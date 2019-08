Israel hat die „moralischste Armee der ganzen Welt“?

von von Philip Giraldi – https://www.theblogcat.de

Bewohner, die sich wehrten, wurden von den Soldaten geschlagen, Treppen hinunter getreten und sogar mit Gummigeschossen schmutzige Arbeit erledigten. Auch Besatzer, die sich nicht wehrten und die ihre Hände als Zeichen der Kapitulation hochhielten, entkamen den Knüppeln nicht, ebenso wie ausländische Beobachter, die anwesend waren, um ihre Stimme zu denen zu leihen, die gegen die Gewalttat protestierten. Die Verletzungen einiger der Opfer wurden fotografiert und sind online verfügbar.

Zwölf Palästinenser und vier britische Beobachter wurden so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Die Briten berichteten, dass sie „getreten wurden, an den Haaren gezogen, mit einem Schal gewürgt und von der israelischen Grenzpolizei mit Pfefferspray besprüht“ wurden. Einer, der ins Krankenhaus eingeliefert wurde, beschrieb, wie israelische Soldaten ihn an den Füßen zerrten, ihn hochhoben und in den Bauch traten, während ein Soldat viermal „mit voller Kraft“ auf seinen Kopf trat, bevor er auf seinen Kopf stieg und an den Haaren zog. Ein anderer erlitt eine Rippenfraktur, nachdem „(der Polizist) dann auf meine Kehle trat und andere gegen meinen Brustkorb traten. Es war eine sadistische Zurschaustellung von Gewalt….“

Noch eine weitere ausländische Beobachterin wurde aus dem Haus geschleppt, „…ihre Hände wurden so stark zerquetscht, dass sie einen Knöchelbruch an ihrer linken Hand erlitt, und ihre rechte Hand erlitt schwere Prellungen, „die dauerhaft unförmig bleiben werden, wenn sie sich nicht einer kosmetischen Operation unterzieht.““

Edmond Sichrovsky, ein österreichischer Aktivist jüdischer Herkunft, der in einem der Häuser war, beschrieb, wie israelische Streitkräfte die Tür aufbrachen, zuerst die Palästinenser herauszogen, „den Großvater vor seinen weinenden und schreienden Enkeln auf den Boden schlugen“. Mobiltelefone wurden gewaltsam entfernt, um jegliches Fotografieren oder Filmen zu verhindern, bevor Soldaten anfingen, ihn und vier andere Aktivisten anzugreifen. „Ich wurde wiederholt getreten, was eine blutige Nase und mehrere Schnittwunden hinterließ, sowie meine Brille von einem Knie im Gesicht zerbrochen wurde. Als sie draußen waren, schlugen sie mich gegen ein Auto, während sie verbale Beleidigungen über mich und Aktivistinnen schrien und sie Huren nannten.“

Die Gebäude wurden zerstört, weil behauptet wurde, dass sie sich zu nahe an der illegalen Trennmauer Israels befänden, wobei die Regierung Benjamin Netanyahu „Sicherheitsbedenken“ anführte. Die Familien, die in den Gebäuden leben, die weder die Zeit noch die Fähigkeit hatten, ihre Möbel und andere persönliche Gegenstände zu entfernen, müssen sich nun durch die Trümmer wühlen um zu sehen, was sie bergen können, wenn die israelischen Soldaten ihnen diese Gnade überhaupt erlauben. Sie werden auch neue Lebensräume finden müssen, da die Israelis keine Unterkunft vorgesehen haben.

Die Häuser wurden legal auf einem Grundstück errichtet, das nominell von der Palästinensischen Behörde (PA) kontrolliert wird, ein guter Punkt, den die israelischen Behörden für irrelevant hielten. Wenn die Palästinenser gegen ein solches willkürliches Verhalten vorgehen, werden sie zu israelischen Militärgerichten geschickt, die stets die Regierungsentscheidungen unterstützen. Und das Netanyahu-Regime der Kleptokraten hat deutlich gemacht, dass es das Völkerrecht über die Behandlung von Menschen, die unter Besatzung stehen, nicht anerkennt.

Die Gebäude wurden einige Tage nach einer Randale israelischer Siedler im Westjordanland zerstört, als sie ihre Kampagne zur Zerstörung der Lebensgrundlagen ihrer palästinensischen Nachbarn fortsetzten. Am 10. Juli wurden im Westjordanland Hunderte von Olivenbäumen verbrannt, ein bewusster Versuch, die Araber aus ihrem Land zu vertreiben, indem sie die Landwirtschaft unmöglich machen und die lokale Wirtschaft ersticken.

