Amerikas Wähler wollen weiterhin getäuscht werden

von Eric Zuesse – https://www.theblogcat.de

Amerikas Wähler wollen nicht zur Kenntnis nehmen, dass sie von lügenden Präsidenten und deren stenografischer „freien Presse“, die die Regierungslügen überträgt, zum Narren gehalten werden – man hat sie also bei der Invasion und Zerstörung des Irak 2003 und bei Libyen 2011 und Syrien 2011 getäuscht. Wenn es um die Frage geht, wer „heute die größte Bedrohung für den Weltfrieden ist“, dann werden die USA weltweit an erster Stelle genannt. Die größte Bedrohung für den Frieden ist nicht der Iran, nicht Russland, nicht China und auch nicht Venezuela, sondern in Wahrheit deren aggressivster Feind, die Vereinigten Staaten von Amerika, die alle beherrschen wollen – diese Diktatur verlangt überall auf der Welt die Umsetzung ihrer „Demokratie“, so wie sie es mit Umstürzen und Invasionen schon hundertfach versucht hat. Sie hat 1953 Irans Demokratie zerstört. Sie hat Guatemalas Demokratie 1954 zerstört. Sie hat Chiles Demokratie 1973 zerstört. Und es gibt viele solche Vorkommnisse, die weniger bekannt sind – darunter sogar viele, nachdem der sogenannte „ideologische“ Kalte Krieg 1991 endete. Aber das amerikanische Volk will über die Hässlichkeit seiner Regierung, die sie angeblich gewählt hat (aber das in Wahrheit gar nicht getan hat – und auch das ist ihm egal), gar nichts wissen, es ist ihnen egal. Amerikaner sind keine physischen Sklaven sondern mentale Sklaven – sie wollen über die Realität des Regimes, das sie beherrscht, gar nichts wissen.

Amerikaner ziehen es vor, getäuscht zu werden und beschuldigen lieber die Opfer – den Iran, Russland, China, Venezuela und so weiter – selbst wenn unsere Regierung völlig ungerechtfertigte und nicht zu rechtfertigende erstickende Wirtschaftsblockaden („Sanktionen“) gegen Länder verhängt, die Amerikas unersättliche und bösartige Großkonzern-Aristokratie (Amerikas Milliardäre) kontrollieren will, damit dieses Länder weitere Teile der globalen Diktatur des US-Regimes werden.

Dies ist ein Land wie in 1984, wo Weiß schwarz ist, und Gutes schlecht, wo Krieg Frieden ist und Täuschung Routine, und die Massen sind mit ihrer intellektuellen Versklavung durch die Lügen und Lügner zufrieden.

Hier ein Beispiel:

Am 1. August titelte das größte Online-Medium der Republikanischen Partei, Breitbart: „Donald Trump: Tulsi Gabbard ‚weiß nicht wovon sie redet‘, wenn es um AlQaeda geht“ und berichtet

Präsident Donald Trump kritisierte am Donnerstag die Abgeordnete Tulsi Gabbard, weil sie behauptete, er unterstütze AlQaeda.

Während der Debatte der Demokraten am Mittwoch beschuldigte Gabbard den Präsidenten, das amerikanische Volk über den Terrorismus zu betrügen.

„Wir sollten eigentlich hinter AlQaeda her sein“, sagte sie. „Aber über Jahre hinweg sind wir nicht nur nicht hinter AlQaeda her, die heute stärker sind als am 11. September, sondern unser Präsident unterstützt AlQaeda.“

Gabbard hatte während der demokratischen Debatte am 31. Juli behauptet:

Wir wurden alle belogen. Das ist der Verrat. Das ist der Verrat am amerikanischen Volk, an mir, an meinen Kameraden. Wir wurden alle belogen, man sagte uns, Saddam Hussein besäße Massenvernichtungswaffen, arbeite mit AlQaeda zusammen, und dass das eine Gefahr für das amerikanische Volk sei. Also habe ich mich an 9/11 eingeschrieben, um unsere Land zu schützen, jene zu jagen, die uns an jenem schicksalhaften Tag angegriffen haben, an dem Tausende Amerikaner ums Leben kamen.

Das Problem ist, dass uns der gegenwärtige Präsident weiterhin betrügt. Wir waren angeblich hinter AlQaeda her. Aber seit Jahren sind wir nicht nur nicht hinter AlQaeda her, die heute stärker sind als am 11.September – unser Präsident unterstützt AlQaeda.

Donald Trump und auch die Wähler von Gabbards eigener Demokratischen Partei können die Wahrheit nicht ab, sie weigern sich zu erkennen, dass ihr eigener geliebter Präsident Obama AlQaeda in Syrien geschützt hat, um die souveräne Regierung Syriens zu stürzen und durch eine zu ersetzen, die von der saudischen Familie, dem Eigentümer Saudi Arabiens, ernannt wird.

Der Abschaum, der oben auf der US-Regierung schwimmt (inkl. aller vorherigen Präsidenten), ist bei der Unterstützung der Saudis und ihrer israelischen Alliierten überparteilich. Beide sehnen sich danach, dass Amerika in den Iran einmarschiert und ihn zerstört, beide betrachten ihn als ihren Todfeind. Trump will den Iran wirtschaftlich zu Tode würgen, ohne physisch einzumarschieren. Aber das ist auch nicht weniger barbarisch und weniger ungerechtfertigt als eine direkte Invasion (was er immer noch tun könnte) – und der Iran ist nie in Amerika einmarschiert oder hat damit gedroht. Das ist reine US-Aggression, das ist die Art der amerikanischen Regierung. Israel und die Saudis sind nicht reich genug um sich selbst zu schützen? Was? Sie können sich echt nicht selbst schützen? (Und der Iran wird auch keinen von ihnen angreifen, es sei denn er wird selbst angegriffen; also: Was soll das Ganze überhaupt? Nichts als Lügen und Machtgier der US-Regierung und ihrer Alliierten.)

Einer der seltenen und gut informierten Leser von Breitbart hat dies so kommentiert:

windship Doug Dannger: Ich bin kein Amerikaner, also bin ich zu Gabbard neutral, aber der Großteil der Welt, der aufpasst, weiß ganz genau, dass die gesamte Existenz von AlQaeda von der erstaunlichen Großzügigkeit dreier täuschender Nationen abhängt: den USA, Israel und dem Königreich der Sauds. Ein großartiges Teamwork erzeugt Dinge wie 9/11.