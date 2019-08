Ein syrischer Führer erzählt die Geschichte seines Landes: Ein Interview mit SAA-General Hassan Hassan‘

von General Hassan Hassan – Eva Bartlett – https://www.mintpressnews.com

Eva Bartlett setzte sich zu einem exklusiven Interview mit dem Leiter der politischen Verwaltung der syrisch-arabischen Armee, General Hassan Hassan, zusammen.

Seit Jahren behaupten internationale Schlagzeilen, die Syrien in den Mittelpunkt stellen, dass die syrische Regierung, die Armee und ihre Verbündeten sich einer Vielzahl von Gräueltaten schuldig gemacht haben. Doch im Laufe der Zeit haben sich viele der Anschuldigungen, die gegen die Regierung und ihre Verbündeten erhoben wurden, erwiesen als gefälscht, inszeniert (wie im Falle von Anschuldigungen über Chemieangriffe im Osten von Ghouta) oder von den unzähligen Terrorgruppen, die in dem Land tätig sind, tatsächlich begangen.

Die syrische Führung ihrerseits hat von Anfang an behauptet, dass die Demonstrationen in ihrem Land ab 2011 und darüber hinaus nicht friedlich verlaufen sind. Medien im Westen und am Golf verunglimpften die Führung Syriens und erzählten eine Geschichte nach der anderen von staatlicher Gewalt, während sie die Gewalt der aufkeimenden bewaffneten Gruppen, die nach Syrien strömen, ignorierten oder verschönerten.

Bereits ab 2011 warfen bewaffnete Gruppen Zivilisten von den Dächern und begingen Enthauptungen, Entführungen und Massaker. Allein im Jahr 2011 gab es mehrere Massaker an Zivilisten und Sicherheitskräften, die von so genannten „unbewaffneten Demonstranten“ und später von der „Free Syrian Army“ verübt wurden. Im selben Jahr bestanden viele Medienvertreter darauf, dass eine „friedliche Revolution“ begonnen habe.

Seitdem haben dieselben bewaffneten Gruppen und ihre vielen Ableger, die sie hervorgebracht haben, ihre Gegner ausgehungert, gefoltert, inhaftiert, ermordet, verstümmelt und sogar die Organe syrischen Zivilisten entnommen, zusätzlich zur Ermordung von syrischen und verbündeten Soldaten und Journalisten und zur Zerstörung eines Großteils der Infrastruktur des Landes.

Um der oft ignorierten „anderen Seite“ – den Syrern, die sich seit 2011 für die Verteidigung ihres Landes einsetzen – eine Stimme zu geben, interviewte Eva Bartlett den Leiter der politischen Verwaltung der syrisch-arabischen Armee, General Hassan Hassan. Die Buchregale von General Hassan und der große Holzschreibtisch sind mit Stapeln von Büchern, Familienfotos und verschiedenen Homagen an das Land, dem er dient, bedeckt – der General hat in geopolitischen Studien promoviert. Das folgende ist eine Abschrift von Bartlett’s Interview mit Hassan nach dem 74. Jahrestag der Gründung der syrisch-arabischen Armee.

Eva Bartlett (EB) | Ich möchte Sie zunächst fragen, wie ehrlich die Berichterstattung der westlichen und Golfmedien über Syrien war, insbesondere was ihre Wortwahl betrifft – zum Beispiel über die syrische Armee, die syrische Regierung, die so genannten Rebellen – und die Ereignisse in Syrien im Allgemeinen.

General Hassan (GH) | Die Medien waren eine der Massenvernichtungswaffen, die in diesem Krieg gegen Syrien eingesetzt wurden. Die voreingenommenen Medien, zusätzlich zu den takfiri[Salafi] fatwas – insbesondere die fatwas – waren die Waffen, die am meisten zur Zerstörung in Syrien beigetragen haben, einschließlich der Zerstörung von Menschen, Vegetation, Zivilisation,….allem.

Präsident Bashar al-Assad betonte mehr als einmal die Notwendigkeit, der verwendeten Rhetorik zu begegnen. Ich kann zwei oder mehr Stunden lang auf die verwendeten Begriffe eingehen. Ich werde mich jedoch auf einige Beispiele beschränken.

Die Freie[Syrische] Armee gehört zu den verwendeten Begriffen. Von welcher „Armee“ und welcher „Freiheit“ sprechen sie? Jede Armee ist bekannt für ihre Disziplin, ihre Hierarchie, ihre Kampfstrategien in der Verteidigung und im Angriff und für die Sache, für die sie kämpft.

Die so genannte freie-syrische Armee hat keine dieser Eigenschaften, außer der Fähigkeit zu töten. Die Medien versuchten, den Begriff Assad’s Brigaden oder Assad’s Streitkräfte in Umlauf zu bringen. Unsere Armee ist die syrisch-arabische Armee, die in jeder ihrer Formationen Soldaten aus allen syrischen Gouvernements umfasst, ohne Ausnahme.

Ich nenne dir ein Beispiel. Vor fast drei Monaten griffen die von der Türkei unterstützten Kämpfer eine syrische Armeeposition im Norden von Latakei an. Zwölf Soldaten wurden dabei getötet. Jeder Soldat kommt aus einem anderen Gouvernement. Das ist die syrisch-arabische Armee.

Sie benutzten den Begriff „Überlaufen“. In der syrisch-arabischen Armee gibt es keinen Überläufer; in der syrisch-arabischen Armee ist der Überläufer nicht wirklich in Erscheinung getreten, aber es gibt einige Fälle, in denen Soldaten davonlaufen. Der Begriff „Überlaufen“ wird verwendet, wenn eine Brigade oder ein Truppendefekt aus einer bestimmten Armee kommt. Bis jetzt hat die syrisch-arabische Armee noch nicht einmal in ihren kleinsten Einheiten das gesehen, was man Überlaufen nennen könnte.

Um die Idee des Überlaufens zu verbreiten, griffen sie auf einfache Lügen zurück. Im Jahr 2012 sagten sie, dass General Mohammad al-Rifa’i, Kommandant des Fünften Korps, aus der Armee übergelaufen sei. Diese Lüge wurde in den Medien verbreitet. Doch das syrische Fernsehen interviewte den General, der 2001, 11 Jahre zuvor, in den Ruhestand getreten war.

Gangs hielten zivile oder militärische Fahrzeuge auf Autobahnen an, hielten Soldaten als Geiseln, filmten sie und zwangen sie mit vorgehaltener Waffe, zu erklären, dass sie Überläufer seien.

