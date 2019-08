Eine Wirtschaft, die auf Plünderung basiert

von Paul Craig Roberts – http://www.antikrieg.com

Kapitalisten haben die Verantwortung für Amerikas vergangenen wirtschaftlichen Erfolg übernommen. Beginnen wir damit, die Dinge richtig zu stellen. Der amerikanische Erfolg hatte wenig mit dem Kapitalismus zu tun. Das soll nicht heißen, dass die USA mit einer Art sowjetischer Zentralplanung mehr Erfolg gehabt hätten.

Vor 1900, als die Grenze geschlossen wurde, war Amerikas Erfolg ein jahrhundertelanger Erfolg, der auf der Plünderung einer unberührten Umwelt und reicher natürlicher Ressourcen basierte. Einzelpersonen und Unternehmen wurden einfach durch die Besetzung des Landes und die Nutzung der vorhandenen Ressourcen kapitalisiert.

Mit zunehmender Bevölkerungszahl und knapper werdenden Ressourcen nahm die Ausstattung mit Ressourcen pro Kopf ab.

Amerika bekam einen zweiten Aufwind durch den Ersten Weltkrieg, der die europäischen Mächte verwüstete und die Entstehung der Vereinigten Staaten von Amerika als aufstrebende Weltmacht ermöglichte. Der Zweite Weltkrieg besiegelte das Ende Europas und legte Washington die wirtschaftliche und finanzielle Überlegenheit in die Hände. Der US-Dollar übernahm vom britischen Pfund die Rolle der Weltreservewährung und ermöglichte es den USA, ihre Rechnungen durch das Drucken von Geld zu bezahlen. Die Rolle des Dollars als Weltwährung war mehr als die Atomwaffen die Quelle der amerikanischen Macht. Russland verfügte über die gleiche oder größere Atomwaffenmacht, aber die Währung, in der die internationalen Zahlungen abgewickelt werden, ist der Dollar und nicht der Rubel.

Die Rolle der Weltwährung machte die Vereinigten Staaten von Amerika zum Finanzhegemon. Diese Macht zusammen mit dem IWF und der Weltbank ermöglichte es den USA, ausländische Ressourcen so zu plündern, wie es bei der Plünderung der amerikanischen Ressourcen der Fall war.

Wir können zu dem Schluss kommen, dass die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und die Fähigkeit, einen Großteil der Kosten zu externalisieren, bis heute einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des amerikanischen Kapitalismus geleistet haben. Michael Hudson hat den Plünderungsprozess in seinen vielen Büchern und Artikeln beschrieben (z.B. U.S. Economic Warfare and Likely Foreign Defenses > LINK in Englisch), ebenso wie John Perkins in Confessions of an Economic Hit Man.

Im Wesentlichen ist der Kapitalismus ein Plünderungsmechanismus, der kurzfristige Gewinne generiert, indem er langfristige Kosten externalisiert. Er erschöpft die natürlichen Ressourcen, einschließlich Luft, Land und Wasser für vorübergehende Gewinne und belastet gleichzeitig die Umwelt mit den meisten der Kosten wie z.B. Umweltverschmutzung. Ein Beispiel ist die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes durch Holzfäller. Die Welt verliert eine massive Kohlenstoffsenke, die das globale Klima stabilisiert, und Holzfäller erzielen kurzfristige Gewinne, die einen winzigen Prozentsatz der langfristigen Kosten ausmachen.

Dieser destruktive Prozess wird durch die von Natur aus kurzfristige Perspektive der kapitalistischen Aktivität verstärkt, die selten über das nächste Quartal hinaus reicht.

Der wirtschaftliche Erfolg der Vereinigten Staaten von Amerika war auch das Ergebnis einer starken Konsumnachfrage, die von steigenden Reallöhnen gespeist wurde, da die technologischen Fortschritte in der Fertigung die Produktivität von Arbeit und Kaufkraft der Verbraucher anhoben. Die Mittelschicht wurde dominant. Als ich Wirtschaftsstudent war, lehrte uns Paul Samuelson, dass der amerikanische Wohlstand ausschließlich auf dem großen amerikanischen Verbrauchermarkt basiert und nichts mit dem Außenhandel zu tun hat. Tatsächlich war der Außenhandel ein untergeordneter Faktor des amerikanischen BIP. Amerika hatte einen so großen inländischen Verbrauchermarkt, dass die USA keinen Außenhandel benötigten, um Größenvorteile zu erzielen.

All dies änderte sich mit dem Aufstieg der Ideologie des freien Marktes und dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Als ich Student war, wurde uns beigebracht, dass Vorstände und Führungskräfte Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern, ihren Kunden, ihren Gemeinden und ihren Aktionären tragen. Diese Verantwortlichkeiten waren alle gleichermaßen gültig und mussten im Gleichgewicht gehalten werden.

Als Antwort auf die Liberalen, die versuchten, den Unternehmen immer mehr „soziale Verantwortung“ aufzuerlegen, antworteten die Marktwirtschaftler mit dem Argument, dass Unternehmen in der Tat nur gegenüber ihren Eigentümern Verantwortung tragen. Zu Recht oder zu Unrecht wird dieses reaktionäre Argument Milton Friedman angelastet. Konservative Stiftungen machten sich daran, Juristen und Gesetzgebern beizubringen, dass Unternehmen nur gegenüber Eigentümern verantwortlich sind.

