neue Finanzstrukturen von Europa, Russland, Iran, China und anderen Ländern geschaffen, um ohne den Dollar zu handeln. Der Wert des Dollars ist rückläufig und die Credit Suisse hat im vergangenen Monat einen weiteren Rückgang prognostiziert.

Die politische Führung der USA scheint nicht in der Lage zu sein, den Kurs zu ändern. Die beiden Parteien in Washington, DC, verabschiedeten ein rekordverdächtiges zweijähriges Militärbudget, das die US-Ressourcen weiterhin für ein Wettrüsten und einen nie endenden Krieg verschwendet, anstatt für kritische Bedürfnisse zu Hause. Wenn es nicht gelingt, die Infrastruktur wieder aufzubauen, die Bildung von der Vorschule bis zum College kostenlos und für alle verfügbar zu machen, die mangelnden Investitionen in Städten und ländlichen Gebieten zu bewältigen und die Krise des Gesundheitswesens mit national verbesserter medizinischer Versorgung für alle zu bewältigen, wird dies zu einer Abwärtsspirale in den USA führen.

Der Mythos des amerikanischen Exzeptionalismus ist enthüllt worden, was wir mit Danny Haiphong auf Clearing the Fogdiskutieren. Wir müssen uns eine neue Ära vorbereiten, da die 2020er-Jahre Potenzial für signifikante soziale und politische Veränderungen bieten.

Mit Hillfe von Google translator übersetzt.