Ich werde ein im Internet verfügbares Beispiel für ihre Lügen über den Begriff der freien-syrischen Armee geben. Jeder kann den Begriff der Freien Syrischen Armee über Google einsehen. Wir tippen Abu Saqr al-Asadi – genau hier habe ich Abu Saqr al-Souri [den Syrer] getippt. Wir finden nun[das Ergebnis] „von Angesicht zu Angesicht mit dem Kämpfer Abu Saqr al-Asadi, der das Herz eines Soldaten aß.“ (Abu Saqr wird auch als Abu Sakkar übersetzt, gemäß dem von General Hassan erwähnten BBC-Artikel).

Das war 2013, als es gefilmt wurde, als er dem Soldaten in die Brust schnitt und sein Herz aß. Es ist hier bei Google von der BBC Arabic Website. Dies ist keine syrische Medienstelle. Es ist ein westliches Outlet. Es ist kein schöner Anblick, ihm zuzusehen, wie er das Herz des Soldaten kaut.

Abu Saqr al-Asadi war ein Kämpfer in den Al-Farouq Brigaden, einer bewaffneten Rebellenorganisation, die von der Free Syrian Army gebildet wurde. Als er starb, war er Mitglied der Nusra-Front. Er war also Mitglied der Freien-Syrischen Armee, war früher bei den Farouq-Brigaden und trat dann der Nusra-Front bei.

Ich könnte stundenlang über das Thema sprechen. Sie sprachen zum Beispiel über die so genannte bewaffnete Opposition. Wie könnte die Opposition bewaffnet sein?! Opposition ist ein politischer Begriff. Die Opposition ist eine politische Partei, die keine Wahlen gewonnen hat. Eine solche Partei spielt die Rolle der Opposition im Parlament. Diese militanten Gruppen wollen das Land, das Volk und alles mit Waffengewalt regieren. Klingt das normal? Es gab nie einen Begriff namens „bewaffnete Opposition“, außer wenn sie über diese terroristischen Banden sprachen.

EB | In dem Artikel, den Sie gerade gezeigt haben, in der englischen Version, hat die BBC es also nicht als einen Akt des Gemetzels gemeldet. Sie vermenschlichten Abu Saqr und fragten ihn, was ihn dazu veranlasste, eine so verzweifelte Tat zu vollbringen?

GH | Das ist der Medienkrieg. Entweder sagen sie, er sei gewalttätig oder sie sagen, er sei ein Engel; hat er nicht gezeigt, wie er ein Organ herausgeschnitten und ein Stück davon gegessen hat? Wenn die BBC einen Mann beschreibt, der das Herz eines toten Soldaten als friedlicher Mann aß, wie würden sie dann Tiere beschreiben?

EB | Bezüglich der Ereignisse in Syrien im Jahr 2011 bezeichneten es sowohl die westlichen als auch die Golfmedien diese als friedlichen unbewaffneten Aufstand viele Monate lang, sogar bis zu einem Jahr lang. Haben Sie ein Beispiel für Angriffe von so genannten unbewaffneten Demonstranten gegen die syrische Armee, Polizei oder Sicherheitskräfte im Jahr 2011?

GH | Im Jahr 2011 sagten sie, der Grund für den ersten Funken sei, dass die Armee oder eine andere Sicherheitsbehörde die Nägel einiger Kinder in Dara`a herausgezogen habe. In den letzten acht Jahren hat sich gezeigt, dass alle bewaffneten Gruppen mit Videokameras und Live-Streaming-Geräten ausgestattet sind. Kann uns einer von ihnen ein Video von einem Kind zur Verfügung stellen, dessen Nägel herausgezogen wurden? Wo sind diese Kinder? Warum konnten die Materialien, die solche Lügen fabrizierten, nicht die herausgerissenen Nägel filmen?

Kehren wir zurück zu dem friedlichen Aufstand. Am 10. April 2011, weniger als einen Monat nach Beginn des so genannten Aufstands, wurde ein Armeekonvoi, der Soldaten zurück nach Hause bringt, auf der Autobahn von Tartous nach Banias abgefangen. Neun Menschen wurden gefoltert: zwei Offiziere, fünf Haftbefehlshaber und zwei Zivilisten. Sie feuerten auch auf die Krankenwagen, die versuchten, die Verwundeten zu erreichen.

Weitere Beispiele sind das Nawa-Massaker in Dara`a, das Jisr al-Shoghur-Massaker und das Asi River-Massaker – wo sie leben -, das die Deponierung von Menschen in den Fluss ermöglichte. Alle diese Massaker wurden vor Ende Juni 2011 verübt.

Das ist der friedliche [arabische] Frühling, über den die westlichen und Golfmedien sprachen.

Sind diese Beispiele ausreichend, oder sollte ich mehr zitieren? Es ist mir wichtig, dass westliche Leser wissen, wie viele Lügen und wie viel Täuschung es gegeben hat, besonders in den Medien.

Ich nenne dir ein weiteres kleines Beispiel. Normalerweise würden die BBC, Al-Jazeera und France 24, etc. senden, dass eine Explosion in einem bestimmten Gebiet stattfand. Es gab jedoch keine Explosion. Aber 15 bis 30 Minuten später fand eine Explosion im gleichen Bereich statt. Es war wie ein Code für die bewaffneten Gruppen, um die Explosion durchzuführen.

Ich werde Ihnen ein umfassenderes Beispiel geben. Als das Gebiet von Ma`raba [bei al-Tal, einem Vorort von Damaskus] vom israelischen Feind ins Visier genommen wurde, wurden die Kameras noch vor dem Einschlag der Raketen auf das Zielgebiet gerichtet.

EB | Also, sie waren bereit?

GH | Die Kameras waren auf den Bereich gerichtet, den die Raketen treffen sollten. In dem Moment, in dem die Raketen das Zielgebiet erreichten, begannen Mitglieder bewaffneter Gruppen „Allahu Akbar… Allahu Akbar“ zu jubeln. Dies wurde durch ihre Kameras dokumentiert, definitiv nicht durch syrische Medienkameras. Gleichzeitig griffen bewaffnete Gruppen im Osten Ghoutas Damaskus an sieben Fronten an.

Als gewöhnlicher Mensch – nicht als militärische Figur – konnte ich erkennen, dass der Angriff von drei Kräften ausgeführt wurde. Erstens, derjenigen, welche die Aggression durchgeführt hat, und das ist das zionistisch Gebilde [Israel].

Zweitens, die Medien, die beauftragt wurden, die Aggression zu übertragen, bevor sie ausgeführt wurde. Und drittens, die bewaffneten Gruppen, die Damaskus angegriffen haben. Daher sind der Kameramann und diese Kämpfer Stellvertreter des israelischen Feindes. Ich kann sie nur die Ersatzarmee Israels und der Vereinigten Staaten nennen.