Olivenbäume sind besonders geeignet, da sie eine Einkommensquelle sind und die Bäume viele Jahre brauchen, um zu reifen und zu produzieren. Die israelischen Siedler sind auch dafür bekannt, Vieh zu töten, Wasser zu vergiften, Pflanzen zu zerstören, Gebäude niederzubrennen und die palästinensischen Bauern und ihre Familien zu schlagen und sogar zu töten. Und in Hebron haben die Siedler die Altstadt umzingelt, Exkremente und andere Abfälle auf die darunter liegenden palästinensischen Geschäfte geworfen, die immer noch versuchen, Geschäfte zu machen. Es sollte niemanden überraschen, dass die jüdischen Siedler, die sich an der Gewalt beteiligen, selten gefangen, noch seltener vor Gericht gestellt und fast nie bestraft werden. Die Regierung des schrecklichen Benjamin Netanyahu hat erklärt, dass das, was einst Palästina war, heute ein Land namens Israel ist und nur noch für Juden da ist. Das Töten eines Palästinensers durch einen jüdischen Israeli gilt de facto nur als Fehlverhalten.

Und unterdessen geht das Blutbad in Gaza weiter, der Blutzoll unbewaffneter demonstrierender Palästinenser liegt jetzt bei mehr als 200, plus mehreren tausend Verwundeten, darunter viele Kinder und Mediziner. Vor kurzem wurden die Scharfschützen der israelischen Armee angewiesen, Demonstranten in die Knöchel zu schießen, damit sie auf Lebenszeit verkrüppelt werden. Das ist es, was es braucht, um die „moralischste Armee“ der Welt zu sein, wie sie vom französischen Dandy-Pseudointellektuellen Bernard-Henri Levy definiert wird, und zeigt nur einmal mehr, dass der Stamm weiß, wie man zusammenhält. Aber die von Israel begangenen Kriegsverbrechen bedürfen auch der uneingeschränkten Unterstützung durch die Vereinigten Staaten, sowohl in Form von Geld als auch durch politische Absicherung, damit all dies geschehen kann. Israel würde die Palästinenser nicht ungestraft töten, wenn Donald Trump und sein Siedler-liebender, Pseudo-Botschafter David Friedman nicht grünes Licht gäben, unterstützt von einem Kongress, der Israelis mehr zu schätzen scheint als Amerikaner.

Wie kommt es, dass die schreckliche Behandlung der Palästinenser durch die Israelis, die von der weltweiten jüdischen Diaspora unterstützt und gefördert wird, nicht in den Schlagzeilen auf der ganzen Welt zu finden ist? Warum sagt meine Regierung nicht etwas über die Palästinenser? Meine Regierung, mit ihrer höchst verdächtigen, aber dennoch erklärten Agenda, allen Demokratie und Freiheit zu bringen? Oder das israelische Verhalten so zu verurteilen wie einst in Bezug auf Südafrika?

Kann man sich überhaupt vorstellen, was die New York Times und die Washington Post als Schlagzeile titeln würden, wenn amerikanische Soldaten und Polizisten die Bewohner eines Wohnprojekts in einer US-Stadt vertreiben und schlagen würden? Aber irgendwie kommt Israel immer damit durch, egal was es tut. Und Politiker beider Parteien beschreiben gerne, wie das „besondere Verhältnis“ zum jüdischen Staat in Stein gemeißelt ist.

Nach den Zerstörungen der Häuser schützte Washington Israel erneut vor einer Missbilligung der Vereinten Nationen für sein Verhalten, indem es beim Sicherheitsrates ein Veto einlegte. Der jüdische Staat wird daher nie für sein schlechtes Verhalten zur Rechenschaft gezogen, und lassen Sie uns ganz ehrlich sein, Israel ist das ultimative Schurkenregime, das sich mit Hilfe der USA dafür einsetzt, seine Nachbarn in rauchende Ruinen zu verwandeln. Es ist offenkundig böse, und es liegt nicht im eigenen Interesse Amerikas, diesen Weg weiter mitzugehen.

Dr. Philip M. Giraldi ist geschäftsführender Direktor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die eine stärker auf Interessen ausgerichtete US-Außenpolitik im Nahen Osten anstrebt. Die Website ist councilforthenationalinterest.org, die Adresse ist P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail ist inform@cnionline.org

