China erwägt, seine Schiffe vor…. U.S. Piraterie zu schützen

von https://www.moonofalabama.org

Übersetzung LZ

Wird China der US-geführten Koalition beitreten, um Schiffe durch die Straße von Hormuz zu begleiten?

Es klingt unwahrscheinlich, aber diese Reuters Meldung behauptet, dass China darüber nachdenkt:

China könnte Schiffe im Golf auf Vorschlag der USA eskortieren: Gesandter:

„China könnte chinesische Handelsschiffe in den Gewässern des Golfs im Rahmen eines US-Vorschlags für eine Meereskoalition zur Sicherung der Ölschifffahrtswege nach Angriffen auf Tanker begleiten, sagte sein Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Dienstag.

„Wenn es eine sehr unsichere Situation gibt, werden wir in Betracht ziehen, dass unsere Marine unsere Handelsschiffe eskortiert“, sagte Botschafter Ni Jian gegenüber Reuters in Abu Dhabi.

„Wir studieren den US-Vorschlag über die Eskorte am Golf“, sagte die chinesische Botschaft später in einer SMS.

…

Präsident Donald Trump sagte in einem Tweet vom 24. Juni, dass China, Japan und andere Länder „ihre eigenen Schiffe schützen sollten“ in der Golfregion, wo sich die Fünfte Flotte der US-Marine in Bahrain befindet.

Es war nicht klar, ob Washington einen offiziellen Antrag an Peking gestellt hatte, das aufgrund seiner engen Energiebeziehungen zum Iran und zu Saudi-Arabien im Nahen Osten vorsichtig vorgehen musste.“



Bislang ist es nur Großbritannien, das sich den Plänen der USA anschließen wird. Frankreich, Deutschland und andere „Verbündete“ lehnten den Antrag der USA auf Beitritt zur Mission ab.

Reuters scheint misszuverstehen, was der chinesische Botschafter wirklich gesagt hat.

Die Botschaft besteht aus zwei Teilen: „Wir werden erwägen, dass unsere Marine unsere Handelsschiffe eskortiert“ und „Wir studieren den Vorschlag der USA über die Eskorte am Golf“. Die chinesische Botschaft stellte keinen Zusammenhang zwischen den beiden Aussagen her.

Es liegt nicht im Interesse Chinas, der antiiranischen „Koalition“ beizutreten, die die USA aufbauen wollen. Aber es liegt im Interesse Chinas, seine kommerziellen Schiffe zu schützen. Aber es ist nicht der Iran, der sie gefährden könnte. Es liegt auch im Interesse Chinas, die Pläne der USA zu studieren. Wenn auch nur, um ihnen bei Bedarf entgegenzuwirken.

China kauft weiterhin iranisches Öl. Die New York Times hat dazu gerade einen großen, feindlichen Wochenendartikel herausgebracht:

„China und andere Länder erhalten Öllieferungen von einer größeren Anzahl iranischer Tanker als bisher bekannt und widersetzen sich den Sanktionen der Vereinigten Staaten, um Teherans Haupteinnahmequelle zu ersticken, wie eine Untersuchung der New York Times ergab.

…

Die Trump-Administration beginnt, die Durchsetzung der Sanktionen zu intensivieren, um zu versuchen, die Exporte nach China zu beenden, das nach wie vor der größte Käufer von iranischem Öl ist. Am 22. Juli kündigte Außenminister Mike Pompeo Sanktionen gegen Zhuhai Zhenrong, ein chinesisches Staatsunternehmen, und seinen leitenden Angestellten Li Youmin an, weil sie „gegen die US-Beschränkungen für den iranischen Ölsektor verstoßen“.

…

„Während ich froh bin, dass die Regierung eine erste Runde chinesischer Akteure sanktioniert hat, muss sie die strenge Durchsetzung verstärken, um chinesische und andere ausländische Akteure davon abzuhalten, die US-Sanktionen gegen den Iran zu verletzen“, sagte Senator Marco Rubio, Republikaner von Florida. „Das iranische Regime hat eklatant Millionen von Barrel Öl nach China transportiert.“



Um die Daumenschrauben gegen China wirklich festzuziehen, würde die Trump-Administration die People’s Bank of China oder andere chinesische Banken bestrafen müssen, die an Transaktionen mit der Central Bank of Iran teilnehmen, sagte Herr Nephew. Die Vereinigten Staaten könnten auch den Energieriesen Sinopec bestrafen, der wie Zhuhai Zhenrong auch Öl aus dem Iran importiert.“

China wird wahrscheinlich nicht aufhören, preisgünstiges Öl aus dem Iran zu kaufen, zumindest solange sich der aktuelle Handelskrieg mit den USA weiter verschärft. Es ist auch unwahrscheinlich, dass es der US-amerikanischen „Koalition“ beitritt. Aber sie wird ihre kommerziellen Interessen schützen – d.h. ihre Schiffe, die Waren zwischen dem Iran und China transportieren.