Nach Bekenntnissen israelischer und amerikanischer Offizieller, einschließlich der früheren US-Außenministerin Hillary Clinton, wurde ISIS von Amerika geschaffen. Später wurde ISIS als terroristische Organisation eingestuft.

So sind diejenigen Terroristen, die in den USA erschaffen wurden, die Rebellen des friedlichen[arabischen] Frühlings, die später in der Region über die ausländischen Medien bekannt gemacht wurden.

EB | Laut israelischen Medien bekämpft Israel den Terrorismus, muslimische Extremisten. Es gibt jedoch Berichte darüber, dass Israel Militante oder Terroristen in israelischen Krankenhäusern behandelt. Können Sie bitte die Rolle Israels im Krieg gegen Syrien erläutern?

GH | Alles, was sich in Syrien und in der Region ereignet hat – all das Feuer, das in der Region ausgebrochen ist, was sie fälschlicherweise den arabischen Frühling nannten – dient den Interessen Israels. Das sind nicht meine eigenen Schlussfolgerungen, sondern es sind die israelischen Medien, die darüber sprechen. Der israelische Premierminister erschien im Fernsehen, als er verwundete Terroristen besuchte, die bei der Bekämpfung der syrischen Armee verletzt wurden und in israelischen Krankenhäusern behandelt wurden. Das zum einen.

Das andere Problem ist, dass jedes Mal, wenn die syrisch-arabische Armee einen offensichtlichen Fortschritt macht, Israel eine Aggression[Luftangriff] durchführt. Wenn Israel nicht in der Lage ist, sein Ziel zu erreichen, sucht es die Hilfe der Vereinigten Staaten, genau wie damals, als die US-Luftwaffe das Tharda-Gebirge in Deir ez-Zor ins Visier nahm, als die syrische Armee auf dem Weg war, Deir ez-Zor von Terroristen zu befreien.

Ich hoffe, dass Sie die folgende Aussage unterstreichen: Diejenigen, die den Terrorismus unterstützen, bekämpfen ihn nicht, Israel ist ein Gebilde, das sowohl auf Töten als auch auf Falschheit basiert. Als Palästina bereits bewohnt war, behaupteten sie, Palästina sei ein Land ohne Volk und wollten es den Menschen ohne Land geben. So gab der Außenminister des Vereinigten Königreichs, Arthur Balfour, denen, die es nicht verdient hatten, das, was das Vereinigte Königreich nicht besaß.

Im Jahr 2019 tat Trump dasselbe und gab den Golan an Israel, als ob Trump ihn von seinem eigenen Vater geerbt hätte. Wer gab Trump das Recht, das Eigentum anderer Personen an andere weiterzugeben? Hier geht es darum, dass das Völkerrecht Macht braucht, um es zu schützen. Leider sind die Vereinigten Staaten immer noch die Supermacht der Welt und der finanzielle und wirtschaftliche Despot der Welt. US-Offizielle sind gegenüber Unwahrheit, Menschlichkeit, Recht oder Menschenrechten gleichgültig. All das bedeutet ihnen nichts.

Ich möchte ausländische Leser daran erinnern, dass der Irak unter dem Vorwand zerstört wurde, Massenvernichtungswaffen zu besitzen. Die ganze Welt erinnert sich noch immer an Colin Powell, als er ein so genanntes Satellitenbild als Beweis dafür präsentierte, dass der Irak Massenvernichtungswaffen besitzt. Als Powell sein Amt aufgab, gab er gegenüber den US-Medien zu, dass dieser Moment der düsterste in seinem Leben war. Die Frage ist: Wann hat er es zugegeben? Wie viele unschuldige Opfer wurden dabei getötet?

Warum wurde ein souveräner Staat ohne internationale Legitimation besetzt? Amerikanische Offizielle kümmern sich nicht darum. Wo immer sich die USA auf der ganzen Welt eingemischt haben, ist das Ergebnis mehr Töten, Vernichten und Leiden gewesen, und aufeinanderfolgende US-Regierungen konkurrieren um den Dienst an Israel.

EB | Syrien wurde vorgeworfen, chemische Waffen gegen Zivilisten eingesetzt zu haben. Setzt die syrische Armee chemische Waffen gegen Zivilisten ein?

GH | Eine offizielle Mission kam nach Syrien und forderte die syrische Regierung auf, eine offizielle Untersuchung durchzuführen. Sie verzögerten sich um Jahre, bevor die Mission eintraf. Und diejenigen, die kamen, legten einen unwahrheitsgemäßen Bericht vor.

Syrien unterzeichnete das Abkommen und die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) besuchte Syrien und überprüfte alle Orte und der bestehende Lagerbestand [an chemischen Waffen] wurde auf einem US-Schiff zerstört. Dementsprechend gab die OPCW bekannt, dass Syrien frei von chemischen Waffen sei.

Der syrischen Regierung wurde vorgeworfen, mehrmals chemische Waffen eingesetzt zu haben, im Osten Ghoutas und in anderen Gebieten. Unter diesem Vorwand starteten [die USA und ihre Verbündeten] ihre Aggression gegen Syrien. Syrien hat mehrfach durch Erklärungen syrischer Offizieller vor und nach der Unterzeichnung des Abkommens bekräftigt, dass Syrien in keiner Weise beabsichtigt, chemische Waffen einzusetzen, und dass Syrien keine chemischen Waffen eingesetzt hat und auch nicht einsetzen wird.

Wie könnte Syrien nach der Erklärung dieser Organisation [OPCW], dass Syrien frei von chemischen Waffen ist, etwas nutzen, was es nicht hat? Trotz der Beweise, dass chemische Substanzen und Waffen über die türkischen Grenzen in Gebiete unter der Kontrolle militanter Gruppen in Syrien gelangt sind, wurden die Untersuchungen nicht wieder aufgenommen.

Es gibt eine Reihe von Videos, die zeigen, wie die bewaffneten Gruppen diejenigen waren, die selbst chemische Waffen benutzten. Jedes Mal, wenn Syrien des Einsatzes chemischer Waffen beschuldigt wurde, stand die syrische Armee kurz davor, eine militärische Operation abzuschließen. Ist es logisch, dass sie chemische Waffen einsetzen – was die Erklärung des Sieges verhindern würde?

