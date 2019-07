Nord-Hama: Syrische Armee nimmt Offensive wieder auf, erobert blitzartig Tell Meleh und Jibeen zurück.

von https://orbisnjus.com

Die syrische Armee hat im Norden von Hama ihre Offensive überraschenderweise wieder aufgenommen, und die vor einigen Wochen an die Hayat Tahrir al-Sham (HTS, Al-Nusra, Al-Qaida) und ihre Klone verlorenen Städte Tell Meleh und Jibeen blitzartig zurückerobert. Wie das alternative Nachrichtenportal Southfront mitteilt, hatten die HTS und ihr türkisch gestütztes Gefolge schwere Verluste hinnehmen müssen. Ferner berichtet das Portal das womöglich ein Sturm auf die Städte Al-Lataminah und Kafr Zita bevorstünde, da syrische und russische Kampfjets gebietsweise HTS-Stellungen bombardierten. Jene absehbare Entwicklungen würden der Terroristen-Organisation und ihrem Gefolge, einen schweren Schlag versetzen, so das Portal.

Nach mehrwöchiger trügerischer Ruhe die von ständigen Verstößen gegen Waffenruhen durch Terroristen begleitet wurde, haben syrische Regierungskräfte beschlossen ihr Kontrollgebiet in der Region auszuweiten, und demnach ihre Bodenoffensive fortzusetzen. Die beiden in einem Wink zurückeroberten Städte, sind womöglich ein Vorzeichen für weiterreichende Vorstöße. Dem Portal Southfront zufolge lägen die Luftschläge auf die Städte Al-Lataminah und Kafr Zita vermutlich nahe, das die syrische Armee (SAA) erwäge auf die strategischen Orte vorzurücken. Gelänge der SAA jenes Unterfangen, würde ein gehöriges Stück vom HTS-Kalifat wegbrechen, und jener Umstand die Kampfmoral der Jihadisten deutlich abmildern.

Die folgende Video-Reihe veranschaulicht sehenswert, die Rückeroberung der Städte Tell Meleh und Jibeen