China befürchtet, dass die US-amerikanische „Koalition“ ihre Schiffe wegen des Bruchs einseitiger US-Sanktionen konfrontieren wird. Die Briten taten genau das mit dem iranischen Tanker, den sie in Gibraltar in einem Akt der Piraterie beschlagnahmten. Es gibt auch einen historischen Präzedenzfall, der die Notwendigkeit zeigt, chinesische Schiffe vor solchen US-amerikanischen Regelungen zu schützen:

In China ist es viel besser in Erinnerung als in den Vereinigten Staaten, dass die VR China 1993 das auffälligste Opfer einer regelrechten US-Piraterie in Sachen des Schiffs Yinhe war.

Die US Navy konfrontierte die Yinhe und zwang sie, ihre Reise zu unterbrechen und 20 Tage auf See zu bleiben, bis China zustimmte, in einen saudischen Hafen zu fahren, damit ihre 628 Container nach Vorstufen chemischer Waffen durchsucht werden konnten, die angeblich für den Iran bestimmt waren. Glücklicherweise für China – und zu der erheblichen Verlegenheit der Vereinigten Staaten – wurden die Container so vorgefunden, dass sie nichts anderes als Farbe enthielten.

Die Vereinigten Staaten lehnten es ab, sich zu entschuldigen, weil sie in „gutem Glauben“ gehandelt hatten, was anscheinend ein anderer Name für „schlechte Geheimdienstinformationen“ ist (obwohl einige rotgesichtige US-Beamte die VR China privat beschuldigten, einen „Vorfall“ ausschließlich zum Zwecke der Falschauslegung der Vereinigten Staaten durchzuführen). Die VR China ihrerseits beschuldigte die Vereinigten Staaten, sich wie ein „selbst ernannter Weltbulle“ zu verhalten, und der Yinhe wurde zu einem Symbol für US-Doppelmoral, wenn es um das Thema „Freiheit der Schiffart“ ging.

Für weitere interessante Details zur Yinhe-Geschichte siehe hier.

China wird eine Wiederholung solcher Maßnahmen nicht zulassen. Es weiß, dass die USA ihm gegenüber zunehmend feindselig gesinnt sind und sich auf einen größeren Konflikt vorbereiten müssen. Es wird davon ausgegangen, dass der aktuelle Handelskrieg nur der Beginn eines viel größeren militärisch-industriellen Plans ist. Wie von Peter Lee beschrieben:

„Die Entkopplung der US-Wirtschaft von China, die Verdrängung der mit China verbundenen Erwartungen aus dem Markt und die Verlagerung in einen Krieg mit China isolieren das US-Militär vor wirtschaftlichem und politischem Druck, einen moderateren Kurs in Ostasien zu verfolgen.

Ich erwarte, dass IndoPACOM für ein aggressives Programm – von seinen Verbündeten im philippinischen Militär – agitiert wird, um die VR China über ihre künstlichen Inseln, insbesondere das Mischief-Riff, im Südchinesischen Meer zu konfrontieren.

Diese Einrichtungen sind ein großer Angriff auf die Ehre von IndoPACOM und müssen entfernt werden. Und das bedeutet Krieg, oder etwas, das ihm nahe ist.

Denken Sie daran, wie der IndoPACOM Admiral Jefe Davidson es ausdrückte: „China kontrolliert das Südchinesische Meer in allen Szenarien vor dem Krieg.“

Er macht diese Aussagen nicht, um die Kapitulation der Amerikaner zu signalisieren, Leute. IndoPACOM ist das Hauptquartier des chinesischen Falken. …

Zwischen dem weltweiten wirtschaftlichen Abschwung und dem regionalen militärischen Aufbau schätze ich die Kosten für die Übernahme der VR China im nächsten Jahrzehnt auf eine Billion Dollar.

Aber wie man so schön sagt: Krieg mit China: eine Billion Dollar. Den Verlust der US-Hegemonie im Pazifik aufschieben: unbezahlbar.“

Diese Konfrontation zwischen den USA und China wird uns mindestens für das nächste Jahrzehnt begleiten. In einem solchen Szenario ist es für China nicht sinnvoll, sich einer US-amerikanischen „Koalition“ anzuschließen, die ihren iranischen Freunden feindlich gesinnt ist. Was sie kann und sollte, ist den Schutz ihrer Schiffe vor US-Piraterie wahrnehmen.

https://www.moonofalabama.org/2019/08/china-conciders-to-protect-its-ships-from-us-piracy.html

Werbeanzeigen