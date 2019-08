Umweltschutzexperte: Brasiliens Pestizide gefährden Menschen in aller Welt durch Agrarexporte

Seit Jahresbeginn wurden in Brasilien 262 Arten von Pestiziden zugelassen sowie Vorschriften für zahlreiche als „extrem toxisch“ betrachtete Chemikalien gelockert. Die Gefahren, die die Pflanzenschutzmittel für die Gesundheit der Menschen und Tiere darstellen, gehen jedoch weit über die Grenzen des einzelnen Staates hinaus, meinen Experten.

Die in der EU verbotenen Pestizide werden in der EU produziert und kehren dann zu EU-Bürgern in den Lebensmitteln zurück, die wir essen“,