Im Hinblick auf den Vorwurf, in Ghouta Chemikalien zu verwenden, sind die Gebiete dort miteinander verbunden. Diejenigen, die chemische Waffen benutzen, können sich nicht selbst schützen. Als diese Terroristen dort Chemikalien verwendeten, wurden sowohl die Zivilisten als auch das Militär getroffen, wie es in Khan al-Asal und anderswo der Fall war. Dies wurde im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen von Bashar al-Ja’afari offengelegt.

Syrien verfügt nicht über chemische Waffen. Syrien hat noch nie zuvor chemische Waffen eingesetzt. Syrien kann eine chemische Waffe aus einem einfachen Grund oder aus zwei Gründen nicht benutzen: Ethisch gesehen glaubt Syrien nicht an den Einsatz von Chemikalien [Waffen]. Das erstens. Zweitens besitzt Syrien keine chemischen Waffen.

EB | Das Rukban Camp liegt in der Nähe der US-Basis von al-Tanf. Eine Frage bezieht sich auf die Beziehung der USA zu ISIS in diesem Gebiet und ob Amerika ISIS in diesem Gebiet bekämpft hat oder nicht. Laut westlichen Medien werden auch Flüchtlinge, die aus Rukban in Zentren in Homs evakuiert wurden, aufgenommen und ins Gefängnis geworfen.

So sagte beispielsweise die Canadian Globe & Mail unter Berufung auf eine in Katar ansässige Organisation, dass von 2017 bis 2019 rund 2.000 Syrer, die in staatlich kontrollierte Gebiete (im Allgemeinen und nicht von Rukban speziell) zurückgekehrt sind, festgehalten wurden und 784 noch immer im Gefängnis sitzen. Wie würden Sie auf den Vorwurf antworten, dass Menschen, die nach Hause zurückkehren, festgenommen oder zum Dienst in der syrischen Armee gezwungen wurden?

GH | In Bezug auf ISIS und die USA kann ich sagen, dass eine Mutter ihren eigenen Sohn nicht isst. ISIS ist ein US-amerikanisches Produkt, so die amerikanischen Bekenntnisse. Allerdings wird Amerika manchmal zu einer Katze und frisst einige seiner eigenen Kätzchen, wenn sie zur Last werden.

Amerika benutzt ISIS, kämpft mit ISIS, nicht gegen ISIS. Wann immer die Rolle einiger bewaffneter ISIS-Kämpfer zu Ende geht, geben die USA sie auf oder entsorgen sie. Den USA ist es egal, ob diese Mitglieder getötet werden oder nicht.

Wenn die USA sie jedoch brauchen, schicken sie Hubschrauber, um sie zu evakuieren, genau wie bei der Befreiung von Deir ez-Zor. Amerikanische Hubschrauber würden landen, um die ISIS-Führer zusammen mit ihren Familien zu evakuieren und sie woanders hinzufliegen.

Das Rukban Camp liegt vor den Augen der Amerikaner in der Tanf-Basis. Die US-Überwachung kann ein Huhn von einem Hahn auf einer Straße überall auf der Welt unterscheiden. Wie kommt es, dass ISIS-Mitglieder sich an der Tanf-Grenze bewegen können, ohne vom US-Militär dort beobachtet zu werden? Wie können die USA die Welt davon überzeugen, dass sie ISIS bekämpfen, wenn sich deren Mitglieder unter US-Beobachtung frei bewegen?

Vor vier Monaten arbeitete ich mit dem Leiter des Russian Reconciliation Centre, General Victor Kopcheshen, zusammen. Er sagte mir, dass die russische Regierung eine offizielle Antwort der Amerikaner erhalten habe, dass sie es keinem Syrer oder Russen erlauben würden, sich einem 55 Kilometer Radius um das Rukban-Lager zu nähern, um die Evakuierung der Menschen aus dem Lager zu unterstützen.

Vor weniger als vier Monaten begannen wir zum ersten Mal, ein paar hundert [Menschen] aus Rukban zu evakuieren. Jetzt hat die Zahl der Menschen, die aus dem Rukban-Lager zurückgekehrt sind, 15.000 überschritten (zum 31. Juli hat diese Zahl laut dem russischen Verteidigungsministerium 17.458 erreicht). Kann mir jemand den Namen einer Person nennen, die Rukban verlassen und inhaftiert wurde? Diese Behauptungen sind flagrante Lügen.

Anmerkung des Autors | Ich fragte Offizielle bei der UNO zum Vorwurf, dass die syrische Regierung ehemalige Bewohner von Rukban inhaftiert, ich habe ihre Antwort in einem separaten Artikel für MintPress beschrieben:

„David Swanson, Public Information Officer Regional Office for the Syria Crisis UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs mit Sitz in Amman, Jordanien, erzählte mir von Behauptungen über minderwertige Bedingungen und darüber, dass Syrer gewaltsam in den Zentren festgehalten oder misshandelt werden:

Menschen, die Rukban verlassen, werden für einen 24-Stunden-Aufenthalt in temporäre Kollektivunterkünfte in Homs gebracht. Dort erhalten die Menschen grundlegende Hilfe, darunter Unterkünfte, Decken, Matratzen, Solarlampen, Schlafmatten, Plastikfolien, Lebensmittelpakete und Nahrungsmittelvorräte, bevor sie in die von ihnen gewünschten Gebiete gehen können, vor allem in Richtung Süden und Osten Homs, wobei kleinere kleine Gruppen in den ländlichen Raum von Damaskus oder Deir-ez-Zor gehen.

Die Vereinten Nationen haben dreimal Zugang zu den Unterkünften erhalten und die Situation dort für angemessen befunden. Die Vereinten Nationen setzen sich weiterhin für eine sichere, nachhaltige und ungehinderte humanitäre Hilfe und den Zugang zu Rukban sowie zu allen Bedürftigen in ganz Syrien ein und fordern sie. Die Vereinten Nationen bitten auch um die Unterstützung aller betroffenen Parteien, um den humanitären und freiwilligen Charakter von Abflügen aus Rukban zu gewährleisten“.

Hedinn Halldorsson, die Sprecherin und Public Information Officer des Büros der Vereinten Nationen für die Koordination humanitärer Angelegenheiten (OCHA) mit Sitz in Damaskus, sagte mir:

„Wir untersuchten dies, als die Gerüchte aufkamen, Ende April, und kamen zu dem Schluss, dass sie unbegründet waren – und kommunizierten dies extern durch Pressegespräche in Genf und NY. Auch die Bedingungen in den Unterkünften in Homs sind angemessen und entsprechen den Normen; die UNO hat Zugang und hat bisher drei Überwachungsbesuche durchgeführt.“

GH | Ich möchte einen Punkt betonen, der den Militärdienst in der Armee betrifft. Es wurden mehrere Präsidialerlasse erlassen. Jeder syrische Staatsbürger, der im Ausland lebt und seinen Status regeln und nach Syrien zurückkehren möchte, kann von diesen Erlassen profitieren, die jedes andere gegen diesen syrischen Staatsbürger ergangene Urteil aufheben.