Den Richtern wurde beigebracht, dass das Eigentum spezifisch ist und nicht durch die Regierung verkürzt werden kann, die Verpflichtungen für die Investitionen der Eigentümer in Verantwortlichkeiten auferlegt, die den Eigentümern nicht zugute kommen. Dieses Argument wurde verwendet, um alle Verantwortlichkeiten außer denen gegenüber den Aktionären aufzuheben und die Gewinnmaximierung als Unternehmensziel zu belassen.

So konnten US-Unternehmen, als die Sowjetunion zusammenbrach und China und Indien ihre Wirtschaft für ausländisches Kapital öffneten, ihre Arbeitskräfte und Heimatstädte verlassen und billigere Arbeitskräfte im Ausland einsetzen, um die an die Amerikaner verkauften Waren und Dienstleistungen zu produzieren. Dadurch stiegen ihre Gewinne und damit ihre Führungsprämien und Kapitalgewinne für die Aktionäre auf Kosten der Existenzgrundlage ihrer ehemaligen inländischen Arbeitskräfte und der Steuerbasis ihrer lokalen Gemeinschaften und Staaten. Die externen Kosten für die höheren Gewinne wurden von ihren ehemaligen Mitarbeitern und der beeinträchtigten finanziellen Situation von Staaten und Gemeinden getragen. Diese Kosten übersteigen die höheren Gewinne bei weitem.

Im Allgemeinen schieben Ökonomen externe Kosten weg. Ihr Mantra ist, dass der Fortschritt alles in Ordnung bringt. Aber ihre Fortschrittsmessungen sind irreführend. Ökologische Ökonomen wie Herman Daly haben die Frage aufgeworfen, ob angesichts der Vernachlässigung externer Kosten und der ungenauen Art und Weise, wie das BIP gemessen wird, angekündigte Erhöhungen des BIP die Kosten für dessen Erreichung übersteigen. Es ist durchaus möglich, dass das BIP-Wachstum nur ein Artefakt ist, bei dem nicht alle Kosten der Produktion berücksichtigt werden.

Gegen Ende des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts scheint die lange Geschichte des amerikanischen Kapitalismus, der durch Plünderung gespeist wird, zu Ende zu gehen, gleichzeitig mit der Fähigkeit der US-Notenbank, das bestehende Finanzvermögen zu schützen, indem sie immer mehr Geld erzeugt, mit dem sie Aktien-, Anleihe- und Immobilienpreise unterstützen kann. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben eine lange Geschichte des Sturzes reformistischer Regierungen in Lateinamerika, die die amerikanische Kontrolle über ihre Ressourcen bedrohten. Washingtons Putsche gegen Demokratie und Selbstbestimmung gelangen bis Venezuela. Washingtons Putsch gegen Chávez wurde vom venezolanischen Volk und dem Militär zunichte gemacht, und bisher ist Washingtons Versuch, Chávez‘ Nachfolger Maduro zu stürzen, gescheitert.

Washingtons Versuch, die syrische Regierung zu stürzen, wurde von Russland verhindert, und höchstwahrscheinlich werden Russland und China Washington daran hindern, die Regierung des Iran zu stürzen. In Afrika erweisen sich die Chinesen als bessere Geschäftspartner als die ausbeuterischen amerikanischen Unternehmen. Das Imperium mit seinen hohen Kosten weiter zu füttern wird immer schwieriger.

Washingtons Sanktionspolitik macht es noch schwieriger. Um die willkürlichen und illegalen Sanktionen zu vermeiden, beginnen andere Länder, den US-Dollar als Währung für internationale Transaktionen aufzugeben und ihre internationalen Konten in ihren nationalen Währungen zu begleichen. Chinas Seidenstraße umfasst Russland mit einem Großteil Asiens in einem vom westlichen Finanzsystem unabhängigen Handelsblock. Andere Länder, die sich der Kontrolle der USA entziehen wollen, wenden sich an Russland und China, um Unabhängigkeit von Washington zu erlangen. Diese Entwicklungen werden die Nachfrage nach Dollar reduzieren und die US-Finanzhegemonie beeinträchtigen. Alternativen zur Weltbank werden Gebiete der Welt aus der Reichweite der Plünderung durch die USA bringen.

Wenn die plünderungsfähigen Ressourcen abnehmen, wird dem amerikanischen Kapitalismus, der stark von der Plünderung abhängig ist, eine Grundlage für seinen Erfolg entzogen. Während die aggregierte Konsumnachfrage aufgrund des fehlenden Wachstums des Realeinkommens, des Fehlens von Arbeitsplätzen der Mittelschicht und der extremen Polarisierung von Einkommen und Vermögen in den USA zusammenbricht, zerfällt eine weitere Säule des amerikanischen Kapitalismus. Da auch die Unternehmensinvestitionen eingebrochen sind, wie die Verwendung der Unternehmensgewinne und die Aufnahme von Fremdkapital zum Rückkauf des Eigenkapitals der Unternehmen und damit die Dekapitalisierung der Unternehmen zeigen, bricht die Gesamtnachfrage selbst zusammen.

Das Fehlen eines Wachstums der Gesamtnachfrage wird die Lücke zwischen hohen Aktienkursen und düsterer Aussicht auf Unternehmensgewinne zu groß werden lassen, um von der Federal Reserve überbrückt zu werden, die die Finanzanlagen mit Geld überschwemmt. Ohne die Möglichkeit, die Preise für Finanzanlagen durch Geldschöpfung zu stützen, könnte die Flucht aus auf Dollar lautenden Anlagen den US-Dollar in die Knie zwingen.

Übrigbleiben wird dann eine Ruine.

erschienen am 1. August 2019 auf Paul Craig Roberts´Website

