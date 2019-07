Beendet die Sanktionen gegen Venezuela, fordert die NAM

von Countercurrents Collective – https://einarschlereth.blogspot.com

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Die Bewegung der Blockfreien Staaten (NAM) hat die feindliche Politik der USA gegen Venezuela verurteilt.

Die NAM verlangte am Sonntag, dass die USA unmittelbar die ökonomischenn und finanziellen Sanktionen gegen Venezuela aufheben.

Die NAM-Mitglieder haben in einer Erklärung deutliich gemacht, dass nur Venezuela sein Schicksal bestimmen kann, dass kein fremder Staat in Venezuela eingreifen kann.

Das 2-tägige Ministertreffen des Koordinationsbüros der NAM begann am 20. Juli in Caracas. Dielegationen aus 120 NAM-Ländern nahmen daran teil.

Die NAM Länder wiederholten ihre Verpflichtung, ihre Anstrengungen zu verstärken, um die Regierung und die Opposition Venezuelas dazu zu bringen, eine friedliche Lösung für die Probleme des Landes zu finden.

Die NAM unterstützt den Montevideo-Mechanismus, die Vermittlung von Norwegen und andere Mechanismen, die nach Stabilität in Venezuela suchen.

Der russische stellvertretende Außenminister Sergej Riabkow sagte, dass die US-Maßnahmen Venezuela ersticken. Kuba, Venezuela, Iran und Bolivien sagten, die unilaterale US-Außenpolitik destabilisiere den Weltfrieden. Die Länder riefen zum Dialog zwischen den Ländern auf.

Die NAM forderte stärkeren Multilateralismus gegen die Hegemonie mächtiger Staaten, die die Weltordnung und das internationale Gesetz unterminieren.

Jorge Arreaza, der venezolanische Außenminister, sagte in seiner Eröffnungsrede: «Wir erfahren einen historischen Moment, in dem der Multilateralismus angegriffen wird, ein System-Phänomen, das viele Länder in der Welt mit Staatsstreichen, politischer und ökonomischer Destabilisierung und geopolitischen Interessen trifft.»

Arreaza bestand auf dem Recht auf Frieden und für die Völker aller Länder, ihre Zukunft ohne äußeren Druck bestimmen zu können.