Diese Verordnungen heben weder die Rechte noch die Pflichten eines syrischen Bürgers auf. Syrische Bürger, die nach Syrien zurückkehren, sind immer noch syrische Bürger und haben daher immer noch die Pflichten der syrischen Bürger. Die Dekrete gewährten ihnen eine Nachfrist von sechs Monaten zur Regelung ihrer Rechtsstellung.

Zum Beispiel kann eine Person, die ihren amtlichen Ausweis, das Militärdienstregister oder ähnliches verloren hat, ihren Rechtsstatus in diesem Zeitraum regeln. Es ist ein normales offizielles Verfahren, um diejenigen zum Dienst aufzurufen, die dem Pflicht- oder Reservewehrdienst unterliegen. Dieses Verfahren wurde auf alle syrischen Bürger in allen Provinzen angewandt, nicht nur auf diejenigen, die zurückkehren.

Ich kann nicht sagen, dass ich einfach die Rechte respektiere und die Pflichten ignoriere. Jeder ist vor dem Gesetz gleich. Sie müssen sich an das syrische Recht halten, und die meisten von ihnen sind loyal und erfüllen ihre Aufgaben mit Begeisterung.

Aber die Menschen, die ihren Status geklärt haben, haben nicht das Recht, ein Verbrechen zu begehen. Wenn ich einen Sohn im Ausland hätte, der zurückgekehrt ist und seinen Status geregelt hat, gibt ihm das das Recht, eine Straftat gegen seine Nachbarn zu begehen oder jemanden zu töten oder ein Verbrechen zu begehen? Das Gesetz ist das Gesetz und muss eingehalten werden.

EB | Westliche Medien sagen, dass die Präsenz des Iran und Russlands in Syrien ein Versuch ist, Syrien zu besetzen und zu kontrollieren. Welche Rolle spielen der Iran und Russland in Syrien?

GH | Bevor ich Ihre Frage beantworte, lassen Sie uns entscheiden, welche Logik wir verwenden. Verwenden wir die Logik des Völkerrechts oder des Gesetzes des Dschungels? Wer hat das Recht, im Namen des syrischen Volkes zu sprechen? Nur der syrische Staat hat das Recht, im Namen des syrischen Volkes zu sprechen. Keine andere Seite hat das Recht, für es zu sprechen. Sicherlich kennen diejenigen, die im Namen des syrischen Volkes sprechen, das syrische Volk nicht. Es ist wirklich seltsam, dass die Regierungen derjenigen, die das syrische Volk töten, so tun, als wären sie Anwälte des syrischen Volkes.

Nach dem Völkerrecht ist es das Recht eines jeden Staates, sich zu verteidigen, wenn ein solches Land Gefahren ausgesetzt ist, die seine eigene Existenz gefährden. Ein solches Land hat das Recht, seine Existenz und Souveränität mit allen Mitteln zu verteidigen. In dieser Hinsicht hat dieses Land das Recht, sich auch auf seine Beziehungen zu Freunden und Verbündeten zu verlassen, unabhängig davon, ob es sich um russische, iranische oder andere Verbündete handelt. Weder die USA, Israel noch die Golfstaaten haben damit etwas zu tun. Es geht um die syrische Souveränität.

Das andere hat mit der militärischen Präsenz eines jeden Landes auf dem Gebiet eines anderen Staates zu tun. Eine solche Präsenz kann in einem der folgenden zwei Fälle legal sein: auf Einladung des betreffenden Staates oder durch eine Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Andernfalls ist eine solche Präsenz eine Besetzung.

Daher gibt es keinen Grund für den syrischen Staat, sich seiner Haltung gegenüber der Präsenz des Iran oder Russlands in Syrien zu schämen. Der syrische Staat erklärt seine Haltung klar und deutlich: dass die Präsenz von Iran, Russland und der Hisbollah auf einer offiziellen Einladung der syrischen Regierung beruht. Damit ist ihre Präsenz nach dem Völkerrecht legal. Kann jemand im Westen – oder die Medien, die behaupten, neutral zu sein – einen syrischen Bürger davon überzeugen, dass die Präsenz der USA oder der Türkei legal ist?

Der syrische Staat sagt, dass es sich um Besatzungskräfte handelt. Es gibt keine Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, die es ihnen erlaubt, in Syrien präsent zu sein. Was ist also die Bedeutung hinter ihrer Anwesenheit? Sie wenden das Gesetz der Gewalt an und nicht die Kraft des Gesetzes. Sie beziehen sich also auf das Recht des Dschungels und nicht auf die Gewalt des Völkerrechts.

Diese Besatzer unterstützen den Terrorismus, haben ihn geschaffen und finanzieren ihn immer noch nach einem Geständnis des ehemaligen katarischen Premierministers, dass sein Land 37 Milliarden Dollar für die Bewaffnung und Finanzierung bewaffneter Gruppen in Syrien ausgegeben hat. Der katarische Premierminister gestand, dass sein Land und die bewaffneten Gruppen vereinbart hatten, Syrien zu zerstören. Doch sie stritten sich, als die Dinge außer Kontrolle gerieten. Sie bezahlten die bewaffneten Gruppen, um die Beute zu jagen. Sie stritten sich jedoch untereinander, als die Beute entkam.

EB | Syrien hat palästinensische Flüchtlinge aufgenommen und den palästinensischen Widerstand unterstützt. Könnten Sie bitte die Rolle einiger Palästinenser bei den Ereignissen in Syrien in den letzten Jahren erläutern, sei es bei der Bekämpfung des Terrorismus oder seiner Unterstützung?

GH | Der syrische Staat handelt nicht mit Menschen und nimmt keine reaktionären Positionen ein. Der syrische Staat hat seine eigenen Konstanten und Prinzipien, und er hält sich auch in seinem neunten Kriegsjahr an diese Konstanten und Prinzipien. Syrien glaubt nach wie vor, dass die Sache Palästinas die zentrale Sache der arabischen Welt ist.

Wenn sich also einige palästinensische Gruppen dafür entscheiden, sich der Muslimbruderschaft anzuschließen, anstatt der palästinensischen Sache und Syrien gegenüber loyal zu sein, wird Syrien sich [noch] stärker seinen Prinzipien verpflichtet zeigen. Besonders in diesen Tagen weiß die Welt sehr wohl, dass die Muslimbruderschaft zur Grundlage des Bösen geworden [ist] , seit sie den Terrorismus übernommen hat.

