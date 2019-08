Bei den krebsartig wuchernden Verteidigungsausgaben der USA sind sich beide Parteien weitgehend einig

von Fareed Zakaria -http://luftpost-kl.de

In diesen Zeiten der Polarisierung blockieren sich Republikaner und Demokraten auf fast allen Ge­bieten gegenseitig. Der eigentliche Skandal sind aber die Bereiche, in denen sie sich einig sind. Das beste Beispiel dafür ist der Verteidigungs­haushalt. Letzte Woche hat das von den Demo­kraten dominierte Repräsentantenhaus, von dem die Republikaner behaupten, es werde von Radi­kalen beherrscht, für das Jahr 2020 Verteidi­gungsausgaben von insgesamt 733 Milliarden Dollar bewilligt [s. https://www.politico.com/story/ 2019/07/12/house-democrats-pass-defense-bill­1588850 ]. Die Republikaner reagierten empört, weil sie – gemeinsam mit ihrem Präsidenten Trump – eigentlich 750 Milliarden Dollar bewilligt haben wollten. Mit anderen Worten, bei der größ­ten Position im US-Staatshaushalt, die mehr als die Hälfte aller Ausgaben schluckt, liegen Demo­kraten und Republikaner nur 2,3 Prozent ausein­ander. Das ist kennzeichnend für das Krebsge­schwür, das in Washington wuchert.

Das Verteidigungsbudget der USA ist völlig außer Kontrolle geraten. Es mangelt ihm nicht nur an strategischer Schlüssigkeit, es wird auch äußerst schlecht verwaltet, leidet unter ru­inöser Verschwendungssucht und expandiert seit Jahrzehnten ungebremst. Im letzten Jahr hat das Pentagon nach 25-jährigem Widerstand endlich eine Überprüfung seiner Ausgaben zugelassen, die – wie beim Pentagon üblich – sehr teuer wurde, denn sie hat mehr als 400 Millionen Dollar gekostet [s. dazu auch https://www.washingtonpost.com/ business/2018/11/21/first-full-pentagon-financial-audit-details-bureaucratic-noncomplian­ce-no-fraud/?utm_term=.64bf769b47d6 ]. Die wichtigsten Pentagon-Abteilungen – die Army. die Navy, die Air Force und das Marine Corps – konnten ihre horrenden Ausgaben größtenteils nicht belegen (s. dazu auch https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/ LP08618_180618.pdf ). „Damit war auch nicht zu rechnen,“ gab der damals noch amtie­rende Verteidigungsminister Patrick Shanahan zu [s. https://dod.defense.gov/News/Article/ Article/1691870/shanahan-talks-dollars-fiscal-sense-and-space/ ].

Der Special Inspector for Afghanistan Reconstruction (s. https://en.wikipedia.org/wiki/Spe­ cial_Inspector_General_for_Afghanistan_Reconstruction ) hat festgestellt, dass Ausgaben in Höhe von 15,5 Milliarden Dollar verschwendet wurden, obwohl er nur 53 der bis zum Jahr 2017 für Rekonstruktionsaufgaben in Afghanistan ausgegebenen 126 Milliarden Dol­lar überprüfen konnte. In einem Brief aus dem Jahr 2018 schrieb er dazu: „Wir konnten wahrscheinlich nur einen Teil der Verschwendung, der Betrügereien, des Missbrauchs und der Fehlinvestitionen aufdecken.“

Auch außerhalb von Kriegsgebieten wurden unerklärlich hohe Ausgaben festgestellt. Toi­letten-Sitzdeckel für 14.000 Dollar [pro Stück, s. https://www.nytimes.com/2018/12/19/opi­ nion/pentagon-budget-military-spending-waste.html ), Kaffeetassen für 1.280 Dollar [pro Stück. s. https://edition.cnn.com/2018/10/29/politics/air-force-coffee-cups-reheating-chuck­ grassley/index.html ] und Kosten für Bewirtungen mit Krabben und Hummer in Höhe von 4,6 Millionen Dollar [s. https://www.foxbusiness.com/politics/federal-government-spends-4- 6m-on-crab-and-lobster-tails-in-a-month-report ]. Schon Verteidigungsminister Robert Gates (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Gates ) hat sich darüber gewundert, dass nach Angaben des Pentagons in US-Militärkapellen fast so viele Musiker beschäftigt sind wie Angestellte im diplomatischen Dienst der USA [s. https://www.politico.com/story/ 2016/05/pentagons-bands-battle-223435 (und https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/ LP_08/LP19808_171008.pdf )]. Und das ist heute noch so.

