Wird der ‚Tankerkrieg‘ am Persischen Golf zu einem Schießkrieg?

von Ron Paul – http://www.antikrieg.com

Das Vereinigte Königreich bekam diese Woche seine eigene Medizin zu schmecken, als der Iran einen britischen Tanker, die Stena Impero, beschlagnahmte, nur zwei Wochen nachdem die britischen Royal Marines einen Tanker in der Nähe von Gibraltar beschlagnahmten, der zwei Millionen Barrel iranisches Öl transportierte. Wie vorherzusehen war, berichten die Medien in den USA und Großbritannien von der Beschlagnahme des Stena Impero durch den Iran, als wäre diese aus heiterem Himmel erfolgt, und treiben die Kriegspropaganda voran, dass „wir“ angegriffen wurden und Vergeltungsmaßnahmen ergreifen müssen. Die Medienkritik an Großbritannien beschränkt sich auf die Behauptung, dass es nicht genug Militär in den Persischen Golf gesteckt hat, und nicht, dass es in erster Linie das iranische Schiff überhaupt nicht hätte beschlagnahmen sollen.

Die Wahrheit ist, dass die britische Beschlagnahmung des iranischen Schiffes geplant wurde, um den Iran zu zwingen, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen und damit den Vorwand zu liefern, den die Neokonservativen brauchen, um ihren Krieg zu bekommen.

Wie üblich steckt Trumps Nationaler Sicherheitsberater John Bolton mitten in dieser Operation. Bolton twitterte, dass er so überrascht – aber erfreut – von dem britischen Vorgehen gegen den iranischen Tanker war. Es wird jedoch immer deutlicher, dass Bolton hinter den Kulissen eine Rolle spielte, die London dazu brachte, den Iran zu einem Zug zu bewegen, der den Krieg auslösen könnte, nach dem er sich schon lange sehnt.

Die Ausweitung der Tankerkriege erfolgt genau in dem Moment, in dem das Pentagon angekündigt hat, 500 US-Soldaten nach Saudi-Arabien zu schicken – der erste derartige US-Einsatz seit dem Abzug der US-Truppen im Jahr 2003. Damals begrüßte der damalige stellvertretende Verteidigungsminister Paul Wolfowitz den Abzug aus Saudi-Arabien, da er al-Qaida eines der wichtigsten Rekrutierungsinstrumente entzog – US-Truppen in ihrem heiligen Land. Was werden 500 Soldaten in Saudi-Arabien tun? Einige sagen, dass sie helfen werden, die Militärflugbasis Prince Sultan auf einen möglichen Einsatz der US-Luftstaffel vorzubereiten.

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, wie wir an den Rand des Krieges mit dem Iran gekommen sind. Präsident Trump zog sich aus dem Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA – „Atomabkommen“) zurück und versprach, dass er diesen gegen einen viel besseren Deal für die USA eintauschen würde. Er hat schnell wieder alle früheren US-Sanktionen gegen den Iran verhängt und gefordert, dass unsere Alliierten das Gleiche tun. Die Politik der Vereinigten Staaten von Amerika wäre, „maximalen Druck“ auf den Iran auszuüben, was dazu führen würde, dass der Iran kapituliert und allen Forderungen der USA zustimmt.

US-Wirtschaftskrieg gegen den Iran würde das Land in die Knie zwingen, behauptete die Regierung und würde den Vereinigten Staaten von Amerika einen großen Sieg bringen, ohne dass ein Schuss abgegeben würde. Aber der ganze Plan ist schrecklich daneben gegangen.

Der Iran hat angesichts der Handlungen von Trump nicht nachgegeben oder um Gnade gebeten, und die Europäer haben zumindest versucht, das JCPOA-Abkommen am Leben zu erhalten. Und das Vereinigte Königreich, das den Anweisungen der Neokonservativen folgt, hat das Land in eine schwere und unnötige Krise geführt, die nicht leicht zu lösen scheint.

Wie konnte die US-Regierung sich so schlimm verkalkulieren? Viele von uns hätten Präsident Trump sagen können, dass die Neokonservativen immer ein „Kinderspiel“ versprechen, wenn sie über eine Militäraktion sprechen. Immer wieder – Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien – versprechen sie einen schnellen Sieg und liefern einen Sumpf.

Das amerikanische Volk will mit überwältigender Mehrheit nicht in den Krieg mit dem Iran ziehen, und der Präsident will wiedergewählt werden. Wird er zu der politischen Basis zurückkehren, die ihn wegen der Zusagen, mit dem Rest der Welt auszukommen, gewählt hat, oder wird er weiterhin seinen neokonservativen Beratern auf dem Weg zu einer gescheiterten Präsidentschaft folgen?

erschienen am 22. Juli 2019 auf > Ron Paul Institute for Peace and Prosperity > Artikel

http://www.antikrieg.com/aktuell/2019_07_23_wird.htm

Werbeanzeigen