Die palästinensische Sache bleibt die zentrale Ursache. Syrien wird sich immer für die palästinensische Sache einsetzen, obwohl einige [Palästinenser] bereit waren, am Krieg gegen den syrischen Staat teilzunehmen. Auch wenn Waffen, die zur Bekämpfung Israels eingesetzt werden sollten, im Krieg gegen syrische Bürger eingesetzt wurden.

Der syrische Staat erholt sich nun und die Geschichte wird sich an diese [Palästinenser] als Verräter erinnern. Die Geschichte wird zeigen, dass Syrien der palästinensischen Sache gegenüber loyal war und sein wird.

Das Lager Yarmouk steht wieder unter syrischer Herrschaft. Das Lager ist jetzt frei von denen, die Waffen trugen und sie gegen syrische Bürger benutzten, egal welchen Namen sie benutzten – ISIS, Nusra oder andere – und unabhängig von ihrer Nationalität, palästinensisch oder anders. Dank der Opfer, die das syrische Volk gebracht hat, des Heldentums der syrisch-arabischen Armee und der Weisheit unseres Führers, Präsident Bashar al-Assad, sind sie nun alle verschwunden.

EB | Einige Palästinenser blieben Syrien treu, auch bei der Terrorismusbekämpfung, wie die Quds Brigade…..

GH | Ja, natürlich. Sicherlich. Selbst im besetzten Palästina gibt es loyale Menschen. Nicht alle Menschen sind denen, die ihnen helfen, undankbar. Nicht alle Menschen beißen in die Hand, die ausgestreckt wird, um ihnen zu helfen. Nur Verräter beißen in die Hand.

EB | Als Ost-Aleppo und Ost-Ghouta befreit wurden, sagten westliche und internationale Medien, dass die syrische Armee dort Zivilisten massakrierte und vergewaltigte und dass sowohl die syrischen als auch die russischen Militärs Krankenhäuser bombardierten. Nun sagen sie, dass 29 Krankenhäuser in Idlib ins Visier genommen wurden. Was würden Sie zu diesen Anschuldigungen sagen?

GH | Wir haben das östliche Ghouta befreit. Wir haben auch das östliche Aleppo befreit. An beiden Standorten wurden mehrere Feldlazarette mit Medikamentenstapel im Fernsehen gezeigt. Das bedeutet, dass diese Krankenhäuser nicht bombardiert wurden. Das in Kürze.

Der andere Punkt ist, dass, wenn ein Gebäude unter dem Vorwand, ein Krankenhaus zu sein, als Kommandozentrale für bewaffnete Gruppen ausgewählt wird, bedeutet das, dass wir zulassen sollen, daß die im östlichen Ghouta befindlichen Personen täglich ihre Granaten auf Damaskus abfeuern?

Hat die Welt nicht diese Engel der Barmherzigkeit beobachtet, als sie die Industriestadt Adra betraten, Menschen lebendig in Öfen verbrannten und Zivilisten aus dem vierten und fünften Stock warfen?

Wir sprechen hier über Krieg, wir sprechen hier über Armeen von Terroristen, die mit leichten, mittleren und schweren Waffen ausgestattet sind, und über Medienreiche auf der ganzen Welt, zusätzlich zu den regionalen und globalen Mächten, die sie unterstützen.

Es ist die Pflicht des syrischen Staates, dem syrischen Volk Schutz vor Terrorismus zu bieten. Das Problem mit den nationalen syrischen Medien ist, dass sie den Westen nicht erreichen.

Strassenkreuzungen werden als Korridore für die Flucht von Zivilisten bekannt gegeben, bevor in einem besiedelten Gebiet eine militärische Operation eingeleitet wird. Solche Korridore werden dann mit Krankenwagen, ärztlichen Diensten und allen anderen Bedürfnissen ausgestattet. Wer zielte auf die Krankenschwestern, Ärzte und Zivilisten auf dem Weg nach draußen, als Bürger aus dem Osten Ghoutas evakuiert wurden?

Hat jemand das Foto des syrischen Soldaten gesehen, der eine alte Frau auf dem Rücken und ein Kind auf dem Arm trägt? Dieser Soldat wusste, dass er als Märtyrer mit dieser schweren Last fallen könnte. Andere Soldaten fielen als Märtyrer, während sie Zivilisten bei der Flucht halfen.

Diese Zahl, 29 Krankenhäuser, ist eine Lüge für sich. Es ist mehr als die Anzahl der [nationalen] Krankenhäuser in ganz Syrien. Weisen sie ein Krankenhaus für jeweils zwanzig oder dreißig Personen zu? Das ist unlogisch.

Es ist auch etwas Seltsames an all den Feldkrankenhäusern, die wir entdeckt haben. In diesen Krankenhäusern wurde saudische, israelische und US-amerikanische Medizin gefunden. Wie hat diese Medizin die Terroristen erreicht? Kam es von unten aus der Erde?

Und diejenigen, die sich gegen Damaskus und Aleppo gerichtet hatten, werden plötzlich als Engel der Barmherzigkeit, des Friedens und der Freiheit dargestellt, die für die Demokratie eintreten?

Es lohnt sich, die Menschen im Westen darauf hinzuweisen, dass nachgewiesen ist, dass nur eine begrenzte Anzahl der Kämpfer in bewaffneten Gruppen aus Westeuropa und Nordamerika kam, während Zehntausende oder Hunderttausende aus anderen Ländern kamen.

Der türkische Präsident erklärt, dass es solchen Terroristen freisteht, syrisches Territorium zu verlassen, wenn sie sich über Europa oder die USA aufregen. Anschließend sind die EU-Länder und die USA so entsetzt über die Möglichkeit, dass diese Terroristen nach Hause zurückkehren.

Die EU-Länder und die USA wollen nicht, dass einer dieser Terroristen zurückkehrt. Warum wollen sie nicht, dass sie zurückkommen? Sind sie nicht ihre eigenen Bürger? Sie sagen, dass solche Terroristen den Terrorismus verbreiten werden, also verbreiten sie den Terrorismus dort, während sie hier Rosen und Blumen pflanzen? Ist es in Ordnung, dass Terroristen hier Terror verbreiten, während es ihnen verboten ist, in ihre eigenen Länder zurückzukehren?

Kurz gesagt, das sind die Arten von Lügen, die der Westen verbreitet.