Präsident Trump behauptet, ein scharf kalkulierender Unternehmer zu sein. Seine Einstel­lung zum Pentagon erinnert aber eher an das Verhalten eines allzu nachgiebigen Eltern­teils. „Wir lieben und brauchen unser Militär und geben ihm alles, was es braucht und noch ein bisschen mehr,“ twitterte er im letzten Jahr [s. https://twitter.com/realDo­ naldTrump/status/961957671246159875?s=20 ]. Weit davon entfernt, die Verteidigungs­ausgaben vernünftig zu kalkulieren, gibt er dem Pentagon immer mehr von dem Geld, das er bei anderen Regierungsausgaben einspart. Obwohl das Pentagon seine bisherigen Ausgaben schon nicht belegen konnte, wollen ihm die Republikaner immer mehr Geld zu­schustern.

Auf eine noch viel größere Gefahr weist Jessica Tuchman Mathews (s. https://en.wikipe­ dia.org/wiki/Jessica_Mathews ) in einem wichtigen Essay in der New York Review of Books hin [s. https://www.nybooks.com/articles/2019/07/18/americas-indefensible-defen­ se-budget/ ]. Frau Mathews macht darauf aufmerksam, dass die Tendenz, das Verteidi­gungsbudget als Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts auszuweisen, in die Irre führen würde. Das Verteidigungsbudget sollte auf die für unser Land bestehenden Bedrohungen und nicht auf seine Wirtschaftskraft bezogen werden. Sie schreibt: „Wenn das BIP eines Staates um 30 Prozent wächst, muss es nicht zwingend 30 Prozent mehr für sein Militär ausgeben. Ganz im Gegenteil, wenn die Bedrohungen sich nicht verändern, müsste der prozentuale Anteil der Verteidigungsausgaben an einem wachsenden BIP eigentlich sinken.“

Die USA sind mit einer sich wandelnden Welt konfrontiert, die sicher nicht gefährlicher ist, als sie während des Kalten Krieges war. Die USA geben aber jetzt schon mehr für ihre Verteidigung aus, als die – was die Ausgaben für Verteidigung angeht – auf sie folgenden 10 Staaten, von denen sechs – nämlich Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan, Saudi-Arabien und Südkorea – auch noch enge Verbündete der USA sind [s. https://ww­ w.iiss.org/blogs/military-balance/2019/02/european-nato-defence-spending-up ]. Außer­dem erfordern die wirklichen Bedrohungen der Zukunft – der Cyberkrieg und mögliche An­griffe aus dem Weltraum – ganz andere Strategien und Abwehrmechanismen als die der­zeitigen Bedrohungen. Trotzdem verschwendet Washington immer noch Milliarden für Flugzeugträger und Panzer.

Außerdem muss die derzeitige Struktur des Pentagons grundsätzlich in Frage gestellt wer­de. Warum brauchen wir eine Air Force, wenn die Army, die Navy und das Marine Corps über eigene Luftstreitkräfte verfügen? Warum brauchen alle Teilstreitkräfte eigene Lobby­isten, um den Kongress zu beeinflussen? Als Verteidigungsminister Donald H. Rumsfeld (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Donald_Rumsfeld ) Anfang des 20. Jahrhunderts versuch­te, sein Ministerium neu zu ordnen, ist ihm das nicht nur wegen seines wenig erfolgreichen Agierens im Irakkrieg misslungen, gescheitert ist er vor allem am Widerstand im Pentagon und im Kongress. „Sie wollen nicht benötigte Militärbasen in den USA schließen, ich habe aber nur eine (in meinem Wahlkreis), und die darf keinesfalls geschlossen werden,“ sagte ihm damals der republikanische Abgeordnete Rob Simmons aus Connecticut (s. https:// de.wikipedia.org/wiki/Rob_Simmons ). Weil der US-Kongress aber 535 Mitglieder hat, konnte sich Rumsfeld nicht durchsetzen.

Dwight D. Eisenhower war der letzte republikanische Präsident, der über eine pragmati­sche Skepsis verfügte. Als erfahrener General verstand er, dass der Frieden nur mit einer Kombination aus militärischer Stärke und diplomatischem Geschick zu erhalten ist. Des­halb hat er in seiner Abschiedsrede als Präsident vor der Gefahr gewarnt, die vom „militä­risch-industriellen Komplex“ ausgeht. Fast 60 Jahre danach sieht es so aus , als sei das die prophetischste Vorhersage gewesen, die jemals ein US-Präsident gemacht hat [s. dazu auch https://www.washingtonpost.com/politics/2019/06/26/eisenhower-called-it-mili­ tary-industrial-complex-its-vastly-bigger-now/?utm_term=.64ff3aa8895e ].

(Wir haben diesen erstaunlich klarsichtigen Artikel aus der Washington Post komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in runden Klammern versehen. Die Links in eckigen Klammern waren bereits im Originaltext enthalten.)

http://luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP08519_290719.pdf