Ich rufe jeden einzelnen Bürger der westlichen Länder auf, da ich mir absolut sicher bin, dass sie reine menschliche Emotionen haben, nicht den westlichen Medien zu glauben. Ich möchte, dass sie sicher sein können, dass ihre Regierungen an der Ermordung des syrischen Volkes und an der Ermordung syrischer Kinder beteiligt waren. Ihre Regierungen beteiligten sich an der Tötung syrischer Frauen und der Tötung älterer syrischer Menschen und überzeugten sie davon, dass sie etwas anderes [Freiheit] förderten.

EB | Vor kurzem waren Journalisten von CBS und Sky News in Idlib. Ich glaube, dass eine der beiden Gruppen, Sky News, behauptet hat, dass sie von der syrischen Armee ins Visier genommen wurde. Könnten sie unabhängig von al-Qaida oder einer der anderen terroristischen Gruppen in Idlib berichten? Sie behaupten, sie seien nicht mit al-Qaeda [eingebettet]. Ist das machbar? Ist das realistisch?

GH | Es ist eine lustige Frage. Sie sind Journalistin. Dies ist sicherlich nicht das erste Mal, dass Sie Syrien besuchen. Sind Sie bei der Einreise nach Syrien als Journalist auf Hindernisse gestoßen? Akzeptieren irgendwelche westlichen oder europäischen Länder die illegale Einreise ausländischer Journalisten in ihre Länder?

Sky News, die Teams der BBC und Al Jazeera führen Live-Übertragungen durch, während sie mit bewaffneten Gruppen – den Terroristen – eingebettet sind. Ich wünsche mir, dass die mentale Kraft der syrischen Soldaten super fortgeschritten ist, damit sie Granaten befehlen können, um Auslandskorrespondenten zu verschonen, die Seite an Seite mit Terroristen stehen. Die Armee reagiert auf Angriffe von Terroristen – Soldaten und Offiziere der syrischen Armee können keine Befehle an eine explodierende Granate geben, um dies oder jenes zu vermeiden.

Die wichtigste Frage ist diese: Was machen sie dort? Wie sind sie reingekommen? Wer hat die Kontrolle in Idlib? Ist das nicht die Nusra-Front? Wie dürfen sie (die Journalisten) dort sein? Sie stehen dort unter dem Schutz der Nusra-Front. Sie stehen unter dem Schutz einer international designierten terroristischen Organisation. Ihre Länder sollten sie für die Kommunikation mit terroristischen Gruppen verantwortlich machen, bevor sie fragen, warum die Armee sie ins Visier nimmt.

EB | Wie kann Idlib befreit werden, wenn türkische Streitkräfte Nordsyrien besetzen und es neben den 70.000 al-Qaida und anderen Terroristenkämpfern Zivilisten in Idlib gibt?

GH | In Homs gab es Zivilisten und bewaffnete Gruppen. In Ghouta gab es auch Zivilisten und bewaffnete Gruppen. Überall in Dara`a gab es Zivilisten und bewaffnete Gruppen. Alle diese Regionen wurden befreit. Die Mehrheit der Bürger blieb dort, während die Terroristen ausgelöscht wurden. Idlib ist keine Ausnahme. Auch die östlichen Teile des Euphrat sind keine Ausnahme.

Jeder Quadratzentimeter syrischen Landes ist Teil von Syrien als Ganzes. Es ist die Pflicht und das Recht des syrischen Staates, den Terrorismus zu bekämpfen.

Sofern nicht auf Einladung der syrischen Regierung, ist jede ausländische Militärpräsenz auf dem syrischen Territorium eine Besatzungsmacht. Der syrische Staat hat das Recht, sich einer solchen Besetzung mit allen Mitteln zu stellen.

Der syrische Staat hat die Tür zur Versöhnung weit geöffnet. Der syrische Staat vertraut auf die Weisheit russischer und iranischer Freunde und vertraut auf seine Beziehungen zur Türkei.

Sicherlich wünscht sich jeder syrische Bürger, ob Zivilist oder Militär, dass nicht einmal ein Tropfen Blut vergossen wird. Das bedeutet nicht, dass man in irgendeiner Weise der Besetzung nachgibt.

Idlib wird entweder durch Versöhnung oder eine politische Einigung befreit. Andernfalls wird der syrische Staat die Mittel finden, Idlib so zu befreien, wie er alle anderen Regionen befreit hat. Ich bin mir absolut sicher – nicht als Offizier, sondern als Bürger – ich weiß, wie syrische Bürger denken; sie glauben, dass Idlib befreit wird, ebenso wie jeder einzelne Zentimeter des syrischen Territoriums.

Die Anwesenheit von US, türkischen oder anderen Besatzungsmächten bedeutet nicht, dass eine solche Macht ein Schicksal ist, das nicht in Angriff genommen werden kann. Solange wir [der syrische Staat] keine Mühe und keine Mittel scheuen – ob militärisch, politisch, wirtschaftlich oder diplomatisch -, um diesen Krieg [gegen den Terrorismus] durch Gottes Willen zu gewinnen, und ich hoffe, dass er nicht durch militärische Aktionen gewonnen wird. Aber wenn die Dinge in eine Sackgasse geraten, wird Idlib nicht unter Besetzung bleiben.

EB | Können Sie über die Bedeutung der Befreiung von Idlib sprechen, nicht nur für die territoriale Integrität Syriens, sondern auch für die Dörfer im Norden Hamas, die von Terroristen in Idlib betroffen sind? Die Medien sprechen nicht davon, dass Mahardeh, Sqailbiyeh und andere Orte von Terroristen angegriffen werden.

GH | Wenn Mhardeh und Sqailbiyeh ins Visier genommen werden, sehe ich als syrischer Bürger diese beiden Städte nicht als weniger wichtig an als Damaskus. Ebenso, wenn die Nachbarschaft von Homs ins Visier genommen wurde.

Alle Gebiete, die von syrischen Bürgern unter der Kontrolle des syrischen Staates bewohnt werden, waren Ziele jener bewaffneten terroristischen Gruppen, die vom Westen unterstützt werden, der behauptet, er stehe zu den Menschenrechten und kümmere sich um die Interessen des syrischen Volkes.

Für syrische Bürger ist die Befreiung jedes Zentimeters, bzw. jedes Sandkorns, ebenso wichtig wie die Befreiung von Idlib. Natürlich führt die Existenz von bewaffneten Gruppen in Idlib zu außergewöhnlichen Umständen, die zu Funktionsstörungen im täglichen Leben der Bürger führen. Daher ist es wichtig, Idlib zu befreien, um die Rückkehr zum normalen Leben in Mahardeh, Sqailbiyeh und anderen Gebieten zu gewährleisten.

Gleichzeitig ist es wichtig, die Besetzung durch die USA und ihre Verbündeten zu beenden.

Ich hoffe, dass jeder europäische oder amerikanische Bürger fragen wird: Warum kehren syrische Bürger in befreite Gebiete zurück? Warum begrüßen die Bürger die Armee? Warum fliehen Bürger – mit Ausnahme derjenigen, die von Terroristen als Geiseln genommen werden – aus Gebieten, die unter der Kontrolle von Terrorgruppen stehen?

Die Zivilisten, die in terroristischen Gebieten leben, sind hilflose Geiseln. Vor einem Jahr wurden alle Stadtteile im Osten Ghoutas von Terroristen bevölkert. Wenn die syrische Armee in der Vergangenheit Zivilisten beschossen hat, warum nicht jetzt? Warum leben die Menschen dort jetzt in Frieden?

Das sind Fragen, die ich den Menschen im Westen stelle. Ich hoffe, sie sind menschlich genug, um sich diese Fragen zu stellen.

EB | Bezüglich Fehlinformationen aus internationalen Medien über die syrisch-arabische Armee, die sie als Mörder und Vergewaltiger darstellen. Können Sie über die Opfer der syrisch-arabischen Armee in diesen acht Jahren des Krieges sprechen?

GH | Ich werde deine Frage mit einer Frage beantworten. Syrien hat eine Fläche von 185.000 Quadratkilometern. Laut Dokumenten der Vereinten Nationen infiltrierten 360.000 bewaffnete Terroristen syrisches Territorium.

Ich möchte ein anderes Beispiel als Syrien anführen. Ich nenne die USA, die Supermacht der Welt, als Beispiel. Nehmen wir an, dass 36.000 statt 360.000 Terroristen einen beliebigen Staat der Vereinigten Staaten infiltrieren. Das sind 10 Prozent der Zahl der Terroristen, die ihren Weg nach Syrien gefunden haben. Nehmen wir auch an, dass solche Terroristen von Weltmächten unterstützt werden. Was wäre mit den USA passiert?

Die Leistungen der syrisch-arabischen Armee sind nicht gewöhnlich; diese Leistungen sind wundersame Leistungen.

Die beiden größten Armeen der modernen Geschichte haben nicht erreicht, was die syrische Armee erreicht hat. In Afghanistan konnten weniger als 10 Prozent der Zahl der Terroristen in Syrien zwei Armeen besiegen: die Rote Sowjetarmee und die US-Armee.

Aber die syrische Armee hat diesen Terrorismus besiegt. Gemäß der militärischen Theorie wird jeder Kampf zwischen einer Armee und der terroristischen Miliz bewaffneter Banden mit dem Sieg der bewaffneten Banden enden. Dies hat sich im Laufe der Militärgeschichte gezeigt.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit hat eine traditionelle Armee Armeen militanter Gruppen besiegt. Die syrische Armee führte Schlachten, die in der Militärwissenschaft als neu einzustufen sind. Die syrische Armee führte neben ihren Kämpfen den Medienkrieg, den Nachrichtenkrieg, den Informationskrieg, den Wirtschaftskrieg, Banden- und Straßenkriege über Tage und unter Tage Schlachten. Trotz allem errang die syrische Armee den Sieg. Können wir uns daher das Ausmaß der Opfer vorstellen, die die syrische Armee in dieser Hinsicht gebracht hat?

In den ersten Monaten dieses Krieges erkannte die syrische Führung, dass die Terroristen wollten, dass die Syrer dazu benutzt werden, überall Blut zu sehen. So wurde es den Soldaten verboten, Waffen, sogar Pistolen, mit sich zu führen, wenn sie sich in Gebiete mit so genannten Demonstrationen begaben, um zu verhindern, dass Demonstranten die Infrastruktur zerstören.

Monatelang konfrontierten die Soldaten die Militanten mit dem Wissen, dass sie gemartert werden könnten. Die Disziplin der syrischen Armee drängte die Soldaten jedoch, ihre Missionen ohne Waffe zu erfüllen.

Jeder westliche Bürger möge sich vorstellen, wie es für einen Soldaten ohne Waffen, der mit bewaffneten Kämpfern konfrontiert ist, wäre, sie davon abzuhalten, die Infrastruktur zu zerstören und Zivilisten ins Visier zu nehmen.

Das ist die syrische Armee. Die syrische Armee hat die meisten der syrischen Regionen befreit, die von den heftigsten Formen des Terrorismus besetzt waren, die es je in der Geschichte der Menschheit gegeben hat.

EB | Vielen Dank für Ihre Zeit und das Interview im Allgemeinen.

GH | Ich möchte mich auch bei Ihnen allen für das, was Sie bisher getan haben, und für all die Fragen, die Sie gestellt haben, bedanken. Ich bitte Sie, meine Antworten mit ausländischen Lesern zu teilen.

Persönlich denke ich, dass Ihre Rolle als objektiver Journalist über die traditionelle Rolle des Journalismus hinausgeht. Es spiegelt eine ethische Verantwortung wider, die Wahrheit über das, was du gesehen hast, zu sagen. Wenn Sie dem syrischen Volk helfen wollen, ist die größte Hilfe, die Sie dem syrischen Volk anbieten können, die Wahrheit zu sagen, die Sie mit eigenen Augen gesehen haben, nicht nur das, was im ganzen Internet gesagt wird.

Auch hier kann jeder Abu Saqr al-Souri besuchen und sehen, wie er das Herz eines toten Soldaten aß. Er war Mitglied der so genannten friedlichen Gruppe der Freien Syrischen Armee, als er getötet wurde – er war bei der Nusra-Front. Das kann ausreichen, um die Botschaft zu vermitteln.

Feature-Foto | Der syrische General Hassan Hassan, Mitte, wird von Eva Bartlett direkt in seinem Büro interviewt. Ein Übersetzer sitzt auf der linken Seite. Foto | Eva Bartlett

Eva Bartlett ist eine unabhängige kanadische Journalistin und Aktivistin. Sie hat Jahre damit verbracht, Konfliktzonen im Nahen Osten, insbesondere in Syrien und im besetzten Palästina, wo sie fast vier Jahre lang lebte, zu bearbeiten. Sie ist Trägerin des International Journalism Award for International Reporting 2017, verliehen vom Mexican Journalists‘ Press Club (gegründet 1951), war die erste Trägerin des Serena Shim Award for Uncompromised Integrity in Journalism und wurde 2017 für den Martha Gellhorn Prize for Journalism in die engere Wahl gezogen. Sehen Sie ihre erweiterte Biografie auf ihrem Blog In Gaza. Sie twittert bei @EvaKBartlett.

